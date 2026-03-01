Новини
Украйна се бие, Европа плаща. Защо САЩ да преговарят?
  Тема: Украйна

Украйна се бие, Европа плаща. Защо САЩ да преговарят?

1 Март, 2026 22:01

  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • крим

В рамките на четвъртата година от войната се налага един парадоксален извод: от чисто военна гледна точка, това е най-добрата година за Украйна през активната фаза на конфликта от 2022-ра г. насам

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мартин Табаков Мартин Табаков блогър
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В рамките на четвъртата година от войната се налага един парадоксален извод: от чисто военна гледна точка, това е най-добрата година за Украйна през активната фаза на конфликта от 2022-ра г. насам. Правя този извод на базата на това, че днес:

• Във война на безпилотни летателни апарати и артилерия Украйна произвежда около 90% от дроновете и до 40% от снарядите, които използва (тези данни са различни от официалните такива на Киев, които са пропагандно завишени);

• Срещу един загубен войник Украйна убива средно по 2-2.5 руснака (или биещи се за Русия). В класическата военна теория това би било крайно недостатъчно за Киев, но това е специфична война – ситуационна, която предполага „секторни битки” и придвижване на малки мобилни групи. Отново, това са данни, които се различават от официалните такива на Киев, които имат приоритети, различни от обективността;

• През последната една година, основно чрез удари зад тила, Украйна нанесе щети на руския петролен сектор, оценяващи се на 13 млрд. долара (тук, отново, споменавам ниската стойност или консервативната оценка);

• През последната една година Украйна е унищожила руска бойна техника на приблизителна стойност около 38 млрд. долара (авиация, бронетехника, бойни съдове, ПВО-системи). В тази калкулация не влизат поразените заводи и складове за боеприпаси;

• Тук не влизат средства, които Москва дава, без да се водят за „загубени” – използвани боеприпаси, разходи за логистика, заплати и т.н.

Това налага следващия извод: от чисто военно-техническа гледна точка, Украйна днес е в по-добра кондиция да води войната, отколкото е била през последните четири години.

Но военният бюджет на Русия през 2025-та г. бе 145 млрд. долара или около 7.3% от БВП-то ѝ. Това означава, че макар да заплаща сериозна човешка и материална цена, Русия има ресурса да продължи да води войната (СССР се разпадна при разход за отбрана два пъти по-голям спрямо БВП-то му спрямо текущото съотношение). Още повече, че това са собствени средства на Москва, а не като в случая на Киев – в голяма степен осигурени от трети страни (Европа). Още повече, че Русия също регистрира сериозни успехи спрямо Украйна през изминалата година – те не са на фронта, а зад тила – около 60% от украинската електромрежа е или частично, или напълно унищожена, което има отношение не само спрямо предоставянето на базови услуги, но играе и психологическо-пропагандна роля.

Конфликтът между Украйна и Русия представлява ситуационна война (това дава предимство по-скоро на Украйна, доколкото позиционните сражения компенсират съществуващия дисбаланс на ресурс) и война на изтощение (което със сигурност дава предимство на Русия отново заради дисбаланса на ресурс). Последното може да бъде компенсирано в перспектива, ако европейският военно-промишлен комплекс (и този на приятелски държави като Южна Корея) успее да „навакса” необходимия ресурс под формата на боеприпаси и военен хардуер (има индикации, че това вече се случва).

Истинският проблем за Украйна обаче не е на бойното поле, а на дипломатическото. Там през последните няколко месеца се видя как Русия операционализира добре ролята на САЩ:

• Москва говори за „Формулата от Анкоридж” (преговорите в Аляска между Тръмп и Путин), която – според руските интерпретации, които американската страна не е опровергала – предполага предаване на Донбас и без военна подкрепа за Украйна от НАТО. Тази „Формула от Анкоридж” – чието съдържание ние не знаем – бива перманентно размахвана от Москва срещу Украйна и Европа при всеки разговор, касаещ територията на Украйна и получаването на Украйна на гаранции за сигурност от Запада;

• Москва разширява обсега на преговорите (територии, демилитаризация, гаранции за сигурност, НАТО и т.н) с прозиращото разбиране, че колкото повече теми ще бъдат вкарани в преговорите, толкова по-лесно те ще бъдат неуспешни;

