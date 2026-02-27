Иран ще загуби всеки конфликт със САЩ, но все пак може да нанесе значителни щети

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Докато американските сили увеличават присъствието си в Близкия изток, Иран е изправен пред заплахата от мащабни удари от най-мощната армия в света, които потенциално могат да бъдат насочени срещу неговите лидери, военни, ядрени обекти и критична инфраструктура.

Иран не е никак близо до това да разполага с подобни способности и е още по-уязвим след войната, започната от Израел миналата година, и неотдавнашните антиправителствени протести. Но все пак може да нанеси щети на американските сили и съюзници и може да счете, че трябва да го направи, ако оцеляването на Ислямската република е застрашено.

Въпреки че Иран претърпя големи загуби през юни миналата година, според израелски оценки Ислямската република все още разполага със стотици ракети, които могат да поразят територията на Израел. Иран разполага с много по-голям арсенал от ракети с по-малък обсег, способни да поразят американски бази в страните от Залива и американски сили в открити води, към които скоро ще се присъедини и втори самолетоносач.

Иран вече заплаши да затвори Ормузкия проток, жизненоважен път за търговията с петрол в световен мащаб, и заяви, че частично го е направил по време на военни учения миналата седмица.

Върховният лидер аятолах Али Хаменей предупреди, че Иран може да потопи американски военни кораби, а висши официални представители заявиха, че американска атака би предизвикала регионален конфликт. Постоянният представител на Иран към ООН Амир Саид Иравани заяви, че "всички бази, съоръжения и активи на вражеските сили в региона" ще бъдат легитимни цели.

Иран все още разполага със способности за нанасяне на удари

През юни в хода на 12-дневната война Израел нанесе тежки удари по арсенала от ракети с по-голям обсег на Иран, както и по военно му ръководство и ядрената му програма. САЩ нанесоха удари по основните ядрени обекти на Иран, а американският президент Доналд Тръмп тогава заяви, че те са били "заличени".

Степента на нанесените щети обаче - и колко от тях са възстановени - все още не е известна. Иран продължи да нанася удари срещу Израел с ракети и безпилотни летателни апарати до прекратяването на военните действия, като на моменти дори успяваше да се справи с прочутата му противовъздушна отбрана.

Арсеналът от ракети с по-малък обсег на Иран остана до голяма степен незасегнат, заяви Дани Ситринович, експерт по Иран в израелския Институт за изследване на националната сигурност. Това може да направи Иран по-склонен да отвърне на ударите срещу десетките хиляди американски войски, разположени в Катар, Саудитска Арабия, Йордания, Обединените арабски емирства и други.

"Иран може да е слаб. Но все още има начини да нанесе реална болка на САЩ - и много повече стимули да опита, отколкото имаше преди", написа Нейт Суонсън, ръководител на проекта за стратегия за Иран в базирания във Вашингтон Атлантически съвет, в списание "Форин Афеърс" (Foreign Affairs). "Иранските официални представители смятат, че трябва да победят Тръмп или ще бъдат постоянно изложени на риск", подчерта той.

Иран изстреля ракети срещу американска база в Ирак след убийството на най-висшия си генерал през 2020 г. и атакува американска база в Катар в края на миналогодишната война. Тези удари, за които като че ли бе дадено предизвестие, нанесоха щети, но не доведоха до жертви, тъй като системите за ранно предупреждение и противоракетната отбрана се бяха задействали.

Иран също така проведе преговори с Китай за купуване на противокорабни ракети, които биха могли значително да увеличат способността на Ислямската република да нанася удари по военни кораби и да блокира морски пътища, съобщиха пред АП официални представители, запознати с преговорите.

Длъжностните лица от двете страни са говорили при условие за анонимност, тъй като не са упълномощени да коментират публично развитието на преговорите. Те заявиха, че Иран преговаря за купуването на свръхзвукови противокорабни крилати ракети YJ-12 (експорта версия CM-302), които летят ниско над морската повърхност. Източниците уточниха, че основните условия по сделката са били финализирани след войната миналата година, въпреки че все още не са доставени ракети.

