Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Какви са скритите послания в листите за предсрочните избори

17 Март, 2026 09:34 637 10

  • кольо колев-
  • румяна коларова-
  • милен любенов-
  • прогресивна българия-
  • герб

Изборите за парламент: Кои ще са най-оспорваните сблъсъци по места?

Какви са скритите послания в листите за предсрочните избори - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическото пространство отново влиза в динамична фаза на пренареждане и стратегически ходове преди предсрочните парламентарни избори в България, насрочени за 19 април. С обявяването на листите партиите не просто подреждат имената си, а дават ясен сигнал за посоката, в която ще водят кампанията - чрез лидерски сблъсъци и опити за разширяване на електоралната подкрепа, коментира "Нова телевизия".

Социологът Кольо Колев отбеляза, че в представените до момента листи няма скандални фигури. "Няма хора, извършили злодеяния, кандидатите изглеждат прилични. Присъствието на Петър Витанов в листите на Румен Радев дава индикация, че партията му ще се стреми към център-ляво. В БСП присъства Татяна Дончева, което показва, че Крум Зарков се стреми към консолидация на лявото политическо пространство, за да премине партията през тежкия момент. Вкарването на спортисти в листите е експлоатация на имената им. Включването на Стефка Костадинова ме изненада, трудно ми беше да си представя, че ще реши да се впусне в политиката", заяви Колев в студиото на "Здравей, България" по "Нова телевизия".

На свой ред политологът Милен Любенов смята, че листата на "Прогресивна България" привлича най-голям интерес. "Прави впечатление, че Радев разчита на хора, били част от неговия екип в президентската администрация. Има и нови лица, не толкова публично известни, които показват експертиза. В ГЕРБ например големите отсъстващи са кметовете. Там тече вътрешен разлом, но доколко е сериозен, ще видим в рамките на кампанията. Борисов обяви, че Димитър Николов ще води листата в Бургас, но очевидно е отказал, а същото вероятно е направил и кметът на Стара Загора. Очевидно има напрежение. На предстоящата национална конференция на ГЕРБ се очакват промени в Изпълнителната комисия, може би и двамата градоначалници няма да са част от нея. Владислав Горанов може да мобилизира контравот във Варна и не е добро решение, все пак е в списъка "Магнитски", коментира Любенов.

На свой ред политологът Румяна Коларова определи като най-интересни листите на партията на Румен Радев. "Те са внимателно подбирани и добре балансирани. Има изтъкнати спортисти и негови приближени. Сред водачите има и няколко общинари. За мен беше изненада завръщането на Горанов в листата на ГЕРБ във Варна. Това е много особен избирателен район. Икономическите интереси са силни, а групировка, свързана с Румен Радев, е много силна там. Явно е търсен някакъв тип конфронтация, а същото важи и с включването на Бойко Рашков в листите на ПП-ДБ. Mного голямо значение има местната подкрепа. Задължително се обикалят икономическите единици в избирателния район, много важно е какво отношение имат бизнесмените към кандидатите. Всеки водач на листа трябва да гарантира финансиране, а то идва от бизнеса'', посочи Коларова.


  • 1 ристю

    3 0 Отговор
    Скритите послания са в евро,евро,евро.....До колкото можем да смятаме.

    09:36 17.03.2026

  • 2 Сталин

    4 0 Отговор
    Скритите послания от листите са ,крадем ,корумпираме - крадем, корумпираме...........,..и така до края на света

    09:37 17.03.2026

  • 3 Истинско послание.

    4 0 Отговор
    Само да ви мина и да се докопам до държавната хранилка! После си знам- пудели , пачки, проекти да се измъкнат едни пари, сглобка с който плаща най много! Само гласувайте за нас, ние си знаем после как да си живеем на ваш гръб ! Това са посланията на всички !

    09:40 17.03.2026

  • 4 бою циганина

    2 0 Отговор
    аз съм таткото на тукашната турбо мизерия

    09:41 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Скрити Послания ! Няма !

    2 0 Отговор
    Скрити Послания ! Няма !

    Всеки Краде Кой как Може !

    Кражбите Продължават !

    10:04 17.03.2026

  • 7 коментатор

    1 0 Отговор
    Нищо не са разбрали социолозите .Радев изкарва познати лица като водачи на листи , а тежката артилерия остава по назад .Това означва , че ще се прави операция чисти ръце" ,ще се пипа професионално с определен план и ще се има реваншизъм към определени личности , които вече са определени .Действа се тихо и по определен ред ,като всеки от партията има конкретни задачи

    10:11 17.03.2026

  • 8 йолиок

    0 0 Отговор
    Много е важно този път лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и стадото му калинки да напълнят затворите и да не могат да избягат след изборите. Тези дето ограбиха България е време да си платят сметката дето ограбиха българите. Време е. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Доказаните лъжци и разбойници да бъдат изритани от властта и да почнат да отговарят за грабежа. Време е за разплата.

    10:11 17.03.2026

  • 9 ПАК СЪЩИТЕ БОКЛУЦИ ПИТАТ

    1 0 Отговор
    ПАК СЪЩИТЕ БОКЛУЦИ ОТГОВАРЯТ ! ПАК ЩЕ ИМА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ !

    10:12 17.03.2026

  • 10 анализатор

    0 0 Отговор
    Ако се случва това което си мисля , може Новото начало изобщо да не участва в изборите или ако участва , това ще са последните избори на тази партия .Ако случайно влязат в парламента , както им дава социологията , това е капан за тях

    10:13 17.03.2026

