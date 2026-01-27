Бивш руски национал: В България взимах 800 долара, добре, че не знаеха останалите момчета, които прибираха по 100

Бившият руски национал Виктор Булатов си припомни за живота в България.

През сезон 1993/94 той играе в Димитровград, който по онова време се състезава във втора дивизия. След това обаче кариерата му се развива доста добре, като преминава през отбори като Торпедо Москва, Криля Советов и Спартак Москва. Записва и 6 мача за националния тим на Русия.

Той е привлечен в Димитровград от треньора Владимир Юлигин.

"Той ме покани, когато напусна Астрахан, за да тренира българския клуб Димитровград", започна Булатов пред "Спорт Експрес".

"Президентът на клуба беше бизнес партньор на зетя на Юлигин. Добре, че момчетата нямаха представа колко ми плащат. Те взимаха по 100 долара, а аз получавах по 800. Първите шест месеца бях сам, после дойде Вова Рафаенко от Санкт Петербург", заяви Булатов.

„В онези години, ако имахте 3 долара в джоба си, можехте да отидете на ресторант. Да се ​​нахраните обилно, без да отказвате нищо. Дори да пийнете по нещо. Комунизъм!“, заяви Булатов.

Всъщност, в онзи период в България вече няма комунизъм, но бившият футболист не прави разлика.