Новини
Мнения »
Може ли Румен Радев да пенсионира Борисов и Пеевски

Може ли Румен Радев да пенсионира Борисов и Пеевски

26 Януари, 2026 23:01 708 23

  • румен радев-
  • емилия милчева-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • корупция

В българската политика най-лесното е да се обявиш срещу корупцията. Трудното е корумпираните да понесат последствия.

Може ли Румен Радев да пенсионира Борисов и Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Може ли Румен Радев да пенсионира кралете на статуквото Борисов и Пеевски или некръстеното му още движение ще сподели съдбата на “Има такъв народ” (ИТН) и ще “изгори” след първите си избори? Зависи от това с кого ще си партнира в 52-ия парламент – както обикновено правят политиците, а не от това кой ще го следва, което е важно за президентите.

Истинските му намерения обаче ще проличат по предложенията за съдебна реформа. По тази тема Румен Радев пазеше тишина през деветте си президентски години, въпреки наратива срещу корупцията и активността на юридическия му екип заради рекордните 46 вета, които е наложил. Наред с това сезира многократно Конституционния съд, оспори и промените в Конституцията, като особено наблегна върху онези, които ограничават правомощията му за служебните кабинети. (Точно те обаче единствени бяха запазени.)

“Безспорен приоритет”

След напускането на “Дондуков” 2 обаче Радев е без защитата на президентската институция и действията му няма да се оценяват по реториката, а по умението да споделя властта, да носи отговорност и да договаря компромиси. По БНТ Антон Кутев, който беше говорител в служебни правителства на президента, заяви, че съдебната реформа ще бъде “безспорен приоритет” - за да се отговори на очакванията за справедливост.

За да бъде въведен ред в съдебната система, ще са нужни 160 гласа, затова ще му се наложи да говори с други формации, каза Кутев, който допуска, че е възможно Радев да спечели 120 депутата на изборите. 160 гласа са необходими за промени в Конституцията, за избор на политическата квота във Висшия съдебен съвет (ВСС) и за Инспектората към ВСС. Кадровиците на съдебната система са с изтекъл мандат от 2022 г., от тях зависи и изборът на нов главен прокурор.

През 2022 г., на среща с ръководителя на Офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ посланик Джим О‘Брайън, президентът говореше за “необходимостта от реална политическа воля за извършване на съдебна реформа”. Като политик сега ще има шанс да докаже своята воля.

Как ще го познаем

Докато беше президент, Радев рядко споделяше възгледите си за борбата срещу корупцията. Но миналата година в Пловдив коментира, че “ако Комисията за противодействие на корупцията (КПК) остане, трябва изначално да се променят нейните функции и състав. Тази комисия не може да съществува в сегашния си вид… тя се използва като паралелна прокуратура и се е обърнала срещу хората, които я създадоха“. Сега, когато мнозинството в парламента се кани да закрие КПК, той може открито да заяви какво мисли, тъй като вече действа като политически субект, а не като държавен арбитър.

Заради проблема с КПК и провалените антикорупционни мерки, които фигурират в Плана за възстановяване и устойчивост, държавата загуби 367 млн. евро. Тези средства са задържани от Европейската комисия и шансът България да ги получи клони към нула. Какво мисли Румен Радев и неговият екип за бъдещето на антикорупционната комисия, също и за другия нерешен законодателно въпрос - за разследването на главния прокурор? Няма да му е от полза да пази в тайна концепцията си.

Радев ще трябва да отговаря и на неприятни за него въпроси

Като политик Радев вече може да се включва и в протестите - например срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Или срещу промените в Изборния кодекс. Ако иска, може да се присъедини и към “Фронта за лева” на 1 февруари в НДК - нали все повтаря как властта е пренебрегнала искането за референдум за еврото.

Но стъпвайки на политическия терен, трябва да е готов да отговаря и на въпроси за енергетиката и стратегията си - стига да има такава. Служебните му управления водеха доста активна енергийна политика. През 2022 г. например неговият служебен министър на енергетиката Росен Христов публично обяви, че “служебният кабинет ще започне преговори за възобновяване на доставките на газ по договора с ”Газпром”. И то, след като руската компания едностранно прекрати доставките няколко месеца преди това!

В “актива” на своето управление обаче Христов записа договора с турската компания “Боташ”, по който “Булгаргаз” плаща половин милион долара дневно за капацитет, който рядко използва. “Не може човек, чието едно решение ни струва 500 хиляди долара на ден, да се бори с корупцията”, коментира в подкаста на “Сега” журналистът и анализатор Петко Георгиев по повод заявката на Румен Радев.

Договорът с „Боташ“ заобикаля ограниченията за руско синьо гориво в Европа, тъй като се продава турски микс. От септември 2027 г. влизат в сила европейските директиви за пълна забрана на руския тръбопроводен газ.

“Велик е нашият войник…”

През 2009 г.; когато за първи път спечели изборите, Бойко Борисов дойде с юмрук срещу корупцията и после я загърби, хванал подръка статуквото. Тогава генерал-майорът, също като Радев, не беше споделил как смята да бори корупцията, която обещаваше, че здраво ще натупа, но не беше представил никакви детайлни законодателни предложения или конкретни механизми, които да засягат ВСС.

