Украйна се бие, Европа плаща. Защо САЩ да преговарят?

В рамките на четвъртата година от войната се налага един парадоксален извод: от чисто военна гледна точка, това е най-добрата година за Украйна през активната фаза на конфликта от 2022-ра г. насам. Правя този извод на базата на това, че днес:
• Във война на безпилотни летателни апарати и артилерия Украйна произвежда около 90% от дроновете и до 40% от снарядите, които използва (тези данни са различни от официалните такива на Киев, които са пропагандно завишени);
• Срещу един загубен войник Украйна убива средно по 2-2.5 руснака (или биещи се за Русия). В класическата военна теория това би било крайно недостатъчно за Киев, но това е специфична война – ситуационна, която предполага „секторни битки” и придвижване на малки мобилни групи. Отново, това са данни, които се различават от официалните такива на Киев, които имат приоритети, различни от обективността;
• През последната една година, основно чрез удари зад тила, Украйна нанесе щети на руския петролен сектор, оценяващи се на 13 млрд. долара (тук, отново, споменавам ниската стойност или консервативната оценка);
• През последната една година Украйна е унищожила руска бойна техника на приблизителна стойност около 38 млрд. долара (авиация, бронетехника, бойни съдове, ПВО-системи). В тази калкулация не влизат поразените заводи и складове за боеприпаси;
• Тук не влизат средства, които Москва дава, без да се водят за „загубени” – използвани боеприпаси, разходи за логистика, заплати и т.н.
Това налага следващия извод: от чисто военно-техническа гледна точка, Украйна днес е в по-добра кондиция да води войната, отколкото е била през последните четири години.
Но военният бюджет на Русия през 2025-та г. бе 145 млрд. долара или около 7.3% от БВП-то ѝ. Това означава, че макар да заплаща сериозна човешка и материална цена, Русия има ресурса да продължи да води войната (СССР се разпадна при разход за отбрана два пъти по-голям спрямо БВП-то му спрямо текущото съотношение). Още повече, че това са собствени средства на Москва, а не като в случая на Киев – в голяма степен осигурени от трети страни (Европа). Още повече, че Русия също регистрира сериозни успехи спрямо Украйна през изминалата година – те не са на фронта, а зад тила – около 60% от украинската електромрежа е или частично, или напълно унищожена, което има отношение не само спрямо предоставянето на базови услуги, но играе и психологическо-пропагандна роля.
Конфликтът между Украйна и Русия представлява ситуационна война (това дава предимство по-скоро на Украйна, доколкото позиционните сражения компенсират съществуващия дисбаланс на ресурс) и война на изтощение (което със сигурност дава предимство на Русия отново заради дисбаланса на ресурс). Последното може да бъде компенсирано в перспектива, ако европейският военно-промишлен комплекс (и този на приятелски държави като Южна Корея) успее да „навакса” необходимия ресурс под формата на боеприпаси и военен хардуер (има индикации, че това вече се случва).
Истинският проблем за Украйна обаче не е на бойното поле, а на дипломатическото. Там през последните няколко месеца се видя как Русия операционализира добре ролята на САЩ:
• Москва говори за „Формулата от Анкоридж” (преговорите в Аляска между Тръмп и Путин), която – според руските интерпретации, които американската страна не е опровергала – предполага предаване на Донбас и без военна подкрепа за Украйна от НАТО. Тази „Формула от Анкоридж” – чието съдържание ние не знаем – бива перманентно размахвана от Москва срещу Украйна и Европа при всеки разговор, касаещ територията на Украйна и получаването на Украйна на гаранции за сигурност от Запада;
• Москва разширява обсега на преговорите (територии, демилитаризация, гаранции за сигурност, НАТО и т.н) с прозиращото разбиране, че колкото повече теми ще бъдат вкарани в преговорите, толкова по-лесно те ще бъдат неуспешни;
• Москва разширява претенциите си: тя вече говори не за „неутрална Украйна”, а за „добронамерена Украйна”;
• Москва наложи принципа (а Вашингтон се съгласи) „първо споразумение, после спиране на бойните действия”, защото не е заинтересована от сключването на такова;
Предвид това, че:
• Украйна се представя добре на бойното поле, а САЩ на дипломатическото – зле;
• Украйна разчита на оръжия и боеприпаси преобладаващо собствено производство и на такова, доставяно от Европа;
• Ролята на САЩ в подкрепата на Украйна е сведена до минимум (към настояща дата се изразява в закупувани американски боеприпаси от Европа, чието количество става все по-фигуративно),
То не е в интереса на Украйна и Европа САЩ да продължават да играят тази ключова роля в преговорите, която Вашингтон има към момента. Политиката на възпиране на САЩ е нулева; даже напротив – през последната една година Русия увеличава обема си на постъпателни действия спрямо Украйна и Европа. САЩ са основният аргумент, който Русия размахва в лицето на Украйна и Европа.
