Зеленски пристига на посещение във Великобритания за срещи със Стармър и Хийли

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще пристигне днес на визита в Обединеното кралство, съобщи британският министър на отбраната Джон Хийли, цитиран от Independent, предава News.bg.
По време на посещението си Зеленски ще проведе срещи с премиера Киър Стармър, както и с министъра на отбраната.
В изявление пред Камарата на общините Хийли отбеляза, че светът в момента е изправен пред „два конфликта на различни континенти“, които според него са подкрепени от „ос на агресия“, използваща сходни тактики и технологии.
Той допълни, че само през последния месец Великобритания е предоставила на Украйна 3500 дрона, 18 000 артилерийски снаряда и три милиона патрона за стрелково оръжие.
„От името на Обединеното кралство казвам на украинския народ: няма да забравим войната в Европа. Нашата решимост да подкрепяме Украйна остава твърда и непоколебима. Ще приветстваме президента Зеленски“, заяви още Хийли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Съветниците на френския президент Еманюел Бон и Бертран Бухвалтер получили категоричен отказ на Кремъл да приеме участие на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това се е случило през февруари, когато французите са пътували до Москва, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.
Според тях, пратениците на Еманюел Макрон са заявили на руските си колеги, че Европейският съюз няма да подкрепи споразумение за прекратяване на огъня, освен ако не участва в дискусиите.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обаче директно е отхвърлил предложението за разширяване на формата на преговорите. Според висш европейски дипломат отговорът на Ушаков е бил в стил: „Съжалявам, всъщност не - не го приемаме, вървете на ма.н.та си!“
09:34 17.03.2026
