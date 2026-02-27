Новини
Мнения »
Николай Слатински: Ледът се спука!
  Тема: Украйна

Николай Слатински: Ледът се спука!

27 Февруари, 2026 16:02 2 416 66

  • николай слатински-
  • русия-
  • путин-
  • руска агресия-
  • украйна

Тръгна ледоходът на рαшисткαтα катастрофа - финансова, икономическа, социална, а скоро и военна

Николай Слатински: Ледът се спука! - 1
Снимка: Архив
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не, вече не може да се каже Ледът се пука! Трябва да се каже Ледът се спука!

Тръгна ледоходът на рαшисткαтα катастрофа - финансова, икономическа, социална, а скоро и военна.

Още новини от Украйна

Това написа във "Фейсбук" Николай Слатински.

Светата четворица - премиерът, финансовият министър, икономическият министър и шефката на Централната банка в Рαшисткαтα Феодализация - с часове по нощите седят с Путин и признават, хленчат, скимтят, пищят - няма как да се изпълни дори лъжливият, мошенически бюджет за 2026-а! Той е изгърмял с една трета само за една шеста от годината!

Разходите катастрофално надвишават приходите. Три четвърти от регионите и единадесет дванадесети от градовете са в остър и неспасяем дефицит. Финансите на тази опасна за Украйна, Европа, Запада и света държава-монстър, управлявана от организирана криминαлнα група клептомαни, се пръсват по шевовете.

Процесите на фалит, рецесия, стагнация, инфлация, стагфлация... са тръгнали като лавина. Страховита лавина!

Тя не може да бъде спряна - по никакъв начин.

Доскоро гореше под петите на тази четворица, сега вече огънят изгаря д.тата им!

Така ѝ се пада на Рαшисткαтα Феодализация!

Тя ще плати за всички кръвопролития и варварства, които причини на Украйна! Ще плати скъпо и прескъпо.

Само не могат да бъдат върнати убитите от нея украинци, няма да се появят нови ръце и крака на мястото на откъснатите от бомбардировки и мини - за хилядите и хилядите прекрасни и храбри украински родолюбци!

Сега е важно - съдбоносно важно!!!! - Украйна да продължи да удържа и да издържа. И с помощта на Европа, и въпреки немощта на Европа.


София / България
Оценка 2.8 от 71 гласа.
  • 1 Дън Бай

    65 16 Отговор
    Сланински пак е гладен.

    16:03 27.02.2026

  • 2 честен ционист

    46 11 Отговор
    Ядреният ледоход пука ледовете на път към Аляска. Наемът изтича.

    16:04 27.02.2026

  • 3 Джанлука Ди Колио

    64 14 Отговор
    Не разбирам от къде идва тази омраза от страна на Българските-Евреи спрямо Русия. Не разбират ли, че без Русия Германия щеше да ги затрие от планетата?

    16:04 27.02.2026

  • 4 Замислен

    59 9 Отговор
    Ама дайте му някаква служба на Слатински в служебния кабинет.Съвсем изтрещя.

    16:05 27.02.2026

  • 5 Хасковски каунь

    49 11 Отговор
    Защо давате време на този тъпунгер!

    16:06 27.02.2026

  • 6 Пустиня(к)

    36 6 Отговор
    Тоа сеа гербесък ли е последно?

    16:06 27.02.2026

  • 7 Задължително

    47 6 Отговор
    трябва да смени дилъра тоя заблуден калъф. Ха.ха.ха

    16:06 27.02.2026

  • 8 Страшен пoмияp е тоя

    37 7 Отговор
    Какво значи "ралфашисткалфаталфа"?

    16:07 27.02.2026

  • 9 Небензня

    44 5 Отговор
    пак ли фалира....слаНински , явно са ти „превели“ от на зелю дрогата.....

    16:07 27.02.2026

  • 10 Аква

    43 4 Отговор
    Слатински, вземи и се провери! Имаш пробойни на горния етаж. Тече отвсякъде. Не е вода.

