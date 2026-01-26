Може ли Румен Радев да пенсионира Борисов и Пеевски

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Може ли Румен Радев да пенсионира кралете на статуквото Борисов и Пеевски или некръстеното му още движение ще сподели съдбата на “Има такъв народ” (ИТН) и ще “изгори” след първите си избори? Зависи от това с кого ще си партнира в 52-ия парламент – както обикновено правят политиците, а не от това кой ще го следва, което е важно за президентите.

Истинските му намерения обаче ще проличат по предложенията за съдебна реформа. По тази тема Румен Радев пазеше тишина през деветте си президентски години, въпреки наратива срещу корупцията и активността на юридическия му екип заради рекордните 46 вета, които е наложил. Наред с това сезира многократно Конституционния съд, оспори и промените в Конституцията, като особено наблегна върху онези, които ограничават правомощията му за служебните кабинети. (Точно те обаче единствени бяха запазени.)

“Безспорен приоритет”

След напускането на “Дондуков” 2 обаче Радев е без защитата на президентската институция и действията му няма да се оценяват по реториката, а по умението да споделя властта, да носи отговорност и да договаря компромиси. По БНТ Антон Кутев, който беше говорител в служебни правителства на президента, заяви, че съдебната реформа ще бъде “безспорен приоритет” - за да се отговори на очакванията за справедливост.

За да бъде въведен ред в съдебната система, ще са нужни 160 гласа, затова ще му се наложи да говори с други формации, каза Кутев, който допуска, че е възможно Радев да спечели 120 депутата на изборите. 160 гласа са необходими за промени в Конституцията, за избор на политическата квота във Висшия съдебен съвет (ВСС) и за Инспектората към ВСС. Кадровиците на съдебната система са с изтекъл мандат от 2022 г., от тях зависи и изборът на нов главен прокурор.

През 2022 г., на среща с ръководителя на Офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ посланик Джим О‘Брайън, президентът говореше за “необходимостта от реална политическа воля за извършване на съдебна реформа”. Като политик сега ще има шанс да докаже своята воля.

Как ще го познаем

Докато беше президент, Радев рядко споделяше възгледите си за борбата срещу корупцията. Но миналата година в Пловдив коментира, че “ако Комисията за противодействие на корупцията (КПК) остане, трябва изначално да се променят нейните функции и състав. Тази комисия не може да съществува в сегашния си вид… тя се използва като паралелна прокуратура и се е обърнала срещу хората, които я създадоха“. Сега, когато мнозинството в парламента се кани да закрие КПК, той може открито да заяви какво мисли, тъй като вече действа като политически субект, а не като държавен арбитър.

Заради проблема с КПК и провалените антикорупционни мерки, които фигурират в Плана за възстановяване и устойчивост, държавата загуби 367 млн. евро. Тези средства са задържани от Европейската комисия и шансът България да ги получи клони към нула. Какво мисли Румен Радев и неговият екип за бъдещето на антикорупционната комисия, също и за другия нерешен законодателно въпрос - за разследването на главния прокурор? Няма да му е от полза да пази в тайна концепцията си.

Радев ще трябва да отговаря и на неприятни за него въпроси

Като политик Радев вече може да се включва и в протестите - например срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Или срещу промените в Изборния кодекс. Ако иска, може да се присъедини и към “Фронта за лева” на 1 февруари в НДК - нали все повтаря как властта е пренебрегнала искането за референдум за еврото.

Но стъпвайки на политическия терен, трябва да е готов да отговаря и на въпроси за енергетиката и стратегията си - стига да има такава. Служебните му управления водеха доста активна енергийна политика. През 2022 г. например неговият служебен министър на енергетиката Росен Христов публично обяви, че “служебният кабинет ще започне преговори за възобновяване на доставките на газ по договора с ”Газпром”. И то, след като руската компания едностранно прекрати доставките няколко месеца преди това!

В “актива” на своето управление обаче Христов записа договора с турската компания “Боташ”, по който “Булгаргаз” плаща половин милион долара дневно за капацитет, който рядко използва. “Не може човек, чието едно решение ни струва 500 хиляди долара на ден, да се бори с корупцията”, коментира в подкаста на “Сега” журналистът и анализатор Петко Георгиев по повод заявката на Румен Радев.

Договорът с „Боташ“ заобикаля ограниченията за руско синьо гориво в Европа, тъй като се продава турски микс. От септември 2027 г. влизат в сила европейските директиви за пълна забрана на руския тръбопроводен газ.

“Велик е нашият войник…”

През 2009 г.; когато за първи път спечели изборите, Бойко Борисов дойде с юмрук срещу корупцията и после я загърби, хванал подръка статуквото. Тогава генерал-майорът, също като Радев, не беше споделил как смята да бори корупцията, която обещаваше, че здраво ще натупа, но не беше представил никакви детайлни законодателни предложения или конкретни механизми, които да засягат ВСС.

Три дни след изборите обаче, двамата с дясната му ръка и бъдещ вътрешен министър Цветан Цветанов се срещнаха с главния прокурор Борис Велчев и обявиха, че дават “сто процента кредит на доверие от партия ГЕРБ за прокуратурата”. Наказанията за виновните за спирането на еврофондовете някак избледняха, а снимките показват тримата засмени до уши.

Радев - алтернатива на статуквото или просто нова фасада

Тогава Борисов и Велчев бяха питани дали ще бъде разследван лидерът на ДПС Ахмед Доган и неговите обръчи от фирми и дадоха бланкетния отговор, че ще се търси отговорност от всеки, който е нарушил закона. Последвалите събития не само показаха, че разследвания няма да има, но се стигна и до партньорство между ДПС-феномена Пеевски и Борисов.

В българската политика най-лесното е да се обявиш срещу корупцията. Трудното е корумпираните да понесат последствията. По това ще съдим дали Румен Радев е реална алтернатива на статуквото или просто прегрупиране с нова фасада.