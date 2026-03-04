Новини
Иранска балистична ракета порази американска база в Катар

4 Март, 2026 07:22 4 079 99

"Ал Удейд" е една от най-важните американски бази в Близкия изток и се намира в покрайнините на Доха

Иранска балистична ракета порази американска база в Катар
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катарското министерство на отбраната съобщи, че най-голямата американска военна база в Близкия изток – "Ал Удейд", е била поразена от иранска балистична ракета, предаде ДПА, съобщи БТА.

В изявлението на отбранителното ведомство пише, че Иран е изстрелял срещу Катар две балистични ракети. "Системите за противовъздушна отбрана успешно прехванаха една от ракетите, а втората удари катарската база "Ал Удейд", се посочва в текста.

Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети.

"Ал Удейд" е една от най-важните американски бази в Близкия изток и се намира в покрайнините на Доха. Обикновено в "Ал Удейд" са разположени около 10 000 военни и цивилен персонал. Базата служи и като команден център за американските военни операции в региона.

Иран атакува базата "Ал Удейд" и по време на 12-дневната война през юни миналата година.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана ТААД (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD), предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

"В региона на Западна Азия с високоточни ракети на въздушно-космическите сили на КГИР бе поразена и изведена от строя втора американска противоракетна система ТААД. Вчера (в понеделник - бел. ред.) беше унищожен и радар ТААД, разположен в базата "Ер Рувайс" в Обединените арабски емирства", пише в изявлението на КГИР.

Заради войната в Иран Ормузкият проток е фактически затворен, а корабоплаването през стратегическия морски път е почти напълно спряно. Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ, пише в свой анализ германското икономическо издание Ен Те Фау, пише БТА.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. На най-тясното си място той е широк около 33 километра, а корабните коридори във всяка посока са приблизително по три километра. През него се осъществява износът на петрол от ключови производители като Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Иранскaтa революционна гвардия обявиха блокиране на пролива след началото на американско-израелските атаки срещу страната. Според съобщения в медиите военни представители са предупредили, че всеки кораб, който се опита да премине, може да бъде атакуван. В района са закотвени стотици товарни кораби, включително петролни и газови танкери.

Почти една пета от световното потребление на петрол преминава през Ормузкия проток. По данни на аналитичната компания „Вортекса“ (Vortexa) през миналата година през него са транспортирани средно над 20 милиона барела суров петрол дневно. Около 20 на сто от световната търговия с втечнен природен газ също минава по този маршрут, като Катар изнася почти целия си втечнен газ по този начин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Мечо ПУХ

    63 2 Отговор
    Добро утро

    Коментиран от #73

    07:24 04.03.2026

  • 4 Госあ

    90 8 Отговор
    Хм не било трудно да се чистят базите на паразитите. Японците са показвали, че и флота им не е трудно да се чисти….

    07:25 04.03.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    72 3 Отговор
    Ако прочета още една такава новина ще почна да се съмнявам в думите на Всичкоунищожителя...

    07:26 04.03.2026

  • 15 Мурка

    53 1 Отговор
    Нямат ли ЖЕЛЕЗЕН ЩИТ

    Коментиран от #19

    07:31 04.03.2026

  • 16 Един приятел каза

    4 40 Отговор

    До коментар #2 от "За един приятел питам":

    Че тези ракети май можели да достигнат до кремле

    Коментиран от #20

    07:32 04.03.2026

  • 17 горски

    57 4 Отговор
    Дончоооо,пускай барбароунищожителя......че ще ти запалят и килима в Белия дом.Ама така ще е, когато си пуснал юдеи в семейството.

    07:32 04.03.2026

  • 18 Хохо Бохо

    65 5 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    Всичко по реда си. Първо кравешките бази после завода за вода на чалмосаните и пак ще яхнат камили. Иранците си знаят работата, не им давай зор

    Коментиран от #70

    07:32 04.03.2026

  • 19 Да знаеш

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    Не, само картонен.

    07:33 04.03.2026

  • 20 Хохо Бохо

    44 1 Отговор

    До коментар #16 от "Един приятел каза":

    До летище София със сигурност

    07:33 04.03.2026

  • 21 Баш Хайдутин и действащ комунист

    65 3 Отговор
    Удри ! Бой по краварските тикви ! Иран не е Венецуела

    07:33 04.03.2026

  • 25 Амчи твоят приятел...

