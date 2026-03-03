Вземете 50% отстъпка за хостинг от

4 години „Киев за 3 дни“ - паритетът между Москва, Киев, Вашингтон и Брюксел
  Тема: Украйна

4 години „Киев за 3 дни“ - паритетът между Москва, Киев, Вашингтон и Брюксел

3 Март, 2026 20:00 1 419 93

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • крим-
  • донбас-
  • запорожка аец-
  • доналд тръмп-
  • нато

А най-прекият път към мира е Украйна, с помощта на Европа, да откаже Русия от продължаване на войната - защото това би означавало увеличаване на щетите

4 години „Киев за 3 дни“ - паритетът между Москва, Киев, Вашингтон и Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Димитър Петров Димитър Петров
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бавно и полека, войната в Украйна (която уж не беше война, а "тридневна специална военна операция") си навъртя четири години и все повече заприличва на ирано-иракската от 80-те години на миналия век, в която двете страни се "трепаха като кучета" в продължение на осем години, за да завършат на изходни позиции. Е, тук нещата са "запецнали" не на изходни позиции, а на около 20% окупирана от Русия украинска територия. Но оттам-нататък - сякаш ни напред, ни назад, и така от месеци, че даже години. И макар тези дни да се стигна до директни мирни преговори между Украйна и Русия с посредничеството на САШ, по нищо не личи на конфликта да му се вижда краят.

Нека видим защо:

Украйна: "Раждането на една нация"

Да удържа руската агресия в продължение на четири години е нищо по-малко от подвиг от страна на Украйна, предвид разликите в потенциала (човешки, военен) на двете държави. Но дори това не е най-голямата победа на Киев.

До 24 февруари 2022 година Украйна беше страна на регионите, в която съжителстват два основни народностни елемента плюс редица по-малобройни етнически малцинства. В западната част живееха предимно етнически украинци, а в източната имаше повече рускоговорящи. Двете половини трудно съществуваха в рамките на единен държавен организъм - но не толкова поради езикови (още по-малко, културни) различия, а поради външнополитически разногласия. "Западните" украинци мечтаеха за ЕС и НАТО, а "източните" си ги теглеше към "руский мир".

Хипотетично, ако през 2022 година във всеки украински регион беше проведен референдум (по подобие на Ирландия през 1921 година, което довежда до разделянето на острова), може би далеч не само Донецк и Луганск щяха да пожелаят да се обърнат "на изток" - ако не директно присъединяване към Руската федерация, то поне отцепване от централната власт в Киев и по-тесни връзки с Москва. И току-виж, повече от 20% от украинската територия се оказала част от руското евразийско пространство.

Руските танкове обаче обърнаха тези нагласи и голяма част от "източните" украинци, които понесоха в много по-голяма степен от "западните" ужасите на войната, сега не искат и да чуят за Русия. На практика, инвазията обедини двете части от народа в единна нация. Която сега е много трудно (да не кажа, направо невъзможно) да приеме мир при териториални загуби. А моментните реалности на фронта не предполагат мир при връщане на изходните позиции.

Русия: нова "Отечествена война" срещу "колективния Запад"

Инвазията в Украйна донесе страшно много главоболия на руската страна - дълга и мъчителна война срещу изненадващо добре подготвен и силно мотивиран противник; висока цена (в човешки животи и материални средства) на завоюваните до момента територии; тежки икономически санкции; международна изолация, която придоби не само политически, но също културни и спортни измерения. Затова, мнозина се питат откъде идва руската мотивация за продължаване на войната.

Да, като цяло Западът не разбира руската мотивация. Военната издръжливост на руската нация се оказа изненадващо висока, а това се дължи и на способността на руското население да понася военновременни несгоди - много по-търпеливо, отколкото в която и да е "западна" държава (с изключение на Израел, ако го броим за част от Запада). Тази руска особеност има и своите исторически основания - когато в родовата ти памет присъстват разкази за лишенията през Втората световна война (хеле пък, ако става дума за обсадата на Ленинград), трудно ще се впечатлиш от някакви си там санкции.

"Независимо от санкции и загуби, Москва показа, че може да продължи тази война още много дълго време." Констатацията е на Лука Щайнман, единственият западен военен кореспондент, оказал се в Донбас при обявяването на "специалната военна операция" и прекарал седем месеца в компанията на руските въоръжени сили, от руската страна на фронтовата линия.

Мотивацията на руските войски остава висока, защото те вярват, че всъщност воюват срещу Запада, срещу американците, срещу НАТО, а украинците отсреща са заблудени, казва още Щайнман.

Така единственият приемлив начин да се прекрати тази война от руска страна е тя да бъде представена на руското общество като спечелена. Което се оказва доста сериозно "предизвикателство" пред Владимир Путин. При все, че именно Кремъл прокарва пропагандната линия за войната срещу "колективния Запад".

