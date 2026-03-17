Какви са скритите послания в листите за предсрочните избори

Политическото пространство отново влиза в динамична фаза на пренареждане и стратегически ходове преди предсрочните парламентарни избори в България, насрочени за 19 април. С обявяването на листите партиите не просто подреждат имената си, а дават ясен сигнал за посоката, в която ще водят кампанията - чрез лидерски сблъсъци и опити за разширяване на електоралната подкрепа, коментира "Нова телевизия".

Социологът Кольо Колев отбеляза, че в представените до момента листи няма скандални фигури. "Няма хора, извършили злодеяния, кандидатите изглеждат прилични. Присъствието на Петър Витанов в листите на Румен Радев дава индикация, че партията му ще се стреми към център-ляво. В БСП присъства Татяна Дончева, което показва, че Крум Зарков се стреми към консолидация на лявото политическо пространство, за да премине партията през тежкия момент. Вкарването на спортисти в листите е експлоатация на имената им. Включването на Стефка Костадинова ме изненада, трудно ми беше да си представя, че ще реши да се впусне в политиката", заяви Колев в студиото на "Здравей, България" по "Нова телевизия".

На свой ред политологът Милен Любенов смята, че листата на "Прогресивна България" привлича най-голям интерес. "Прави впечатление, че Радев разчита на хора, били част от неговия екип в президентската администрация. Има и нови лица, не толкова публично известни, които показват експертиза. В ГЕРБ например големите отсъстващи са кметовете. Там тече вътрешен разлом, но доколко е сериозен, ще видим в рамките на кампанията. Борисов обяви, че Димитър Николов ще води листата в Бургас, но очевидно е отказал, а същото вероятно е направил и кметът на Стара Загора. Очевидно има напрежение. На предстоящата национална конференция на ГЕРБ се очакват промени в Изпълнителната комисия, може би и двамата градоначалници няма да са част от нея. Владислав Горанов може да мобилизира контравот във Варна и не е добро решение, все пак е в списъка "Магнитски", коментира Любенов.

На свой ред политологът Румяна Коларова определи като най-интересни листите на партията на Румен Радев. "Те са внимателно подбирани и добре балансирани. Има изтъкнати спортисти и негови приближени. Сред водачите има и няколко общинари. За мен беше изненада завръщането на Горанов в листата на ГЕРБ във Варна. Това е много особен избирателен район. Икономическите интереси са силни, а групировка, свързана с Румен Радев, е много силна там. Явно е търсен някакъв тип конфронтация, а същото важи и с включването на Бойко Рашков в листите на ПП-ДБ. Mного голямо значение има местната подкрепа. Задължително се обикалят икономическите единици в избирателния район, много важно е какво отношение имат бизнесмените към кандидатите. Всеки водач на листа трябва да гарантира финансиране, а то идва от бизнеса'', посочи Коларова.