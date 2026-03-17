Зеленски пристига на посещение във Великобритания за срещи със Стармър и Хийли
  Тема: Украйна

Зеленски пристига на посещение във Великобритания за срещи със Стармър и Хийли

17 Март, 2026 09:24, обновена 17 Март, 2026 09:24 725 68

Лондон потвърди продължаващата военна подкрепа за Украйна на фона на глобалните конфликти

Зеленски пристига на посещение във Великобритания за срещи със Стармър и Хийли - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще пристигне днес на визита в Обединеното кралство, съобщи британският министър на отбраната Джон Хийли, цитиран от Independent, предава News.bg.

По време на посещението си Зеленски ще проведе срещи с премиера Киър Стармър, както и с министъра на отбраната.

В изявление пред Камарата на общините Хийли отбеляза, че светът в момента е изправен пред „два конфликта на различни континенти“, които според него са подкрепени от „ос на агресия“, използваща сходни тактики и технологии.

Той допълни, че само през последния месец Великобритания е предоставила на Украйна 3500 дрона, 18 000 артилерийски снаряда и три милиона патрона за стрелково оръжие.

„От името на Обединеното кралство казвам на украинския народ: няма да забравим войната в Европа. Нашата решимост да подкрепяме Украйна остава твърда и непоколебима. Ще приветстваме президента Зеленски“, заяви още Хийли.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Респект!

    12 23 Отговор
    Истински мъж и патриот...

    Коментиран от #24, #30, #32, #55

    09:28 17.03.2026

  • 2 Стармър

    13 11 Отговор
    Скъса жена му
    Маса снимки има с нея

    Коментиран от #10, #15

    09:28 17.03.2026

  • 3 ФЕЙК

    21 11 Отговор
    Най- великият и печеливш екскурзиант на всички времена! И където отиде все забърсва по някой милиард за собствения си джоб!

    Коментиран от #14, #40

    09:29 17.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    20 13 Отговор
    А му говореха на Зеленото наркоман че първото предложение на Русия е най доброто ,а сега ще трябва да го поеме много дебел.Ако е умен Зеленото наркоман ще изчезне веднага към Лондон в имението за 20 милиона при неговите брадчеди талмудистите,много хора ще го търсят,милиарди изчезнаха

    Коментиран от #18

    09:30 17.03.2026

  • 6 Хайде,драги Европейци!

    19 7 Отговор
    Да даваме още на Зеленият Шмъркач,за безкрайните му екскурзии...

    09:30 17.03.2026

  • 7 Сталин

    13 4 Отговор
    Унгарските власти са арестували днес в Унгария 7 укри от специалните части на Украйна в бронирана кола които са превозвали 40 милиона кеш и 9 килограма злато ,от началото на година през територията на Унгария към Украйна са преминали 900 милиона кеш и още 150 килограма злато,а вий стойте на студено и гладни и пращайте още милиарди на зеленото наркозно джудже

    Коментиран от #12

    09:30 17.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    8 14 Отговор
    Царя на Европа пристига да си прибере кинтите ☝️
    Аз се крия кат мишка и бръщолевя глупасти.....

    Коментиран от #61

    09:30 17.03.2026

  • 9 еврейската проститутка

    18 5 Отговор
    не се спря

    09:31 17.03.2026

  • 10 Че тя и...

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Стармър":

    ...убавка...😉!

    09:33 17.03.2026

  • 11 хихи

    4 14 Отговор
    Зеленски обикаля навсякъде, а дъртото жуже не може да си покаже носа от бункера

    Коментиран от #62

    09:33 17.03.2026

  • 12 Мдаа

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Унгария върна незаконно иззетите превозни средства за превоз на пари в брой на Ощадбанк, но без парите,които разследва Това съобщи пресслужбата на финансовата институция в профила си във Facebook.

    09:33 17.03.2026

  • 13 Путлер по цял ден в бункера, а

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "Мимч":

    Зеленски обикаля света.😂

    Коментиран от #29

    09:33 17.03.2026

  • 14 ЕБСМ

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК":

    Вървете на май...си": От Кремъл изгонили пратеници на Макрон
    Французите убеждавали Русия да допусне европейците на масата за преговорите за Украйна
    Съветниците на френския президент Еманюел Бон и Бертран Бухвалтер получили категоричен отказ на Кремъл да приеме участие на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това се е случило през февруари, когато французите са пътували до Москва, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

    Според тях, пратениците на Еманюел Макрон са заявили на руските си колеги, че Европейският съюз няма да подкрепи споразумение за прекратяване на огъня, освен ако не участва в дискусиите.
    Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обаче директно е отхвърлил предложението за разширяване на формата на преговорите. Според висш европейски дипломат отговорът на Ушаков е бил в стил: „Съжалявам, всъщност не - не го приемаме, вървете на ма.н.та си!“

    09:34 17.03.2026

  • 15 хаха 🤣

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Стармър":

    остави Стармър, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #20, #26, #64

    09:34 17.03.2026

  • 16 Страхлив таксиджия

    5 14 Отговор
    това Пуслера е гарантирано най-големият гл пак на планетата.

