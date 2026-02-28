Волтова дъга порази двама работници в Старозагорско

Волтова дъга удари двама работници по време на строителни дейности в село Паничерево, общ. Гурково. Това предаде БНТ.
Единият от пострадалите е загинал на място. Другият е настанен в болница в критично състояние.
По първоначална информация инцидентът е възникнал, след като стрелата на бетонпомпа е влязла в съприкосновение с преминаващ наблизо далекопровод. Така се е образувала волтова дъга, която е поразила двамата мъже.
Районът е отцепен. Уведомена е Инспекцията по труда. Обстоятелствата около трудовата злополука се изясняват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 облаци
17:08 28.02.2026
2 инженер
Коментиран от #5, #6
17:11 28.02.2026
3 жалко за хората
а фолкаджии, допедати, моделки, бръмбари, калинки парашутисти нищи им няма
17:13 28.02.2026
5 защото
До коментар #2 от "инженер":все гледат на работата и м.б. през пръсти(и ток сайдëт)-бързо,калпаво,без лпс
17:34 28.02.2026
6 Еш па тоа
До коментар #2 от "инженер":Инструктажа спасявал животи?!?
17:52 28.02.2026