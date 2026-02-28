Волтова дъга порази двама работници в Старозагорско

Волтова дъга удари двама работници по време на строителни дейности в село Паничерево, общ. Гурково. Това предаде БНТ.

Единият от пострадалите е загинал на място. Другият е настанен в болница в критично състояние.

По първоначална информация инцидентът е възникнал, след като стрелата на бетонпомпа е влязла в съприкосновение с преминаващ наблизо далекопровод. Така се е образувала волтова дъга, която е поразила двамата мъже.

Районът е отцепен. Уведомена е Инспекцията по труда. Обстоятелствата около трудовата злополука се изясняват.