    49 2 Отговор

    До коментар #2 от "За един приятел питам":

    ...не чу ли какво каза по въпроса дЕдко ЗапрЕнов...?!
    Той каза :
    ,,Нема се пуАшите,теА военни щатски самолети,са само паркирани на летище София и хич,ама хич не си и помислят за бойни действия срещу Иран..."...!

    Коментиран от #80

    07:35 04.03.2026

  • 26 После да не плачете.Сами виновни.

    48 4 Отговор
    Естествено,който дава своя територия под американски бази ще страда.Територията под базите се счита от Тегеран за американска.То е така,тъй като държава дала своята земя,вече не може да се препари там.

    07:35 04.03.2026

  • 27 Тези

    58 65 Отговор
    Щом са докараи и Б52 значи още не са ги почнали сериозно.Чалмите ще си намерят майстора.Гледайте СНН и др. щото по нашите разбираме колко силен е Иран и колко е сбъркал Тръмп.

    Коментиран от #63, #77

    07:36 04.03.2026

  • 29 Жълтопаветен еврожендър

    49 4 Отговор
    Няма край краварския позор в Иран.

    07:36 04.03.2026

  • 30 ОПЕРАЦИЯ ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    40 3 Отговор
    Май нещо се закучи.

    07:37 04.03.2026

  • 33 Хм...

    44 3 Отговор
    Абе на мимето да не би да й е последен ден във фaTkи? В друга статия чак се е престрашила да напише за убитите от исраhell 165 (СТО ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ) ирански момиченца. Остава да напише и за все още горящата база на 5ти флот и направо няма да повярвам на очите си.

    07:38 04.03.2026

  • 34 Ти пък как ги преброи

    16 2 Отговор

    До коментар #22 от "Кога ги преброи бе":

    "хилядите мужици"?🤣😂🤣

    07:38 04.03.2026

  • 36 Янки го хоУм

    28 4 Отговор
    Из въздуха летят печени стекове и телешки фъ|||кии...

    07:39 04.03.2026

  • 37 ВВП

    41 3 Отговор
    Американските подлоги трябва да ядат Лобута .катари ,матари,дубайски принцове и принцеси..Арабски чаршафи ..Браво на иранските братя !!..Евала ..повече умрели янки ,по добър свят ..!!

    07:39 04.03.2026

  • 38 В родината си Естония е...!

    26 3 Отговор

    До коментар #23 от "А ГДЕ":

    Руски ледоразбивач е навлязъл цели 4 минути в естонско водно пространство и тя спешно замина на място,да го нахока и заплаши....

    07:39 04.03.2026

  • 39 Янки го хоУм

    19 2 Отговор
    Из въздуха летят печени стекове и телешки фъ|||кии...

    07:39 04.03.2026

  • 40 Янки го хоУм

    17 2 Отговор
    Из въздуха летят печени стекове и телешки фъ|||кии...

    07:39 04.03.2026

    14 2 Отговор
    Из въздуха летят печени стекове и телешки фъSHкии...

    07:40 04.03.2026

  • 44 Янки го хоУм

    12 2 Отговор
    Из въздуха летят печени стекове и телешки фъSHкии...

    07:40 04.03.2026

  • 45 Янки го хоУм

    12 2 Отговор
    Из въздуха летят печени стекове и телешки фъSHкии...

    07:41 04.03.2026

  • 54 Стефан

    22 3 Отговор
    Сега ще види рижия дементирал - кон. боб яде ли

    Коментиран от #58

    07:42 04.03.2026

  • 56 Магия Атанасова

    30 3 Отговор
    Ква работа имат янките на повече от десет хиляди километра от Сащ ?

    07:43 04.03.2026

  • 57 ВВП

    20 4 Отговор
    Тия американци не спряха да се излагат ..Остава РФ да им потопи Линколн ..,и позорът щее пълен..Янкиии,Гоо фек...!!

    Коментиран от #67

    07:43 04.03.2026

  • 58 ПсихоЛог

    12 3 Отговор

    До коментар #54 от "Стефан":

    Пука му на бай ти Дончо на дррр Тиа демен тен ...3 за некви си американски военни ,търсещи пари без работа и мекото на хляба .

    07:45 04.03.2026

  • 59 ВВП

    20 4 Отговор
    Повече ликвидирани янки ,повече американска воня ..Позорът за рижия толуп е пълен .

    07:45 04.03.2026

  • 61 Ехааа,

    19 2 Отговор
    голям кеф, летят печени кравари!

