Волтова дъга порази двама работници в Старозагорско

28 Февруари, 2026 17:04 863 6

Единият от пострадалите е загинал на място. Другият е настанен в болница в критично състояние

Волтова дъга порази двама работници в Старозагорско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Волтова дъга удари двама работници по време на строителни дейности в село Паничерево, общ. Гурково. Това предаде БНТ.

Единият от пострадалите е загинал на място. Другият е настанен в болница в критично състояние.

По първоначална информация инцидентът е възникнал, след като стрелата на бетонпомпа е влязла в съприкосновение с преминаващ наблизо далекопровод. Така се е образувала волтова дъга, която е поразила двамата мъже.

Районът е отцепен. Уведомена е Инспекцията по труда. Обстоятелствата около трудовата злополука се изясняват.


Стара Загора / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 облаци

    0 2 Отговор
    А мълния ли порази азотно торовия цех в Димитровград?

    17:08 28.02.2026

  • 2 инженер

    4 1 Отговор
    Българина няма да се научи ,че има Правила за Техника по Безопастност на работното място , и винаги преди да започнат работа се прави инструктаж , защото това спасява животи !

    Коментиран от #5, #6

    17:11 28.02.2026

  • 3 жалко за хората

    8 0 Отговор
    все бачкери отрудени си отиват за съжаление
    а фолкаджии, допедати, моделки, бръмбари, калинки парашутисти нищи им няма

    17:13 28.02.2026

  • 4 жалко за хората

    9 0 Отговор
    все бачкери отрудени си отиват за съжаление
    а фолкаджии, допедати, моделки, бръмбари, калинки парашутисти нищи им няма

    17:13 28.02.2026

  • 5 защото

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "инженер":

    все гледат на работата и м.б. през пръсти(и ток сайдëт)-бързо,калпаво,без лпс

    17:34 28.02.2026

  • 6 Еш па тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "инженер":

    Инструктажа спасявал животи?!?

    17:52 28.02.2026

