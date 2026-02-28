Как "Алтернатива за Германия" се забърка в огромен скандал

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бащата на единия, съпругата на другия и още: политици от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" са назначавали на работа роднини на свои съпартийци. Как АзГ се забърка в огромен шуробаджанашки скандал.

Могат ли политиците да назначават на работа в офисите си роднини на своите съпартийци? Тази седмица в Бундестага се проведе обсъждане по този въпрос. Повод за дискусията стана разследване на вестник "Ди Цайт" за шуробаджанащината в германската политика, което имаше ефекта на бомба.

В центъра на разследването е крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), части от чиито местни структури в някои федерални провинции са признати за екстремистки. Както установяват журналистите, много членове на тази партия са назначавали на работа в офисите си роднини и приятели на свои съпартийци, на които са плащали предназначените за това заплати с бюджетни средства.

Назначенията на познати са многобройни

Освен това в четвъртък стана известно, че представителите на Долна Саксония в групата на АзГ в Бундестага са изключили от състава си депутатката Мартина Ур и са поискали от нея да се откаже от парламентарния си мандат. Причината: Ур е назначила на работа партньора си, а вероятно и дъщеря му.

Съпредседателят на АзГ и лидер на фракцията в Бундестага Тино Хрупала пък е назначил в офиса си съпругата на отдавнашния си съратник Роберто Кунерт - депутат в парламента на федерална провинция Саксония. Хрупала от своя страна твърди, че жената е била назначена на работа още през 2017 година, когато съпругът ѝ още не е бил депутат в саксонския парламент.

Голям отзвук породи и историята на един от лидерите на АзГ в Саксония-Анхалт - Улрих Зигмунд. Неговият баща бил устроен на работа в офиса на един от съпартийците на Зигмунд в Бундестага, където печелел почти 100 000 евро годишно. Журналистите сравняват тази цифра със средния доход в Саксония-Анхалт, който е много по-нисък и от половината от тази сума.

Откакто бе публикувано журналистическото разследване почти ежедневно излизат информации за нови подобни истории. А схемата винаги е една и съща: роднини на политици от АзГ получават заплати, работейки за други политици от "Алтернатива за Германия". "И това се случва в партия, която в своите програми и в публичните си изяви редовно осъжда политическата шуробаджанащина", отбелязва "Ди Цайт".

АзГ обвинява опонентите си в кампания срещу партията

Ръководството на АзГ отхвърля обвиненията в системна шуробаджанащина. Съпредседателката на партията Алис Вайдел нарече обвиненията по адрес на партията "раздути". "Ние провеждаме индивидуални разговори и до момента не е установено нищо, което може да бъде сметнато за проблематично. Всички повдигнати обвинения са неоснователни", заяви тя.

От партията казват, че назначенията са били правени на базата на професионални качества, доверие и лоялност. Представители на партийната организация в Саксония-Анхалт нарекоха критиката "медийно-политическа кампания".

Формално подобни назначения действително не нарушават германското законодателство. Законът за статута на депутатите забранява да се наемат на работа роднини, но не ограничава назначенията на роднини на съпартийци. Освен това от АзГ привеждат като аргумент и дефицита на кадри. Така например Роберто Кунерт заяви, че се отнася с разбиране към ситуацията, в която членове на партията търсят квалифицирани сътрудници сред съпартийците си: той се оплака от това, че отбелязването на работата в крайнодясната партия в трудовата биография може да се възприеме негативно от други работодатели.

Въпреки това партийното ръководство е изпратило в региона посредник за проучване на ситуацията и обяви, че ще създаде комисия по изготвянето на препоръки. За забрана на този вид назначения засега не става дума.

Законът за дейността на депутатите може да бъде променен

Скандалът около АзГ предизвика възмущение сред опонентите на крайнодесните. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че в партията съществува "дълбоко вкоренена система на шуробаджанащина и протекционизъм". Той не изключи вероятността от затягане на законодателството за дейността на депутатите.

"Бих предпочел да мине без законодателно регулиране. Но отчитайки мащабите на злоупотребите, вероятно няма да можем да избегнем това", каза той пред медиите.

Германската социалдемократическа партия вече се обяви за реформа на закона за депутатите. От партията подчертават, че финансираните от бюджета длъжности не трябва да се използват за трудоустройването на роднини.

За момента депутатите единствено подписват декларация за това, че не наемат собствени роднини. Проверки се извършват само при наличието на подозрения. Сред обсъжданите мерки е забраната на т.нар. кръстосани назначения, когато един назначава на работа роднините на друг и обратно, както и разширяването на списъка от родствени връзки, при които да важи забраната за наемане на работа.

Има ли прояви на шуробаджанащина в другите партии?

Журналистите от "Ди Цайт" са разпитали представители на офисите на всички 630 депутати от Бундестага. Така са установили, че случаи на назначаване на роднини има и в други фракции, включително в партията на канцлера ХДС. Но мащабите са несравними с това, което става в АзГ, признават авторите на проучването.

През септември предстоят местни избори в две германски провинции - Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания. Възможно е в Саксония-Анхалт мнозинство да получи именно АзГ. Някои политолози са убедени, че последният скандал може да навреди на партията, тъй като случилото се изцяло противоречи на прокламираните от нея ценности.