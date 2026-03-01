Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Могат ли САЩ да постигнат военните си цели в Иран

Могат ли САЩ да постигнат военните си цели в Иран

1 Март, 2026 18:00 817 16

Експертите смятат, че е възможно да има нови масови протести в Иран, но само ако настъпи драстично събитие, което те наричат дълбок системен колапс

Могат ли САЩ да постигнат военните си цели в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Масивният удар на САЩ срещу Иран си поставя поне четири амбициозни военни цели, които президентът Доналд Тръмп скицира в основна реч по въпроса. Реалистични ли са тези цели и кои са предпоставките за това?

С военните си действия САЩ си поставят за цел да ликвидират иранската атомна програма, да унищожат балистичните ракети на страната, както и военноморските ѝ сили и да свалят режима в Иран. Кои са целите и какви препятствия има пред тях?

Цел номер 1: Иран не бива да притежава атомни оръжия

След 12-дневната война между Иран и Израел през юни 2025 г. Тръмп заяви, че САЩ са „унищожили“ централните ядрени съоръжения на Иран. Днес Вашингтон обаче отново преследва същата цел.

За Маркус Шнайдер, анализатор от фондация „Фридрих Еберт“ (FES) в Бейрут, ядреният въпрос е само претекст. „Още през юни 2025 г. беше ясно, че програмата е само забавена, но не и трайно прекратена. Иран разполага с необходимите експертни познания. Ако Техеран е в състояние да строи центрофуги и да обогатява уран, това не може да бъде прекратено само с въздушни удари“, казва той.

Цел номер 2: Унищожаване на балистичната ракетна програма

Много експерти смятат, че способността на Иран да изстрелва балистични ракети е същинската опасност - значително по-голяма от атомната заплаха. Миналата година Техеран демонстрира, че е в състояние с подобни ракети да улучи израелски и американски обекти в региона.

Иранският анализатор Шахин Модарес заяви пред ДВ следното: „Производствените обекти, складовете и веригите за доставки могат да бъдат засегнати, както показват последните атаки. Но технологичното ноу-хау не може да бъде унищожено с бомби“. Според него пълното унищожение е „малко вероятно“, но силно отслабване е „възможно“.

Цел номер 3: Унищожаване на военноморския флот

Постигането на тази военна цел е принципно възможно, казва експертът Маркус Шнайдер, но добавя, че Иран разполага с многобройни малки и бързоподвижни катери – „а това не е нещо, което може да бъде унищожено за една седмица“.

Експерти правят и някои исторически паралели. Още през 1988 г. САЩ нанесоха тежки щети на иранските военноморски сили с операция „Praying Mantis”. Предполага се, че САЩ дават приоритет на свободното корабоплаване в региона и биха оправдали мащабна атака, ако то бъде застрашено от Иран. В този контекст особено важно значение има Ормузкият проток, който е вратата между Персийския залив и Оманския залив. През него се транспортира голяма част от произведения в Близкия изток петрол.

Цел номер 4: Сваляне на иранския режим

Не е ясно как Тръмп възнамерява да постигне тази цел, без да използва сухопътни войски, защото става дума за цел, която е не само военна, но и политическа. Сегашните въздушни удари сочат, че САЩ и Израел се стремят към структурно отслабване на режима.

Експертите смятат, че е възможно да има нови масови протести в Иран, но само ако настъпи драстично събитие, което те наричат „дълбок системен колапс“. Предложението на Тръмп за амнистия на Революционната гвардия много от експертите тълкуват като негов опит „да подтикне елитите към отделяне от властта“. Ако обаче не настъпи такава драстична промяна, едва ли може да се очаква спонтанно въстание на иранците.

Изследователката от университета в Съсекс Сара Карманиан споделя подобни позиции и казва пред ДВ: „Това може да има сериозни последици на населението. Една ранена, но все още запазена държавна власт може да реагира със силни репресии – особено, ако части от населението бъдат възприети като „поддръжници на външни сили“.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 РЕВОЛЮЦИЯ

    5 0 Отговор
    ДНЕС Е РАНО , УТРЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО, ТАЗИ НОЩ И САМО ТАЗИ НОЩ-ЛЕНИН.ТРЪМП ОТЪРВА ВРЕМЕТО КОГАТО ИМАШЕ ПРОТЕСТИ , ОТЪРВА ПИТОМНОТО СЕГА ЩЕ ГОНИ ДИВОТО.ЕСТЕСТВЕНО НЯМА ДА СЕ ПОЛУЧИ САМО СЪС САМОЛЕТИ.И ВСЕ ПАК ТОВА НЕ Е ЮГОСЛАВИЯ

    18:06 01.03.2026

  • 2 Майна

    5 0 Отговор
    Айде стига вече, де..
    Не САЩ имаха военни цели..
    Острието на лондонсити Израел нападна Иран за да провали преговорите..
    АIPAC е овладяла и конгреса и сената в САЩ..

