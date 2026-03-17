Иван Демерджиев, "Прогресивна България": Ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза

Стратегиите са за играчите, ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза. Ясна е мисията на всички българи и нашата задача е да следваме тази кауза, не да градим някакви специфични стратегии, с които по определен начин да спечелим тези избори. Тези стратегии са присъщи на други политически партии. Видяхме кои са играчите, видяхме и до какво докараха техните действия в управлението на държавата.
Това заяви в "Денят започва" по БНТ Иван Демерджиев - бивш вътрешен министър, част от коалицията „Прогресивна България“.
Той отрече да има стратегия за мълчание на новата коалиция.
"Знаете ли, аз мисля, че малко се спекулира с приписването на някаква много специфична стратегия по мълчание на президента и на коалицията „Прогресивна България“.
Нищо подобно — всъщност листите излязоха в момента, в който излязоха листите и на другите политически партии и коалиции. Аз вчера регистрирах листата в Кърджали и видях, че това става по едно и също време с останалите основни политически партии.
Така че, мисля, че по-скоро се създаде една истерия около това, но бих искал да подчертая, че не става въпрос за стратегия. Стратегиите са за играчите, а ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза. Тази кауза я очерта президентът, 9 години изпълнявайки правомощията си като президент.
Ясна е мисията на всички българи и нашата задача е да следваме тази кауза, не да градим някакви специфични стратегии, с които по определен начин да спечелим тези избори. Тези стратегии са присъщи на други политически партии. Видяхме кои са играчите, видяхме и до какво докараха техните действия в управлението на държавата."
Демерджиев подчерта, че няма притеснения относно водачите в листите на "Прогресивна България".
"Отново ще кажа, че нямаме притеснение точно поради тази причина. Когато отидат хората при урните и застанат там, и гласуват, аз мисля, че те ще се ръководят от действията на всеки един човек, включен в тези листи. Президентът 9 години беше много ясен в посланията и в действията си. Мнозина от нас участваха в служебни кабинети, назначавани от него, и също не е нужно надълго да обясняваме какво ще направим, защото ние сме го правили през определени периоди. Хората познават нашата работа. Тя беше и добре оценена."
"БНТ: Притеснява ли ви, че излизат имена, които някога са били кандидати на ГЕРБ или в редиците на ГЕРБ?
- Мен ме притеснява повече обстоятелството, че се търсят най-малките детайли в биографията на всеки един от тези листи, а има цели листи на други политически партии, в които стоят много интересни субекти. И когато бях министър на вътрешните работи, се удивих, че там стоят и хора, за които има оперативни данни, че купуват гласове, те стоят в листите, за да бъдат пазени. Те не стоят в листите, за да привличат гласове, не стоят там с класическата необходимост да привлекат обществено одобрение. Ами, най-често това се случваше с листите на ДПС тогава, сега "ДПС – Ново начало“, в листите на ГЕРБ също се включваха такива лица."
По думите на бившия вътрешен министър решенията за кандидатурите са се взели от Румен Радев.
"Пак казвам — има оперативни данни в МВР. Когато започнат процесите по организиране на изборите, се следят определени хора, които са замесени в такива практики, и много се изненадвахме, когато намирахме такива хора в листите. Защото това им дава имунитет и това пречи на оперативната работа по отношение на тях.
Основно президентът Румен Радев — казвам „президентът“, защото тук отварям една скоба: така е по протокол и смятам да следвам протокола в обръщенията си, не по някаква друга причина. Последната дума в определянето на тези листи имаше той, като човек с необходимия политически опит и поглед. Иначе предложенията са идвали по места от всеки един от избирателните региони."
"Вижте, аз мога да отговарям за себе си във всичките си качества — заместник-министър, министър, вицепремиер, министър на вътрешните работи. Никой не ме е ръководил и не съм позволявал, за разлика от мнозина след мен, някой да ръководи процеси от заден план. Така че от тази гледна точка съм напълно спокоен. Мога да гледам хората в очите. И сега не бих позволил на никого да ръководи процеси от заден план, ако ми бъде поверена отговорност."
