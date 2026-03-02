Новини
„Алианс за права и свободи” след регистрацията в ЦИК: 100% ще влезем в следващия парламент

2 Март, 2026 17:22 367 5

  • алианс за права и свободи-
  • регистрация-
  • цик

До този момент документи в ЦИК са подали от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, „Възраждане”, ДПС, „БСП-Обединена левица”, ИТН и „Величие”

„Алианс за права и свободи” след регистрацията в ЦИК: 100% ще влезем в следващия парламент - 1
Мария Атанасова

„Алианс за права и свободи” се регистрира за участие в предстоящия парламентарен вот на 19 април.

Председателят на ПГ Хайри Садъков обяви официалното вписване на коалицията: „Бяхте свидетели на нашето вписване в регистъра на ЦИК, коалицията „Алианс за права и свободи” е факт”. Той подчерта, че формацията ще направи всичко необходимо, за да се произведат „честни и прозрачни избори”, каквито обществото очаква. Като основни приоритети в следващия период Садъков посочи „възстановяването на демокрацията, възстановяването на държавните институции и стъпването на крака на държавата в нейната истинска същност”.

На въпрос относно конфликтната ситуация в Близкия изток и позицията на България, Хайри Садъков отбеляза: „В тези светли дни на месец Рамазан, в които се намираме, убийствата на невинни хора са изключително неприятни”. Той допълни, че се надява „дипломацията да измести мястото на ракетите” и да бъде намерен мирен изход от ситуацията.

Запитан за възможни партньорства след изборите, Хайри Садъков заяви: „Ние сме политици, правим политика, не се занимаваме с ясновидство”. Той определи тяхната вътрешна социология като „ясна и категорична”.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успех

    2 1 Отговор
    Успех

    Коментиран от #3

    17:24 02.03.2026

  • 2 Успех

    1 1 Отговор
    Успех

    17:24 02.03.2026

  • 3 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Успех":

    На куково лято.

    17:27 02.03.2026

  • 4 Шиши корп

    2 0 Отговор
    Нема ви вече, излапах ви, огризах ви, претопих ви, само за архивите сте

    17:31 02.03.2026

  • 5 Сто процента

    1 0 Отговор
    Алианс,питахте ли Пеевски 😁😁😁

    17:32 02.03.2026