    Коментиран от #19, #21

    09:35 17.03.2026

  • 17 стоян георгиев

    5 8 Отговор
    Политика на 21.спасителя на европа !

    Коментиран от #63

    09:36 17.03.2026

  • 18 Ха-ха

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Русия никой нея бръсне за слива, камо ли пък предложенията й.Бита карта.!

    09:36 17.03.2026

  • 19 Не е така

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "Страхлив таксиджия":

    По-умен е от поддръжниците си.

    09:36 17.03.2026

  • 20 По-яваш де..🤣!

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "хаха 🤣":

    От казаното-получи оргазмени спазми,та чак опръска монитора...😝😝😝!

    Коментиран от #23

    09:36 17.03.2026

  • 21 да питам

    5 15 Отговор

    До коментар #16 от "Страхлив таксиджия":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #31

    09:37 17.03.2026

  • 22 Шопо

    13 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    09:37 17.03.2026

  • 23 да питам

    4 17 Отговор

    До коментар #20 от "По-яваш де..🤣!":

    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #44

    09:38 17.03.2026

  • 24 Калоян

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Респект!":

    Бъдещата вдовица хваща око.А и доста парици е скътала за черни дни.

    Коментиран от #28

    09:39 17.03.2026

  • 25 ТОЗИ ТИП Е

    16 4 Отговор
    ОЛИЦИТВОРЕНИЕ НА ЕВРЕЙСКАТА НАГЛОСТ.

    09:40 17.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Калоян

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Путлер по цял ден в бункера, а":

    Украйна е една пролетна снежна топка...

    09:42 17.03.2026

  • 30 Силвия

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Респект!":

    Ама този Зеленски е евреин...какъв украинец?

    Коментиран от #42

    09:42 17.03.2026

  • 31 ФАКТ

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    Кой ще му даде работа на неук милиционер? Освен алкохолика Елцин, който никога не изтрезняваше.

    Коментиран от #35, #43, #50

    09:43 17.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Калоян

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "да питам":

    Не знам.
    Питай Кабаева.Тя не мисли така.Освен това слага половината миски в малкия си джоб.

    Коментиран от #52

    09:45 17.03.2026

  • 38 За бай Дончо ли говориш

    9 3 Отговор

    До коментар #34 от "666":

    Хахаха. Доказан пед.fил

    09:46 17.03.2026

  • 39 Петрохански съединител

    1 7 Отговор

    До коментар #36 от "Казал":

    Докладван си за нецензурен език

    Коментиран от #41, #46

    09:47 17.03.2026

  • 40 В това е голямата руска трагедия

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК":

    - Един екскурзиант направи Русия за посмешище и срам пред целия свят 😂👍

    Коментиран от #47

    09:47 17.03.2026

  • 41 Като теб

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Петрохански съединител":

    Доносници много на територията.

    09:49 17.03.2026

  • 42 да питам

    3 7 Отговор

    До коментар #30 от "Силвия":

    верно ли Пуся не е руснак, а монголец ?

    Коментиран от #45, #49, #56

    09:50 17.03.2026

  • 43 нямаш понятие за какво говориш

    9 4 Отговор

    До коментар #31 от "ФАКТ":

    Елцин изигра един перфектен театър .
    На Русия и трябваха няколко години време за да се оправи от поразиите на Горбачов и да се реформира .
    Елцин и осигури това време като се правеше на палячо .

    За това е погребан с висши военни почести на 25 април 2007 г. в Новодевическото гробище в Москва. Погребението е съпроводено с национален траур, държавни почести, включително артилерийски салют и присъствие на политически лидери !!

    А Горбачов умря сам като куче и като такъв го погребаха .
    Макар церемонията да включваше елементи на държавно погребение (като почетен караул), тя не беше обявена за официално държавно погребение от Кремъл и не беше обявен ден на национален траур.

