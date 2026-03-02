Катар спира временно производството на LNG след атаки с дронове

Компанията Катар Енерджи временно преустанови производството на втечнен природен газ (LNG) в двете си ключови индустриални зони - Умм-Саид и Рас Лаффан, съобщава AFP, предава News.bg.

По-рано Министерството на отбраната на Катар обяви, че ирански безпилотни летателни апарати са атакували енергиен обект в Рас Лаффан и инсталация в Умм-Саид. Мащабът на щетите все още не е ясен, но спирането на производството показва сериозността на инцидента и потенциалния ефект върху глобалните енергийни доставки.

Катар е един от най-големите износители на втечнен природен газ в света, като според Bloomberg Европа е силно зависима от неговите доставки - особено Италия, където около 45% от вноса на газ идва от Катар след отказа от руски доставки.