Черно море: Най-силното ни оръжие е единството

Вълните на слуховете около бъдещето на Илиан Илиев в Черно море бяха разбити от официална позиция на клуба. Варненският тим сложи край на спекулациите, че треньорът ще напусне, като публикува в социалните мрежи снимка, на която Илиев позира редом до изпълнителния директор Пламен Андреев.

"Най-силното оръжие на „Черно море“ е единството. Постиженията в последните години са доказателство за това. Най-лесно е да се хвърлят безразборно обвинения към всички страни, когато има сътресения. Точно в трудностите обаче не трябва да се губи доверието и вярата. Това е времето за силните. Изпитанията каляват. Продължаваме борбата заедно, защото Морето е много по-голямо от нас самите", пише под публикацията на клуба.