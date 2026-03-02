Отвориха ли се вратите на ада с войната в Иран?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Стара максима е, че започването на война е лесна работа, но спирането на война не е проста работа. Историята е пълна с примери, напомнят експерти, в които тези, които са започвали война не са в състояние да я спрат по-късно, дори отчаяно да са искали точно това. Спомнете си само Първата световна война.

Войната в Иран е факт. Аятолах Хаменей и висши военни са убити. Каквито и да са били плановете, видно е, че и тази война има своя логика и динамика. Не е ясно обаче дали неоконсерваторите и технологичните аристократи от Сиатъл във Вашингтон ще получат това, което първоначално са искали и дали войната ще се развие по начин, който са предвиждали. Джей ди Ванс в интервю преди два дни пред "Вашингтон пост" заяви, че "САЩ е малко вероятно да влязат в продължителна война в Близкия изток", с което открито застана на страната на скептичните към чуждестранните военни интервенции. Подкрепял е идеята за краткосрочен удар на САЩ срещу Иран. Просто гледа към



Всъщност напрежението между САЩ, през Израел, и Иран не е от вчера. Развива се от месеци, а преговорите, които водеха са "илюзия за дипломация" т.е. стратегическо разсейване. Така мислят в Москва и започналата война го доказва. Израел пръв направи "превантивна операция", явно координирана, а САЩ незабавно се включиха в атаката срещу Иран. Явно войната не се счита за сериозен проблем. Но атаките са със сериозна технологична наситеност с използване на ИИ за идентифициране на цели в реално време. Надеждите са за пречупване волята на населението и затова са призивите да се вдигнат, когато свършат атаките и да вземат съдбата в ръцете си. Един вид изхвърлете управляващите. После ще питат Тръмп кой да замести аятолаха и кой да е президент. Сам Тръмп, с лека ирония, както сподели, го казва.

Факт е, че из западни мрежи се разпространява видео с танцуваща по улица на Техеран възрастна жена, която тържествува след убийството на аятолах Хаменей и то по време на удари на американски и израелски ракети съвсем наблизо. Дете в училищен двор крещи "обичам Тръмп", докато бомби падат върху близкия квартал. Трудно е да се повярва, че може да се празнува, когато страната ти е под военна атака, а съседи умират. Определено може да се направи извод, че в Иран има разлом, макар и не масов, сред обществото, който може и да е по-угнетяващ от разрушенията. Стотици хиляди искрено скърбят за аятолаха и се включват в масови митинги със сълзи в очите. Организирани, разбира се. Казва се, че "това е психологически колапс вътре в Иран", за който Тел Авив и службите на САЩ добре са работили през последните години. Има ефект, както се вижда. Не бива да се забравя, че от години Иран е под икономически санкции, репресии и е нормално да се натрупа гняв, особено сред по-младите. Това неминуемо изкристализира в позиции срещу управляващите. Малцинство са, но дават възможност на Тел Авив и Вашингтон да говорят за "отслабване на режима" и да изберат точния момент за военна атака. Засяти са "полета с отровна реколта, които сега се жънат" пишат на Запад. Припомнят, че мъж, който е участвал в разрушаването на статуя на Садам Хюсеин в Ирак, защото бил щастлив от умъртвяването му, днес казва, че чувства срам и болка. "Садам го няма, но хиляди Садами са заели неговото място". Дали като го няма аятолах Хаменей хиляди Хаменей няма да заемат мястото му?

На този етап нито Тръмп, нито Нетаняху могат да отговорят на такъв въпрос. За тях е важно лидер в Иран да бъде удобна за политиките им личност, която ще приеме и изпълнява условията, които поставиха на Техеран, за да се избегне военната операция. Направиха я, както имат навика, дори от 12-дневната война през 2025г, по време на преговори и при уговорка да бъдат продължени. "Тази война не е ваша" каза им посредникът от Оман с надежда да спре предвижданата атака, но получи единствено избягването на ирански удари върху страната си след отговора на Техеран на израелско-американската интервенция. За атаки върху американски военни бази в Близкия изток, включително в монархиите от Персийския залив, Иран предупреди предварително. Ако има военна операция срещу територията му. Ударен е не само Тел Авив, но и щабът на 5-ти американски флот на ВМС на САЩ в Бахрейн, бази в Катар, ОАЕ, Сирия, Йордания, Иракски Кюрдистан, Саудитска Арабия - общо 20 бази. Има сериозни разрушения и убити. Тел Авив признава за 9 убити. Прословутия железен купол над Израел все пак е бил пробит. Вашингтон информира за 3-ма убити и десетки ранени. Ако се увеличат убитите или цената на петрола продължава да расте, на Тръмп никак няма да му е комфортно.