1 Сталин
09:20 17.03.2026
2 А питам
Коментиран от #28
09:21 17.03.2026
3 Шумналия
09:21 17.03.2026
4 Твоята кауза я знаем
Коментиран от #26, #50
09:22 17.03.2026
5 Българин
09:22 17.03.2026
6 лоза
Коментиран от #12
09:23 17.03.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #30
09:23 17.03.2026
8 Ехааа
09:24 17.03.2026
9 Дориана
Коментиран от #31
09:26 17.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 12...34
09:28 17.03.2026
12 Дориана
До коментар #6 от "лоза":Точно чрез Румен Радев и неговата партия Прогресивна България ще унищожим корупцията , мафията и Превзетата държава за ужас на Борисов , Пеевски и Слави Трифонов, който искаше да наложи пълзяща диктатура с мракобесния си закон срещу свободното слово.
09:29 17.03.2026
Коментиран от #33
09:29 17.03.2026
13 Факт!
Коментиран от #35
09:30 17.03.2026
14 Анджо
09:30 17.03.2026
15 Просто човек
09:31 17.03.2026
16 Майора
Коментиран от #39
09:33 17.03.2026
17 Дядо Славейков
09:35 17.03.2026
18 Анджо
09:36 17.03.2026
19 Ъхъ!!!
09:39 17.03.2026
20 слонсора на радев
09:39 17.03.2026
21 Зъл пес
Коментиран от #27, #40
09:39 17.03.2026
22 ПО НАВИК И НЕ ВЕДНЪЖ
09:39 17.03.2026
23 Едни и същи крадци,
09:40 17.03.2026
24 А дали
09:40 17.03.2026
25 Абе , я
09:41 17.03.2026
26 Смехоран
До коментар #4 от "Твоята кауза я знаем":То цялото му политиканстване е балъшко.А ние още по-големи балъци.
09:41 17.03.2026
27 Дерменджиев
До коментар #21 от "Зъл пес":А точно ли са
09:41 17.03.2026
28 Абе
До коментар #2 от "А питам":Питай ма кя ти що си го тура от зат.
09:42 17.03.2026
29 Някой
09:43 17.03.2026
30 Лалугер
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Ами по-добре от това здраве му кажи.Тъкмо по-бързо ще бият шута на Крадков.Троянските коне на Боко.
09:44 17.03.2026
31 Дапитам
До коментар #9 от "Дориана":Олигарсите на Боташ що ги забравяш?
Коментиран от #37
09:45 17.03.2026
32 Електра
09:47 17.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 да не забравите
09:47 17.03.2026
35 Хахаха
До коментар #13 от "Факт!":А да видим кой пръв ще си замине?Аз мисля че Боташов.
09:49 17.03.2026
09:49 17.03.2026
36 Отдадени на кауза!
09:49 17.03.2026
37 Дориана
До коментар #31 от "Дапитам":Много ясно, че няма олигарси при Румен Радев, това е вменено от корумпираните политици жадни за власт страхувайки се от Румен Радев.Изпаднали са в ужас.
Коментиран от #42
09:49 17.03.2026
38 йнрфгт
Коментиран от #45
09:50 17.03.2026
39 Бастардо
До коментар #16 от "Майора":Точно и ясно.Браво.
09:51 17.03.2026
40 Зъл пес
До коментар #21 от "Зъл пес":Даже малко отгоре.За едно кафенце.
09:53 17.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Зъл пес
До коментар #37 от "Дориана":Наистина има хора за Карлуково.Кой плащаше за вдигнатия юмрук през 2020г.?Да не изброявам другште в редичката за парите от Пву .Ще има доста за "усвояване".
09:56 17.03.2026
43 хаха
09:56 17.03.2026
44 Анджо
09:57 17.03.2026
45 гласувайте с номер 11
До коментар #38 от "йнрфгт":За да не дойде Радев при вас!
09:59 17.03.2026
46 Защо триете?
10:00 17.03.2026
47 ццц
10:02 17.03.2026
48 Поръсен с джоджен
10:03 17.03.2026
49 И все пак
10:08 17.03.2026
50 Швейк
До коментар #4 от "Твоята кауза я знаем":По - голям балък е отколкото можеш дори да си представиш!
10:09 17.03.2026