Защо ударът срещу Иран беше предприет точно в този момент?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо Иран удари точно в този момент, с такава интензивност, свирепост и дълбочина, достигайки точката на прицелване в иранския върховен лидер - бариера, до която Съединените щати не са се приближавали въпреки цялата си враждебност към иранския режим в продължение на десетилетия?

Това е един от въпросите, който се нуждае от отговор по отношение на настоящата война, а ключът към отговора се крие във факта, че има ключов играч, който е открил златна възможност, която не би могъл да получи, освен в този конкретен момент.

Израел никога не е спирал да призовава за война за сваляне на иранския режим, но не е бил в състояние да я води сам. Той многократно е призовавал за такава война, чакайки подходящ момент за атака. Когато започнаха да се появяват признаци на уязвимост, не само в Техеран, но и в регионалната му мрежа, израелският призив стана по-силен. През последните няколко месеца „оста на съпротивата“ претърпя последователни удари, най-тежкият от които беше ударът срещу Хизбула – най-важният съюзник на Иран в региона от 80-те години на миналия век – ясен индикатор, че някога високият таван е свален и привидно солидната стена е започнала да се пропуква.

Настояването на Тел Авив за удар срещу Иран обаче е продиктувано и от възприятието за променящата се регионална ситуация, а именно, че регионът е в процес на промяна след внезапното свиване на ролята на Иран и че пренарежда картите си, за да противодейства на израелската експанзия и едностранните военни действия, дори от гледна точка на държави, които са имали положителни дипломатически отношения със Съединените щати и са започнали да се притесняват от зелената светлина, дадена на новата израелска политика, която очевидно нарушава съществуващия баланс и традиционната политика на Съединените щати в Близкия изток.

Това означава, че бърз ход за извличане на ползите от удара по оста на съпротивата и нейното консолидиране може да не е възможен в близко бъдеще, особено предвид сътресенията в образа на Израел в западното обществено мнение и дори безпокойството на широки сектори от дясната народна база на Запад, и по-специално в Съединените щати, относно безусловната подкрепа за Израел, както е показано от състоянието на напрежение в лагера на поддръжниците на американския президент Доналд Тръмп, който обеща на американския избирател да спре американските военни авантюри, но показа изрично съгласие с израелското дясно правителство, водено от Бенямин Нетаняху.

Изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху за формирането на сунитска ос, наред с това, което той определи като отслабваща шиитска ос, не бяха просто преувеличение. Регионът стана свидетел на индивидуални и двустранни действия от страна на Египет, Саудитска Арабия и Турция през последната година, които могат да се разглеждат като опит за балансиране на все по-агресивната израелска политика.

Най-забележителната характеристика на тези политики е засиленият обхват на израелските военни операции в арабския му квартал, независимо дали в Западния бряг, Ливан, Сирия, Йемен или Ирак – безпрецедентна свобода на действие, каквато не се е ползвала от създаването на еврейската държава през 1948 г. Това очевидно е нарушило традиционния баланс на силите, който самите американци поддържат от десетилетия.

Последователните американски администрации последователно се стремят да съчетаят стратегическия съюз с Израел със силен политически и икономически съюз с най-видните арабски държави в региона. Този дългогодишен съюз, който започна в края на 70-те години на миналия век, беше обвързан от ясни страхове от зараждащата се иранска революция, която повдигна огромни опасения не само по отношение на потенциалното ѝ влияние върху ислямистките движения в арабския свят, но и по отношение на тежестта, която придаваше на иранската държава в преследването на собствен регионален проект – проект, който по своята същност беше противоположен на Съединените щати и техните съюзи.

Що се отнася конкретно до Иран, арабските съюзници на Съединените щати изразиха резерви относно все по-агресивните атаки на Израел срещу Иран, които заплашват да свалят режима след войната през юни 2015 г. Подобен колапс сега се разглежда като потапяне на Иран в хаос при липса на ясни алтернативи, което се отразява негативно на регионалната стабилност. Например, на 27 януари саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман увери иранския президент Масуд Пезешкиан в телефонен разговор, че кралството няма да позволи неговото въздушно пространство или територия да бъдат използвани за каквато и да е атака срещу Техеран.

По подобен начин Турция осъди израелските удари, а отношенията между двете страни вече бяха обтегнати поради тлеещите сблъсъци относно различните цели на двете страни в Сирия след падането на режима на Асад, както и съюза на Израел с Гърция и Кипър, традиционните съперници на Турция, в региона на Източното Средиземноморие.

В същото време Тел Авив разглежда Египет и Турция като предстоящо предизвикателство, като се има предвид, че те са двете останали сплотени армии в региона, и пречка за новия му регионален проект, който се стреми да наложи форма на груба хегемония върху непосредственото му арабско съседство, което означава сблъсък за Газа и Африканския рог с Египет и сблъсък в Източното Средиземноморие и Сирия с Турция.

