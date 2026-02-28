Светът от половин ден е в нова война, която медиите организирано обличат в дрехите на някаква превантивна атака. Казвало се „Епичен гняв“? Чудя се какъв е епичният гняв на Минесота срещу Техеран? Или епичният гняв на Маями срещу Шираз? Всъщност откъде се взе този американски епичен гняв? Добре! Превенция била, за да няма Иран ядрено оръжие. Затова САЩ помагат на Израел? Всъщност Израел е единствената държава, която има ядрено оръжие в целия регион. Ако трябва да бъдем справедливи, Израел е с най-високо ниво на защита. Дори ядрена защита. Ако Израел нямаше ядрено оръжие и се стремеше Иран също да не притежава такова, тезата за превантивна атака щеше да има някакъв смисъл.
Не, оставете глупостите, че едните знаят какво правят, а другите са безпросветни шебеци. Че едните пазят мира, а другите мислят за война. Видя се мислителите за мир как спретнаха най-голямото изтребление на цивилни за XXI век в ивицата Газа. Брутално и безнаказано. Пред очите на задремалия свят и с подкрепата на сенилния обединен Запад. След това събитие ООН не трябва да се разпуска. Трябва да се самоубие.
Идеята на превантивната атака е да изпревари някакво зловредно бъдещо действие. Но най-опасното бъдещо действие е скоро Иран да има ядрено оръжие и да стане реципрочна сила на Израел. Нито повече, нито по-малко. Явно епичният гняв е насочен срещу всеки, който поиска да може да се защити срещу ядрените бандити. Знаем, Иран е богат на природни ресурси. Когато благодарение на ядрено оръжие те станат напълно защитими ли поражда епичния гняв? Епичният гняв на крадеца, който вече не може да те окраде?
Това е все едно превантивно да застреляш някого на улицата, защото твоите източници са ти казали, че след две години той ще те нападне, и в съда да те оправдаят. Моля ви! Истината е, че на този на улицата му е писнало да го ограбваш и е тръгнал на фитнес. Останалото са глупостите, които е родил болният ти мозък и които се опитваш да продаваш за факти.
Не бъркайте превенцията със застраховка.
Имам и едно превантивно питане: летището ни още ли е гараж на чужди военни самолети, които са в превантивна война? Да не вземем да отнесем някоя превантивна ракета и ние?
1 писано е много отдавна
в този свят произлизат от евреите" (Трактат XIII
Джебамут, 63 а).
Коментиран от #3, #13
16:48 28.02.2026
3 това правят
До коментар #1 от "писано е много отдавна":"Ако евреите следват Талмуда, гоите трябва да работят
и ги храни" (трактат Берахот 35b).
16:51 28.02.2026
4 БоюЦиганина
16:52 28.02.2026
5 Сатана Z
16:52 28.02.2026
7 Денис
16:52 28.02.2026
8 Позор
16:53 28.02.2026
9 още са там
16:53 28.02.2026
11 Сила
16:54 28.02.2026
12 Путин:
16:54 28.02.2026
13 злото на земята
До коментар #1 от "писано е много отдавна":"Собствеността на неевреин е като изоставена вещ, негова
Истинският собственик е евреин, който ще бъде първият, който ще я завладее."
(Баба Барта, лист 57b, Hochen ha Mischpat, 15b, I).
Коментиран от #15
16:55 28.02.2026
14 Фашизмът на ционистите
Русия --> Инвазия
САЩ ---> Интервенция
Израел ---> Операция
16:59 28.02.2026
15 Те закопаха България
До коментар #13 от "злото на земята":Продължават да си следват законите, потърсете това в утуба " if I Don’t Steal Someone Else will "
Това обяснява някои работи...........
16:59 28.02.2026
18 За размисъл
Благодаря Ви , г-н Йотовски! За честността и за смелостта.
17:01 28.02.2026
19 Така е
17:01 28.02.2026
20 Анонимен
Е сега иранците и да нямат ядрено оръжие, 100% ще се замислят дали да не се сдобият с такова!!!
17:02 28.02.2026
21 Ф а к т
17:03 28.02.2026
22 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
Коментиран от #37
17:04 28.02.2026
23 Факт
17:06 28.02.2026
24 Вижте простотията евроатлантическа:
17:10 28.02.2026
25 Превантивно
Коментиран от #32
17:14 28.02.2026
26 Последния Софиянец
17:15 28.02.2026
27 Браво на тромпета
17:17 28.02.2026
28 Путин:
17:19 28.02.2026
29 Браво
17:20 28.02.2026
30 ФАКТ
17:22 28.02.2026
31 Силиций
Не, че нещо...
17:28 28.02.2026
32 Те закопаха България
До коментар #25 от "Превантивно":Сигурно чакат лакираните евродженди да дадат пример...
17:28 28.02.2026
33 нннн
17:31 28.02.2026
34 Търновец
17:34 28.02.2026
35 Тцъ..
Просто СВО!
17:37 28.02.2026
36 имил гьотоф
17:39 28.02.2026
37 Цък
До коментар #22 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Нещо си се объркал. 30% от иранските ракети са преминали през ЖК и това според Израел . Съединените щати са се сблъскали с рекорден брой едновременни атаки срещу свои военни обекти в чужбина на фона на ответните действия на Иран. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официален представител.
По информация на изданието САЩ никога досега не са се сблъсквали с толкова голям мащаб на едновременни удари по свои задгранични бази. Атаките са засегнали няколко региона на американско присъствие едновременно, което рязко е усложнило работата на противовъздушната отбрана и координацията на ответните действия.
17:41 28.02.2026
38 Аман от плоскоумие
17:45 28.02.2026
39 Анджо
17:56 28.02.2026