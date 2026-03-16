„Семейството“, Пепи Еврото и въпросът, който никой не задава

16 Март, 2026 13:12 1 093 15

Историята около ресторанта „Осемте джуджета“ отдавна е символ на онова, което мнозина наричат „паралелната прокуратура“

Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Историята около Петьо Петров и ресторанта „Осемте джуджета“ отдавна е символ на онова, което мнозина наричат „паралелната прокуратура“. Място, където според множество свидетелства се решават съдби, дела и кариери. И място, което неизменно се свързва с т.нар. „семейство“ – неформален кръг от прокурори, магистрати и посредници, за които се твърди, че са дърпали конците зад кулисите на правосъдието.

През последните дни темата отново изплува, този път покрай името на Теодора Георгиева. Според различни разкази и свидетелства тя е била в „Осемте джуджета“ – ресторантът, който се превърна в нарицателно за влиянието на Пепи Еврото върху прокуратурата. Самата Георгиева обяснява тези срещи като случайни или несъществени. Но въпросите остават.

Как се стигна до това именно тя да стане европейски прокурор? Процедурата по избора ѝ мина през българските институции, които трябваше да гарантират прозрачност и независимост. Въпреки това, в публичното пространство се появиха съмнения за връзки с кръгове в прокуратурата, които години наред са описвани като част от „семейството“.

Тук идва и другият, още по-тревожен сюжет. Според твърдения, които се появиха през годините около скандала „Осемте джуджета“, Петьо Петров е раздавал на хора от „семейството“ по 10 000 лева. Пари, които според разказите са били давани като своеобразна „подкрепа“ или знак на принадлежност към този неформален кръг. Ако в „семейството“ са били 20 човека, примерно, който са посягали всеки месец към плика с парите… На месец това са 200 000 лева (близо 100 000 евро). Това прави на година 1,2 млн. евро. А за две години, а за три… Дали Пепи Еврото е имал тези пари, за да ги раздава на „семейството“. Да, сигурно част от тях са от постъпили „поръчки“ от клиенти, но ако в месеца няма постъпила нова „поръчка“.

И ето въпросъг, който не се задава.

Откъде са били тези пари?

Пепи Еврото не е бил бизнесмен с публично известна империя. Не е бил и човек, който официално управлява милионни фондове. Той беше магистрат – следовател, а по-късно адвокат. Държавна заплата и частна практика трудно могат да обяснят легендите за кеш, раздаван на магистрати и посредници.

Ако тези истории са верни, логичният въпрос е: кой финансираше Пепи Еврото?

Защото човек, който раздава пари в подобни размери, рядко го прави със собствени средства. В такива схеми обикновено има източник – бизнес интереси, влияние върху дела, политически чадъри или комбинация от всичко това.

Затова и темата не е само за един ресторант, една прокурорка или един изчезнал посредник. Темата е за модела. За това дали в българската прокуратура години наред е действала неформална структура – „семейството“, която е имала свои правила, свои срещи и вероятно свои финансови потоци.

Ако това е така, въпросът вече не е дали някой е бил в „Осемте джуджета“.

Въпросът е кой плащаше сметката.


Подобни новини


  • 1 Сила

    6 1 Отговор
    Забравяте палавата Любена ....любена многократно групово и записвана от Пепи !!!? Истинско традиционно православно патриархално българско семейство ....

    13:18 16.03.2026

  • 2 Да попитам

    8 0 Отговор
    Защо на паркинга пред прокуратурата личните им МПСта - джипове са от най-луксозните, защо получават по 10-12000 € заплата, кое налага държавата/народа демек ние, да им плащаме тия огромни заплати. Защо сме с най-много прокурори в цял свят, кое налага това. Нас Кой ни управлява де факто , че и де юре

    Коментиран от #5

    13:21 16.03.2026

  • 3 Решението

    7 0 Отговор
    Пепи бил в Гърция казват! Пуснете сред българите там че ако се съберат група и го доведат в София ще вземат 1 милион евро. И да видите как до 10 дена ще е в централния. Ама не искате, затова и той си развява байряка на Касандра.

    Коментиран от #6

    13:21 16.03.2026

  • 4 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    5 0 Отговор
    В България винаги интересът е,когато всичко приключи.

    13:22 16.03.2026

  • 5 Де6или, повече от 80%

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да попитам":

    Защото българите са най-пр0стият народ, да търпят цялата ни действителност.

    13:24 16.03.2026

  • 6 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Решението":

    Какви десет дена , до довечера ще го докарат в чувал в багажника на некой бус някой от нашите бачкатори там ....за тия пари веднага е сготвен !!!

    13:25 16.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ааа 1

    4 0 Отговор
    Излиза, че Пепи еврото е на върха на првораздавателната система в България и официалните институции са проформа.Това е възможно само в БГ- територията на пълните абсурди.

    Коментиран от #10

    13:27 16.03.2026

  • 9 Бундесфера

    1 0 Отговор
    Как кой, червените олигарси докато унищожът българския народ.

    13:31 16.03.2026

  • 10 кумчо ВЪЛЧО

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ааа 1":

    Ако Пепи еврака е върха на пирамидата , то тогава тя се държи върху раменете на двата български Атласа - Бойко и Делян ли ?

    13:32 16.03.2026

  • 11 мутренски кланове,

    1 0 Отговор
    Д. Пеевски, Бойко шланга се произвел Полисай ве.🤣❤️🇧🇬

    Сарафов, Калин Стоянов,12ти джуджета и Митко Каратиста.🤣❤️🇧🇬

    13:32 16.03.2026

  • 12 воденМАДАГАВУР

    0 0 Отговор
    Никой не може да ме убеди , че хубавеца Еврото и починалия Нотариус , са действали самостоятелно , без подкрепа от по-високо място !
    А всички знаемЕ много добре кое е това ВИСОКО място и кои мъжаги стоят там !

    13:36 16.03.2026

  • 13 Мафията си има Охрана🤣❤️🇧🇬

    0 0 Отговор
    Това са така наречените Охранителни Фирми с контингент 200/250 хиляди в услуга на ДС мутри, със собственици бивши генерали от Службите, ДС, ГДБОП, Специални Сили, Жандармерия, Гранично Разузнаване (най старото разузнаване в България, основано 1890 и некоя си година) всеква дрега сган добрала се до Лиценз за Охрана.🤣❤️🇧🇬

    13:39 16.03.2026

  • 14 Майките на убитите в хижа Петрохан

    0 0 Отговор
    да запитан Гранично Разузнаване какво знаят за случаят Петрохан/Околчица, защото няма начин Гранично Разузнаване да не знаят нищо.

    13:43 16.03.2026

  • 15 Пешо Еврото

    1 0 Отговор
    Заплатите ни бяха много малки и затова взимахме кеш.

    13:45 16.03.2026