Като се има предвид, че и Египет, и Турция имат положителни дипломатически отношения със Съединените щати, формирането на силна връзка между тях в дългосрочен план би могло да бъде източник на раздразнение за Тел Авив, особено ако двете страни (може би с разбирателство със Саудитска Арабия) успеят да убедят Вашингтон да възстанови старата политика на баланс или, още по-лошо, ако самите три страни успеят да формират пречка пред израелската мощ.

Следователно, появяващите се признаци на египетско-саудитско-турски съюз (или дори опити за двустранно сближаване между трите страни), които Нетаняху определи като сунитска ос, изглеждат като тревожно развитие, което Израел не иска да чака да се материализира или то да доведе до ограничения на настоящата му свобода на действие в региона, или още по-лошо, да повлияе на характера на американската подкрепа за него. Следователно, ускоряването на ескалацията срещу Иран, в рамките на разбирателствата, които все още се развиват между Кайро, Рияд и Анкара, беше идеалният вариант за Тел Авив да консолидира печалбите си от войните през последните две години, да нанесе решителен удар на Иран и може би да изпрати „предупредително послание“ към останалата част от региона.

В допълнение към страха си от влиянието на други регионални сили върху отношенията ѝ с Вашингтон, има колебания в американското и западното обществено мнение като цяло, които показват, че подкрепата, която израелците получават, вече не е толкова устойчива и гарантирана, колкото е била в миналото. Това се отразява не само във възхода на леви и зелени движения, които изразяват изричната си солидарност с палестинската кауза, но и в самия десен републикански лагер в Съединените щати.

Демократите някога бяха най-силните поддръжници на еврейската държава, предвид преобладаващите демократични наклонности на американските евреи, особено в Ню Йорк. Тази промяна обаче настъпи постепенно след идването на Ричард Никсън на власт в края на 60-те години на миналия век и по-силна произраелска пристрастност се утвърди в Републиканската партия и нейната база, въпреки че еврейските избиратели останаха до голяма степен демократични.

С първия президентски мандат на Доналд Тръмп се появи нов модел на съюз между Вашингтон и Тел Авив, основан предимно на личните отношения между Тръмп и Нетаняху и на ентусиазма на вътрешния кръг на Тръмп към крайния ционизъм, който продължава да доминира в израелския политически пейзаж. Това доведе до решението на Съединените щати през 2017 г. да преместят посолството си от Тел Авив в Йерусалим и до признаването на израелския „суверенитет“ над Голанските възвишения през 2019 г.

Въпреки това, характерът на обикновените хора на Републиканската партия претърпя драматични промени след неотдавнашната война в Газа. В рамките на про-Тръмп движението MAGA се появи значителна фракция, противопоставяща се на безусловните отношения между Съединените щати и Израел. Тази фракция набра скорост след удара срещу Иран през юни 2015 г., разглеждайки Тел Авив като бреме за доктрината „Америка на първо място“, а ангажиментите на Вашингтон към Израел като неприемливо напрежение за американската държава.

Най-яркото проявление на тази промяна дойде от Тъкър Карлсън, водеща консервативна медийна фигура и поддръжник на президента Тръмп, който отправи остри критики срещу Израел. Той също така влезе в разгорещен спор с посланика на САЩ в Израел Майк Хъкаби само няколко дни преди това, което предизвика безпокойство сред някои поддръжници на MAGA. Те възприеха това като неприемливо пристрастие към Израел от човек, за когото се предполага, че представлява американските интереси. След това Карлсън публикува ново изявление в събота, в което недвусмислено обяви удара срещу Иран за „отвратителен и зъл“.

Освен това, в еврейската общност в Съединените щати се появиха критични тенденции по отношение на израелската политика, понякога дори водещи до отхвърляне на целия ционистки проект. Това се дължи на преобладаването на леви и зелени тенденции сред евреите в големите градове на САЩ, чиито нови поколения, подобно на други американци, са повлияни от новите идеи отляво на Демократическата партия, което заплашва да разруши дългогодишните отношения между Израел и американските евреи.

На обществено ниво, анкета на Gallup, проведена през февруари миналата година, показа, че за първи път пропалестинските настроения в Съединените щати надминават произраелските, като 41% подкрепят Палестина и 36% подкрепят Израел. Забележително е, че тази промяна се наблюдава предимно сред младите хора и тези под 40 години, обхващайки както демократи, така и републиканци. Подкрепата за Израел сред младите републиканци спадна от 69% на 51% след войната в Газа, докато сред младите демократи тя е едва 11%. Това се случва на фона на скорошни доклади, които приписват поражението на демократите на президентските избори на произраелската позиция на администрацията на Байдън по време на войната в Газа.

