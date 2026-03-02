Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Американо & Израелска война с Иран и националната сигурност на България

2 Март, 2026 10:00

Британският премиер Стармър първоначално е отказал искане от Доналд Тръмп американски военни сили да използват британски летища, както и военната британска база в Диего Гарсия, за атаки срещу Иран, заявявайки, че това би означавало нарушение на международното право (макар че вчера под натиск е разрешил да се използват базите „за отбранителни цели“). А ние превърнахме гражданското летище в София именно в такава база.

Американо & Израелска война с Иран и националната сигурност на България - 1
Снимка: БГНЕС
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управляващите гръмогласно ни уверяват, че няма опасност за националната сигурност на България заради войната на САШ и Израел срещу Иран и ответната реакция на Техеран Иран удари с американски военни бази в региона, включително в арабски страни като Обединените американски емирати, Бахрейн, Саудитска Арабия и други.
Преди още ударите срещу Иран от САШ и Израел на гражданското ни летище в София си разположиха американски военни самолети KC-135 . Случайно съвпадение? Едва ли. А обясненията на управляващите, че тези самолети били част от някаква програма за обучение по линия на НАТО е смехотворно. За какво обучение дума? Какви са точно тези самолети?

Специализираният сайт airlive.net дава обяснение. Самите са „летящи бензиностанции“, те съдържат гориво за зареждане във въздуха на американски бойни самолети. Те осигуряват „мост“ с голям обсег, необходим за въздушна кампания срещу Иран. KC-135 Stratotankerса способни да зареждат с гориво изтребители от пето поколение като F-35A Lightning II и F-22 Raptor във въздуха. Те могат да достигат цели в Близкия изток без кацане. Но не биха ли могли американските бойни самолети да се зареждат на базите в споменатите по- горе американски бази? Могат, но е рисковано, разполагането на цистерни с авиационно гориво на такива бази, поради очаквани удари от иранска страна с ракети, което се и случи. А разполагането на американските самолети- цистерни на гражданското летище в София е решение на този проблем- в София по времена войната е изградена една преместваме на вид база с авиационно гориво на безопасно разстояние е от Иран. И още- на 19 февруари бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев във фейсбук , че на летището има още 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. „Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро“- предсказа Керемедчиев, и позна.

Така че, ако Иран получи сведения, а може би вече счита, че софийското летище се използва като база за самолети „на път за Иран“, то гражданското летище , на което по принцип не би трябвало да има военни самолети, още повече по време на война, още повече, такива на САЩ, които предприеха военни действия срещу Иран, може да стане легитимна цел за поразяване на тази база с ракетни удари. Което би било катастрофално за нас.

Може само да се уповаваме на факта, че България не представлява такъв интерес за иранските политически и армейския военачалници, като американските бази в съседни арабски страни и американските военни кораби, а и самолетоносачи. Излезе съобщение, че е атакуван самолетоносача на ВМС на САЩ USS "Абрахам Линкълн“ в Арабско море. Защо да си хабят ракетите за няколко самолета в София, а не ги запазят за такава примамлива цел като най-големият самолетоносач в света, американският “Джералд Форд“, който благоразумно се оттегли района на бойните действия, постоя в Крит, а сега е на път към Израел?.
И един интересен факт: Британският премиер Стармър първоначално е отказал искане от Доналд Тръмп американски военни сили да използват британски летища, както и военната британска база в Диего Гарсия, за атаки срещу Иран, заявявайки, че това би означавало нарушение на международното право (макар че вчера под натиск е разрешил да се използват базите „за отбранителни цели“). А ние превърнахме гражданското летище в София именно в такава база.

Има една народна пословица „Не се бутай между шамарите“. А нашите управници го правят не само по отношение на руско- украинската война, а сега и по войната между САЩ/ Израел и Иран. Като не се сещат и за една друга една народна мъдрост- „веднъж стомна за водичка, втори път стомна за водичка, а трети път стомната вземе че се счупи….


  • 1 Уха

    15 0 Отговор
    Абе сигурността на България е голият и разтворен ГУУУЗ

    10:01 02.03.2026

  • 2 Ормузкия пролив е блокиран

    18 0 Отговор
    Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари!

    10:01 02.03.2026

  • 3 Факт

    2 21 Отговор
    Путлерчето се оказа страхливичко и наплашено дете

    Коментиран от #20

    10:03 02.03.2026

  • 4 Мишел

    26 0 Отговор
    Националната сигурност на България беше подарена на Украйна.

    10:04 02.03.2026

  • 5 Търсих го в бункера но го няма

    3 16 Отговор
    Къде е господарят на вета Владимир Путин?

    10:04 02.03.2026

  • 6 Коста

    17 0 Отговор
    Аз предлагам България незабавно и тържествено да напусне т.нар. Съвет за мир на Тчръмп. Това е някаква организация на злодеи. Аз като български гражданин не желая България да участва. Но и там ни набутаха без Референдум.

