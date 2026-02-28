Новини
Мнения »
Превантивна атака

Превантивна атака

28 Февруари, 2026 16:45

Затова САЩ помагат на Израел? Всъщност Израел е единствената държава, която има ядрено оръжие в целия регион

Превантивна атака - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Светът от половин ден е в нова война, която медиите организирано обличат в дрехите на някаква превантивна атака. Казвало се „Епичен гняв“? Чудя се какъв е епичният гняв на Минесота срещу Техеран? Или епичният гняв на Маями срещу Шираз? Всъщност откъде се взе този американски епичен гняв? Добре! Превенция била, за да няма Иран ядрено оръжие. Затова САЩ помагат на Израел? Всъщност Израел е единствената държава, която има ядрено оръжие в целия регион. Ако трябва да бъдем справедливи, Израел е с най-високо ниво на защита. Дори ядрена защита. Ако Израел нямаше ядрено оръжие и се стремеше Иран също да не притежава такова, тезата за превантивна атака щеше да има някакъв смисъл.

Не, оставете глупостите, че едните знаят какво правят, а другите са безпросветни шебеци. Че едните пазят мира, а другите мислят за война. Видя се мислителите за мир как спретнаха най-голямото изтребление на цивилни за XXI век в ивицата Газа. Брутално и безнаказано. Пред очите на задремалия свят и с подкрепата на сенилния обединен Запад. След това събитие ООН не трябва да се разпуска. Трябва да се самоубие.

Идеята на превантивната атака е да изпревари някакво зловредно бъдещо действие. Но най-опасното бъдещо действие е скоро Иран да има ядрено оръжие и да стане реципрочна сила на Израел. Нито повече, нито по-малко. Явно епичният гняв е насочен срещу всеки, който поиска да може да се защити срещу ядрените бандити. Знаем, Иран е богат на природни ресурси. Когато благодарение на ядрено оръжие те станат напълно защитими ли поражда епичния гняв? Епичният гняв на крадеца, който вече не може да те окраде?

Това е все едно превантивно да застреляш някого на улицата, защото твоите източници са ти казали, че след две години той ще те нападне, и в съда да те оправдаят. Моля ви! Истината е, че на този на улицата му е писнало да го ограбваш и е тръгнал на фитнес. Останалото са глупостите, които е родил болният ти мозък и които се опитваш да продаваш за факти.

Не бъркайте превенцията със застраховка.

Имам и едно превантивно питане: летището ни още ли е гараж на чужди военни самолети, които са в превантивна война? Да не вземем да отнесем някоя превантивна ракета и ние?


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 84 гласа.
  • 1 писано е много отдавна

    46 5 Отговор
    Равин Елиесер, братът на Абира, каза: "Всички проблеми
    в този свят произлизат от евреите" (Трактат XIII
    Джебамут, 63 а).

    Коментиран от #3, #13

    16:48 28.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 това правят

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "писано е много отдавна":

    "Ако евреите следват Талмуда, гоите трябва да работят
    и ги храни" (трактат Берахот 35b).

    16:51 28.02.2026

  • 4 БоюЦиганина

    22 2 Отговор
    Дреме ми на стария пожарникарски шланг за войната. Вече съм се инсталирал в бункера под зайчарника. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    16:52 28.02.2026

  • 5 Сатана Z

    41 2 Отговор
    Евреинът-ционист Хитлеряху още от 2012 година орева орталъка,че Иран до една година ще създаде атомна бомба и така вече 14 години

    16:52 28.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Денис

    6 35 Отговор
    Абе не се страхувай ,нали Магучая ще им помогне-на куково лято!

    16:52 28.02.2026

  • 8 Позор

    4 27 Отговор
    Не давате дума срещу Кoпейките да кажат иначе поощрявате антисемитизма.

    16:53 28.02.2026

  • 9 още са там

    30 1 Отговор
    защото продадохте военното резервно летище в Божурище за голф игрище?

    16:53 28.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    5 32 Отговор
    Гьотефф , бегай при Копейкин пред Централна баня ....там са твойте хора в момента !!! Десетина делиормански копанари и още толкова от постоянното присъствие на пейките до шадравана ....

    16:54 28.02.2026

  • 12 Путин:

    7 25 Отговор
    Йотовски, аз за кво ти плащам?

    16:54 28.02.2026

  • 13 злото на земята

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "писано е много отдавна":

    "Собствеността на неевреин е като изоставена вещ, негова
    Истинският собственик е евреин, който ще бъде първият, който ще я завладее."
    (Баба Барта, лист 57b, Hochen ha Mischpat, 15b, I).

    Коментиран от #15

    16:55 28.02.2026

  • 14 Фашизмът на ционистите

    30 3 Отговор
    Терминология, която се използва от фалшивите медии:

    Русия --> Инвазия
    САЩ ---> Интервенция
    Израел ---> Операция

    16:59 28.02.2026

  • 15 Те закопаха България

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "злото на земята":

    Продължават да си следват законите, потърсете това в утуба " if I Don’t Steal Someone Else will "
    Това обяснява някои работи...........

    16:59 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 За размисъл

    41 3 Отговор
    Близкия изток си беше съвсем мирен преди Сакс и Пико. Хората в БИ живеят в мир в държавите си от хилядолетия. В Сирия има 34 етнически и религиозни общности и до преди 15 години хората живееха в уважение и разбирателство. Нали ви е известно кои сега са на власт. И Сирия беше разбита превантивно.

