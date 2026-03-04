Вземете 50% отстъпка за хостинг от

На дъното! Пентагонът потвърди за потопения ирански кораб в Индийския океан

На дъното! Пентагонът потвърди за потопения ирански кораб в Индийския океан

4 Март, 2026 17:41 2 029 66

  • иран-
  • сащ-
  • подводница-
  • индийски океан-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • ракети-
  • дронове

Американска подводница потопи ирански военен кораб с торпедо край южния бряг на Шри Ланка, съобщи по-рано през деня министърът на отбраната на САЩ

На дъното! Пентагонът потвърди за потопения ирански кораб в Индийския океан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американска подводница потопи ирански военен кораб с торпедо край южния бряг на Шри Ланка, съобщи днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес, пише БТА.

По-рано министърът на външните работи на Шри Ланка Виджита Херат съобщи пред парламента, че на борда на иранския кораб, който той идентифицира като "ИРИС Дена" (IRIS Dena), е имало 180 души.

Кораб с името IRIS Dena е бил включен в списъка на участниците във военноморски учения, състояли се в Бенгалския залив от 18 до 25 февруари, показва уебсайта на ученията.

Командир Будика Сампат, говорителят на шриланкския флот, заяви, че няколко тела са били извадени от морето в района на инцидента. Тридесет и двама души са били спасени от флота и са в болница в южния пристанищен град Гале.

Военноморските сили са получили сигнал за бедствие от ирански кораб и са информирали шриланкските въздушни сили, след което и двете служби са започнали операция по издирване и спасяване, каза Сампат.

Спасителните лодки, които са достигнали мястото, не са открили кораба, а са видели само петно изтекъл петрол, отбеляза Сампат и подчерта, че инцидентът е станал извън териториалните води на Шри Ланка, но страната все пак се е ангажирала да окаже подкрепа.

Шриланкските сили се съсредоточиха върху спасяването на живота на хората на иранския кораб и по-късно ще разследват причината за инцидента, посочи говорителят. Силите не са забелязали други кораби или самолети в района на инцидента, добави той.

„Надяваме се, че ще можем да спасим още хора и ще продължим (операциите), докато не сме сигурни“, каза още Сампат.


  • 1 Омазана ватенка

    26 27 Отговор
    В Техеран е Армагедон 💥💥💥

    Коментиран от #3, #40

    17:44 04.03.2026

  • 2 ахой

    23 31 Отговор
    Чудесно , всичкото иранско кораб на подводница ке стане .

    17:45 04.03.2026

  • 3 А ГДЕ

    24 15 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    Бункерното CCатаняхy?

    Коментиран от #19, #23

    17:45 04.03.2026

  • 4 Нов мощен удар

    24 22 Отговор
    В зурлите на копейките.

    17:47 04.03.2026

  • 5 пробивна яма

    14 2 Отговор
    180 военен екипаж , SOS и 32 спасени.

    17:47 04.03.2026

  • 6 прекрасно

    22 23 Отговор
    Е нали са побратими с руцкий карабъль мацквата , отишъл и иранский карабъль при побратима си , бравос , давай Тръмпи все така.

    Коментиран от #32

    17:47 04.03.2026

  • 7 Някой

    37 10 Отговор
    Хм, пиратите се завърнаха. Вече нявсякъде американците колят и бесят. Но е само въпрос на време да им се върне - терористични атаки, икономичекси санкции и т.н. Може и гражданска война за десерт да им се случи.

    Коментиран от #43

    17:48 04.03.2026

  • 8 ПРОГРЕСИВЕН КИЛИМАР С КАМИЛА

    13 13 Отговор
    И ТИЯ БИЛИ „ИМПЕРИЯ..”..
    ПРИКАЗКИ ОТ ХИЛЯДА И ЕДНА НОЩ...😀

    17:48 04.03.2026

  • 9 ?????

    18 5 Отговор
    Не ми е ясно защо иранците не са го оставили кораба в Индия след като е ясно че американците контролират този район.

    Коментиран от #10

    17:48 04.03.2026

  • 10 ихуййййй

    11 12 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    Е щот са си напушени чалми , как защо .

    17:49 04.03.2026

  • 12 Вашето мнение

    22 12 Отговор
    А къде са самолетоносачите, та се налага френското корито да ходи до залива?

    Коментиран от #16, #20, #27, #30, #58

    17:50 04.03.2026

  • 13 аz СВО Победа 80

    14 8 Отговор
    Някой щеше да затваря Омурзкият проток 🤣🤣🤣

    17:50 04.03.2026

  • 14 Стронций (ум)

    4 4 Отговор
    Тук има личности с невероятно чувство за хумор... На вселенско ниво.... Очаквам Ви с нетърпение...