Украйна се бие, Европа плаща. Защо САЩ да преговарят?
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли
22:06 01.03.2026
2 Тома
Коментиран от #3
22:07 01.03.2026
3 2222
До коментар #2 от "Тома":Скоро зимата свършва. Путин не успя да прекърши Украйна.
Коментиран от #8, #14
22:08 01.03.2026
4 Абе
22:08 01.03.2026
5 Мартинчо
22:10 01.03.2026
6 Сатана Z
"ТОЛКОВА МЛАД,А ВЕЧЕ ГЛУПАВ“
22:11 01.03.2026
7 Смешник
22:11 01.03.2026
8 3333
До коментар #3 от "2222":Което е кофти защото украинските трупове ще се размиришат от разлагането
22:12 01.03.2026
9 Иван
22:12 01.03.2026
10 Последния Софиянец
22:12 01.03.2026
11 Още един
22:12 01.03.2026
12 Тъкмо,цял ден,с тоя досаден Иран...
Но вече се успокоих и ще спя спокойно...
22:13 01.03.2026
13 Васил
22:13 01.03.2026
14 3333
До коментар #3 от "2222":Путин само успя,да я...,,затъмни" трайно...!
Коментиран от #20
22:14 01.03.2026
15 Данко Харсъзина
22:15 01.03.2026
16 Европа плаща
Коментиран от #28
22:15 01.03.2026
17 Откъде ще вземат войници
Как ще я победят и кога?
Русия още не е мобилизирала цялата си армия и запасните.
Стоят на студено и целуват дyпeтo на тръмп.
22:17 01.03.2026
18 УСПЕХ УКРАЙНА
22:18 01.03.2026
19 Данко Харсъзина
22:18 01.03.2026
20 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #14 от "3333":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #26
22:19 01.03.2026
21 нпо агент
Коментиран от #32
22:19 01.03.2026
22 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
22:20 01.03.2026
23 Орк на тротинетка 🧌🛴
22:21 01.03.2026
24 Димяща ушанка
22:21 01.03.2026
25 ру БЛАТА
22:22 01.03.2026
26 нпо агент
До коментар #20 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Само евроичиновници вярват че укройна ще нанесе на Русия стратегическо поражение..САЩ преглътнаха ..че НАТО загуби тази война срещу Русия..но евролиберали искат кръв и укройна жертва своите деца заради тези блянове..
22:22 01.03.2026
27 Евгени от Алфапласт
22:23 01.03.2026
28 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #16 от "Европа плаща":Има пари угажда си
22:23 01.03.2026
29 Пич
22:23 01.03.2026
30 беги ма
22:23 01.03.2026
31 Те само Донбас не могат си върна
Русия си взема каквото иска и никой не може да в спре. Даже бай Дончо белината.
Отстрани пуделите само джафкат за коалиции.
22:24 01.03.2026
32 Хм Хм
До коментар #21 от "нпо агент":Е, нЕма страшно, още 100-200-500 години и руснаците ще вземат територията.
22:24 01.03.2026
33 Януари 2022
22:25 01.03.2026
34 Като е така
22:27 01.03.2026
35 ООрана държава
22:33 01.03.2026
36 Тоалетната хартия
22:34 01.03.2026
38 хахахах
-------
Това е моделът на еднополюсен свят. Путин и Кирай се опитват да го променят. На нас в БГ ни е вменено че не трябва да ги подкрепяме и тогава ни остава само се се подчиняваме на САЩ и да плащаме.
Коментиран от #43
22:39 01.03.2026
39 Ами
или просто простотията им е вродена?
22:40 01.03.2026
43 С убиване на цивилнин ли го променя, бе
До коментар #38 от "хахахах":сдухан крепостен получовеко?
Коментиран от #45
22:54 01.03.2026
45 Някой
До коментар #43 от "С убиване на цивилнин ли го променя, бе":Трупането на цивилни е занаят на американци и евреи. Не приписвай тези дейности на руснаците.
22:57 01.03.2026
46 Съсел
23:11 01.03.2026