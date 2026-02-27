Какво са дивертикулите на дебелото черво… Пред ФАКТИ говори д-р Петър Канев

Дивертикулозата е едно от „тихите“ състояния на съвременното общество, което често остава незабелязано, докато не се стигне до възпаление. Какво да правим… Пред ФАКТИ говори д-р Петър Канев, гастроентеролог в МБАЛ „Св. Каридад“.
- Д-р Канев, нека обясним какво представлява заболяването дивертикулит. Какво са дивертикулите на дебелото черво…
- Представете си дебелото черво като мускулна тръба. С годините, поради повишено налягане вътре в нея, лигавицата (вътрешното покритие на червото) може да „пропадне“ през слаби места в мускулния слой, оформяйки малки торбички или джобчета, подобни на балончета. Тези джобчета наричаме дивертикули. Докато те просто съществуват, състоянието е дивертикулоза. Когато обаче в тези джобчета се задържи фекална маса, настъпи инфекция и възпаление, вече говорим за дивертикулит.
- Какъв дискомфорт причинява заболяването?
- Симптомите зависят от това дали имаме просто наличие на джобчета или активно възпаление:
• При дивертикулоза: Често протича без симптоми или с леко подуване и промяна в ритъма на дефекация (запек или диария).
• При остър дивертикулит: Болката е водеща – обикновено силна, режеща и локализирана в долната лява част на корема (тъй като най-често се намират вляво, но е възможно да се локализират и вдясно). Може да бъде придружена от висока температура, гадене и силно чувствителен корем при опипване.
- Има ли определена възраст, когато по-често се среща?
- Това е заболяване, свързано с остаряването на тъканите. Над 50% от хората над 60 години имат дивертикули. Но за съжаление, в практиката си виждам все повече млади пациенти (под 40 г.), което се отдава на начина на живот и хранене. Счита се, че те са проекция на слабост на съединителната тъкан и има верятна връзка със запек и нисък прием на фибри (така наречената заоадна диета).
- Мъжете или жените страдат повече от дивертикулит?
- Статистически няма огромна разлика, но се наблюдава тенденция: при по-младите пациенти (под 50 г.) по-често боледуват мъжете, докато в по-напреднала възраст честотата е по-висока при жените.
- Има ли наследствен елемент при развитието на заболяването?
- Да, генетиката играе роля. Ако вашите родители са имали тежки форми на дивертикулит, рискът за вас е по-висок, тъй като структурата на съединителната тъкан се наследява.
- Храната какъв фактор е, за да се стигне до раздразнено дебело черво. Какво е добре да се яде и какво – не, при дивертикулит?
- Дивертикулите се появяват най-вече заради бедна на фибри диета, която води до запек и високо налягане в червото. В миналото се считаше, че храната при дивертикулоза трябва да е бедна на фибри и да не съдържа ядки и семена, но тази теория се опроверга. Намаляване на фибрите се препоръчва само при тежки обостряния, когато може се налага дори нулева диета и прием на антибиотик. Извън тези пристъпи се счита, че приемаът на фибри дори намалява риска от възпаление.
ХРАНИ ЗА ВСЕКИДНЕВНА ПРЕВЕНЦИЯ (ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИБРИ):
• Бобови култури: Леща, нахут, боб, грах (най-добрите източници на фибри)
• Пълнозърнести храни: Кафяв ориз, киноа, овесени ядки, пълнозърнест хляб и макаронени изделия
• Зеленчуци: Броколи, моркови, тиквички, спанак и карфиол (за предпочитане готвени или на пара при чувствителен стомах)
• Плодове: Ябълки и круши (с кората), горски плодове (малини, къпини), банани.
• Течности: Минимум 1.5 – 2 литра вода на ден. Фибрите се нуждаят от вода, за да преминават лесно през червата!
ХРАНИ, КОИТО ДА ОГРАНИЧИТЕ (ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА):
• Червено месо: Говеждо, свинско и агнешко (свързват се с по-висок риск от възпаления)
• Преработени меса: Колбаси, кренвирши, пушени меса
• Рафинирани въглехидрати: Бял хляб, тестени изделия от бяло брашно, захарни изделия
• Пържени храни: Те забавят храносмилането и натоварват стомашно-чревния тракт
- Какво се прави при остра криза?
- При болка и възпаление диетата се променя рязко! Преминава се на нискоостатъчна (бедна на фибри) или течна диета (бистри бульони, сокове без пулп), докато лекарят не потвърди, че възпалението е отшумяло.
- Кога се налага операция?
- Повечето случаи се лекуват успешно с антибиотици и диета. До хирургия се стига при усложнения:
-- перфорация - когато джобчето се спука и съдържанието изтече в коремната кухина (перитонит)
-- абсцес - колекция от гной (и то при размер над 3см), която не се повлиява от лекарства
-- стриктури - стеснение на червото от чести възпаления, което води до запушване
-- повтарящи се кризи - когато качеството на живот е силно влошено и пациентът е склонен за оперативна интервенция.
- Защо скринингът е задължителен?
- Това е въпросът, който искам всеки да запомни. Дивертикулите сами по себе си не са рак, но те се намират в дебелото черво – мястото, където се развива колоректалният карцином. Симптомите на дивертикулит и на полипи или тумори често се припокриват (болка, промяна в изхождането, кървене). Колоноскопията след 45 годишна възраст е златният стандарт за скрининг за рак на дебелото черво. Тя ни позволява да видим „отвътре“ дали става въпрос за доброкачествени джобчета или за нещо по-сериозно, което можем да отстраним навреме.
