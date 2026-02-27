Николай Слатински: Ледът се спука!

Не, вече не може да се каже Ледът се пука! Трябва да се каже Ледът се спука!
Тръгна ледоходът на рαшисткαтα катастрофа - финансова, икономическа, социална, а скоро и военна.
Това написа във "Фейсбук" Николай Слатински.
Светата четворица - премиерът, финансовият министър, икономическият министър и шефката на Централната банка в Рαшисткαтα Феодализация - с часове по нощите седят с Путин и признават, хленчат, скимтят, пищят - няма как да се изпълни дори лъжливият, мошенически бюджет за 2026-а! Той е изгърмял с една трета само за една шеста от годината!
Разходите катастрофално надвишават приходите. Три четвърти от регионите и единадесет дванадесети от градовете са в остър и неспасяем дефицит. Финансите на тази опасна за Украйна, Европа, Запада и света държава-монстър, управлявана от организирана криминαлнα група клептомαни, се пръсват по шевовете.
Процесите на фалит, рецесия, стагнация, инфлация, стагфлация... са тръгнали като лавина. Страховита лавина!
Тя не може да бъде спряна - по никакъв начин.
Доскоро гореше под петите на тази четворица, сега вече огънят изгаря д.тата им!
Така ѝ се пада на Рαшисткαтα Феодализация!
Тя ще плати за всички кръвопролития и варварства, които причини на Украйна! Ще плати скъпо и прескъпо.
Само не могат да бъдат върнати убитите от нея украинци, няма да се появят нови ръце и крака на мястото на откъснатите от бомбардировки и мини - за хилядите и хилядите прекрасни и храбри украински родолюбци!
Сега е важно - съдбоносно важно!!!! - Украйна да продължи да удържа и да издържа. И с помощта на Европа, и въпреки немощта на Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дън Бай
16:03 27.02.2026
2 честен ционист
16:04 27.02.2026
3 Джанлука Ди Колио
16:04 27.02.2026
4 Замислен
16:05 27.02.2026
5 Хасковски каунь
16:06 27.02.2026
6 Пустиня(к)
16:06 27.02.2026
7 Задължително
16:06 27.02.2026
8 Страшен пoмияp е тоя
16:07 27.02.2026
9 Небензня
16:07 27.02.2026
10 Аква
Коментиран от #46
16:08 27.02.2026
11 Тоя е луд
16:09 27.02.2026
12 Аз вярвам само на картата
Ако не беше жалко щеше да е смешно като пропаганда и заглушаване на истината в медиите
16:10 27.02.2026
13 Няма наем
Коментиран от #45
16:14 27.02.2026
14 Тодор
Не е точно ясно него самия и сънародниците му какво точно ги грее този факт, ама се радва човека.
Коментиран от #29
16:14 27.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 тоа па
16:15 27.02.2026
17 любопитен
Коментиран от #31
16:15 27.02.2026
18 Ганя Путинофила
Коментиран от #50
16:15 27.02.2026
19 този е
16:16 27.02.2026
20 дааа
16:17 27.02.2026
21 Русодебил
Същото е и за русодебилите!
16:17 27.02.2026
22 Тук случаят е отдавна клиничен.
16:17 27.02.2026
23 Голия
16:17 27.02.2026
24 сланински
само твоята куха ч••фут•••ска кратуна
16:18 27.02.2026
25 Анджо
Обаче тая проклета меркел даже пусна още една тръба от русия. И друг път съм писал ,че тази ще се окаже най голямият разузнавач за 21 век. За на пред така трябва да се действа срещу русия. 👊👈
16:18 27.02.2026
26 Факт
16:18 27.02.2026
27 Н Слатински Карикатура с титла!!
16:18 27.02.2026
28 огладнял демократ
Ледът се пука, господа съдебни заседатели!
Остап Бендер - „свободен художник и хладнокръвен философ”.
За баничка и един пробит долар пиша глупости всякакви.
16:20 27.02.2026
29 Факт
До коментар #14 от "Тодор":При мишките е така - като си нямат успехи, радват се на чуждите падения.