    07:47 04.03.2026

  • 62 Без коментар

    22 2 Отговор
    Епичен гняв се превърна в Епичен срам! Дончо Непобедимия, скрит под полата на терориста Натаняху, моли Великобритания, Франция и Германия за помощ:)

    07:49 04.03.2026

  • 63 Спомен

    13 2 Отговор

    До коментар #27 от "Тези":

    Колкото по голямо , толкова по лесно. Тези самолети падаха много над Корея и Виетнам. В един момент останалите пилоти отказваха да летят .

    07:49 04.03.2026

  • 64 Все по-близо, по-близо.

    8 2 Отговор
    Американската база на Кипър била бомбардирана от Техеран.Не толкова далеч от БГ

    07:50 04.03.2026

  • 65 Ъъъъъ

    8 2 Отговор
    "Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети."

    Чувам, че на мястото на базата в Ебил щели да правят платен паркинг.... Да не и тук да е така? 🤔

    07:51 04.03.2026

  • 66 Меги от Тервел

    10 2 Отговор
    Денят почва добре ,дай боже повече такива добри новини .

    07:51 04.03.2026

  • 67 Що да го потапя

    3 7 Отговор

    До коментар #57 от "ВВП":

    Да прати Кузя в помош на иранските другари.

    07:52 04.03.2026

  • 68 Я пъ тоа

    6 2 Отговор
    В американските бази нема никой.....

    07:54 04.03.2026

  • 69 Ивелин Михайлов

    11 3 Отговор
    ИРАН ПОБЕДА!

    07:55 04.03.2026

  • 70 Колчер

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хохо Бохо":

    Те вече го думнаха, мисля че беше вчера. Ама не се казва, че е страшно. Арабите внасят питейна вода. Разчитат на заводи които обезсоляват, но имаше попадение в такъв завод.

    07:56 04.03.2026

  • 71 тц тц

    11 2 Отговор
    Краварската мъка край няма...Дончо по добре да не напада Гренландия, че и там ще яде пердах.

    07:56 04.03.2026

  • 72 ВВП

    11 2 Отговор
    Целият свят е с Иран ..Никой не иска да яде кифте в питка замразени от 1990 та .и гърмяна мръсна вода...

    07:58 04.03.2026

  • 73 Ще има и още

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мечо ПУХ":

    Доньо вчера обяви, че всичко вече е унижтожено, пък то ......тук гръмне, там гръмне.
    А цената на петрола като волна птица се реее волно в небето - само тя никого не лъже.

    07:58 04.03.2026

  • 75 хахаха

    12 2 Отговор
    Дони е изпаднал в нервна криза, а перчема му е щръкнал от гняв и ужас, като нищо ще обяви война и на Испания:)

    08:01 04.03.2026

  • 76 ВВП

    7 2 Отговор
    Само една лопата Орешник,и Линколн + антуража ще гледат рибите отблизо .и отдолу .Тоя Путин да го свалят ..да иде някой с твърда ръка...Само лобут за сащ и подлогите им .Докато се светнат че ,светът Нее само техен...

    Коментиран от #79, #85

    08:03 04.03.2026

  • 77 Мишел

    5 9 Отговор

    До коментар #27 от "Тези":

    Започна петият ден от тридневната военна операция на САЩ в Иран. Според анализатори от САЩ, досега не е постигната нито една от обявените цели. САЩ заглъхнаха във война, която не могат да спечелят.

    Коментиран от #81

    08:05 04.03.2026

  • 79 хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "ВВП":

    Един от приближените на Тръмпоча се закани онзи ден и на Китай, а вчера Тръмп и на Испания:)))

    08:06 04.03.2026

  • 80 Неблагодарници

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Амчи твоят приятел...":

    Янките са дошли да ни почистят шахтите, не разбрахте ли

    08:07 04.03.2026

  • 81 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Мишел":

    САЩ заглъзнаха във война, която не могат да спечелят.

    08:08 04.03.2026

  • 82 Много

    4 3 Отговор
    бели могат да се случат в залива. Водата на саудитите е застрашена, доставките на хранителни продукти за практически всички страни в залива също. Със самолети не може да се доставя всички. Заливът е ключов за оцеляването (буквално) на целия регион.
    Иранците няма да се колебаят, ако нещата не изглеждат добре за тях.