САЩ: "блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии"

На Съединените щати в случая им приляга да играят ролята на миротворец - американските интереси предполагат войната по-скоро да приключи, без особено значение как точно; американското общество твърде слабо се вълнува от този конфликт или по-скоро си има съвсем други грижи; едно мирно споразумение със сигурност би увеличило шансовете на Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир (а при неговото его, това е доста силен аргумент).

Да де, ама постигането на мир между Русия и Украйна изобщо не е толкова проста работа. Видно от всичко дотук, към момента не се вижда как да бъдат съчетани претенциите на двете страни. Може би и заради това, първоначално Тръмп реши да упражни натиск върху уж по-слабата страна (Украйна), но това не даде резултат. Сега пък пробва да прекърши Русия - да видим какво ще излезе, но досегашният опит показва, че Москва не се стряска от санкции.

При администрацията на Джо Байдън, Вашингтон подкрепяше военно Киев, но тази подкрепа се оказа недостатъчна за изтласкване на руските агресори. Сега, при администрацията на Доналд Тръмп, тази военна помощ беше временно спирана, после възстановявана, явно с идеята да се тласка към дипломатическо решение на конфликта. Като цяло, сигналите, идващи от Белия дом през последната година по отношение на войната, не са особено обнадеждаващи, но беше крайно време да осъзнаем, че САЩ имат своите интереси, които изобщо не е задължително да съвпадат с интересите нито на Украйна, нито на Европа.

ЕС: големият губещ

Ако все пак се стигне до мирно споразумение, неизгодно за Киев, големият губещ няма да е Украйна. Тази страна успя да надхвърли очакванията към себе си, армията ѝ се оказа може би най-боеспособната към момента в Европа, а населението ѝ издържа на натиск, който би бил непосилен за повечето разглезени съвременни европейски общества. Истинският губещ би бил Европейският съюз.

Европа вече се провали в тази война. Ако европейските съюзници на Украйна ѝ бяха осигурили исканата от нея военна помощ, най-вероятно руските войски щяха вече да са изтласкани от окупираните територии. Но Европейският съюз се оказа колос на глинени крака: Русия, чиято икономика е колкото тази на Испания, успява да произведе необходимото ѝ количество боеприпаси; целият ЕС, с неимоверно по-голямата си икономика от тази на Русия, не успява да подсигури нуждите на Украйна в това отношение. Причините за това са тема на друг анализ.

В края на 2013 и началото на 2014 година на киевския "Майдан" за първи път в историята хора воюваха и загиваха под флага на ЕС. Десетилетие по-късно, заради своята неадекватност, ЕС е на път да провали именно Украйна.

А най-прекият път към мира е Украйна, с помощта на Европа, да откаже Русия от продължаване на войната - защото това би означавало увеличаване на щетите.

България: интересът ни е Украйна да победи

Последно, но не по важност: българският интерес е войната да приключи успешно за Украйна. А защо това е така - време е за раздяла с някои илюзии.

Проукраинските говорители у нас често правят грешката да изтъкват маловажни аргументи в тази посока. Непрекъснато се повтаря, че трябва да сме с Украйна, защото е жертва, а Русия - агресор. Добре, и какво от това? През 1912 година, в Балканската война, България формално е агресор. И по-важното: какво като има международен консенсус, че Русия е агресор - това топли ли някого в Украйна?

И още по-голямата глупост: това било конфликт между диктатура (Русия) и демокрация (Украйна). Тя пък, една демокрация.

Причините да подкрепяме Украйна са съвсем други.

Първо, Русия приближава фронта към нашите граници, докато Украйна го отдалечава. Ние имаме интерес да сме колкото се може по-далеч от разломната зона между основните геополитически играчи (стига ни близостта с Турция). Ако Русия наложи волята си в Украйна, не се знае дали в Кремъл няма да ги споходят и други мисли. И да не се осланяме само, че България поне засега не е сред руските приоритети.

Второ, България има нужда от Украйна за съюзник в НАТО. Нещо повече, НАТО има нужда от армия като украинската. Но това е възможно само при благоприятен за Киев изход от войната.

И трето, България има интерес един ден Украйна да се присъедини към Европейския съюз. Където да ни бъде ценен тематичен съюзник както срещу опитите за налагане на френско-германска доминация и "Европа на две скорости", така и за париране на всякакви зеленистки, джендър и други подобни еврокретенизми. Но и това е под заплаха при руска победа.

И накрая, да си дадем сметка, че войната в Украйна вече продължава два пъти по-дълго от COVID пандемията. Да осъзнаем мащаба на трагедията, съдбата на жертвите и трудностите пред оцелелите.