    17:50 04.03.2026

  • 15 кой му дреме

    5 3 Отговор
    фикции беге е на дъното !

    17:51 04.03.2026

  • 16 Карай бе

    10 6 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Важното е че аятоласите се възнасят към Създателя.

    Коментиран от #45

    17:52 04.03.2026

  • 17 Олееееее

    5 0 Отговор
    край южния бряг на Шри Ланка.....

    17:54 04.03.2026

  • 18 Атина Палада

    8 9 Отговор
    А за ЛинкълнА потвърди ли?:))))

    Коментиран от #38

    17:55 04.03.2026

  • 19 А ГДЕ

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "А ГДЕ":

    Путлер?

    Коментиран от #60

    17:55 04.03.2026

  • 20 Сан до Кан

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Няма да спасят повече . Имало е мощни взривове на кораба и всичко е леш.

    17:55 04.03.2026

  • 21 Дунавските хути

    5 2 Отговор
    Да почват! Пуцане на ред

    17:55 04.03.2026

  • 22 пешо

    12 9 Отговор
    що не кажете за краварската авиобаза в катар

    17:55 04.03.2026

  • 23 Магия Атанасова

    15 9 Отговор

    До коментар #3 от "А ГДЕ":

    От СаттаНяхуу останаха само големите уши за музея

    17:56 04.03.2026

  • 24 Zaxaрова

    8 1 Отговор
    Съпричастни сме.

    17:57 04.03.2026

  • 25 Небензнята

    4 4 Отговор
    Анатолчу предава инфо еври дей директно от Червеното дупе на дончУ....

    17:57 04.03.2026

  • 26 А ГДЕ

    7 9 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота 😂 ?

    17:58 04.03.2026

  • 27 Ал Джазира

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Еми маститият анализатор Тодор С водката каза че са потънали . Аз вярвам само на тоя човек ,той е човекът истина .
    Аве тоя ви лови на гола кука

    Коментиран от #33

    17:58 04.03.2026

  • 28 Ае копейките

    13 7 Отговор
    Виждате ли колко жалка е русия?

    17:58 04.03.2026

  • 29 Злото трябва да умре

    11 10 Отговор
    След Иран искаме специална военна операция и срещу фашистка руzия. Там е гнездото на змиите. Там си замислят коварните планове срещу световния мир и човечеството. Бог да благослови Америка и България!

    Коментиран от #35

    18:01 04.03.2026

  • 30 Нашето мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Е ,че си некъв п0мияр.

    18:01 04.03.2026

  • 31 Ицо

    8 4 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    18:02 04.03.2026

  • 32 цитат

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "прекрасно":

    А где "А.Линкълн"?

    Коментиран от #36

    18:03 04.03.2026

  • 33 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ал Джазира":

    А аз вярвам на китайските сателити...Те показаха истината ..А Пентагона се срамуват да си кажат:))

    Коментиран от #41

    18:05 04.03.2026

  • 34 Как

    9 3 Отговор
    Иран е закупил най модерното руско оръжие . Кораби ,ракети ,ПВО! Само атомна бомба не е купил. Свалиха всички самолети и радари на американците. Потопиха им корабите . Тръмп ще капитулира като Зеленскии!

    18:05 04.03.2026

  • 35 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Злото трябва да умре":

    Австрийският художник не си довърши работата.Жалко!

    18:05 04.03.2026

  • 36 Илич

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "цитат":

    У мавзолею!

    18:05 04.03.2026

  • 37 прокопи

    8 1 Отговор
    Сега, Грета Тумберг ще драсне с лодка към нефтеното петно, да протестира срещу замърсяването на Индийски океан.

    18:06 04.03.2026

  • 38 Таня

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Не знам какво трябва да е потвърдено .
    От CENTKOM казаха че ракетите са паднали далеч от кораба и той не е бил застрашен в нито един момент . Няма попадения и няма щети. Дали те са ги отклонили не са казвали.
    А френския самолетоносач няма да ходи точно там ,а в източната част на Средиземно море.

    Коментиран от #42, #48, #53

    18:07 04.03.2026

  • 39 Джабер

    2 0 Отговор
    Стигнахме ли Вашингтон?

    18:07 04.03.2026

  • 40 Сорос

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Омазана ватенка":

    Путлерчето затова е загадъчен

    18:08 04.03.2026

  • 41 Руската пропаганда

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Има за цел глупака.

    18:08 04.03.2026

  • 42 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Таня":

    говориш на бот?

    18:08 04.03.2026

  • 43 Путин

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Не можем, приятели сме със силните.

    18:09 04.03.2026

  • 44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 6 Отговор
    Колко гнусно и долно е да потопиш тази стара гемия която изобщо не участва във военни действия и да избиеш толкова моряци и да се скриеш под водата без да им дадеш шанс за оцеляване.