    Благодаря Ви , г-н Йотовски! За честността и за смелостта.

    17:01 28.02.2026

  • 19 Така е

    19 1 Отговор
    И добре че са иронията и майтапа да си кажем някои политнекоректни истини.

    17:01 28.02.2026

  • 20 Анонимен

    26 3 Отговор
    Нали няколко часа преди "превантивната атака" САЩ и Иран се бяха разбрали да не се разработва ядрено оръжие в Иран. Като преговорите са били успешни, защо нападнаха Иран??

    Е сега иранците и да нямат ядрено оръжие, 100% ще се замислят дали да не се сдобият с такова!!!

    17:02 28.02.2026

  • 21 Ф а к т

    4 20 Отговор
    Ше бек е а в тор а на статията!

    17:03 28.02.2026

  • 22 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 21 Отговор
    КАКВО БЕ, ЙОТОВСКИ, НЕ ТИ ХАРЕСВА..ПРОСТО ЕДНО ТРИДНЕВНО СВО..СЛЕДВАТ ;;ДЕМОКРАТИЧНИ РЕФЕРЕНДУМИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИ ЗЕЛЕНИ ЧОВЕЧЕТА И ВСИЧКО КАКТО СИ МУ Е РЕДЪТ..

    Коментиран от #37

    17:04 28.02.2026

  • 23 Факт

    30 3 Отговор
    Откакто С.Корея се сдоби с ядрено оръжие-никой не смее да и каже нищо!Как беше-,,Мир чрез сила" нали?

    17:06 28.02.2026

  • 24 Вижте простотията евроатлантическа:

    28 2 Отговор
    Germany, France and UK tell Iran to stop attacks in region - Германия, Франция и Великобритания осъдиха Иран за това, че отговаря на нападението срещу него

    17:10 28.02.2026

  • 25 Превантивно

    2 15 Отговор
    Защо нашите копеи се мотат .а не отиват на фронта

    Коментиран от #32

    17:14 28.02.2026

  • 26 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    И на мен така ми обясняваше някакъв талибан ,до като му го смучках

    17:15 28.02.2026

  • 27 Браво на тромпета

    5 1 Отговор
    Края е близо. Ще има народен съд

    17:17 28.02.2026

  • 28 Путин:

    2 11 Отговор
    Йотов, аз за кво ти плащам?

    17:19 28.02.2026

  • 29 Браво

    8 0 Отговор
    Добре казано

    17:20 28.02.2026

  • 30 ФАКТ

    9 2 Отговор
    В КОЯТО ИМПЕРИЯ Е БИЛА БГ СЕ Е УМРЕЛА ХИЛЯДОЛЕТЕН ФАКТ ПОЗНАИТЕ КОИ СА НАРЕД

    17:22 28.02.2026

  • 31 Силиций

    9 1 Отговор
    "Знаем, Иран е богат на природни ресурси. Когато благодарение на ядрено оръжие те станат напълно защитими ли поражда епичния гняв? Епичният гняв на крадеца, който вече не може да те окраде?"
    Не, че нещо...

    17:28 28.02.2026

  • 32 Те закопаха България

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Превантивно":

    Сигурно чакат лакираните евродженди да дадат пример...

    17:28 28.02.2026

  • 33 нннн

    8 0 Отговор
    100% е прав.

    17:31 28.02.2026

  • 34 Търновец

    5 0 Отговор
    Кой плаща милиардите за войните на САЩ и Израел срещу Иран Газа и Ливан. Само един час полет на супер бомбардировача В 2 е около 200000 долара а един прехващачи THAAD на балистични ракети е около 80 милиона а миналата война Американците изстреляха около 150 от Израел. Бай Дончо вдигна митата първо и след това - нова война

    17:34 28.02.2026

  • 35 Тцъ..

    2 1 Отговор
    "Светът от половин ден е в нова война, която медиите организирано обличат в дрехите на някаква превантивна атака. Казвало се „Епичен гняв“?"

    Просто СВО!

    17:37 28.02.2026

  • 36 имил гьотоф

    0 3 Отговор
    загиват здрови,ррави,к()рави,бради маже!а можех да съм тяхната шихерезада!

    17:39 28.02.2026

  • 37 Цък

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Нещо си се объркал. 30% от иранските ракети са преминали през ЖК и това според Израел . Съединените щати са се сблъскали с рекорден брой едновременни атаки срещу свои военни обекти в чужбина на фона на ответните действия на Иран. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официален представител.

    По информация на изданието САЩ никога досега не са се сблъсквали с толкова голям мащаб на едновременни удари по свои задгранични бази. Атаките са засегнали няколко региона на американско присъствие едновременно, което рязко е усложнило работата на противовъздушната отбрана и координацията на ответните действия.

    17:41 28.02.2026

  • 38 Аман от плоскоумие

    1 6 Отговор
    Иначе го харесвам писателя, но, в случая познанията са повърхностни и следствие на това има грешно мислене!

    17:45 28.02.2026

  • 39 Анджо

    1 0 Отговор
    За много казани неща може да е прав, но че Хамас отвлече хора и 50 процента от тях върнаха живи ти какво очакваш да има морал и право.

    17:56 28.02.2026