    Коментиран от #46

    16:08 27.02.2026

  • 11 Тоя е луд

    43 5 Отговор
    Нищо не казва за крадливата евро атлантическа клика от глобалисти и техните слуги. Изглеждаше нормален, интелигентен. Но щом се докоснете до грантовете на Сорос така става. Падението е катастрофално.

    16:09 27.02.2026

  • 12 Аз вярвам само на картата

    34 4 Отговор
    с военни действия в Украйна. Покровск е станал руски още около Нова година но i S V едва вчера признаха че от повече от месец и половина няма каквито и да е военни действия в самия град.
    Ако не беше жалко щеше да е смешно като пропаганда и заглушаване на истината в медиите

    16:10 27.02.2026

  • 13 Няма наем

    7 6 Отговор
    Аляска беше продадена през 1867 г. за 7,2 милиона долара (еквивалентни на над 150 милиона долара през 2025 г.)

    Коментиран от #45

    16:14 27.02.2026

  • 14 Тодор

    33 4 Отговор
    Като чета статията и гледам огромната еуфория на автора, все едно България е получила даром от някъде без да трябва да ги връща 1 трилион долара....а той милия се радвал че някаква си чужда държава не била добре финансово...
    Не е точно ясно него самия и сънародниците му какво точно ги грее този факт, ама се радва човека.

    Коментиран от #29

    16:14 27.02.2026

  • 16 тоа па

    28 5 Отговор
    Слатински, я наталундзвай каската и чемодан — вокзал —окраина.

    16:15 27.02.2026

  • 17 любопитен

    24 6 Отговор
    На този на снимката защо му е толкова крива главата?

    Коментиран от #31

    16:15 27.02.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    12 26 Отговор
    Манията за величие на руснята винаги в историята е завършвала с мизерия!

    Коментиран от #50

    16:15 27.02.2026

  • 19 този е

    25 8 Отговор
    супер болен мозък, соросоид! Спукало се е нещо друго в главата му!

    16:16 27.02.2026

  • 20 дааа

    23 5 Отговор
    Щастлива физиономия на бавноразвиващ се.

    16:17 27.02.2026

  • 21 Русодебил

    9 14 Отговор
    Ганя гледа жирафа и казва: " Е, нема такова животно"!
    Същото е и за русодебилите!

    16:17 27.02.2026

  • 22 Тук случаят е отдавна клиничен.

    22 6 Отговор
    Тежко шизофренно разстройство с прояви на делюзии и халюцинации. Няколко пъти по-дълбоко от това на Инджев и професор Лозанов.

    16:17 27.02.2026

  • 23 Голия

    16 3 Отговор
    не мога да повярвам че този сайт пуска такава тема , или виждат на къде върви и се оцветяват

    16:17 27.02.2026

  • 24 сланински

    14 4 Отговор
    Спука ти се жид.
    само твоята куха ч••фут•••ска кратуна

    16:18 27.02.2026

  • 25 Анджо

    7 19 Отговор
    Прав е човекът. Ако Европейският съюз беше наложил такива санкции срещу русия още през 2014 година , тази война нямаше да се състои.
    Обаче тая проклета меркел даже пусна още една тръба от русия. И друг път съм писал ,че тази ще се окаже най голямият разузнавач за 21 век. За на пред така трябва да се действа срещу русия. 👊👈

    16:18 27.02.2026

  • 26 Факт

    15 2 Отговор
    Молодец, Никита! Настоящий кадр Харковского унiверситета.

    16:18 27.02.2026

  • 27 Н Слатински Карикатура с титла!!

    17 4 Отговор
    Шушомига!

    16:18 27.02.2026

  • 28 огладнял демократ

    16 3 Отговор
    "Тръгна ледоходът на рαшисткαтα катастрофа"

    Ледът се пука, господа съдебни заседатели!

    Остап Бендер - „свободен художник и хладнокръвен философ”.

    За баничка и един пробит долар пиша глупости всякакви.

    16:20 27.02.2026

  • 29 Факт

    20 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тодор":

    При мишките е така - като си нямат успехи, радват се на чуждите падения.

    16:21 27.02.2026

  • 30 Брата

    18 3 Отговор
    Злобно и некадърно човече и той е бил министър в правителство на майка БЪЛГАРИЯ.