    ВЪПРЕКИ..
    Тръмп и Путин ще унищожат Империята на колониалната олигархия на лондонсити

    18:07 01.03.2026

  • 3 Пич

    7 0 Отговор
    Голям смях !!! Основната декларирана цел беше смяната на режима в Иран !!! Истинска цел беше овладяването на Иран чрез марионетката Шах и цялостното разграбване на ресурсите му, но.......и вече, затварянето на Ормузкия проток когато на САЩ е изгодно !!! И какво направиха тези стратегически малоумнци - тръгнаха на война без войници, и на бомбардировки без ресурси !!! И сега Иран им спука гьона !!!

    18:08 01.03.2026

  • 4 Дориана

    5 2 Отговор
    Не, Иран, Ирак, Афганистан , Сирия са мюсюлмански държави и няма как Тръмп да спечели война с тях. Те си имат своя религия и свой начин на живот. Така, че тотална грешка е да се води война под различен предлог. Дали искат смяна на режима или техните подземни богатства няма значение. Не трябва да има конфронтация с тях по никакъв повод, защото сега това, което започна Тръмп може да прерасне в Световна етническа война и хиляди да загинат.

    Коментиран от #10

    18:09 01.03.2026

  • 5 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Единствената цел н миротворецът Тръмп е да избие повече цивилни жители на Иран

    18:09 01.03.2026

  • 6 Конфети "Земя-въздух-земя "

    5 0 Отговор
    САЩ и Израел вероятно ще сринат емблематичните сгради и ще елиминират по-големите командири, но не ми се вярва персите да сведат глава като предателите венецуелци и нашенските 🐖 и 🎃.България беше велика преди и затова е оцеляла над 1300г,но я подариха за няколко години и стана колония тоалетна.. персите и те са люлка на цивилизацията, но не ми се вярва да се предадат на този етап.

    18:11 01.03.2026

  • 7 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Разправят,че САШТ били световна сила и можели да покорят Иран за 3 дена

    18:12 01.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    През 1953 Иран има функционираща демокрация и демократично избрано правителство на Мосадек

    Мосадек обаче заявява, че петролът, който се намира под иранска земя принадлежи на иранския народ! Британците обаче не са съгласни и претендират, че Иранския петрол е техен! За това Британците заедно с Американците правят преврат и сменят Мосадек с Шаха на Иран, който прави Иран полицейска държава под контол на ЦРУ

    Превратите организирани от Америка между 45та и 89та са 64!

    Толкова за демокрацията ви господа!!!

    18:14 01.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Десо, Радева

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Не Тръмп го започна ,а Израел..
    Дето мъжо ти им пали първа свещ на Ханука в Синегогата

    18:15 01.03.2026

  • 11 Далавера "Импекс "

    3 0 Отговор
    САЩ искат ресурсите/петрола.Не ги интересува дали ще е аятолах, м0лла, или 0бикновен ре3aк стига да им играе по св...ир ката,за това гласят синът на бившия президент

    18:17 01.03.2026

  • 12 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    САЩ и Израел очевидно имат проблеми с прилагането на сценария, при който след атаките срещу Иран жителите на републиката ще възобновят протестите, настоявайки не само за край на войната, но и за сваляне на ислямисткия режим. Всичко се оказа точно обратното. Въпреки че най-трезвомислещите ориенталисти предупреждаваха, че агресията само ще сплоти иранците около режима на аятоласите.
    Хиляди хора се събраха в Техеран и други ирански градове в подкрепа на настоящото правителство, с лозунги, осъждащи (меко казано) американската и израелската агресия. Основният спусък за масовите протести беше смъртта на над 60 души (80 ранени) при израелски въздушен удар по начално девическо училище в Минаб.
    Нападнато е и посолствота на фащ в Техеран. Убитите амерекавски войници са не по малко от 200 а тук се лйже за последно. Има значителен трафик на военни хеликоптери между Кувейт, Саудитска Арабия, и американската база в Джибути, Африка. В докладите се твърди, че това е медицинска операция за евакуация на ранените и телата на загинали американски военнослужещи.

    18:17 01.03.2026

  • 13 нннн

    0 1 Отговор
    Тръмп камък върху камък няма да остави, но щ се бори докрай за ... Нобелова награда за мир.
    Луд в картечница? Нее, луд с ядрено оръжие е!

    18:18 01.03.2026

  • 14 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    американската армия се оказа безкрайно слаба.

    18:19 01.03.2026

  • 15 Майна

    0 0 Отговор
    Американски бомбардировачи да са бомбили?
    Не.
    Кой искаше да предизвика това за да се бомбандират американските бази?
    Ами за умните- лондонсити е верния отговор.

    Сега нападат американски посолства
    Кой се радва на това- лондонсити..
    Айде.ю

    18:25 01.03.2026

  • 16 Ами

    0 0 Отговор
    САЩ вече не са желани и в Близкия Изток.
    Проблемът е, че го научиха по трудния начин.

    18:26 01.03.2026