16:21 27.02.2026
30 Брата
16:21 27.02.2026
31 ритнал го е коня
До коментар #17 от "любопитен":по главата, когато е бил малък.
16:22 27.02.2026
32 Смешни сте с тези 20% територии!
16:22 27.02.2026
33 ТОЗИ ИНДИВИД
16:26 27.02.2026
34 Факт
Краварите нахлуват в суверенни държави, отвличат президенти, заплашват с инвазия други държави, но Русия била агресор.
Краварите крадат петролни танкери, но нахиленият кукумилник сънува рашизъм.
Рашизъм, драги ми Кольо, е омраза към руснаците, и е тежка форма на русофобия, за която няма лечение.
16:26 27.02.2026
35 Интересно
16:28 27.02.2026
36 Лопата Орешник
16:30 27.02.2026
37 Анджо
Коментиран от #43, #51
16:31 27.02.2026
38 ХиХи
16:32 27.02.2026
39 Инж1
Тепърва разгръща военната си индустрия и разходи!!!!
А имаше и подписани международни договори, които Русия с лека ръка наруши!?!?!?!
16:33 27.02.2026
40 ?????
Умен чове е уж.
Разкажете му за Форестал.
16:33 27.02.2026
41 Някой
16:34 27.02.2026
42 Жалки руски еничари
16:36 27.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Интересно
Коментиран от #58
16:40 27.02.2026
45 Тя и Русия ще бъде продадена
До коментар #13 от "Няма наем":за толкова.Като й отпишат дълговете и приспаднат репарациите,може и да няма 7-8 милиона $. Проблема обаче не е точно в сумата,а какво е съгласен да отстъпи Китай от Сибир,Чукотка и Камчатка.Азиатската територия на Русия,от Урал до Корилите,е китайска собственост,за която китайското правителство има крепостен акт от 2014г.Там е заровено кучето.Ако Китай предаде на САЩ дължимото,всичко ще мине мирно и тихо.Откаже ли.Войната е неизбежна.
16:40 27.02.2026
46 От глупав по-глу... Слатински
До коментар #10 от "Аква":Може и да е с водичка там в главата, като Амадор от "Новите съседи"..
16:41 27.02.2026
47 Вулгарно
16:42 27.02.2026
48 Д-р Ох Боли
16:44 27.02.2026
49 Дай Боже да е така
16:44 27.02.2026
50 И кво ?.
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":Щото турците сте много прокопсали ?! Добре , че знаете да си мълчите като почнат патаклами .
16:44 27.02.2026
51 Връщай
До коментар #37 от "Анджо":Се в първи клас да се научиш да пишеш, че за да се направиш на оригинален с тези бръмбари,нищо не ти се разбира.
Коментиран от #65
16:44 27.02.2026
52 За този
16:46 27.02.2026
53 Голям
16:48 27.02.2026
54 Дано потънете.
Коментиран от #61
16:57 27.02.2026
55 Ехааааааа
16:57 27.02.2026
56 Да, ама не
16:58 27.02.2026
57 Ей от такива келеши като тоя
16:59 27.02.2026
58 Тъпото руско говедо
До коментар #44 от "Интересно":Защото е на власт русофила Тръмп, избран не без помощта на Путин. Ако искаш да съсипеш една държава помогни и да си избере най-смотания президент като Тръмп... много добре е замислено.
Погледни България с русофила Румен Радев... безмозъчно човече с фуражка.
Коментиран от #63
16:59 27.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Цървул
17:01 27.02.2026
61 Тъпото руско говедо
До коментар #54 от "Дано потънете.":За Русия говорите, нали? Защото Русия вероломно нападна без да е била провокирана Украйна
17:02 27.02.2026
62 ото
17:03 27.02.2026
63 Анджо
До коментар #58 от "Тъпото руско говедо":Защо въобще му пишеш името на КЕШ БОТАШОВ и то па с главни букви.
17:05 27.02.2026
64 Левски
17:06 27.02.2026
65 Анджо
До коментар #51 от "Връщай":Защо натискаш минуси тогава. Не разбираш защото имаш бръмбари в главата.🙊
17:07 27.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.