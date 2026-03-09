Новини
Извънредна новина от Кремъл: Тръмп се обади на Путин
Извънредна новина от Кремъл: Тръмп се обади на Путин

9 Март, 2026 22:19 3 322 69

Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран, съобщи Кремъл

Извънредна новина от Кремъл: Тръмп се обади на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят Иран и Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Кремъл, предаде БТА.

Телефонният разговор е продължил около час и е бил конструктивен - делови и искрен, съобщиха от Кремъл.

Според официалното съобщение от Москва Тръмп за пореден път е изразил своята заинтересованост конфликтът в Украйна да приключи скоро.

На свой ред Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    38 6 Отговор
    поредната новина без информация. Троленето да почне СЕГА !
    Кликове трябват на сайта.

    22:20 09.03.2026

  • 2 Да,бе

    49 12 Отговор
    Честитил му е тоталната загуба от Иран...Коварни са тия руснаци.

    Коментиран от #11, #20

    22:20 09.03.2026

  • 3 Ахахах

    19 40 Отговор
    Пак са му набивали обръчите на глу павия таксиджия

    Коментиран от #38

    22:22 09.03.2026

  • 4 Така де

    51 12 Отговор
    Тръмп не може без инструкции от Путин.

    Коментиран от #8, #53

    22:22 09.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    43 14 Отговор
    След покрайна краварят загуби и тази война. Жалка жалкост краварска

    22:22 09.03.2026

  • 6 Слава на Путин

    17 44 Отговор
    Обадил му се е да му каже, че следяащите са Куба, а след това Матушката и Путин е постогнал договореност да отложат Русия с 2 месеца.

    22:23 09.03.2026

  • 7 хаха🤣

    19 45 Отговор
    дойде и реда на дядо Вовчик🤣Рижия му е набил канчето🤣

    22:23 09.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дефакто

    12 36 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    загубата на Иран е загуба и за Русия, защото тя е военен съюзник на Иран, но поради липса на средства и капацитет не успя да му помогне.

    Коментиран от #14

    22:25 09.03.2026

  • 12 Скоро пуъин ше хвърля белият бяйряк

    11 34 Отговор
    Ако америка не въоръжи Русия

    Украйна ги лупка и без помож от сащ

    Хахахахаха

    22:26 09.03.2026

  • 13 Сталин

    37 8 Отговор
    Бай Дъмбо е ревал на Путин че Иран му е счупил играчките ,и искал от Пvткин да му помогне

    22:26 09.03.2026

  • 14 Многоходов

    9 26 Отговор

    До коментар #11 от "Дефакто":

    На Путин му е изгодно да паднат Венецуела,,Иран и Куба.

    22:27 09.03.2026

  • 15 Антиватник

    11 31 Отговор
    Ватенките давали на Иран информация.Е вече няма да дават.

    22:27 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тръмп

    38 6 Отговор
    УСЕТИ че е настъпил котарака и овреме поиска консултация за Иран . Иначе Путин не е търсил Тръмп за Украйна , той сам се предложи . Жалко за нас с гайдите , с нашите подлоги политици.

    22:27 09.03.2026

  • 18 Последния Софиянец

    14 11 Отговор
    Тръмп и Путин печелят милиарди от тази война.Трябва да са луди да я спират.

    Коментиран от #34

    22:28 09.03.2026

  • 19 Гориил

    12 6 Отговор
    Ако дискусията е била за взаимен отказ за споделяне на разузнавателна информация, тогава положителната страна е обещаваща и очевидна. Ако американският президент не е могъл да устои на изкушението от заплахи, увещания и лекции, тогава няма илюзии.

    22:28 09.03.2026

  • 20 Не са...

    24 8 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    ...руснаците в случая винавни за конфликта с Иран, мой човек. Еврейчетата така прецакаха Тръмп, че на Путин му дойде свише! Тръмп няма правилен ход тук, освен да изтъргува еуглената, но само тя няма да реши проблемът -> ще си заминат и много палета от ЕС, дето се бяха самозабравили. 100 про щатният лаяч от Германия и този от малобритания ще си го отнесат, напоследък и пробалтийските нещо бяха си мноо повярвали.... Гнусула няма кой да я пипа -> тя си изпълни задачата перфектно -> да погребе ЕС необратимо...на нея и паметник може да и вдигнат, толкова политик да върви срещу народът си като Гнусула не е имало от времето на Гидлер!

    Коментиран от #23

    22:33 09.03.2026

  • 21 Ха Ха

    5 7 Отговор
    Тръмп му звъня, но Путин не му вдигна защото му е сърдит!

    22:33 09.03.2026

  • 22 Тъпанара

    13 6 Отговор
    Путин е казал на Тръмп как от 3 дневна СВО се прави 4 годишна война.

