Новини
Мнения »
Кой финансира Радев: Какво показва пътят на парите?

Кой финансира Радев: Какво показва пътят на парите?

2 Февруари, 2026 21:01 1 666 47

  • емилия милчева-
  • румен радев-
  • боташ-
  • олигархия

Радев не отваря и дума за каналите, които финансират неговия политически проект

Кой финансира Радев: Какво показва пътят на парите? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

"Кажи ми кой финансира кампанията ти и ще ти кажа кой си." В политиката това тежи повече от класическия въпрос за приятелите. Макар че и приятелският кръг е важен - при подходящи усилия може да се трансформира в партия. Пътят на парите обаче е червената нишка: тя не води до идеологията, но разкрива много повече от партийното бельо - истинската идентичност на формацията.

Политикът Румен Радев не казва дори името на бъдещата си партия и съратниците си, камо ли кои са бизнесмените, които финансират проекта. Разбира се, очаква се дежурното обяснение за граждански дарения, нали толкова много хора са го молили да направи партия. Но едва ли някой би повярвал на подобни твърдения.

Все отнякъде се плаща за офис, за пресцентъра, който изпраща съобщенията, за наемане на хора, които да изграждат структури по места, за предизборни събирания, почерпки, коли, гориво, флаери, специалисти по социални мрежи, за маркетингови кампании, печат на материали, уебсайт и домейни, логистика на събития, обучения на активисти, за софтуер и хардуер, както и на онези, които напуснаха заедно с Радев президентската институция.

Чии са парите

“Чии са парите” е въпрос не по-маловажен от “Чий е Крим”. По bTV лидерът на “Демократи за силна България” (ДСБ), част от “Демократична България”, ген. Атанас Атанасов коментира, че е добре Радев да уточни с коя олигархия иска да се бори. “Един от най-сериозните адепти, който участва в лансирането в политическото пространство на Румен Радев, е Георги Гергов. Той е приватизатор от началото на прехода и почетен консул на Русия в България. Гергов дали е олигарх? Отделно двама бивши вицепрезиденти на “Мултигруп“ - Стоян Денчев и Николай Вълканов, са наградени от Радев с орден “Стара планина”. Те олигарси ли са?”

В социалните мрежи зачестиха призивите доскорошният президент да назове олигарсите, с които ще се бори. До момента не е изрекъл и едно име. Тоест, да се разбира, че по принцип е против олигархията, против модела, при който извънредно богати хора упражняват извънредно голяма власт и контролират държавите, вместо демократични институции. Но в същото време, ако други богати хора даряват и финансират кампанията му, те олигарси ли са или просто бизнесмени, които подкрепят новия политически играч?

Спекулира се, че Радев има добри контакти с оръжейното лоби. Известно е само името на собственика на ЕМКО Емилиян Гебрев, чийто проект за завод за барут беше блокиран преди две години. В навечерието на предизборната кампания на Румен Радев за първия президентски мандат през 2016 г. лидерът на “Движение 21” Татяна Дончева каза по Нова телевизия, че Радев е номинация за президент на БСП от “бизнес кръг, свързан с оръжейното лоби, който трябва да уреди сметките на Социалистическата партия”.

Финансовите канали се пазят в тайна

Румен Радев и екипът му разполагаха с девет години, за да измислят концепцията, да организират хората и финансирането. През 2009 г. Бойко Борисов и Цветан Цветанов лансираха версията, че са заложили домовете си, за да изтеглят кредити от по 440 хиляди лева (около 225 000 евро) от голяма българска банка, с които да финансират първата предизборна кампания на ГЕРБ. (Партиите получават субсидии, ако спечелят поне 1% от гласовете, а за всяка действителна бюлетина сумата е 4,10 евро.) Доскорошният президент обаче пази в тайна дори името на партията, а за каналите, по които се финансира, и дума не отваря.

Единствените бизнесмени, “престрашили” се да обявят подкрепа за Радев, са Васил Василев, чийто син Слави Василев се спряга за кандидат-депутат, и Васил Божков. Но Божков няма какво повече да губи, след като му взеха хазартния бизнес и колекцията от ритони. А само дни след като Радев положи първата си президентска клетва през януари 2017 година, бившият мажоритарен собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев даде интервю в Сърбия и призова Радев “да изчисти България от мафията”.

Тъмната зона

Но дори и да не се заявява публично, големият бизнес е гъвкав и умее бързо да пренасочва вниманието (и парите си) към новите печеливши в политиката. Така диверсифицира рисковете. Докато обаче не стане ясно кои са бизнесмените зад Радев, парите остават тъмната зона на проекта. Финансовата непрозрачност поражда съмнения.

Битката с олигархията не започва с лозунги, а с имена. Когато липсват имената на онези, срещу които уж ще се воюва, и на онези, които плащат сметката, остава усещането, че не става дума за демонтаж на модел, а за неговото пренареждане. Да не се окаже, че “олигарсите ми са по-добри от олигарсите им”.

Следвайки Платон, старият режим се разрушава от това, което цени най-много, а при олигархията това е богатството. Алчността и пренебрегването на всичко останало в името на натрупването на пари в крайна сметка я унищожават. Натрупа ли достатъчно българската олигархия, за да стартира програмата за разрушаване не е абстрактен въпрос, а задача за политиците.

Важен геополитически въпрос

Въпросът „чии са парите“ не е само вътрешнополитически, а и геополитически. Когато финансирането е непрозрачно, всяка външна интерпретация намира почва. “Вашингтон е наш. Кишинев е наш. София е наша…”. Това написа след президентските избори през ноември 2016 г. лидерът на евразийското движение в Русия Александър Дугин, когато Тръмп спечели своя първи мандат в САЩ, близкият до Москва Игор Додон - в Молдова, а Румен Радев, сочен като потенциален съюзник на Кремъл, стана президент на България.

Така че светлина, повече светлина за политическото финансиране.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    45 9 Отговор
    Аз го финансирам. Що? Черна завист ви гризе, а малките шопарчета?

    Коментиран от #6, #41

    21:04 02.02.2026

  • 2 инсинуация

    11 20 Отговор
    Радев се самофинансира от пилотската заплата на командир и от президентската заплата и държавната квартира, транспорт и обяд.

    Коментиран от #4

    21:04 02.02.2026

  • 3 !!!?

    4 17 Отговор
    "Чии са парите" !!!?

    21:05 02.02.2026

  • 4 хаха

    26 4 Отговор

    До коментар #2 от "инсинуация":

    Ето го първия пеевист/тиквист... Хайде и другите!

    21:06 02.02.2026

  • 5 ХПХ

    27 5 Отговор
    За псуване сте, спрете се олигофрени и празнописци.

    21:06 02.02.2026

  • 6 Дойче...

    36 4 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    ... веле се включи!!! Значи се очаква Радев да е сериозен играч!!!

    21:06 02.02.2026

  • 7 Да,бе

    32 8 Отговор
    Радев не е прасе или тиква,че да му трябва финансиране...Хубавата стока сама се продава...

    21:06 02.02.2026

  • 8 Че какъв

    6 21 Отговор
    политик е Радев ? Хайде , по - сериозно , де !

    21:07 02.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 колко милиарда

    27 2 Отговор
    откраднаха двете прасета ?

    21:07 02.02.2026

  • 11 Фен

    28 1 Отговор
    Ми явно не е Сорос. Иначе нямаше да лаете по него. Интересно. Въргал между аверчета. Успех!

    21:08 02.02.2026

  • 12 Гост

    22 3 Отговор
    Ближете дъното, за пореден път!!!

    21:09 02.02.2026

  • 13 хаха

    2 12 Отговор
    Гумен трябваше да изчака края на мандата си... За да могат всичката друга сган да има възможност да се охвърля до уши в собствените си екскременти!
    Ама и устите им да са пълни ... Тогава щеше да спечели и още повече гласове.