    09:50 17.03.2026

  • 44 да кажа

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    Продължаваш с оргазмените спазми,лъскайки бастуня,пред картата на Русия...🤣!

    09:50 17.03.2026

  • 45 да бе брат

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "да питам":

    Питай баба си .

    09:51 17.03.2026

  • 46 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    4 7 Отговор

    До коментар #39 от "Петрохански съединител":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #48

    09:51 17.03.2026

  • 47 бе посмешище

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "В това е голямата руска трагедия":

    Ама букета го гушнаха укрите .

    09:51 17.03.2026

  • 48 и лама козлякос

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":

    Най простите Ламос .

    Коментиран от #59

    09:52 17.03.2026

  • 49 Питам

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "да питам":

    Сутрин или вечер се молиш на Господа си..
    Монголското куче тангра татарино монголоиден

    09:52 17.03.2026

  • 50 Кремък

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "ФАКТ":

    ,,Неукият милиционер" го посрещат като император в Аляска,Саудовска Арабия,Чайна,Корея ,а ,,великият" клоун го посреща пиколото от хотела и го държат по няколко часа в сервизните посещения , докато го приемат.

    Коментиран от #54

    09:53 17.03.2026

  • 51 колоездачите от козлякос

    6 3 Отговор
    яхнаха велосипедите и яко въртят пе ... лите .

    09:53 17.03.2026

  • 52 Измислица на КГБ

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Калоян":

    Нищо общо няма Путин с Кабаева и никога е нямал. Жена му го е зарязала преди 20г. не можел да си изпълнява съпружеските задължения. От тогава никой не го е виждал с жена. За да не появяват нездравословни съмнения в обществото, КГБ често измисля и пуска слухове по различни поводи, този слух е точно такъв :)

    Коментиран от #53

    09:58 17.03.2026

  • 53 да бе брат

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Измислица на КГБ":

    Само баба ти от време на време . А може и да си му син или внук ...

    Коментиран от #68

    09:59 17.03.2026

  • 54 "Срещата в Аляска - още едно унижение за

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Кремък":

    Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #60, #65

    09:59 17.03.2026

  • 55 Нибел за мир

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Респект!":

    Докато умните са наумуват, лудите се налудуват.

    10:00 17.03.2026

  • 56 Отговарям

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "да питам":

    Зеленски е евреин и няма нищо общо с украинците, а е само техен палач и както винаги ще си плати за това заедно с цялата си хунта.

    10:01 17.03.2026

  • 57 тоя не се спря да проси бе ужас

    2 2 Отговор
    тоя просяк от среща във среща кои му ги плаща тия срещи

    20 пъти обиколи света за да проси, как го търпят още не знам

    страх го да се прибере във осраайна май че неговите ще го ликвидитат

    10:01 17.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "и лама козлякос":

    Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г. 😂

    Коментиран от #66

    10:02 17.03.2026

  • 60 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от ""Срещата в Аляска - още едно унижение за":

    На просяка пускат ли му още гювеч или само жълти стотинки ?

    10:02 17.03.2026

  • 61 Абе,

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    научи се да пишеш на български, а не на укристански ...

    10:02 17.03.2026

  • 62 Ха Ха,

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "хихи":

    обикаля , щото го е страх да седи в укристан...

    10:03 17.03.2026

  • 63 Еех, стояне

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, сороска подложке...

    10:04 17.03.2026

  • 64 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "хаха 🤣":

    това европейските шилета без да сте ходили нито веднъж във русия ви го казаха да го напишете като пропаганда нали?

    то щото тук сме много добре , затова пишете по цял ден за да си купиш един хляб бе европейскиПРОСЯК

    10:06 17.03.2026

  • 65 Калоян

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от ""Срещата в Аляска - още едно унижение за":

    Опит за унижение имаше,да,но е важно какво са нарисували на салфетката.
    Владимир Владимирович беше в добро настроение след рисуването,а евролидерчетата наобратно.

    10:06 17.03.2026

  • 66 лама козлякос

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":

    Те руснаците казаха , ние с Швеция воювахме 20 години . И Швеция вече не е Велика сила .
    Вие ще издаяните ли толкова ?!

    10:06 17.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Каква е тази връзка

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "да бе брат":

    тогава, за която няма нито едно докозателство. :) Дай да видим поне 1 снимка на двойката или видео от събитие, почивка, екскурзия, концерт или каквото е да е, независимо дали и в Русия или в чужбина. Няма такава :)

    10:16 17.03.2026