Изнасят се информации, че натиск над Тръмп за започване на тази война е идвал не само от Израел, но и от Саудитска Арабия. Престолонаследникът на кралството, Салман, бил звънял много пъти по личния телефон на Тръмп с настояване за започване на войната. Затова има ирански удари и над Риад. Паниката не може да се скрие. Валят декларации срещу "зловредния Иран", който ги атакува "непредизвикан". Нищо,че с монархиите Техеран води битки за водеща роля в Близкия изток от години. Шиити срещу сунити. Иначе ислямски страни. А кой повече е забулил жените си е въпрос не за този етап на противопоставяне. Слаб Иран е удобен, но Иран в гражданска война или разпарчетосан си е нежелана заплаха.

Има и друг въпрос, на който може да се отговори с категорична достоверност.Защо Израел е настоявал толкова упорито Тръмп да започне война срещу Иран възможно най-скоро. През ноември предстоят междинни избори в САЩ. Тел Авив няма намерение да чака политическите последици от евентуална промяна в Камарата на представителите и Сената. Демократите няма да са толкова щедри към Израел, за да го последват във военна операция срещу Техеран, независимо, че Израел е "винаги "преди скобите" във външната политика на САЩ. Известно е, че израелското лоби и неоконсерваторите, които могат да се адаптират към всякакъв политически цвят, гледат с подозрение към вицепрезидента Ванс. Наричат го "изолационист" т.е. няма да им уйдиса, като казват у нас, на акъла за нападения над Иран.

Още повече, че "Икономист" вече съобщи, че само 27% от американците подкрепят военни действия в Иран, а 49% са против. Мнозинството американци са против война с Иран. Анкетите не спряха Тръмп. Но симпатиите към израелците от 55-60% са спаднали до 36%. Кметът на Ню Йорк, избран и с подкрепата на евреите в "ябълката", вече се обяви срещу военната атака към Иран. И призова иранците, работещи в Ню Йорк, да не се притесняват. Те са граждани като другите. Проучване на "Галъп" пък информира, че палестинците имат над 41 % подкрепа в САЩ.

Как да вярват на Тръмп, пишат в симпатизиращите на демократите медии, като бе казал, че ядреният потенциал на Иран е унищожен , а днес твърди, че "Иран е готов до дни да се сдобие с ядрено оръжие". Самите демократи с нетърпение прехвърлят политическата отговорност за атаката срещу Иран единствено върху Тръмп. Тази атака е облекчение за произраелското демократично ръководство. Тръмп им е дал тази война и това ще работи срещу него, казват редица демократи. Любопитното е, че американското разузнаване като цяло е било против тази война. Знаят, че Корпусът на гвардейците т.н. Ал Кудс, ще запълни вакуума в лидерството на Иран и може да стане по-лоша обстановката за Вашингтон. Тръмп заповяда убийството на ръководителя на гвардейците, ген Сюлеймани, още при първия си мандат. А ген. Сюлеймани е героят на Иран. Изключително почитан. Над работното бюро на аятолах Хаменей е стоял портрета на ген Сюлеймани. Аятолахът е оставил и указания кой да го замести, как да управлява, за да запази Ислямстата република и не се е крил и опасявал от действия за убийството му. Сега той е мъртъв, а войната продължава.

Дали ще се разпадне Иран, както искат САЩ и Израел? Ще го разграбят ли, както казва секретар на Съвета за национална сигурност в Иран? Има ли наистина "шокиращо ниво на несигурност" след като липсва категорична международна подкрепа за тази война, а има и съпротива във вътрешен план? Какво следва след Хаменей? Наистина ли смъртта му отваря път за дипломацията? Иран бил по-слаб, отколкото очаквали. И денят бил велик за САЩ, казва Тръмп. А в Москва са убедени, че Тръмп е отворил вратите на ада с неговата операция "Епична ярост". Режимът в Иран бил брутален и иранците трябвало сами да го свалят. Един вид насилствена смяна на легитимно правителство.

