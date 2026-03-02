„Алианс за права и свободи” след регистрацията в ЦИК: 100% ще влезем в следващия парламент

„Алианс за права и свободи” се регистрира за участие в предстоящия парламентарен вот на 19 април.

Председателят на ПГ Хайри Садъков обяви официалното вписване на коалицията: „Бяхте свидетели на нашето вписване в регистъра на ЦИК, коалицията „Алианс за права и свободи” е факт”. Той подчерта, че формацията ще направи всичко необходимо, за да се произведат „честни и прозрачни избори”, каквито обществото очаква. Като основни приоритети в следващия период Садъков посочи „възстановяването на демокрацията, възстановяването на държавните институции и стъпването на крака на държавата в нейната истинска същност”.

На въпрос относно конфликтната ситуация в Близкия изток и позицията на България, Хайри Садъков отбеляза: „В тези светли дни на месец Рамазан, в които се намираме, убийствата на невинни хора са изключително неприятни”. Той допълни, че се надява „дипломацията да измести мястото на ракетите” и да бъде намерен мирен изход от ситуацията.

Запитан за възможни партньорства след изборите, Хайри Садъков заяви: „Ние сме политици, правим политика, не се занимаваме с ясновидство”. Той определи тяхната вътрешна социология като „ясна и категорична”.