• Москва разширява претенциите си: тя вече говори не за „неутрална Украйна”, а за „добронамерена Украйна”;

• Москва наложи принципа (а Вашингтон се съгласи) „първо споразумение, после спиране на бойните действия”, защото не е заинтересована от сключването на такова;

Предвид това, че:

• Украйна се представя добре на бойното поле, а САЩ на дипломатическото – зле;

• Украйна разчита на оръжия и боеприпаси преобладаващо собствено производство и на такова, доставяно от Европа;

• Ролята на САЩ в подкрепата на Украйна е сведена до минимум (към настояща дата се изразява в закупувани американски боеприпаси от Европа, чието количество става все по-фигуративно),

То не е в интереса на Украйна и Европа САЩ да продължават да играят тази ключова роля в преговорите, която Вашингтон има към момента. Политиката на възпиране на САЩ е нулева; даже напротив – през последната една година Русия увеличава обема си на постъпателни действия спрямо Украйна и Европа. САЩ са основният аргумент, който Русия размахва в лицето на Украйна и Европа.

Украйна


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 26 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Верно ли

    34 6 Отговор
    Къв е тоя "блогър" и като какъв се явява, та да му четем мозъчните напъни??? Аман от пишман блогъри!

    22:06 01.03.2026

  • 2 Тома

    38 6 Отговор
    Да това е най добрата година за украинците.Нямат ток,парно и вода на минусови температури и обмена на тела е винаги 1000 бандери 30 руснака

    Коментиран от #3

    22:07 01.03.2026

  • 3 2222

    8 32 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Скоро зимата свършва. Путин не успя да прекърши Украйна.

    Коментиран от #8, #14

    22:08 01.03.2026

  • 4 Абе

    29 5 Отговор
    Как не те домързя да пишеш тия глупости, мислиш ли. Че някой ще ги чете😀🇷🇺🇧🇬

    22:08 01.03.2026

  • 5 Мартинчо

    15 1 Отговор
    Сигурен съм, че не знаеш кой е баща ти!

    22:10 01.03.2026

  • 6 Сатана Z

    21 1 Отговор
    За такива като Мартинчо важи сентенцията:

    "ТОЛКОВА МЛАД,А ВЕЧЕ ГЛУПАВ“

    22:11 01.03.2026

  • 7 Смешник

    27 1 Отговор
    Пак брътвежи на един умопобъркан евроатлантик

    22:11 01.03.2026

  • 8 3333

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "2222":

    Което е кофти защото украинските трупове ще се размиришат от разлагането

    22:12 01.03.2026

  • 9 Иван

    24 4 Отговор
    Украина е руска територия !!!

    22:12 01.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    На никой не му дреме за Украйна.

    22:12 01.03.2026

  • 11 Още един

    18 2 Отговор
    дървен философ…

    22:12 01.03.2026

  • 12 Тъкмо,цял ден,с тоя досаден Иран...

    20 1 Отговор
    ...ми липсваше статията за успехите на Зеленски...!
    Но вече се успокоих и ще спя спокойно...

    22:13 01.03.2026

  • 13 Васил

    4 5 Отговор
    Нормално Украинците имат повече топки от запалите европейци които не могат да си вдигнат гащите камо ли да воюват.

    22:13 01.03.2026

  • 14 3333

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "2222":

    Путин само успя,да я...,,затъмни" трайно...!

    Коментиран от #20

    22:14 01.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    Украйна се бие, Европа плаща, 167 военни завода в България продават муниции и оръжие на Украйна. Ако войната спре, оная със златните пръстени пак ще дава лук на Бойко или на някой друг.

    22:15 01.03.2026

  • 16 Европа плаща

    17 1 Отговор
    A защо плаща?

    Коментиран от #28

    22:15 01.03.2026

  • 17 Откъде ще вземат войници

    16 2 Отговор
    хлопците да победят Русия?
    Как ще я победят и кога?
    Русия още не е мобилизирала цялата си армия и запасните.
    Стоят на студено и целуват дyпeтo на тръмп.

    22:17 01.03.2026

  • 18 УСПЕХ УКРАЙНА

    2 15 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    22:18 01.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Ние също продавахме на Иран оръжие. Много оръжие.

