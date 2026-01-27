Бивш руски национал: В България взимах 800 долара, добре, че не знаеха останалите момчета, които прибираха по 100

Бившият руски национал Виктор Булатов си припомни за живота в България.
През сезон 1993/94 той играе в Димитровград, който по онова време се състезава във втора дивизия. След това обаче кариерата му се развива доста добре, като преминава през отбори като Торпедо Москва, Криля Советов и Спартак Москва. Записва и 6 мача за националния тим на Русия.
Той е привлечен в Димитровград от треньора Владимир Юлигин.
"Той ме покани, когато напусна Астрахан, за да тренира българския клуб Димитровград", започна Булатов пред "Спорт Експрес".
"Президентът на клуба беше бизнес партньор на зетя на Юлигин. Добре, че момчетата нямаха представа колко ми плащат. Те взимаха по 100 долара, а аз получавах по 800. Първите шест месеца бях сам, после дойде Вова Рафаенко от Санкт Петербург", заяви Булатов.
„В онези години, ако имахте 3 долара в джоба си, можехте да отидете на ресторант. Да се нахраните обилно, без да отказвате нищо. Дори да пийнете по нещо. Комунизъм!“, заяви Булатов.
Всъщност, в онзи период в България вече няма комунизъм, но бившият футболист не прави разлика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
Коментиран от #2, #4
16:02 27.01.2026
2 Новичок
До коментар #1 от "Възраждане":И за тоалетна в Банско няма да ти стигнат.Пфу...
16:07 27.01.2026
3 И добре
16:09 27.01.2026
4 Боби
До коментар #1 от "Възраждане":Прекрасни времена,2-3 години по късно толкова беше и една заплата,с независимия и идентичен нашенски лев
16:12 27.01.2026
5 прав е руснака
Коментиран от #6, #7
16:17 27.01.2026
6 на раф руzzнаг
До коментар #5 от "прав е руснака":да седиш
16:23 27.01.2026
7 3463
До коментар #5 от "прав е руснака":Ганьовската простотия няма край. Значи добре си живяхме тогава, ама това, че ни приеха в НАТО 2004-а и ЕС през 2007-а ни съсипа? Въпреки, че ЕС изля и продължава да излива у нас милиарди? Хиперинфлация, корупцията и кражбите западняците ни ги направиха? Не си ги направихме сами? Фалити на една камара банки, долар за 3000 лева, мутри, борци, беззаконие... гадното НАТО?
Коментиран от #8
16:24 27.01.2026
8 на тоа му е хубаво само в евразийска
До коментар #7 от "3463":тройка.отпрет рузнаг отзат турчелар
16:26 27.01.2026