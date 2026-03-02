Американо & Израелска война с Иран и националната сигурност на България

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управляващите гръмогласно ни уверяват, че няма опасност за националната сигурност на България заради войната на САШ и Израел срещу Иран и ответната реакция на Техеран Иран удари с американски военни бази в региона, включително в арабски страни като Обединените американски емирати, Бахрейн, Саудитска Арабия и други.

Преди още ударите срещу Иран от САШ и Израел на гражданското ни летище в София си разположиха американски военни самолети KC-135 . Случайно съвпадение? Едва ли. А обясненията на управляващите, че тези самолети били част от някаква програма за обучение по линия на НАТО е смехотворно. За какво обучение дума? Какви са точно тези самолети?

Специализираният сайт airlive.net дава обяснение. Самите са „летящи бензиностанции“, те съдържат гориво за зареждане във въздуха на американски бойни самолети. Те осигуряват „мост“ с голям обсег, необходим за въздушна кампания срещу Иран. KC-135 Stratotankerса способни да зареждат с гориво изтребители от пето поколение като F-35A Lightning II и F-22 Raptor във въздуха. Те могат да достигат цели в Близкия изток без кацане. Но не биха ли могли американските бойни самолети да се зареждат на базите в споменатите по- горе американски бази? Могат, но е рисковано, разполагането на цистерни с авиационно гориво на такива бази, поради очаквани удари от иранска страна с ракети, което се и случи. А разполагането на американските самолети- цистерни на гражданското летище в София е решение на този проблем- в София по времена войната е изградена една преместваме на вид база с авиационно гориво на безопасно разстояние е от Иран. И още- на 19 февруари бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев във фейсбук , че на летището има още 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. „Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро“- предсказа Керемедчиев, и позна.

Така че, ако Иран получи сведения, а може би вече счита, че софийското летище се използва като база за самолети „на път за Иран“, то гражданското летище , на което по принцип не би трябвало да има военни самолети, още повече по време на война, още повече, такива на САЩ, които предприеха военни действия срещу Иран, може да стане легитимна цел за поразяване на тази база с ракетни удари. Което би било катастрофално за нас.

Може само да се уповаваме на факта, че България не представлява такъв интерес за иранските политически и армейския военачалници, като американските бази в съседни арабски страни и американските военни кораби, а и самолетоносачи. Излезе съобщение, че е атакуван самолетоносача на ВМС на САЩ USS "Абрахам Линкълн“ в Арабско море. Защо да си хабят ракетите за няколко самолета в София, а не ги запазят за такава примамлива цел като най-големият самолетоносач в света, американският “Джералд Форд“, който благоразумно се оттегли района на бойните действия, постоя в Крит, а сега е на път към Израел?.

И един интересен факт: Британският премиер Стармър първоначално е отказал искане от Доналд Тръмп американски военни сили да използват британски летища, както и военната британска база в Диего Гарсия, за атаки срещу Иран, заявявайки, че това би означавало нарушение на международното право (макар че вчера под натиск е разрешил да се използват базите „за отбранителни цели“). А ние превърнахме гражданското летище в София именно в такава база.

Има една народна пословица „Не се бутай между шамарите“. А нашите управници го правят не само по отношение на руско- украинската война, а сега и по войната между САЩ/ Израел и Иран. Като не се сещат и за една друга една народна мъдрост- „веднъж стомна за водичка, втори път стомна за водичка, а трети път стомната вземе че се счупи….