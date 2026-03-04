Иранска балистична ракета порази американска база в Катар

Катарското министерство на отбраната съобщи, че най-голямата американска военна база в Близкия изток – "Ал Удейд", е била поразена от иранска балистична ракета, предаде ДПА, съобщи БТА.

В изявлението на отбранителното ведомство пише, че Иран е изстрелял срещу Катар две балистични ракети. "Системите за противовъздушна отбрана успешно прехванаха една от ракетите, а втората удари катарската база "Ал Удейд", се посочва в текста.

Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети.

"Ал Удейд" е една от най-важните американски бази в Близкия изток и се намира в покрайнините на Доха. Обикновено в "Ал Удейд" са разположени около 10 000 военни и цивилен персонал. Базата служи и като команден център за американските военни операции в региона.

Иран атакува базата "Ал Удейд" и по време на 12-дневната война през юни миналата година.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана ТААД (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD), предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

"В региона на Западна Азия с високоточни ракети на въздушно-космическите сили на КГИР бе поразена и изведена от строя втора американска противоракетна система ТААД. Вчера (в понеделник - бел. ред.) беше унищожен и радар ТААД, разположен в базата "Ер Рувайс" в Обединените арабски емирства", пише в изявлението на КГИР.

Заради войната в Иран Ормузкият проток е фактически затворен, а корабоплаването през стратегическия морски път е почти напълно спряно. Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ, пише в свой анализ германското икономическо издание Ен Те Фау, пише БТА.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. На най-тясното си място той е широк около 33 километра, а корабните коридори във всяка посока са приблизително по три километра. През него се осъществява износът на петрол от ключови производители като Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Иранскaтa революционна гвардия обявиха блокиране на пролива след началото на американско-израелските атаки срещу страната. Според съобщения в медиите военни представители са предупредили, че всеки кораб, който се опита да премине, може да бъде атакуван. В района са закотвени стотици товарни кораби, включително петролни и газови танкери.

Почти една пета от световното потребление на петрол преминава през Ормузкия проток. По данни на аналитичната компания „Вортекса“ (Vortexa) през миналата година през него са транспортирани средно над 20 милиона барела суров петрол дневно. Около 20 на сто от световната търговия с втечнен природен газ също минава по този маршрут, като Катар изнася почти целия си втечнен газ по този начин.