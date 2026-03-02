Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Катар спира временно производството на LNG след атаки с дронове

2 Март, 2026 17:10 567 5

Умм-Саид и Рас Лаффан засегнати, риск за глобалните енергийни доставки

Катар спира временно производството на LNG след атаки с дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Компанията Катар Енерджи временно преустанови производството на втечнен природен газ (LNG) в двете си ключови индустриални зони - Умм-Саид и Рас Лаффан, съобщава AFP, предава News.bg.

По-рано Министерството на отбраната на Катар обяви, че ирански безпилотни летателни апарати са атакували енергиен обект в Рас Лаффан и инсталация в Умм-Саид. Мащабът на щетите все още не е ясен, но спирането на производството показва сериозността на инцидента и потенциалния ефект върху глобалните енергийни доставки.

Катар е един от най-големите износители на втечнен природен газ в света, като според Bloomberg Европа е силно зависима от неговите доставки - особено Италия, където около 45% от вноса на газ идва от Катар след отказа от руски доставки.


Катар
  • 1 Порно

    20 0 Отговор
    Нищо, бай Дончо има много газ за продан, на демократична цена, какви са тия тоталитарно ниски ц(ени

    17:15 02.03.2026

  • 2 ВАТМАН ЗАВИНАГИ

    4 0 Отговор
    И СЕГА КО СТАНА
    У СОФИЯ САМО ТРАМВАИ И ТРОЛЕЙ БУСИ
    В ПРОВИНЦИЯТА...МАЛКО ТРОЛЕЙ МНОГО🚲

    17:17 02.03.2026

  • 3 Урсуз

    2 0 Отговор
    Санкциите работят, газ няма.

    17:32 02.03.2026

  • 4 Бай Дончо

    0 0 Отговор
    Няма проблем с енергийните доставки

    17:37 02.03.2026

  • 5 оп па сега и без газ мърсулица кво каза?

    0 0 Отговор
    сбогом газпром, ,добър ден мизерия сега ще видите вие зимата как е

    17:38 02.03.2026