Светът от половин ден е в нова война, която медиите организирано обличат в дрехите на някаква превантивна атака. Казвало се „Епичен гняв“? Чудя се какъв е епичният гняв на Минесота срещу Техеран? Или епичният гняв на Маями срещу Шираз? Всъщност откъде се взе този американски епичен гняв? Добре! Превенция била, за да няма Иран ядрено оръжие. Затова САЩ помагат на Израел? Всъщност Израел е единствената държава, която има ядрено оръжие в целия регион. Ако трябва да бъдем справедливи, Израел е с най-високо ниво на защита. Дори ядрена защита. Ако Израел нямаше ядрено оръжие и се стремеше Иран също да не притежава такова, тезата за превантивна атака щеше да има някакъв смисъл.

Не, оставете глупостите, че едните знаят какво правят, а другите са безпросветни шебеци. Че едните пазят мира, а другите мислят за война. Видя се мислителите за мир как спретнаха най-голямото изтребление на цивилни за XXI век в ивицата Газа. Брутално и безнаказано. Пред очите на задремалия свят и с подкрепата на сенилния обединен Запад. След това събитие ООН не трябва да се разпуска. Трябва да се самоубие.

Идеята на превантивната атака е да изпревари някакво зловредно бъдещо действие. Но най-опасното бъдещо действие е скоро Иран да има ядрено оръжие и да стане реципрочна сила на Израел. Нито повече, нито по-малко. Явно епичният гняв е насочен срещу всеки, който поиска да може да се защити срещу ядрените бандити. Знаем, Иран е богат на природни ресурси. Когато благодарение на ядрено оръжие те станат напълно защитими ли поражда епичния гняв? Епичният гняв на крадеца, който вече не може да те окраде?

Това е все едно превантивно да застреляш някого на улицата, защото твоите източници са ти казали, че след две години той ще те нападне, и в съда да те оправдаят. Моля ви! Истината е, че на този на улицата му е писнало да го ограбваш и е тръгнал на фитнес. Останалото са глупостите, които е родил болният ти мозък и които се опитваш да продаваш за факти.

Не бъркайте превенцията със застраховка.

Имам и едно превантивно питане: летището ни още ли е гараж на чужди военни самолети, които са в превантивна война? Да не вземем да отнесем някоя превантивна ракета и ние?