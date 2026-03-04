На дъното! Пентагонът потвърди за потопения ирански кораб в Индийския океан

Американска подводница потопи ирански военен кораб с торпедо край южния бряг на Шри Ланка, съобщи днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес, пише БТА.
По-рано министърът на външните работи на Шри Ланка Виджита Херат съобщи пред парламента, че на борда на иранския кораб, който той идентифицира като "ИРИС Дена" (IRIS Dena), е имало 180 души.
Кораб с името IRIS Dena е бил включен в списъка на участниците във военноморски учения, състояли се в Бенгалския залив от 18 до 25 февруари, показва уебсайта на ученията.
Командир Будика Сампат, говорителят на шриланкския флот, заяви, че няколко тела са били извадени от морето в района на инцидента. Тридесет и двама души са били спасени от флота и са в болница в южния пристанищен град Гале.
Военноморските сили са получили сигнал за бедствие от ирански кораб и са информирали шриланкските въздушни сили, след което и двете служби са започнали операция по издирване и спасяване, каза Сампат.
Спасителните лодки, които са достигнали мястото, не са открили кораба, а са видели само петно изтекъл петрол, отбеляза Сампат и подчерта, че инцидентът е станал извън териториалните води на Шри Ланка, но страната все пак се е ангажирала да окаже подкрепа.
Шриланкските сили се съсредоточиха върху спасяването на живота на хората на иранския кораб и по-късно ще разследват причината за инцидента, посочи говорителят. Силите не са забелязали други кораби или самолети в района на инцидента, добави той.
„Надяваме се, че ще можем да спасим още хора и ще продължим (операциите), докато не сме сигурни“, каза още Сампат.
17:44 04.03.2026
38 Таня
До коментар #18 от "Атина Палада":Не знам какво трябва да е потвърдено .
От CENTKOM казаха че ракетите са паднали далеч от кораба и той не е бил застрашен в нито един момент . Няма попадения и няма щети. Дали те са ги отклонили не са казвали.
А френския самолетоносач няма да ходи точно там ,а в източната част на Средиземно море.
Коментиран от #42, #48, #53
18:07 04.03.2026
