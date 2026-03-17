Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Иван Демерджиев, "Прогресивна България": Ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": Ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза

17 Март, 2026 09:19 1 058 50

  • иван демерджиев-
  • прогресивна българия-
  • избори-
  • листи-
  • парламент

Нищо подобно — всъщност листите излязоха в момента, в който излязоха листите и на другите политически партии и коалиции

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": Ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стратегиите са за играчите, ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза. Ясна е мисията на всички българи и нашата задача е да следваме тази кауза, не да градим някакви специфични стратегии, с които по определен начин да спечелим тези избори. Тези стратегии са присъщи на други политически партии. Видяхме кои са играчите, видяхме и до какво докараха техните действия в управлението на държавата.

Това заяви в "Денят започва" по БНТ Иван Демерджиев - бивш вътрешен министър, част от коалицията „Прогресивна България“.

Той отрече да има стратегия за мълчание на новата коалиция.

"Знаете ли, аз мисля, че малко се спекулира с приписването на някаква много специфична стратегия по мълчание на президента и на коалицията „Прогресивна България“.

Нищо подобно — всъщност листите излязоха в момента, в който излязоха листите и на другите политически партии и коалиции. Аз вчера регистрирах листата в Кърджали и видях, че това става по едно и също време с останалите основни политически партии.

Така че, мисля, че по-скоро се създаде една истерия около това, но бих искал да подчертая, че не става въпрос за стратегия. Стратегиите са за играчите, а ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза. Тази кауза я очерта президентът, 9 години изпълнявайки правомощията си като президент.

Ясна е мисията на всички българи и нашата задача е да следваме тази кауза, не да градим някакви специфични стратегии, с които по определен начин да спечелим тези избори. Тези стратегии са присъщи на други политически партии. Видяхме кои са играчите, видяхме и до какво докараха техните действия в управлението на държавата."

Демерджиев подчерта, че няма притеснения относно водачите в листите на "Прогресивна България".

"Отново ще кажа, че нямаме притеснение точно поради тази причина. Когато отидат хората при урните и застанат там, и гласуват, аз мисля, че те ще се ръководят от действията на всеки един човек, включен в тези листи. Президентът 9 години беше много ясен в посланията и в действията си. Мнозина от нас участваха в служебни кабинети, назначавани от него, и също не е нужно надълго да обясняваме какво ще направим, защото ние сме го правили през определени периоди. Хората познават нашата работа. Тя беше и добре оценена."

"БНТ: Притеснява ли ви, че излизат имена, които някога са били кандидати на ГЕРБ или в редиците на ГЕРБ?

- Мен ме притеснява повече обстоятелството, че се търсят най-малките детайли в биографията на всеки един от тези листи, а има цели листи на други политически партии, в които стоят много интересни субекти. И когато бях министър на вътрешните работи, се удивих, че там стоят и хора, за които има оперативни данни, че купуват гласове, те стоят в листите, за да бъдат пазени. Те не стоят в листите, за да привличат гласове, не стоят там с класическата необходимост да привлекат обществено одобрение. Ами, най-често това се случваше с листите на ДПС тогава, сега "ДПС – Ново начало“, в листите на ГЕРБ също се включваха такива лица."

По думите на бившия вътрешен министър решенията за кандидатурите са се взели от Румен Радев.

"Пак казвам — има оперативни данни в МВР. Когато започнат процесите по организиране на изборите, се следят определени хора, които са замесени в такива практики, и много се изненадвахме, когато намирахме такива хора в листите. Защото това им дава имунитет и това пречи на оперативната работа по отношение на тях.
Основно президентът Румен Радев — казвам „президентът“, защото тук отварям една скоба: така е по протокол и смятам да следвам протокола в обръщенията си, не по някаква друга причина. Последната дума в определянето на тези листи имаше той, като човек с необходимия политически опит и поглед. Иначе предложенията са идвали по места от всеки един от избирателните региони."

"Вижте, аз мога да отговарям за себе си във всичките си качества — заместник-министър, министър, вицепремиер, министър на вътрешните работи. Никой не ме е ръководил и не съм позволявал, за разлика от мнозина след мен, някой да ръководи процеси от заден план. Така че от тази гледна точка съм напълно спокоен. Мога да гледам хората в очите. И сега не бих позволил на никого да ръководи процеси от заден план, ако ми бъде поверена отговорност."


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    17 4 Отговор
    Пилота и Мистър Точен с парите са идеалните спасители на България,точно от това има нужда държавата

    09:20 17.03.2026

  • 2 А питам

    19 7 Отговор
    Нали бе "Трети март" бе, защо сега стана "Агресивна България"

    Коментиран от #28

    09:21 17.03.2026

  • 3 Шумналия

    24 2 Отговор
    Като виждам, че в шуменската ви листа е бившата кметица на Каспичан ПРЕМИНАЛА ПРЕЗ ТРИ ПАРТИИ...............