    16:21 27.02.2026

  • 31 ритнал го е коня

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "любопитен":

    по главата, когато е бил малък.

    16:22 27.02.2026

  • 32 Смешни сте с тези 20% територии!

    4 14 Отговор
    Най фрапираща е ИНГушетия от републиките ,но и съседите и са на подобен хал!лошо е положението навсякъде в рф!щом смятате ,че тук или в Германия е лошо и е ТАка ,то отидете да видите как е в Масква и ленинград не в ингушетия........Преди 3дневната имахте 14,6% , а сега сте прибавили още 4,5%...това сте завладяли ,а сте вече в тотален колапс!До есента ще има революции в империята на кремъл!

    16:22 27.02.2026

  • 33 ТОЗИ ИНДИВИД

    14 3 Отговор
    ЗАЕДНО С РОСЕН БАНОВ /МАГАРЕТО/ ВЕДНАГА ПРИ ДОКТОР ГАЛЪБОВА ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ.

    16:26 27.02.2026

  • 34 Факт

    16 4 Отговор
    Ипотечният лихвен процент в краваристан достигна рекорно ниски нива, но руската икономика била пред фалит.
    Краварите нахлуват в суверенни държави, отвличат президенти, заплашват с инвазия други държави, но Русия била агресор.
    Краварите крадат петролни танкери, но нахиленият кукумилник сънува рашизъм.
    Рашизъм, драги ми Кольо, е омраза към руснаците, и е тежка форма на русофобия, за която няма лечение.

    16:26 27.02.2026

  • 35 Интересно

    12 2 Отговор
    На снимката е все едно някой му е бръкнал някъде.

    16:28 27.02.2026

  • 36 Лопата Орешник

    11 2 Отговор
    Може ли човек с подобна визия да има сериозно мнение!? Мокри полюции на нефелен и никому интересен маргинал!

    16:30 27.02.2026

  • 37 Анджо

    3 12 Отговор
    Браво Слатински , обърка бръмбарите на русофилите в техните черепни кутии и започнаха да се самоизящат и на края ще остане само един бръмбар и то умрял и матерял за торене.

    Коментиран от #43, #51

    16:31 27.02.2026

  • 38 ХиХи

    13 4 Отговор
    Пратете го в Карлуково. Требва му помощ, само Рашки санува

    16:32 27.02.2026

  • 39 Инж1

    3 13 Отговор
    Стига с тази "немощ" на Европа!!!! ЕС не се е готвил 20г. за война(както РФ)!!!!
    Тепърва разгръща военната си индустрия и разходи!!!!
    А имаше и подписани международни договори, които Русия с лека ръка наруши!?!?!?!

    16:33 27.02.2026

  • 40 ?????

    7 1 Отговор
    Пак ли.
    Умен чове е уж.
    Разкажете му за Форестал.

    16:33 27.02.2026

  • 41 Някой

    12 1 Отговор
    Този определено има обсесия. Дали като малък някой руснак не му е направил нещо, дали като по-голям някоя руския не му е разказала играта... Не знам, обаче личностните му проблеми се задълбочават. Обаче, питам се, защо е необходимо медията да ни запознава чинно с всяко негово проявление на прблемите му?

    16:34 27.02.2026

  • 42 Жалки руски еничари

    3 11 Отговор
    Никакви аргументи, освен да псуват!

    16:36 27.02.2026

  • 44 Интересно

    8 0 Отговор
    За последният месец, почти 5300 фирми в САЩ са обявили масово временно прекратяване на трудовите договори на служителите си, но да - Руската икономика бере душа.

    Коментиран от #58

    16:40 27.02.2026

  • 45 Тя и Русия ще бъде продадена

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Няма наем":

    за толкова.Като й отпишат дълговете и приспаднат репарациите,може и да няма 7-8 милиона $. Проблема обаче не е точно в сумата,а какво е съгласен да отстъпи Китай от Сибир,Чукотка и Камчатка.Азиатската територия на Русия,от Урал до Корилите,е китайска собственост,за която китайското правителство има крепостен акт от 2014г.Там е заровено кучето.Ако Китай предаде на САЩ дължимото,всичко ще мине мирно и тихо.Откаже ли.Войната е неизбежна.

    16:40 27.02.2026

  • 46 От глупав по-глу... Слатински

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аква":

    Може и да е с водичка там в главата, като Амадор от "Новите съседи"..

    16:41 27.02.2026

  • 47 Вулгарно

    12 0 Отговор
    Всички яростни демократи имат хашлашки език. Всички дето плюят Русия имат вулгарен език. Явно тези хора са от недрата на простаците.

    16:42 27.02.2026

  • 48 Д-р Ох Боли

    11 0 Отговор
    Ники, къде ходиш бе. Целия психодиспансер те търси, а ти пишеш някакви шизофренни текстове. Моля те прибирай се вече при нас. Имаш хапччета за пиене.

    16:44 27.02.2026

  • 49 Дай Боже да е така

    1 8 Отговор
    Нека час по скоро се срине антихристиянският , античовешки и престъпен режим на територията на Русия. Господ ще помага!!!

    16:44 27.02.2026

  • 50 И кво ?.

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Щото турците сте много прокопсали ?! Добре , че знаете да си мълчите като почнат патаклами .

    16:44 27.02.2026

  • 51 Връщай

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анджо":

    Се в първи клас да се научиш да пишеш, че за да се направиш на оригинален с тези бръмбари,нищо не ти се разбира.

    Коментиран от #65

    16:44 27.02.2026

  • 52 За този

    5 1 Отговор
    имам само един коментар и той е”Колко мъка има по този свят, боже”😂😂😂

    16:46 27.02.2026

  • 53 Голям

    1 7 Отговор
    Амин! Дай Боже да приключи съществуването си тази неофеодална структура наречена Русия.

    16:48 27.02.2026

  • 54 Дано потънете.

    1 0 Отговор
    Фашиски гадове ,отровихте всичко.

    Коментиран от #61

    16:57 27.02.2026

  • 55 Ехааааааа

    4 1 Отговор
    Николайчо я кажи какви бяха баща ти и майка ти ....и защо тъй много намрази комунистите или се правиш на такъв ама иначе мечтаеш за такава държава !!!!! Пази боже сляпо да прогледне !!!!!

    16:57 27.02.2026

  • 56 Да, ама не

    3 0 Отговор
    Бе е толкоз елементарно, щото и русначета ги убива на, и Майдан направиха, и за Минските спиразумения излъгага.....

    16:58 27.02.2026

  • 57 Ей от такива келеши като тоя

    2 1 Отговор
    България е доведена до просешка тояга !

    16:59 27.02.2026

  • 58 Тъпото руско говедо

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Интересно":

    Защото е на власт русофила Тръмп, избран не без помощта на Путин. Ако искаш да съсипеш една държава помогни и да си избере най-смотания президент като Тръмп... много добре е замислено.
    Погледни България с русофила Румен Радев... безмозъчно човече с фуражка.

    Коментиран от #63

    16:59 27.02.2026

  • 60 Цървул

    2 0 Отговор
    Голямо квичене пада . Обаче , руснаците напредват и както казват западни аналитици , ще спечелят . Това е положението .

    17:01 27.02.2026

  • 61 Тъпото руско говедо

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Дано потънете.":

    За Русия говорите, нали? Защото Русия вероломно нападна без да е била провокирана Украйна

    17:02 27.02.2026

  • 62 ото

    1 0 Отговор
    Тзи "човечец" наистина се нуждае от медицинска помощ!!

    17:03 27.02.2026

  • 63 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тъпото руско говедо":

    Защо въобще му пишеш името на КЕШ БОТАШОВ и то па с главни букви.

    17:05 27.02.2026

  • 64 Левски

    1 1 Отговор
    Спука ти се главата, идио...т. Как може да има такива крет... ни на нашата земя. И за тая тъпа статия му плащат.

    17:06 27.02.2026

  • 65 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Връщай":

    Защо натискаш минуси тогава. Не разбираш защото имаш бръмбари в главата.🙊

    17:07 27.02.2026

