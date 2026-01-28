Структура на украинския батальон БПЛА

Данните са за 2025 година.
Щатна структура:
Управление
Разузнавателна рота: 12 разчета с безпилотни летателни апарати (БПЛА) от коптерен и самолетен тип
Рота дронове – камикадзе: 14 разчета с дронове от самолетен и FPV(1) тип
Рота ударни дронове: 18 разчета с дронове от коптерен и FPV тип
Ремонтна работилница
Взвод за логистично осигуряване
Група медици
Допустим разход на FPV за денонощие: 115 дневни и 25 нощни дрона. Снабдяването не е постоянно. Командването разпределя апаратите в зависимост от конкретните задачи. Когато запасите се изчерпят, активността на полетите може да намалее драстично.
Обикновено нови БПЛА се доставят веднъж седмично – по 200 – 400 бр. на батальон.
В активна отбрана към всяка бригада прикрепват по една рота БПЛА. Поддръжка оказват два отделни батальона БПЛА.
Когато руските подразделения започват настъпление, или в случай, че те са постигнали тактически успех, украинците прехвърлят на застрашеното направление два (или повече) батальона БПЛА и до 5 – 6 неголеми групи оператори на дронове.
С тъга ще допълня, че в някои полкове братушките разаполагат с 1 – 2 нощни безпилотника, закупени чрез доброволни пожертвания. Наистина, примерът се отнася за второстепенен участък от фронта, но все пак...
Украинците са организирали единно снабдяване с дронове.
До 50 – 70 процента от доставките (особено на разузнавателни коптери) за руснаците се осигуряват от кампании за събиране на средства от населението. Понякога командирите забраняват използването на техниката, защото няма с какво да я заменят при повреда.
В украинската армия подбират операторите на БПЛА от пристигащите попълнения – според образованието или професионалния опит. Там също воюват доброволчески отряди, създадени на идейна (разбирай: русофобска) основа.
Руските «птичари» идват от пехотата – в случай, че кандидатът сам прояви желание и притежава нужния ценз. Боецът не може да попадне направо от военкомата в школата за подготовка на пилоти на дронове. Отначало той е длъжен да оцелее в няколко атаки, после – да учи 1 – 2 месеца...
Наистина, в средата на този януари бе съобщено, че желаещите да сключат договор с Министерството на отбраната и да воюват с безпилотни апарати, ще служат само една година... Да напомня – всички други момчета, мобилизирани и наемници, трябва да останат в окопите до края на конфликта. Ала идеите са едно, а резултатът от изпълнението им – нещо друго.
За денонощие украинското подразделение изразходва 10 – 20 артилерийски снаряда и минохвъргачни мини. Към тази бройка може да се добавят 10 – 15 снаряда, пуснати от танковете. Като теглим чертата, излиза, че на всеки 35 конвенционални изстрела се падат 115 управляеми носителя с различни заряди (противотанкови, противопехотни, противобункерни и т.н.). Това обяснява защо Киев залага на използването на дронове. Между другото, организирането на БПЛА като род войска е идея на тамошните власти, а не на НАТО. Заради технологични ограничения Западът не се справи с артилерийската поддръжка, но антируснаците намериха решение на проблема.
* * *
Не пиша тези бележки, за да покажа, че някой е велик, а антиподът му – некадърен. Ако съотношението на силите и мозъците беше наистина такова, конфликтът в Донбас щеше да е приключил отдавна, всъщност, той най-вероятно нямаше и да започне. Но заровете на съдбата се търкулнаха по начина, който виждаме.
Онази война, слава Богу, не е наша. Но ние трябва да я изучаваме. Защото е твърде вероятно да ни сполети подобна беда. А къде е българската армия?... Хм... Нека сторим, каквото можем, за прекратяването на кръвопролитието. И да използваме мирните дни, които остават, за подготовка.
Бележки
First Person View (англ. абр.). Превежда се буквално като «Вид от първо лице». Терминът обозначава безпилотен летателен апарат с камера – тя предава видеопотока към приемник, който може да бъде монтиран на монитор, във виртуален шлем или специални очила. По такъв начин операторът гледа през «очите» на дрона и получава информацията за обстановката в реално време.