    18:09 04.03.2026

  • 45 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Карай бе":

    А американските висши военни ,барабар с президента им Иисус ги бил помазвал по главите:)))) Статията я има още тук у факти,макар,че световните медии я публикуваха още преди два дни..Тук Факти чак днес я преписаха...

    Коментиран от #64

    18:09 04.03.2026

  • 46 Пърл Харбър

    2 2 Отговор
    е обграден!Показаха китайските сателити!

    18:10 04.03.2026

  • 48 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Таня":

    Най вярвам на centcom:))))

    18:11 04.03.2026

  • 49 Аятолах в хамак

    6 3 Отговор
    А радарчето дето струва един милиард го думнахме с дрон за 2000 долара

    18:11 04.03.2026

  • 50 В САЩ

    4 7 Отговор
    са изкупени всички бункери!Паниката е голяма!Изчезват консервите и тоалетната хартия!

    18:12 04.03.2026

  • 51 Як-130

    2 0 Отговор
    много як....

    18:14 04.03.2026

  • 52 Тити

    4 2 Отговор
    Ще се присъедини към крайцера Москва.

    Коментиран от #54

    18:18 04.03.2026

  • 53 Доротея

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Таня":

    Така ли маа па4а ,нещо много си информирана май ?

    18:19 04.03.2026

  • 54 реру

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Тити":

    Титко лапп кай го смело ,но деликатно .

    18:20 04.03.2026

  • 55 Идва Нов Световен Ред

    5 5 Отговор
    Единствената ракета на Земята, от която няма спасение след като е изстреляна е „Томахоук“. Може да носи ядрена или конвенционална бойна глава. „Томахоук“ е много специална ракета, която е максимално точна и прецизна. "Томахоук" достига до цели на разстояние между 1250 и 2500 километра в зависимост от модификацията, дори и през тежко защитено въздушно пространство. Нейният полет е на пределно малка височина, по релефа на местността. Тя може да седи дълго време въздуха, както пишат нейните създатели. Може да лети до пет часа въздуха, без да нанесе удар, докато чака да излезе в добра позиция за атака. Ракетата за наземно нападение "Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето от кораби и подводници. Прецизно насочваната крилата ракета е с дължина 6,1 метра, размах на крилата 2,4 метра и тежи около 1510 кг. Единственото, което ви остава ако е изстреляна по вас е да се молите, дали ще бъде на Алах, на Христос или Буда, то за "Томахоук" е без значение, ха ха.

    Коментиран от #57, #59, #62

    18:20 04.03.2026

  • 56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор
    Руско и китайско оръжие трррепе янките като плъхове 😂😂😂.

    18:22 04.03.2026

  • 57 Бат Тъньо Кочаня

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Идва Нов Световен Ред":

    Моя Томахоок може само между бузз Зките 🎯да те нацели .

    18:24 04.03.2026

  • 58 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Ти ще си последния който ще разбере къде са по време на война.!!!Какво искаш да публикуват джипиес курдинати?!!!

    18:28 04.03.2026

  • 59 Пръдльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Идва Нов Световен Ред":

    Американци коментираха ,че за унищожението едно летище наприпер трябват около 30 ракети при успех 100%,че и повече ,колко мислиш че имат америте в наличност 😂😂😂 ?

    18:28 04.03.2026

  • 60 55555

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "А ГДЕ":

    В бункера.

    18:29 04.03.2026

  • 61 Цанко

    1 2 Отговор
    Кадри от перископ на подводница от ВМС на САЩ, торпилираща иранската фрегата „Дена“ край бреговете на Шри Ланка.

    Вижда се как 650-фунтовата бойна глава на торпедото Mk. 48 детонира под кърмата на иранската фрегата.
    Взривът беше толкова мощен ,че направо и прекърши кила

    Коментиран от #63

    18:31 04.03.2026

  • 62 Сульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Идва Нов Световен Ред":

    Казва се Томахоок,повтаряй след мен Тома Хоок ,Тома Хоок ,Тома Хоок,докато затъпееш ,но не знам има ли повече накъде ?

    18:32 04.03.2026

  • 64 Таня

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Ами то е според броя гънки , ти вярваш на Сводката

    18:36 04.03.2026

  • 65 Гражданин

    1 0 Отговор
    Подводната дружина на крайцера Мацква се увеличава!

    18:39 04.03.2026

  • 66 Гледах видеото

    0 0 Отговор
    Торпедото го удари отстрани в третата четвърт. Кърмата се повдигна и корпусът се счупи. Фонтан с вода, дим. Не показаха потъването. Торпедото е Марк 48, производство на Westinghouse Naval Systems, Cleveland OН

    18:47 04.03.2026