    09:21 17.03.2026

  • 4 Твоята кауза я знаем

    14 8 Отговор
    Радев трабва да е голям балък да се забърка с теб.

    Коментиран от #26, #50

    09:22 17.03.2026

  • 5 Българин

    15 5 Отговор
    Отдадени са те на каузата на кражбите! Ама са аматьори от в сравнение с колегите им ДПС/ГЕРБ и ще минат десителетя в пилеене на пари, докато постигнат мащаба и организацията на ДС.

    09:22 17.03.2026

  • 6 лоза

    23 5 Отговор
    "Регресивна България": Вие не сте играчи,а играчки. Хора отдали България на пауза.

    Коментиран от #12

    09:23 17.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Кметовете на ГЕРБ ги няма в листите а те носят най много гласове.Минаха при Радев.

    Коментиран от #10, #30

    09:23 17.03.2026

  • 8 Ехааа

    24 2 Отговор
    Народа е казал нов б@рд@к със стари .......не става, но за овцете няма значение какво е казал народа ,те винаги са готови да последват всеки един който им покаже шепа зърно в ръката си

    09:24 17.03.2026

  • 9 Дориана

    8 13 Отговор
    Борисов и Пеевски да се махат от Парламента и политиката. Коя част от исканията на протестиращите хора на революцията не разбраха. Хората вече не искат корумпирани политици да ги управляват. Не искат Завладяна държава от мафиотски олигархични структури. Същото се отнася за техните съюзници от ИТН и БСП ОЛ.

    Коментиран от #31

    09:26 17.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 12...34

    14 2 Отговор
    От 89 всички сте на каузи,в парламента даватнай много пари

    09:28 17.03.2026

  • 12 Дориана

    5 23 Отговор

    До коментар #6 от "лоза":

    Точно чрез Румен Радев и неговата партия Прогресивна България ще унищожим корупцията , мафията и Превзетата държава за ужас на Борисов , Пеевски и Слави Трифонов, който искаше да наложи пълзяща диктатура с мракобесния си закон срещу свободното слово.

    Коментиран от #33

    09:29 17.03.2026

  • 13 Факт!

    5 19 Отговор
    Румен Радев идва, а двете Угоени и Крадливи парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски си заминават.

    Коментиран от #35

    09:30 17.03.2026

  • 14 Анджо

    23 5 Отговор
    Четете листите на КЕШ БОТАШОВ и ще видите само ДС И боклуци, а тоя е един от най големите некадърници.

    09:30 17.03.2026

  • 15 Просто човек

    13 3 Отговор
    Вие сте едни службогонци…

    09:31 17.03.2026

  • 16 Майора

    18 3 Отговор
    Идеалната двойка Мистър Кеш и “Бях точен с парите..!” , заедно с Митко Есемеса и ред други да оправят страната е мит!Още повече че проектът е подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев и сие!

    Коментиран от #39

    09:33 17.03.2026

  • 17 Дядо Славейков

    14 2 Отговор
    Кукуригу куткудяк , самохвалко е глупак !

    09:35 17.03.2026

  • 18 Анджо

    12 4 Отговор
    БОТАШОВ ще оправи корупцията ,ама друг път, тия прякори дали са случайни. Старата песен на нов глас. За съжаление няма унищожаване на червената мафия вече 130 години. Кеша ще се окаже същият като ППтата, нали той ги създаде. А, Българският народ се опитва да прави опит за безмоторно летене.

    09:36 17.03.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    9 3 Отговор
    Отдадени на кауза и със "Боташ" начело! А зад гърба на "Боташ" занича Решетников! Това говори много, даже страшно много каква е каузата!!!

    09:39 17.03.2026

  • 20 слонсора на радев

    9 1 Отговор
    Атанас Калчев, председател на партията „Движение Нашият народ“, а сега да видим колко е прогресивна "прогресивна българия"!

    09:39 17.03.2026

  • 21 Зъл пес

    7 1 Отговор
    Аз съм готов с парите.

    Коментиран от #27, #40

    09:39 17.03.2026

  • 22 ПО НАВИК И НЕ ВЕДНЪЖ

    8 0 Отговор
    .......ТЪЕ МИ СИРКИТЕ СА СВИКНАЛИ ДА КОМУНИКИРАТ С "ИГРАЧИ" КОИТО СИ ИГРАЯТ СЪС СЪДБАТА НА НАРОДА

    09:39 17.03.2026

  • 23 Едни и същи крадци,

    9 1 Отговор
    които мутри гледаме десетилетия наред. Прогресивни крадци, всичките за Белене да чукат камъни!