    Това подчуеците да се научат, че каквито са те самите, такава измет и заслужават да ги управлява.

    21:10 02.02.2026

  • 14 Българин

    22 7 Отговор
    Народа фианнсира Радев! Това не могат да му простят сорските!

    21:10 02.02.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    6 22 Отговор
    Пътят на парите, пътят на Копринката.....
    "Всички пътища водят към...." БОТАШ !!!

    21:10 02.02.2026

  • 16 DW - Пропаганден машинен

    23 3 Отговор
    "Финансират" го чуждите агенти от DW, колкото повече го плюят, толкова по здраво го финансират😅

    21:10 02.02.2026

  • 17 обещания

    4 15 Отговор
    ----Единствените бизнесмени, “престрашили” се да обявят подкрепа за Радев, са Васил Василев, чийто син Слави Василев се спряга за кандидат-депутат, и Васил Божков.----
    Не е нужен списък с имена - тези двама президентски приятели са емблематични за готовността му уж да се бори с олигарсите.

    21:10 02.02.2026

  • 18 Гост

    21 0 Отговор
    А за другите политици кога. Анализ на средствата, а? Гюлю, гюлю?

    21:12 02.02.2026

  • 19 Хохо Бохо

    20 3 Отговор
    Отличен въпрос. Защо дойче Вмирисаното зеле не го зададе на тиква, прасе, кокорестия, генерал полуръст...???? Чудесен въпрос но защо умно красивите евроатлантически ценните борци за демокрация вряскат кат девици първа брачна нощ срещу закон за чуждестранните агенти? Защо дойчезеле иска да знае от къде са парите на Радев, а не ще и да чуе от къде са на всички говорещи глави по колониалните телевизии, НПО-тА, умНокрасиви партии.....ЗАЩО ТАКА БЕ ФАШИСТИ????

    21:12 02.02.2026

  • 20 Реално

    8 12 Отговор
    Васил Божков, братя Бобокови, Георги Гергов. Все отбор юнаци.

    Коментиран от #30

    21:13 02.02.2026

  • 21 Не харесвам Радев, но

    20 4 Отговор
    Някой някога пита ли мутрата Буци за първия му милион? А за първия му милиард? А Шиши със старото опелче? А Прокопи комунистическата издънка с НПО-тата и медиите? Тия до един са все честни преуспели бизнесмени, нале?!

    Коментиран от #32

    21:13 02.02.2026

  • 22 3.14К

    18 2 Отговор
    Глашатаите на жълтопаветната секта са плъзнали по медиите и вият като линейки, че предстои да им се развали рахата, като единствени и незаменими в политиката. Те са толкова вредни и опасни за страната, колкото са Борисов и Пеевски!

    21:15 02.02.2026

  • 23 А50

    10 0 Отговор
    При боко и шиши всичко е ясно и кристално чисто, да не говорим пък за пп-то

    21:17 02.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ОТВРАТЕН

    7 0 Отговор
    Гнома ще хване сома за Момиците , и никога няма да види НС. !!

    21:19 02.02.2026

  • 26 Хохо Бохо

    5 2 Отговор
    За искам да знам КОЙ ФИНАНСИРА емилия милчева??? От къде и е заплатата? От родни или ЧУЖДЕСТРАННИ източници???? От къде идват парите на пуйките???? ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АГЕНТИ НЕЗАБАВНО!!!!

    21:21 02.02.2026

  • 27 Ами

    2 1 Отговор
    Когато от турболиберал излиза бял пушек и няма тяга ... Гръмнало е турбото.
    Ремонт на турбото не се прави през ауспуха!!!

    21:21 02.02.2026

  • 28 Дойче теле

    3 3 Отговор
    Много често почнахте да се бъкате във вътрешни работи! Гледайте си Мерцан да не кривне някъде и не опитвайте да промените гласа на българина!

