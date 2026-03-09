Извънредна новина от Кремъл: Тръмп се обади на Путин

Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят Иран и Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Кремъл, предаде БТА.
Телефонният разговор е продължил около час и е бил конструктивен - делови и искрен, съобщиха от Кремъл.
Според официалното съобщение от Москва Тръмп за пореден път е изразил своята заинтересованост конфликтът в Украйна да приключи скоро.
На свой ред Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран.
1 мдаааа
Кликове трябват на сайта.
22:20 09.03.2026
2 Да,бе
Коментиран от #11, #20
22:20 09.03.2026
3 Ахахах
Коментиран от #38
22:22 09.03.2026
4 Така де
Коментиран от #8, #53
22:22 09.03.2026
5 Хохо Бохо
22:22 09.03.2026
6 Слава на Путин
22:23 09.03.2026
7 хаха🤣
22:23 09.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дефакто
До коментар #2 от "Да,бе":загубата на Иран е загуба и за Русия, защото тя е военен съюзник на Иран, но поради липса на средства и капацитет не успя да му помогне.
Коментиран от #14
22:25 09.03.2026
12 Скоро пуъин ше хвърля белият бяйряк
Украйна ги лупка и без помож от сащ
Хахахахаха
22:26 09.03.2026
13 Сталин
22:26 09.03.2026
14 Многоходов
До коментар #11 от "Дефакто":На Путин му е изгодно да паднат Венецуела,,Иран и Куба.
22:27 09.03.2026
15 Антиватник
22:27 09.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тръмп
22:27 09.03.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #34
22:28 09.03.2026
19 Гориил
22:28 09.03.2026
20 Не са...
До коментар #2 от "Да,бе":...руснаците в случая винавни за конфликта с Иран, мой човек. Еврейчетата така прецакаха Тръмп, че на Путин му дойде свише! Тръмп няма правилен ход тук, освен да изтъргува еуглената, но само тя няма да реши проблемът -> ще си заминат и много палета от ЕС, дето се бяха самозабравили. 100 про щатният лаяч от Германия и този от малобритания ще си го отнесат, напоследък и пробалтийските нещо бяха си мноо повярвали.... Гнусула няма кой да я пипа -> тя си изпълни задачата перфектно -> да погребе ЕС необратимо...на нея и паметник може да и вдигнат, толкова политик да върви срещу народът си като Гнусула не е имало от времето на Гидлер!
Коментиран от #23
22:33 09.03.2026
21 Ха Ха
22:33 09.03.2026
22 Тъпанара
22:33 09.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Така Така
22:35 09.03.2026
25 Мнение
До коментар #10 от "Готов за бой":Баце, само ако осъзнаваше колко си ж..ък?!
Дори и впечатление няма да им направиш на тия дето са с опит! Щото война се води основно с АКЪЛ и опит, а не с познатия от "кънтър страйк"!!!
Все пак, ако нямаш търпение да се направиш на Рамбо, винаги можеш да отидеш в укрия! Няма да те върнат!
22:35 09.03.2026
26 китайски балон
22:35 09.03.2026
27 Ами
Щом се налага да звъни на шефа :)
22:35 09.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тръмп се обади на Путин
22:36 09.03.2026
30 ЦИРК
22:36 09.03.2026
31 Да ве
До коментар #10 от "Готов за бой":Готов си за Петрохан и ламите!
Коментиран от #55
22:37 09.03.2026
32 Белият дом омаловажи
😂
Коментиран от #40, #41
22:38 09.03.2026
33 Ти си...
До коментар #23 от "Така е":...поредното доказателство, че глупостта не ходи в гората, а по такива като теб! Как пък един продажник не видях тук да пише - аман от петрохански малолетноламтящи слагачи!