На фона на тази безпрецедентна несигурност около образа на Израел в очите на американската общественост, която държи ключа към Белия дом на всеки четири години, бъдещето на отношенията между САЩ и Израел изглежда неясно въпреки настоящата им сила. Тази сила се основава на господството на сегашното поколение във военните и силовите структури, господство, което може да се промени с времето, особено като се има предвид нестабилният политически пейзаж в двата края на спектъра.

Израелско-американският удар съвпадна не само с безпрецедентната слабост на иранския режим и новите разбирателства между Египет, Саудитска Арабия и Турция, но и, по случайност, с времето му три дни след историческото посещение на индийския премиер Нарендра Моди в Тел Авив и един ден след като Пакистан влезе във война с режима на талибаните в Афганистан, който поддържа добри отношения с иранския режим. Това подчертава мрежа от регионални съюзи и вражди в този регион, които са преплетени, макар и не идентични, с тези в арабския свят.

Може би близките отношения с Индия са едно от най-значимите печалби на Израел от възхода на Моди на власт в Индия от 2014 г. насам. Индия отдавна играе важна роля в подкрепата на арабските каузи, особено палестинската кауза, и не признава Израел до 1992 г., след разпадането на Съветския съюз и признаването на Израел от страна на Организацията за освобождение на Палестина след споразуменията от Осло.

Пакистан, за разлика от ентусиазираната си подкрепа за Иран на реторично ниво по време на войната през юни 2015 г., този път изглеждаше по-резервиран поради участието си в афганистанския конфликт и факта, че иранският отговор беше насочен към държавите от Персийския залив, с които Пакистан поддържа силни връзки. Следователно, Пакистан този път възприе средна позиция, особено след като през септември 2015 г. подписа споразумение за съвместна отбрана със Саудитска Арабия, което го накара да изрази солидарност със засегнатите арабски държави и да осъди израелско-американския удар в кратко изявление.

Междувременно, по-широкият регионален контекст също изглежда благоприятен за израелските действия в няколко области, най-вече в Кавказ. Азербайджан в момента се радва на тесни стратегически отношения с Израел, въпреки че основният му съюз винаги е бил с Турция. Армения, от друга страна, страда от относителна изолация след намаляването на руската подкрепа, оставяйки Иран като единствения му останал съюзник.

С разпалването на конфронтацията в региона става ясно, че основната мотивация зад нея е огромното желание на Израел да води война и решимостта му да използва всички останали лостове и ресурси на Тел Авив, за да сдържи иранския режим. Най-важният от тези ресурси е ефективният и безусловен съюз с Вашингтон, който остава непокътнат и гарантира потока от оръжия и средства. Този съюз обаче не е толкова сигурен в дългосрочен план, ако Съединените щати се заемат с конфронтация с Китай или ако Демократическата и Републиканската партии пренасочат фокуса си към нови обществени бази, което ще накара САЩ да преосмислят естеството на съюза си със своя ционистки съюзник.

Друг фактор, допринасящ за тази ситуация, е геополитическият вакуум в региона, произтичащ от намаляването на влиянието на Иран и бавното формиране на египетско-саудитско-турски разбирателства, които все още не са се развили в пълноценен съюз и постепенно се очертават от политическите сблъсъци от близкото минало. Тези разбирателства започнаха да се оформят, след като Вашингтон изрично се отказа от дългогодишните си гаранции за поддържане на известен политически баланс между съюза си с Израел и историческите си отношения с другите си съюзници в региона. И накрая, съществува благоприятен глобален климат при липсата на истински съперник на Съединените щати. Китай все още не е демонстрирал ясна стратегия в региона отвъд икономическите си интереси, докато Русия остава заета с основните си конфликти в Източна Европа.

В крайна сметка Тел Авив осъзнава, че е изправен пред дълга битка и множество трудности, не на последно място и подновените открити атаки срещу територията му. Той е все по-чувствителен към усещането, че е опасен за гражданите си от 7 октомври 2023 г. насам, и към негативното въздействие върху имиджа му в очите на световната общественост, като се има предвид, че е бил агресорът.

Освен това отношенията му с регионалните държави, с които поддържа дипломатически отношения, като Египет и Турция, стават все по-сложни. Тези страни са все по-предпазливи към едностранните действия на Израел в арабския свят и към вакуума, създаден от отслабването на иранския режим. Този вакуум позволи появата на едностранен израелски регионален проект, спонсориран от Съединените щати, който пренебрегва историческите политически норми в региона.

Следователно войната е стратегията на Израел и хазартът с всичко, което притежава, е единствената му опция днес, предвид опитите за ограничаване на проекта му, както и отдалечените регионални и глобални сили, които не са се ангажирали достатъчно или са се дистанцирали от ангажиране. Всичко това се случва на фона на американско присъствие, което остава непоколебимо в подкрепата си за Израел въпреки трансформациите, които е претърпял. Що се отнася до Иран, той е почти както е бил от 1979 г. насам, практически сам, и изглежда няма друг избор, освен да хазартира с всичко, което може, преди да загуби всичко наведнъж, безвъзвратно.