    21:21 02.02.2026

  • 29 Така е

    6 0 Отговор
    ППДБ кой ги финансира...фирма Сиела, която доставя и подържа машините за изборите.

    21:22 02.02.2026

  • 30 Демек

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Реално":

    Убийци, изнасилвачи и рекетьори.

    21:24 02.02.2026

  • 31 Запознат

    0 7 Отговор
    Радев е събрал най-големите крадци в държавата около него. Той им е марионетката.

    21:25 02.02.2026

  • 32 сватбарски

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Не харесвам Радев, но":

    Не знаех че си осчетоводил първия милиард на тиквата, можеше да се облажиш вместо сега жалко да ръсиш постни мъдрости.

    21:26 02.02.2026

  • 33 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 4 Отговор
    СИГУРНО
    Е. РОДАЛ СИВАТА ШКОДА ......
    НАЛИ Ѝ НАПРАВИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТВ.....

    21:27 02.02.2026

  • 34 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 0 Отговор
    Кажи ми кой финансира статиите и ще ти кажа коя си!

    21:28 02.02.2026

  • 35 Важното е

    6 0 Отговор
    Че Факти се издържат с парите на Сорос. Факт!

    21:29 02.02.2026

  • 36 Коня Солтуклиева

    5 0 Отговор
    А кой финасира ДВ и оттам теб, Емилйо?

    21:33 02.02.2026

  • 37 Антикомуне

    1 3 Отговор
    Радев, зеления Чорап е поредния проект на Москва,така,че каквото и да си говорим, 1989г мина, но България все още се управлява от Москва и техните марионетки от ЦК на БКП.

    21:33 02.02.2026

  • 38 Анонимен

    4 0 Отговор
    Дойче веле кой ги финансира?А ПП ДБ откъде имат най скъпите кампании?

    21:34 02.02.2026

  • 39 Анонимен

    0 1 Отговор
    Не че въпросът не е правилен, но изредихте една камара дейности, за да оправдавате разходи, само че аз не съм виждал президентът да е правил което и да е от тях; това да не е ПП, които без постоянна и значителна инвестиция в активисти, ще изчезнат. Иначе те изборите идват, то не остана време кога да регистрира партия.

    21:36 02.02.2026

  • 40 Възпален роZов hемороид

    3 3 Отговор
    Радев ще има 121 депутата и розовите амеби се пръскат от яд

    21:37 02.02.2026

  • 41 Пешо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    А кой финандира тик. Во и пра. Се то. И ген.Атанасов и всички други минали през политиката на демокрацията. Кой финансира кметовете и хората с българско гражданство но не с българска народност... каращи коли по 200хил. Демонстрирайки това онов но неграмотни

    21:37 02.02.2026

  • 42 Факт

    0 0 Отговор
    Вероятно си е направил сметката и няма заем.

    21:38 02.02.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ НИКОГА НЕ Е
    ПОЗНАВАЛ МЛАДЕН ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
    И ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
    ......
    ОРТАЦИ НА БАЙ ГЕОРГИ СВИНАРЯ ОТ МАНОЛЕ,
    В ЕДНИ МАГИСТРАЛНИ ФИРМИ :)

    21:38 02.02.2026

  • 44 Розовата Пантера

    3 1 Отговор
    Ако Радев спечели изборите очаквам розовата секта да излезе на площада с викове "Тук е Москва"

    21:40 02.02.2026

  • 45 Тиква недоварена

    0 1 Отговор
    Че Тиквун нали го финансираха германците

    21:41 02.02.2026

  • 46 Тома

    0 0 Отговор
    Ако още на времето бяха проследили пътя на парите сега тиквата,мамута,гоце.агентите сава и иван и още много щяха да са в затвора

    21:42 02.02.2026

  • 47 а Кой финансира тиква прасе

    1 0 Отговор
    Какво показва пътят на парите от общ поръчки?

    21:42 02.02.2026