22:39 09.03.2026
34 Всички печелят
До коментар #18 от "Последния Софиянец":а Русия губи, дори вече фалира :)
22:40 09.03.2026
35 Европеец
22:40 09.03.2026
36 Баце ЕООД
22:42 09.03.2026
37 Констатация
22:44 09.03.2026
38 Европеец
До коментар #3 от "Ахахах":Лудото Дончо сигурно ще кани Императора в "съвета му за мир", защото се проваля без Императора...
22:45 09.03.2026
39 Пинг
22:46 09.03.2026
40 Ха Ха
До коментар #32 от "Белият дом омаловажи":Ако това е вярно, нали си имаш на представа че краварите ще му сложат мерника!Препорачително е да не се натрапваш много в периферията на САЩ защото рано или късно нещо ще се случи!
22:48 09.03.2026
41 Гугълмапс
До коментар #32 от "Белият дом омаловажи":най-голяма подкрепа на Иран за унищожаване на ВСИЧКИ военни бази на сащ в близкия изток даде гугъл.
На картата местоположенията на базите са обозначени с точност до 3 метра.
Коментиран от #46
22:50 09.03.2026
42 Име
22:51 09.03.2026
43 дядо дръмпи информира
22:56 09.03.2026
44 ВВП
22:56 09.03.2026
45 ВВП
22:58 09.03.2026
46 Ъъъъъ
До коментар #41 от "Гугълмапс":Абе чувам, че са унищожени и почти всички центрове за данни в Близкия изток, та се чудех пия е била идеята иранците да ги унищожат? Щото съм почти убеден, ще не е тяхна тази идея....🤣
22:58 09.03.2026
47 Новак
- Володя, как дела?
- Как во WW2!
- ???
- Ние атакуваме по суша, вие бомбандирате!
22:59 09.03.2026
48 ха, ха, ха...
23:00 09.03.2026
49 НРБългария
Коментиран от #54, #60
23:01 09.03.2026
50 ВВП
23:02 09.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ВВП
23:05 09.03.2026
53 Така е
До коментар #4 от "Така де":Интересно как Путин разреши удари на САЩ срещу Иран!
23:07 09.03.2026
54 12345
До коментар #49 от "НРБългария":Да, бе, вода! Цяла Северна България мизерства за вода през лятото. То язовирите ни да не са Байкал?
23:07 09.03.2026
55 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #31 от "Да ве":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
23:08 09.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ВВП
23:13 09.03.2026
58 ВВП
23:14 09.03.2026
59 Българина от минало време
23:14 09.03.2026
60 Никои
До коментар #49 от "НРБългария":Ще храниш половин Европа? Плодородните ни земи се превърнаха в автокащи за коли втора ръка и автоморги. Едно време хранехме целия СССР със зеленчуци, сега захранваме целия ЕС с псортаци.
Коментиран от #65
23:15 09.03.2026
61 здраво мислещ
23:17 09.03.2026
62 Българин
Коментиран от #66
23:19 09.03.2026
63 Риж клоун
23:20 09.03.2026
64 Рублевка
23:23 09.03.2026
65 НРБългария
До коментар #60 от "Никои":Само да не ни подкопават с пестицидни вносни плодове и зеленчуци и малко да ни оставят , без да ни налагат зелената сделка и ше видиш . Аз помня времето на изобилието в България , когато се купуваха килограми домати ,цели щайги с ябълки и това никога не е било проблем .Сега имаш домати и краставици по 3-4 евро на килограм .Винаги земеделието и българското село са спасявали България и пак така ще стане .На българина му дай 200 квадрата дворче и ще засее зеленчуци , западняка ще засее райграс
Коментиран от #68
23:24 09.03.2026
66 Рублевка
До коментар #62 от "Българин":Стоката (покрайнината) на касата и следва плащането.
23:24 09.03.2026
67 бай Бончо
23:27 09.03.2026
68 Никои
До коментар #65 от "НРБългария":"Аз помня времето на изобилието в България"
Аз помня това време как никой не контролираше пестицидите. Помните ли какво значи ДДТ? А Чернобил?
23:28 09.03.2026
69 ВВП
23:30 09.03.2026