    09:40 17.03.2026

  • 24 А дали

    5 1 Отговор
    Ще е точен с парите

    09:40 17.03.2026

  • 25 Абе , я

    12 3 Отговор
    не се обяснявай хора на вашата си кауза ли е , какво е ! Хората могат да ви преценят и до сега на не са видели нищо продуктивно и нито един с топки ! Всички сте си потомствени комунисти и хрантутници ! Кому са притрябвали такива ?

    09:41 17.03.2026

  • 26 Смехоран

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Твоята кауза я знаем":

    То цялото му политиканстване е балъшко.А ние още по-големи балъци.

    09:41 17.03.2026

  • 27 Дерменджиев

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Зъл пес":

    А точно ли са

    09:41 17.03.2026

  • 28 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "А питам":

    Питай ма кя ти що си го тура от зат.

    09:42 17.03.2026

  • 29 Някой

    5 4 Отговор
    Иван Демерджиев ми се струва свестен човек. За разлика от вожда му Румен Радев. Очаквам скоро или сам да напусне или да си продаде съвеста.

    09:43 17.03.2026

  • 30 Лалугер

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ами по-добре от това здраве му кажи.Тъкмо по-бързо ще бият шута на Крадков.Троянските коне на Боко.

    09:44 17.03.2026

  • 31 Дапитам

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Олигарсите на Боташ що ги забравяш?

    Коментиран от #37

    09:45 17.03.2026

  • 32 Електра

    9 2 Отговор
    Каква кауза бе кретен, защото си точен с парите ли. Тоя е за затвора, но овцете може да го вкарат в парламента...

    09:47 17.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 да не забравите

    1 3 Отговор
    Гласувайте с номер 11. Ний ша ва упрайм!

    09:47 17.03.2026

  • 35 Хахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факт!":

    А да видим кой пръв ще си замине?Аз мисля че Боташов.

    09:49 17.03.2026

  • 36 Отдадени на кауза!

    6 5 Отговор
    Да бе, само, че вашата кауза е Москва, а такива у нас имат друго име- национални предатели.

    09:49 17.03.2026

  • 37 Дориана

    2 10 Отговор

    До коментар #31 от "Дапитам":

    Много ясно, че няма олигарси при Румен Радев, това е вменено от корумпираните политици жадни за власт страхувайки се от Румен Радев.Изпаднали са в ужас.

    Коментиран от #42

    09:49 17.03.2026

  • 38 йнрфгт

    1 5 Отговор
    Разчитаме на вас и най накрая, лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя дето ограби България и калинките му да напълнят затворите. Трябва да се внимава да не могат да избягат от България и да се укрият, за да върнат ограбените милиарди и да чукат камъни за магистралите. Време е да бъде разчистена кочината. Слава на Господ Иисус Христос на изборите ще се види кой кой е

    Коментиран от #45

    09:50 17.03.2026

  • 39 Бастардо

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Майора":

    Точно и ясно.Браво.

    09:51 17.03.2026

  • 40 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Зъл пес":

    Даже малко отгоре.За едно кафенце.

    09:53 17.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Зъл пес

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Дориана":

    Наистина има хора за Карлуково.Кой плащаше за вдигнатия юмрук през 2020г.?Да не изброявам другште в редичката за парите от Пву .Ще има доста за "усвояване".

    09:56 17.03.2026

  • 43 хаха

    5 1 Отговор
    Не помня някой да е казвал нещо друго, иванчо. Всички идват като аслани, ама.....

    09:56 17.03.2026

  • 44 Анджо

    6 1 Отговор
    КЕШ БОТАШОВ 5 години съсипва България и сега българите ще гласуват за тоя . Не мога да повярвам че тоя може да свърши нещо полезно за България, освен да ни продаде на турция още един път.

    09:57 17.03.2026

  • 45 гласувайте с номер 11

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "йнрфгт":

    За да не дойде Радев при вас!

    09:59 17.03.2026

  • 46 Защо триете?

    6 2 Отговор
    Мунчо и дълго стихотворение ли не може да научи наизус? Щеше да ни рецитира като петокласник, поне може да чете за разлика от Киро тъпото.

    10:00 17.03.2026

  • 47 ццц

    4 0 Отговор
    Ааа, големите приказки са задължителни, това си го знаем. Но вкараме ли ви във властта веднага показвате истинските си муцуни.

    10:02 17.03.2026

  • 48 Поръсен с джоджен

    3 0 Отговор
    Абе, хора, този индивид за 20 фермана каза ли поне едно нещо или аз не съм наред ?

    10:03 17.03.2026

  • 49 И все пак

    1 0 Отговор
    Каква е целта на тази кауза? Платформата ще се изясни на 19 март, а каузата не може да е нещо неопределено и да се променя в движение

    10:08 17.03.2026

  • 50 Швейк

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Твоята кауза я знаем":

    По - голям балък е отколкото можеш дори да си представиш!

    10:09 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове