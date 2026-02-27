ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не, вече не може да се каже Ледът се пука! Трябва да се каже Ледът се спука!

Тръгна ледоходът на рαшисткαтα катастрофа - финансова, икономическа, социална, а скоро и военна.

Това написа във "Фейсбук" Николай Слатински.

Светата четворица - премиерът, финансовият министър, икономическият министър и шефката на Централната банка в Рαшисткαтα Феодализация - с часове по нощите седят с Путин и признават, хленчат, скимтят, пищят - няма как да се изпълни дори лъжливият, мошенически бюджет за 2026-а! Той е изгърмял с една трета само за една шеста от годината!

Разходите катастрофално надвишават приходите. Три четвърти от регионите и единадесет дванадесети от градовете са в остър и неспасяем дефицит. Финансите на тази опасна за Украйна, Европа, Запада и света държава-монстър, управлявана от организирана криминαлнα група клептомαни, се пръсват по шевовете.

Процесите на фалит, рецесия, стагнация, инфлация, стагфлация... са тръгнали като лавина. Страховита лавина!

Тя не може да бъде спряна - по никакъв начин.

Доскоро гореше под петите на тази четворица, сега вече огънят изгаря д.тата им!

Така ѝ се пада на Рαшисткαтα Феодализация!

Тя ще плати за всички кръвопролития и варварства, които причини на Украйна! Ще плати скъпо и прескъпо.

Само не могат да бъдат върнати убитите от нея украинци, няма да се появят нови ръце и крака на мястото на откъснатите от бомбардировки и мини - за хилядите и хилядите прекрасни и храбри украински родолюбци!

Сега е важно - съдбоносно важно!!!! - Украйна да продължи да удържа и да издържа. И с помощта на Европа, и въпреки немощта на Европа.