Партийно-листовата избирателна система е най-яркият пример на псевдодемокрация в България

16 Март, 2026 14:01 677 6

  • антон гицов-
  • мажоритарен вот-
  • парламентарни избори-
  • пропорционална система

У нас, мажоритарните избори са анатема за партийните вождове

Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В държавата ни в момента тече усилено изготвяне на кандидат депутатски листи.

При една истинска демокрация, кандидатите за депутати обикновено са от даден район, познават проблемите му, и хората ги познават и ги преценяват по качествата им. Кандидати има от различни партии, но хората изпращаТ в парламента онези, на които вярват- след като са се срещнали с тях, изслушали са ги, задали съм им въпроси и накрая взимат решение. Така става при мажоритарни избори.

У нас, мажоритарните избори са анатема за партийните вождове. Те жадуват за власт, която им дава право кого да назначат за депутати. Кандидати бол, и всички те се слагат на вождовете, не от идейни подбуди да служат точно на тази партия, а от желанието да станат „народни представители“, със всичките произтичащи от това облаги. И партийните вождове преценяват- кои ще бъдат предани послушковци, няма да им създават проблеми, като изказват различно, собствено мнение. Подбират разбира с такива ,които имат някаква известност и са речовити и способни да привличат внимание с изказвания от трибуната, с остроумие , жлъч и обиди към опонентите от другите партии и със сочни ругатни. Но примерно седемдесет процента от българските депутати са световно неизвестни, те никога не се изказват, не пишат и не внасят законопроекти, тяхната роля е да гласуват според указанията на вождовете. Те не се и явяват в районите, от които уж избирателите са ги издигнали.

Всичко това означава, че у нас няма демокрация, има псевдодемокрация, при която разни случайници в парламента решават с гласовете си съдбата ни.

И докато не се ликвидира партийно листовата избирателна система, няма скоро да се оправи държавата ни.


София / България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    2 2 Отговор
    Задължително изплюване изхрачване в лицето на Анита

    14:02 16.03.2026

  • 2 Оня с коня

    2 3 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    Коментиран от #4

    14:02 16.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Гласуване по телефона с блокчейн.В Естония го правят от 20 години.

    14:03 16.03.2026

  • 4 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с коня":

    "BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа" - Докато не те оправи коня ще гърмиш като пребозал с вкиснал боб.

    14:32 16.03.2026

  • 5 Край

    1 0 Отговор
    Мажоритарните избори са истинската демокрация. Тя е като свободата - налага се със силата народа. Ако не е узрял за нея - демек не е осъзнал или пък няма волята да я наложи над "елита" - няма да я получи. Това дето го играем сега е подарената - Разрешената демокрация. С Радев обаче вариантите за нови "проекто-спасители" приключва. Или ще наложим мажоритарните избори или ще се оформи някаква форма на диктатура. Края на привидната демокрация е близо.

    14:54 16.03.2026

  • 6 Тази Система Е !

    1 0 Отговор
    Тази Система Е !

    Най-Нелегитимната - Легитимна !

    Кражба !

    На Гласонве !

    15:18 16.03.2026