    22:33 09.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така Така

    8 6 Отговор
    Рижаф извратеняк

    22:35 09.03.2026

  • 25 Мнение

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    Баце, само ако осъзнаваше колко си ж..ък?!
    Дори и впечатление няма да им направиш на тия дето са с опит! Щото война се води основно с АКЪЛ и опит, а не с познатия от "кънтър страйк"!!!

    Все пак, ако нямаш търпение да се направиш на Рамбо, винаги можеш да отидеш в укрия! Няма да те върнат!

    22:35 09.03.2026

  • 26 китайски балон

    19 5 Отговор
    БайДончо пак го закъса и пак се моли на Путин! Ако не беше толкова жалко, щеше да е адски смешно!

    22:35 09.03.2026

  • 27 Ами

    20 4 Отговор
    Явно молитвата на пасторите не е помогнала.
    Щом се налага да звъни на шефа :)

    22:35 09.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тръмп се обади на Путин

    6 14 Отговор
    За да му съобщи че Русия не е фактор😂

    22:36 09.03.2026

  • 30 ЦИРК

    4 7 Отговор
    Я пооправете малко тази новина че е доста важна. Постно отразяване тук, стил махленска клюка а има реално отражение (примерно цената на петрола падна с 20% след нея).

    22:36 09.03.2026

  • 31 Да ве

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    Готов си за Петрохан и ламите!

    Коментиран от #55

    22:37 09.03.2026

  • 32 Белият дом омаловажи

    12 2 Отговор
    в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".
    😂

    Коментиран от #40, #41

    22:38 09.03.2026

  • 33 Ти си...

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Така е":

    ...поредното доказателство, че глупостта не ходи в гората, а по такива като теб! Как пък един продажник не видях тук да пише - аман от петрохански малолетноламтящи слагачи!

    22:39 09.03.2026

  • 34 Всички печелят

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    а Русия губи, дори вече фалира :)

    22:40 09.03.2026

  • 35 Европеец

    13 5 Отговор
    Дончо лудото търси помощ от И9мпетотора....

    22:40 09.03.2026

  • 36 Баце ЕООД

    14 2 Отговор
    Тръмп го молил за ракети, че неговите мн неточни и малко на брой

    22:42 09.03.2026

  • 37 Констатация

    3 3 Отговор
    Дедо ви Путин е на "седмото небе" от радост, дори от Бункеро излезе!!! -)))) Както казват в Русия: "Хозяин позонил халопу"! -))))

    22:44 09.03.2026

  • 38 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ахахах":

    Лудото Дончо сигурно ще кани Императора в "съвета му за мир", защото се проваля без Императора...

    22:45 09.03.2026

  • 39 Пинг

    1 3 Отговор
    Значи тия и двамат ако изчезнат светът ще е по-хубаво място…

    22:46 09.03.2026

  • 40 Ха Ха

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Белият дом омаловажи":

    Ако това е вярно, нали си имаш на представа че краварите ще му сложат мерника!Препорачително е да не се натрапваш много в периферията на САЩ защото рано или късно нещо ще се случи!

    22:48 09.03.2026

  • 41 Гугълмапс

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Белият дом омаловажи":

    най-голяма подкрепа на Иран за унищожаване на ВСИЧКИ военни бази на сащ в близкия изток даде гугъл.
    На картата местоположенията на базите са обозначени с точност до 3 метра.

    Коментиран от #46

    22:50 09.03.2026

  • 42 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:51 09.03.2026

  • 43 дядо дръмпи информира

    0 4 Отговор
    Такъв разговор няма!

    22:56 09.03.2026

  • 44 ВВП

    5 2 Отговор
    Със Искендер ,ирански производство.800 км обхват .Ирьн ликвидира базите на янките .шахед ги доуби..

    22:56 09.03.2026

  • 45 ВВП

    1 2 Отговор
    Шшкендера е уникален.

    22:58 09.03.2026

  • 46 Ъъъъъ

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Гугълмапс":

    Абе чувам, че са унищожени и почти всички центрове за данни в Близкия изток, та се чудех пия е била идеята иранците да ги унищожат? Щото съм почти убеден, ще не е тяхна тази идея....🤣

    22:58 09.03.2026

  • 47 Новак

    2 1 Отговор
    Тръмп се обади на Путин:
    - Володя, как дела?
    - Как во WW2!
    - ???
    - Ние атакуваме по суша, вие бомбандирате!

    22:59 09.03.2026

  • 48 ха, ха, ха...

    0 4 Отговор
    Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран. Но не коментира този с Украйна...

