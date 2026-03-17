Левски гласи Георги Костадинов за нова роля

Георги Костадинов ще получи предложение да заеме пост на „Герена“, ако реши да сложи край на кариерата си на финала на това първенство, съобщава „Мач Телеграф“. Така „сините“ ще му се отблагодарят за усилията, които хвърли при завръщането си на „Герена“.

Както е известно, той стана част от Левски отново през миналата зима. Костадинов има договор до края на сезона и на няколко пъти сам обяви, че ще решава какво ще прави през лятото.

Според мнозина, той от доста време насам се колебае дали да спре с футбола, или пък да се пробва още веднъж, макар и на друго ниво. Мечката, както го наричат приятелите му и феновете, е на 35 години. А за халф и то във водещ отбор, какъвто е Левски, не е лесно да издържиш на конкуренцията и в маратон от тежки мачове.

Костадинов, за разлика от повечето футболисти, има и друга професия. Той има диплома за адвокат. И дори не крие, че би искал да се види как би се справил като такъв.

Съотборниците му пък коментират, че Георги доста често е забелязван в компанията на Хулио Веласкес. „Може би вече се гласи за помощник-треньор“, коментират на „Герена“.

Иначе той не тренира вчера, след като поиска принудителна смяна в неделя при 1:0 над Берое. Днес ще стане ясно колко сериозна е травмата, която получи под Аязмото. Със сигурност обаче Веласкес няма да го рискува, дори и да става въпрос за нещо дребно.