    22:18 01.03.2026

  • 20 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 15 Отговор

    До коментар #14 от "3333":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #26

    22:19 01.03.2026

  • 21 нпо агент

    15 2 Отговор
    Украйна се представя добре на бойното поле...20% територия вече са загубени..а какво значи зле за укройна..90% територия или 100%..и тогава ко й ще подпише капитулация. Хубава статия за наивни укроинци..вижте какви сте герои..срещу два убити руснака давате само един убит..как бързо всеки прави сметка на чужд гръб..смятат все едно пилци..Приказки за лека нощ..Защо ли няма опашки пред мобилизационни центрове, а ги хващат по улиците..като крастави кучета..

    Коментиран от #32

    22:19 01.03.2026

  • 22 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    1 10 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    22:20 01.03.2026

  • 23 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 9 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    22:21 01.03.2026

  • 24 Димяща ушанка

    2 9 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    22:21 01.03.2026

  • 25 ру БЛАТА

    1 11 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    22:22 01.03.2026

  • 26 нпо агент

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Само евроичиновници вярват че укройна ще нанесе на Русия стратегическо поражение..САЩ преглътнаха ..че НАТО загуби тази война срещу Русия..но евролиберали искат кръв и укройна жертва своите деца заради тези блянове..

    22:22 01.03.2026

  • 27 Евгени от Алфапласт

    9 3 Отговор
    Марто, да ти имам и изводите, функционален неграмотник смотан!🤣🤣🤣

    22:23 01.03.2026

  • 28 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Европа плаща":

    Има пари угажда си

    22:23 01.03.2026

  • 29 Пич

    10 2 Отговор
    Пич, Украйна тотално не е интересна !!! Още преди години ви казах, че голямата беда за света ще дойде от конфликт в близкия изток!!! Сега света, особено ЕС ще види, кон боб яде ли! Защото тъпите Урсулианци освен че нямат достъп до петрол, нямат достъп и до ток!!! Унищожиха ядрената си енергетика, и сега чакай да караш Мерцедес на ветърни мелници!!!

    22:23 01.03.2026

  • 30 беги ма

    7 1 Отговор
    Поредното НГВС пони с мозъчни пpьдни🤮

    22:23 01.03.2026

  • 31 Те само Донбас не могат си върна

    6 2 Отговор
    а какво остава за другата територия.
    Русия си взема каквото иска и никой не може да в спре. Даже бай Дончо белината.
    Отстрани пуделите само джафкат за коалиции.

    22:24 01.03.2026

  • 32 Хм Хм

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "нпо агент":

    Е, нЕма страшно, още 100-200-500 години и руснаците ще вземат територията.

    22:24 01.03.2026

  • 33 Януари 2022

    2 6 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    22:25 01.03.2026

  • 34 Като е така

    6 1 Отговор
    да си “върнат” цялата територия за два-три дни и да набият лошата Русия, какво мрънкят, нали побеждават…

    22:27 01.03.2026

  • 35 ООрана държава

    4 1 Отговор
    От цялата патаклама, бедните страни в ес са най прецакани, няма какво да се лъжем

    22:33 01.03.2026

  • 36 Тоалетната хартия

    3 0 Отговор
    Ей това да го измислиш и напишеш си е талант... Мухаха... Простотии, а не факти!!!

    22:34 01.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 хахахах

    4 1 Отговор
    Украйна се бие, Европа плаща. Защо САЩ да преговарят?
    -------
    Това е моделът на еднополюсен свят. Путин и Кирай се опитват да го променят. На нас в БГ ни е вменено че не трябва да ги подкрепяме и тогава ни остава само се се подчиняваме на САЩ и да плащаме.

    Коментиран от #43

    22:39 01.03.2026

  • 39 Ами

    4 1 Отговор
    Блогърите получават ли заплащане за творбите си,
    или просто простотията им е вродена?

    22:40 01.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 С убиване на цивилнин ли го променя, бе

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "хахахах":

    сдухан крепостен получовеко?

    Коментиран от #45

    22:54 01.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "С убиване на цивилнин ли го променя, бе":

    Трупането на цивилни е занаят на американци и евреи. Не приписвай тези дейности на руснаците.

    22:57 01.03.2026

  • 46 Съсел

    0 0 Отговор
    Таба Ков, Таба Ков, Таб Ков да ти е ма та Тъ Па Та Баков. Голям т ъ панар, кой ти даде да пишеш бе смешник.

    23:11 01.03.2026