    08:09 04.03.2026

  • 83 Дончо Белината

    3 3 Отговор
    Скоро всички ирански ракетни комплекси ще са при аятолаха.

    08:09 04.03.2026

  • 84 ВВП

    4 1 Отговор
    Една балистика с 1 тон бойно вещество ,прави да умират много янки..Обаче лъжат като окропи...Затуй Рижия толуп ,иска да набута във позора Франция , Англия,Германия ,И други мишоци...Испания му отряза квитанцията ..Рижия е един глупак със жена компаньонка ...от екипа на Джефри ...

    08:10 04.03.2026

  • 85 Майор Мишев

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "ВВП":

    Приятел няма нужда от Орешник за самолетоносача Линкълн и един хиперзвуков Калибър е достатъчен за да го разцепи на две .

    08:10 04.03.2026

  • 86 Факти

    3 6 Отговор
    Иран сами удариха девическото училище с цел пропаганда. Сега обвиняват САЩ и Израел за да спечелят подкрепа от света. За мракобесния ислямски режим животът на жената няма стойност. Екзекутирали са десетки хиляди жени откакто са дошли на власт. Убийствата на честта също са разрешени от властта. Там жертви са също десетки хиляди жени. В Иран от 47 години се провежда държавен фемицид. Там жената или е робиня или е труп. Ясно е, че сами взривиха девическото училище.

    Коментиран от #92, #93, #96

    08:11 04.03.2026

  • 88 Историк

    3 2 Отговор
    Каква е разликата между германските натс систи през ВСВ с маршируващи с мотото :Дранг нах Остен и янките в момента ?Някой с повече опит и знания би ли ми казал ?

    08:13 04.03.2026

  • 89 Арабите

    0 1 Отговор
    няма да се включат в тази война. Ще изглежда, че и те, както и САЩ вършат работата на Израел. Американските бази в държавите от залива са най-големия риск за тяхната сигурност. Иемен ще стои до персите без оглед на цената. Там вече няма какво да се загуби. Ако ги докарат до отчаяние, целия регион ще потъне с Иран

    08:14 04.03.2026

  • 90 тенекиен купол

    0 0 Отговор
    Неможе да бъде.....Това е невъзможно.

    08:15 04.03.2026

  • 92 Отец Дионисий

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Факти":

    Аятолах Хаменей прие доброволно да стане мъченик и се жертва за иранския народ ,а Тръмпоча рижата доброволно жертва американски военни .

    08:15 04.03.2026

  • 93 А КРАВАРИТЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Факти":

    Сами си го набутаха, като посмяха да се закачат с велика сила като Иран, и сега ще го усетят още по-дълбоко!!!

    08:16 04.03.2026

  • 94 Томов

    2 0 Отговор
    Неочакваната реакция на Иран на атаката, остави американските и израелските командири в ступор, пише Strategic Culture.

    „Ескалацията на ситуацията в Близкия изток разкри стратегическа грешка във Вашингтон и Тел Авив. Американски и израелски представители очевидно са предположили, че Техеран ще реагира както при минали сблъсъци: първоначална сдържаност, последвана от координиран ответен удар със закъснение. Анализаторите бяха изненадани от скоростта на иранския отговор. Иран предприе серия от синхронизирани удари срещу военни цели в Близкия изток. Американските бази бяха ударени с ракети и дронове в координирани усилия за насищане на отбранителните системи и намаляване на възможностите за прихващане“, се посочва в изданието. Неочакваната реакция на Иран на атаката остави американските и израелските командири в шок, пише Strategic Culture. Иран започна серия от синхронизирани удари срещу военни цели в Близкия изток. Американските бази бяха ударени с ракети и дронове в координирани усилия, насочени към насищане на отбранителните системи и намаляване на възможностите за прихващане“, се посочва в публикацията.

    08:16 04.03.2026

  • 95 ВВП

    2 1 Отговор
    Путин да се маха ,да иде някой като Сталин...Светът влезе в опасна фаза .защото има много янки с луди намерения Потапяй Линколн и подлогите ..!!...

    08:18 04.03.2026

  • 98 Майор Мишев

    1 1 Отговор
    Засега иранците успяха да "изгасят"два мощни американски радара в базите им ,всеки на стойност $1.2 млрд .Добрата новина за компаниите от ВПК на Сащ е че ще има още поръчки .

    08:21 04.03.2026

  • 99 ами

    0 0 Отговор
    а паркинга на летище В Левски кога.....

    08:23 04.03.2026