    Коментиран от #11

    10:05 02.03.2026

  • 7 В бункера в Урал ли е? Колко надолу е?

    1 13 Отговор
    Къде е господарят на света Владимир Путин?

    10:05 02.03.2026

  • 8 Абе, Дрогарю

    2 15 Отговор
    Беше ли сигурна София, България, когато повреме на НРБ, БКП-то помагаше БААС на Саддам, димек Ирак във войната му срещу Иран? Какво щеше да напишеш в народния парцал "Разбойническо дело"?

    10:05 02.03.2026

  • 9 Трол

    2 4 Отговор
    Няма страшно, Турция ще ни пази.

    10:06 02.03.2026

  • 10 Пич

    16 0 Отговор
    Всичко добре, само не трябва да се употребява - българските политици !!! Тука политици НЕМА!!! Само разни мумии, извлечени от саркофазите, и вечно разчепени пред господарите!!! Не визирам само Външно, защото всички са такива!!!

    Коментиран от #13

    10:06 02.03.2026

  • 11 Пpocта

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    Предлагам да се качим на Орешник и да напуснем планетата Земя. Тук е пълно с турци, еврогейци, атлантици, евреи, крави. На Червената планета - там е нашто место.

    Коментиран от #21

    10:07 02.03.2026

  • 12 честен ционист

    11 0 Отговор
    Корман Ишмаел даде Терминал 2 на янките да си развяват байрака.

    10:08 02.03.2026

  • 14 пресолена

    0 7 Отговор
    да имаш да вземаш. англичаните отвориха базите си . ама давай да върви руската пропаганда.

    10:13 02.03.2026

  • 15 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Руснаците на третият ден бяха в Буча, колко квадратни метра завзеха краварите за 3 дня? Колко бе козяци? Жива крава на иранска земя има ли?

    10:13 02.03.2026

  • 16 Мишел

    5 0 Отговор
    "Сауди Арамко"- един от най големите НПЗ в света , Саудитска Арабия, е прекратил работа след удара на ирански дронове.
    Саудитска Арабия има най модерните ПВО Пейтриът, над 60 броя.
    .

    10:14 02.03.2026

  • 17 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тази сутрин постоянно излитат американски самолети от Летище София а други кацат.

    Коментиран от #22, #25

    10:14 02.03.2026

  • 18 Шок от електрошок

    6 0 Отговор
    Една ракета по летището или ще е токовият удар, който ще ни убие, или ще е електрошока, който ще съживи това заспало племе

    Коментиран от #33

    10:15 02.03.2026

  • 19 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тутанкамон":

    Казах - всички !!! Положителни герои няма !!!

    10:15 02.03.2026

  • 20 Хохо Бохо

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Колко квадратни метра завзеха коалицията Епщайн бе гладкомозъчен? Как върви превземането на Иран? За 3 дня до къде са? Сал един ужит старец на 97 години и внучката му

    10:16 02.03.2026

  • 21 Коста

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пpocта":

    Предлагам на 1 ХОйрешник да натварим всички турци, еврогейци, атлантици, евреи, крави и с теб, и да ги пратим Червената планета - там е ващо место.

    10:16 02.03.2026

  • 22 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Карат на Баце фурмите за Малибу.

    10:19 02.03.2026

  • 23 Българин

    0 8 Отговор
    Ако не се подчиняваме на САЩ и лично на интересите на Тръмп, той ще ни бомбандира, заедно с Иран. Така че по-добре да се съобразяваме с американските интереси, от колкото да ни падат американски бомби на главата. И без това реален избор нямаме, нека се съгласим без да ядем шамарите!

    10:21 02.03.2026

  • 24 ЗАЩО

    2 0 Отговор
    До Българин-да си налягаме парцалите това е българската максима На 3-ти март жълтопаветниците пак ще говорят,че сме се само освободили с няколко чети от турско робство,и не са били нужно руско войски.Голо на голямо.

    10:32 02.03.2026

  • 25 Не ми

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Умувай ами прати спешно кординатите на народното събрание на иранците

    10:33 02.03.2026

  • 26 Хмм

    4 0 Отговор
    и войната срещу САШ и Англия беше формална, но бомбардировките над София бяха реални, хиляди убити, ранени и останали без покрив през зимата, центърът на София бил сринат

    Коментиран от #34

    10:36 02.03.2026

  • 32 4 самолета са излетяли от

    1 0 Отговор
    Софийското летище, но 5 други са кацнали. Нещо се разшаваха. Ако ги усетят Иранците, летището може да пламне.

    10:57 02.03.2026

  • 34 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хмм":

    Ако не искаме пак да ни бомбардират, трябва да служим на Тръмп и неговите интереси. Той вече многократно показа, че не търпи никакво неподчинение и наказва непокорните жестоко.
    За това да не се репчим много, а просто да изчакаме и това да отмине, без да си навличаме гнева на великите сили!

    11:00 02.03.2026