Три дни след изборите обаче, двамата с дясната му ръка и бъдещ вътрешен министър Цветан Цветанов се срещнаха с главния прокурор Борис Велчев и обявиха, че дават “сто процента кредит на доверие от партия ГЕРБ за прокуратурата”. Наказанията за виновните за спирането на еврофондовете някак избледняха, а снимките показват тримата засмени до уши.

Радев - алтернатива на статуквото или просто нова фасада

Тогава Борисов и Велчев бяха питани дали ще бъде разследван лидерът на ДПС Ахмед Доган и неговите обръчи от фирми и дадоха бланкетния отговор, че ще се търси отговорност от всеки, който е нарушил закона. Последвалите събития не само показаха, че разследвания няма да има, но се стигна и до партньорство между ДПС-феномена Пеевски и Борисов.

В българската политика най-лесното е да се обявиш срещу корупцията. Трудното е корумпираните да понесат последствията. По това ще съдим дали Румен Радев е реална алтернатива на статуквото или просто прегрупиране с нова фасада.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Днес минах през новата централа на партията на Радев.Имаше опашка от герберасти.Бойко на изборите с 5 процента.

    23:03 26.01.2026

  • 2 Удри

    6 2 Отговор
    Това ще го реши народа, не Радев.

    23:03 26.01.2026

  • 3 Хаха

    4 3 Отговор
    От много пенсиониране и чегъртане да не стане накрая както стана с промяната.

    23:04 26.01.2026

  • 4 Опа

    7 4 Отговор
    ГЕРБ и ДПС имат твърд електорат. Да му мислят шарлатаните от ППДБ защото техния твърд електорат е около 6-7%.

    23:05 26.01.2026

  • 5 Пешката на Шиши и Банкята е

    2 7 Отговор
    задействана в лицето на Радев. Нито веднъж не скочи срещу тях през всички тези години

    Коментиран от #7

    23:06 26.01.2026

  • 6 Ще става

    2 0 Отговор
    интересно! Взимайте пуканки и сядайте !

    23:07 26.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пешката на Шиши и Банкята е":

    Куче дето лае не хапе.

    23:07 26.01.2026

  • 8 За шеф на

    1 0 Отговор
    НОЙ ли са изборите 😂👋

    23:07 26.01.2026

  • 9 Незнам

    2 3 Отговор
    Защо се възпалявате?! Може да гласувате както си искате, на хартия или машини, но ще стане това което трябва! Но не това което ви трябва на вас. И само за тъпите паветници - няма да ви го тургат копейките! Ще ви го тургат вашите - или САЩ, или ЕС!

    23:07 26.01.2026

  • 10 Газ

    4 3 Отговор
    Хубавото от това че Радев абдикира от президентския пост е, че вече няма да харчи излишно държавни пари за пътувания и за служебни коли и охрана.

    23:07 26.01.2026

  • 11 Хмм

    5 2 Отговор
    Няма как Радев да пенсионира Борисов и Пеевски. Но ще пенсионира половината от депутатите на ППДБ.

    23:08 26.01.2026

  • 12 Реалностите

    2 2 Отговор
    Не знам дали може, но е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

    23:10 26.01.2026

  • 13 Лукашенко

    1 4 Отговор
    Радев ще има 11% на изборите. Проста аритметика. Ще вземе по 1-2% от МЕЧ, Величие, ППДБ и Възраждане и още 2% от негласувалите на последните избори.

    Коментиран от #14

    23:12 26.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Лукашенко":

    В момента социолозите дават 30 процента на Радев.Бойко падна на 15 процента а до изборите ще бъде 5 процента.

    Коментиран от #19

    23:14 26.01.2026

  • 15 Ами

    1 0 Отговор
    Те някой вече се пенсионираха.
    Другите ще се пенсионират.
    Трети може и да не доживеят до пенсия.
    Само не разбрах, какви са бъдещите творчески планове на авторката :)

    23:16 26.01.2026

  • 16 Даниел Немитов

    1 1 Отговор
    Трябва съвсем да ти е необзаведено "таванското помещение" за да си мислиш, че "лицето" (има по-точен анатомичен орган, ама ще ме изтрият) Румен Радев Решетников е събрало тоя башибозук за да чегърта Боко и Шиши!

    23:19 26.01.2026

  • 17 Историк

    1 2 Отговор
    Радев от 9 години се опитва да пенсионира Борисов и Пеевски. Даже наруши конституцията с назначаването на Киро и пак не му се получи. Арестуваха, чегъртаха, правиха ала-бала и пак греда.

    23:21 26.01.2026

  • 18 Георги

    1 1 Отговор
    Радев може да ма хване само за к..а.
    Нищо не става от него.
    9 години са кри в президентството като някои кадъна.

    23:22 26.01.2026

  • 19 Червен Кольо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Къде го видя това? В момента няма социологически проучвания защото Радев още не е направил партия.

    23:25 26.01.2026

  • 20 Боташ

    2 0 Отговор
    Радев може да пенсионира жена си Деса.

    23:26 26.01.2026

  • 21 Гогата

    2 0 Отговор
    Аз на тоя не вярвам, няма да го гласувам

    23:35 26.01.2026

  • 22 Тома

    1 0 Отговор
    Каква пенсия бе те тиквата и мамута са за затвора

    23:36 26.01.2026

  • 23 койдазнай

    1 0 Отговор
    Румбата е служител на ГРУ. Пеевски е на КГБ. Един вид са конкуренти, ама служат на един господар.

    23:37 26.01.2026