Каквото и там да е. "Ню Йорк Таймс" пише, че "ударите на Тръмп се основават на съмнителни и недоказани твърдения", а "ЦРУ няма доказателства за тези твърдения". Демократите готвят резолюция да се изземе правото на Тръмп за военни правомощия. Във Вашингтон е нещо като политическа буря за оцеляване. Какъв ти тук Епстийн и разни там Досиета. Сигурно затова Тръмп заявява след убийството на аятолаха и важните военни в Техеран, че може да продължат преговорите с Иран. Но временните управляващи там категорично отказват. На този етап. Или вярват в силите и издръжливостта си, или на народа си, или доверието към Запада е сринато до дъно. Знаят, че е война на живот и смърт, а за тях смъртта не е край. Това са перси и те не бягат, не се предават, бият се до смърт.Историята им е категорична.

В тази връзка е интересна реакцията на Турция. Официално изразиха съболезнования за смъртта на аятолах Хаменей. Ердоган произнесе реч, която заклейми войната, призова арабските страни за решителни действия за обединение в посока спиране на военните нападения и не позволи Анкара да бъде страна в този конфликт. Не даде разрешения за използване територията на Турция за атаки над "трети страни". И докато се чака решението кой ще е следващия аятолах, турските медии се занимават с "арогантната заплаха ва Рубин, експерт по психологическа война на Пентагона, че Анкара ще бъде атакувана през 2036г. С Турция щяло да се случи онова, на което днес Иран е подложен.

Майкъл Рубин е свързан с "дълбоката държава" и тези словоизлияния са споделени в профила му в социална мрежа. Пенсиониран полковник, Макгрегър, също твърди, че "Турция може да е следващата след Иран". Очаквал напрежение между Турция и Израел. Преди всичко на сирийска територия. Подготвя се почва или се отвлича внимание е нов въпрос без отговор. Но турските медии отговарят с "да бъдеш на страната на Иран е геополитическа необходимост". Добавят, че "културата на съпротива на Иран се подценява". Изводите са, че загубата на Хаменей ще "увеличи съпротивата асиметрично". САЩ, пишат, е влязъл в тази война без одобрението на Конгреса и обществената подкрепа дори не стигала 25%. А атаките на иранците в монархиите от Персийския залив може да доведат до дистанциране от Вашингтон, защото се подкопавало доверието в американския чадър за сигурност. Наблюдава се нестабилност при растежа на цените на петрола, увеличават се застраховките и има тревога и дори паника заради нестабилната ситуация.

Енергийният шок няма как да не генерира политически натиск в рамките на следващите седмици. В Анкара има мнения, че ако Иран падне, линията на натиск към Турция ще се увеличи. Още повече, че кюрдите в Иран са против властта в Техеран, въоръжени са, и ако страната се "разпарчетоса", те ще откъснат своето парче от иранската баница. Това Турция посмъртно не може да допусне. Границата с Иран е укрепена допълнително. Пишат открито, че Израел притежава близо 90 ядрени бойни глави и дори има запаси от радиоактивен материал за производство на стотици нови ядрени глави.

Тел Авив не само използва думи на Голда Мейр, че "нямаме ядрено оръжие, но ако трябва, ще го използваме", но го допълват с "няма да сме първите, които ще признаем за притежание на ядрени оръжия". Сигурно затова Хакан Фидан, турски външен министър, подхвърля реплики, че е време Турция да разработва свое ядрено оръжие. Светът е разтърсен. Страните са разделени между "ядрена заплаха" и "ескалиращо напрежение". Канада, Косово, Австралия подкрепят атаките срещу Иран, а Русия, Китай, Испания, Норвегия и други казват, че "операцията нарушава международното право". Опитът да се бърза със заключения, че Русия и Китай са оставили Иран да действа сам т.е. в ситуация на изолация, не е целесъобразна реакция. Москва и Пекин имат други подходи и винаги предпочитат задкулисни действия и изяви. Интересите им са засегнати и то сериозно. А и Иран е член на БРИКС. Застрашава се единството на тази организация. Знаят, че атаките всъщност са срещу тях. Търпение, процесите продължават и фактите тепърва ще излизат наяве. Оставете манипулациите на геополитическите играчи. Мислете за България.