Кой би могъл да наследи Али Хаменей?

Миналогодишните израелски удари убиха няколко високопоставени генерали и ядрени учени, разкривайки сериозни уязвимости. В един момент Тръмп заяви, че Вашингтон знае къде се крие Хаменей, като го нарече "лесна мишена".

Малко след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро, Тръмп може да обмисли удари, целящи свалянето на шиитския теократичен режим в Иран, за което неотдавна заяви, че "би било най-доброто нещо, което може да се случи".

Иранците имаха осем месеца, за да се поучат от грешките си и да укрепят вътрешната си сигурност. Ситринович заяви, че Техеран вероятно има планове за действие, в случай че Хаманей бъде убит. Вместо да се назначава един наследник, властта вероятно ще премине към малък комитет, докато враждебните действия не утихнат.

Експертите твърдят, че смъртта на 86-годишния аятолах, който управлява Иран от над три десетилетия, сама по себе си няма да означава край на Ислямската република. Властта може в крайна сметка да премине към някой от близкото му обкръжение, както се случи във Венецуела, или към някой от редиците на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Съюзниците на САЩ могат да се превърнат в мишени

Американските съюзници са видимо обезпокоени от регионален конфликт, а израелският министър-председател Бенямин Нетаняху предупреди, че ще последва съкрушителна реакция на всяка иранска атака срещу Израел.

Арабските държави от Залива неотдавна гледат на Иран с тревога и разчитат на САЩ за защита, но не искат да бъдат въвличани във война. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които са приели хиляди американски военнослужещи на своя територия заявиха, че няма да позволят използването на въздушното им пространство.

Арабски дипломат от Залива заяви, че регионалните лидери водят преговори с Иран и САЩ, за да предотвратят война, като предупреди, че подобен конфликт може да има сериозни последствия, включително скок в цените на петрола. Дипломатът говори при условие за анонимност, за да обсъди деликатните преговори, провеждани при затворени врати.

Иран има свои съюзници, сред които йеменските бунтовници хуси, въоръжени групировки в Ирак, шиитското въоръжено движение "Хизбула" в Ливан и палестинската въоръжена групировка "Хамас". Но т. нар. "Ос на съпротивата" претърпя тежки загуби в боевете, които се разразиха в региона след безпрецедентната атака на бойци на "Хамас" срещу градове и кибуци в Южен Израел през октомври 2023 г.

Иран или неговите проксита могат да извършат атаки и отвъд Близкия изток. Техеран е обвиняван, че използва престъпни групировки и въоръжени групи за планиране и извършване на атаки по целия свят, в това число срещу дисиденти, израелци и еврейски цели.

Ядреният въпрос

След като първоначално заплаши с военни действия заради убийството на протестиращи в Иран, Тръмп пренасочи вниманието си към ядрената програма на Техеран, като предупреди, че ще се случат "лоши неща", ако Иран не се съгласи на сделка. Двете страни ще проведоха вчера пореден кръг от преговори в Женева.

Иран винаги е твърдял, че ядрената му програма е само за мирни цели, докато САЩ и други страни отдавна подозират, че крайната цел на Техеран е да разработи оръжия. След като Тръмп отмени ядреното споразумение от 2015 г., Иран ускори обогатяването на уран, като натрупа запаси от материал, обогатен до нива, които са близки до тези, необходими за създаването на оръжие.

Най-големите подземни ядрени обекти на Иран бяха ударени при американски и израелски атаки, което причини значителни щети над земната повърхност. Не е ясно обаче дали обогатеният уран е бил изнесен преди ударите или заровен под земята. Иран твърди, че оттогава не е в състояние да обогатява уран, но също така забрани инспекциите на ядрените обекти.

Все още се смята, че Иран е далеч от разработването на използваемо ядрено оръжие, но радиоактивният материал може да представлява риск в случай на широкомащабни удари.

Превод от английски език: Симеон Томов, БТА