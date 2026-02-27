Какво са дивертикулите на дебелото черво… Пред ФАКТИ говори д-р Петър Канев

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дивертикулозата е едно от „тихите“ състояния на съвременното общество, което често остава незабелязано, докато не се стигне до възпаление. Какво да правим… Пред ФАКТИ говори д-р Петър Канев, гастроентеролог в МБАЛ „Св. Каридад“.



- Д-р Канев, нека обясним какво представлява заболяването дивертикулит. Какво са дивертикулите на дебелото черво…

- Представете си дебелото черво като мускулна тръба. С годините, поради повишено налягане вътре в нея, лигавицата (вътрешното покритие на червото) може да „пропадне“ през слаби места в мускулния слой, оформяйки малки торбички или джобчета, подобни на балончета. Тези джобчета наричаме дивертикули. Докато те просто съществуват, състоянието е дивертикулоза. Когато обаче в тези джобчета се задържи фекална маса, настъпи инфекция и възпаление, вече говорим за дивертикулит.



- Какъв дискомфорт причинява заболяването?

- Симптомите зависят от това дали имаме просто наличие на джобчета или активно възпаление:

• При дивертикулоза: Често протича без симптоми или с леко подуване и промяна в ритъма на дефекация (запек или диария).

• При остър дивертикулит: Болката е водеща – обикновено силна, режеща и локализирана в долната лява част на корема (тъй като най-често се намират вляво, но е възможно да се локализират и вдясно). Може да бъде придружена от висока температура, гадене и силно чувствителен корем при опипване.



- Има ли определена възраст, когато по-често се среща?

- Това е заболяване, свързано с остаряването на тъканите. Над 50% от хората над 60 години имат дивертикули. Но за съжаление, в практиката си виждам все повече млади пациенти (под 40 г.), което се отдава на начина на живот и хранене. Счита се, че те са проекция на слабост на съединителната тъкан и има верятна връзка със запек и нисък прием на фибри (така наречената заоадна диета).



- Мъжете или жените страдат повече от дивертикулит?

- Статистически няма огромна разлика, но се наблюдава тенденция: при по-младите пациенти (под 50 г.) по-често боледуват мъжете, докато в по-напреднала възраст честотата е по-висока при жените.



- Има ли наследствен елемент при развитието на заболяването?

- Да, генетиката играе роля. Ако вашите родители са имали тежки форми на дивертикулит, рискът за вас е по-висок, тъй като структурата на съединителната тъкан се наследява.





- Храната какъв фактор е, за да се стигне до раздразнено дебело черво. Какво е добре да се яде и какво – не, при дивертикулит?

- Дивертикулите се появяват най-вече заради бедна на фибри диета, която води до запек и високо налягане в червото. В миналото се считаше, че храната при дивертикулоза трябва да е бедна на фибри и да не съдържа ядки и семена, но тази теория се опроверга. Намаляване на фибрите се препоръчва само при тежки обостряния, когато може се налага дори нулева диета и прием на антибиотик. Извън тези пристъпи се счита, че приемаът на фибри дори намалява риска от възпаление.



ХРАНИ ЗА ВСЕКИДНЕВНА ПРЕВЕНЦИЯ (ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИБРИ):

• Бобови култури: Леща, нахут, боб, грах (най-добрите източници на фибри)

• Пълнозърнести храни: Кафяв ориз, киноа, овесени ядки, пълнозърнест хляб и макаронени изделия

• Зеленчуци: Броколи, моркови, тиквички, спанак и карфиол (за предпочитане готвени или на пара при чувствителен стомах)

• Плодове: Ябълки и круши (с кората), горски плодове (малини, къпини), банани.

• Течности: Минимум 1.5 – 2 литра вода на ден. Фибрите се нуждаят от вода, за да преминават лесно през червата!



ХРАНИ, КОИТО ДА ОГРАНИЧИТЕ (ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА):

• Червено месо: Говеждо, свинско и агнешко (свързват се с по-висок риск от възпаления)

• Преработени меса: Колбаси, кренвирши, пушени меса

• Рафинирани въглехидрати: Бял хляб, тестени изделия от бяло брашно, захарни изделия

• Пържени храни: Те забавят храносмилането и натоварват стомашно-чревния тракт



- Какво се прави при остра криза?

- При болка и възпаление диетата се променя рязко! Преминава се на нискоостатъчна (бедна на фибри) или течна диета (бистри бульони, сокове без пулп), докато лекарят не потвърди, че възпалението е отшумяло.



- Кога се налага операция?

- Повечето случаи се лекуват успешно с антибиотици и диета. До хирургия се стига при усложнения:

-- перфорация - когато джобчето се спука и съдържанието изтече в коремната кухина (перитонит)

-- абсцес - колекция от гной (и то при размер над 3см), която не се повлиява от лекарства

-- стриктури - стеснение на червото от чести възпаления, което води до запушване

-- повтарящи се кризи - когато качеството на живот е силно влошено и пациентът е склонен за оперативна интервенция.



- Защо скринингът е задължителен?

- Това е въпросът, който искам всеки да запомни. Дивертикулите сами по себе си не са рак, но те се намират в дебелото черво – мястото, където се развива колоректалният карцином. Симптомите на дивертикулит и на полипи или тумори често се припокриват (болка, промяна в изхождането, кървене). Колоноскопията след 45 годишна възраст е златният стандарт за скрининг за рак на дебелото черво. Тя ни позволява да видим „отвътре“ дали става въпрос за доброкачествени джобчета или за нещо по-сериозно, което можем да отстраним навреме.