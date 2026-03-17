Зеленски пристига на посещение във Великобритания за срещи със Стармър и Хийли

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще пристигне днес на визита в Обединеното кралство, съобщи британският министър на отбраната Джон Хийли, цитиран от Independent, предава News.bg.

По време на посещението си Зеленски ще проведе срещи с премиера Киър Стармър, както и с министъра на отбраната.

В изявление пред Камарата на общините Хийли отбеляза, че светът в момента е изправен пред „два конфликта на различни континенти“, които според него са подкрепени от „ос на агресия“, използваща сходни тактики и технологии.

Той допълни, че само през последния месец Великобритания е предоставила на Украйна 3500 дрона, 18 000 артилерийски снаряда и три милиона патрона за стрелково оръжие.

„От името на Обединеното кралство казвам на украинския народ: няма да забравим войната в Европа. Нашата решимост да подкрепяме Украйна остава твърда и непоколебима. Ще приветстваме президента Зеленски“, заяви още Хийли.