    23:00 09.03.2026

  • 49 НРБългария

    11 4 Отговор
    Започнаха да унищожават съораженията за обезсоляване на вода , а както знем петрола не става за пиене , нито златото за ядене .Сега очаквам много лидери да започнат да се обаждат на Путин .Очаквам също България да стане много ухажвана държва , имаме питейна чиста вода , реки ,язовири .Имаме гори , имаме и плодородни земи , както и 4 сезона .Буквално имаме РАЙ . Ако имаме и умни политици , можем за няколко месеца да се превърнем в много важна държава . Имаме готова инфраструктура за нефт и газ ,която може да захрани Европа .Сега остава Европа да ни остави да си правим традиционното земеделие и ще изхраним половин Европа .Сега разбрахте ли колко богата държава сме , но политиците ни провалят .

    Коментиран от #54, #60

    23:01 09.03.2026

  • 50 ВВП

    6 3 Отговор
    РФ и Китай не могат да позволят янките да си развяват байракаьв Азия ..Затова ще ги потопят както във Виетнам..Афганистан Ирак..

    23:02 09.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ВВП

    5 1 Отговор
    Както става винаги..В реалния живот.първи ше фалират изкуствените държави.Дубай Кувейт ,Катар..Няма туристи .Няма и в Израил..Глад и мизерия

    23:05 09.03.2026

  • 53 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така де":

    Интересно как Путин разреши удари на САЩ срещу Иран!

    23:07 09.03.2026

  • 54 12345

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "НРБългария":

    Да, бе, вода! Цяла Северна България мизерства за вода през лятото. То язовирите ни да не са Байкал?

    23:07 09.03.2026

  • 55 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Да ве":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    23:08 09.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ВВП

    3 1 Отговор
    Рижия толуп заповяда убийството на д цата в Иран..Да всее хаос .Да се ликвидира .тоя пидофил.

    23:13 09.03.2026

  • 58 ВВП

    4 1 Отговор
    Рижия толуп е пътник към затвора .Малко му остава .Еврейска подлога .

    23:14 09.03.2026

  • 59 Българина от минало време

    4 1 Отговор
    Там е пустиня .Господ ,така е отредил имат много нефт , но нямат питейна вода . Кои са те , че да притиворечат на Бог и от пустинята да направят луксозен курорт .Там където е пустиня , рано или късно пак ще е пустиня . Цивилизацията е живяла без петрол, но без вода , никога .

    23:14 09.03.2026

  • 60 Никои

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "НРБългария":

    Ще храниш половин Европа? Плодородните ни земи се превърнаха в автокащи за коли втора ръка и автоморги. Едно време хранехме целия СССР със зеленчуци, сега захранваме целия ЕС с псортаци.

    Коментиран от #65

    23:15 09.03.2026

  • 61 здраво мислещ

    5 2 Отговор
    Сега не само Тръмп ще започне да звъни на Путин .Всички лидери ще му се обаждат за да искат нефт и газ !

    23:17 09.03.2026

  • 62 Българин

    0 1 Отговор
    Тръмп остави Украйна на Путин, срещу обещание за 370 млрд долара. Обаче до момента руснаците почти нищо не са дали и Тръмп е бесен!

    Коментиран от #66

    23:19 09.03.2026

  • 63 Риж клоун

    6 0 Отговор
    Моля ти се ,Владимир , потрошиха ме тия персийци....моля те спасявай ме

    23:20 09.03.2026

  • 64 Рублевка

    2 0 Отговор
    Който се обажда е молещата страна. Интересно, какво е молил тръмпонети?

    23:23 09.03.2026

  • 65 НРБългария

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Никои":

    Само да не ни подкопават с пестицидни вносни плодове и зеленчуци и малко да ни оставят , без да ни налагат зелената сделка и ше видиш . Аз помня времето на изобилието в България , когато се купуваха килограми домати ,цели щайги с ябълки и това никога не е било проблем .Сега имаш домати и краставици по 3-4 евро на килограм .Винаги земеделието и българското село са спасявали България и пак така ще стане .На българина му дай 200 квадрата дворче и ще засее зеленчуци , западняка ще засее райграс

    Коментиран от #68

    23:24 09.03.2026

  • 66 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Българин":

    Стоката (покрайнината) на касата и следва плащането.

    23:24 09.03.2026

  • 67 бай Бончо

    1 1 Отговор
    Добре че навремето Бай Тошо е мислил за поколения напред , че е направил към 3000 язовира , залесил е безброй гори и полезащитни пояси в Добруджа за да пази земята .Социализма е недостижим и времето в което живеем го доказва по безспорен начин !

    23:27 09.03.2026

  • 68 Никои

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "НРБългария":

    "Аз помня времето на изобилието в България"
    Аз помня това време как никой не контролираше пестицидите. Помните ли какво значи ДДТ? А Чернобил?

    23:28 09.03.2026

  • 69 ВВП

    0 1 Отговор
    Добре е че ,Путин Нее дал Ярс,,на щуравите перси..Сега Израиля щеше да е само мътен спомен..Тромп тъпака да се готви за затвора .За умишлено убийство на 185 деца .

    23:30 09.03.2026