А мирът още е мираж...


Украйна
Оценка 2.1 от 49 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нора

    49 9 Отговор
    Русия ако действаше като САЩ, не за 3, а за 1 ден всичко щеше да свърши.

    Коментиран от #35, #48, #85, #90

    20:03 03.03.2026

  • 2 жик так

    50 9 Отговор
    Техеран за три дена ...
    Я па да видим ...
    Русия срещу 35 държави ...
    Иран също ....

    20:03 03.03.2026

  • 3 да попитам

    45 4 Отговор
    Какво стана с "Техеран за 3 дни"?

    20:04 03.03.2026

  • 4 Факт

    50 7 Отговор
    От 100 подобни пасквила и всеки с по 350 реда, ни една дума няма да обясни, кой и кога е твърдял "Киев за 3 дни"?

    Коментиран от #7, #8, #21

    20:04 03.03.2026

  • 5 Мисирки ООД

    50 7 Отговор
    Абе, какви глупости пишете цял ден? Някакви дълги пасквили против Русия и против Иран, дето едва ли някой ще прочетете докрай. Страшни глупости.

    Коментиран от #14, #79

    20:04 03.03.2026

  • 6 Евролибераст

    30 3 Отговор
    Каубойците яко се излагат в Иран.
    Ще поплюя малко по Русия, да ми мине.

    Коментиран от #19

    20:05 03.03.2026

  • 7 Да знаеш

    41 4 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    "Киев за 3 дни" са думи на американски генерал.

    20:05 03.03.2026

  • 8 Гост

    36 6 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Единственото, което Москва е казала за продължителността на тази война е, че ще продължи до постигане на поставените цели.

    20:07 03.03.2026

  • 9 предсказания на Баба Ванга

    12 4 Отговор
    Голям глобален конфликт (Трета световна война): Ванга е предвидила мащабна война, която ще започне през 2026 г., включвайки големи сили и разпростирайки се по континентите. Според някои тълкувания това се отнася до война на Изток с участието на Иран, Китай, Русия и САЩ. Пророчествата ѝ споменават, че „голямата война“ ще започне след „падането на Сирия“.

    Нов „господар“ или лидер от Русия: Тълкуванията предполагат появата на мощен лидер от Русия или нейните сфери на влияние, който може да стане ключова фигура на глобалната сцена.

    Световна икономическа криза: Прогнозира се потенциален колапс на паричните системи, разпадане на банковия сектор и висока инфлация.

    Геополитическо изместване към Азия/Китай: Китай или друга азиатска сила може да придобие значителна доминация, включително контрол над Тайван, което ще пренареди световния ред.

    Коментиран от #69

    20:07 03.03.2026

  • 10 Пич

    25 1 Отговор
    А бе, нашия, ти поне разбираш ли си, каквото си написал ?! Защото аз нищо не разбрах от тази мешавица и смяна на посоката!!! Иран, Ирак, Киев, Миев, Брюксел, Брюксел, и по некое време Русия и Вашингтон...... неразбираемо, но дълго и отегчително!!!

    Коментиран от #76

    20:08 03.03.2026

  • 11 ДОНЧО бомби ПУТИН

    9 12 Отговор
    Сега бомби и аятоласите. А никой не бомби...ДОНЧО....що ли???

    Коментиран от #20, #55

    20:08 03.03.2026

  • 12 Колективен руски крепостен

    5 12 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #57

    20:09 03.03.2026

  • 13 ООрана държава

    17 1 Отговор
    Ама те конвойте бяха пред киеф на третия ден ама после се върнаха

    Коментиран от #53

    20:09 03.03.2026

  • 14 Мисирки ООД

    23 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мисирки ООД":

    А, забравих и най-голямата глупост, дето писахте днес- че Руско-Турската освободителна война била Украинско-Турска...

    Коментиран от #29

    20:10 03.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    7 1 Отговор
    Фърст Арми във Ворлда и съдраха гащите от бой!!!

    20:11 03.03.2026

  • 17 БАНко

    14 1 Отговор
    ДА СЪЧИНИШ ТАКЪВ ДЪЛЪГ ПАРИЦАЛ С ДУМИТЕ НА АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛ МАРК КЕЛИ ЗА ,, ТРИ ДНИ КИЕВ , ПОСЛЕ БЕРЛИН И ПАРИЖ..." ДА ГИ ПОСТАВИШ В УСТАТА НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА И ДА ОБВИНИШ РУСИЯ .... ??? НАГЛОСТ !!!! А ВОЙНА МОЖЕШЕ ДА НЯМА - ПУТИН ДА ВЗЕМЕ АМЕРИКАНСКИЯ ПРИМЕР ОТ ПРЕДИ 80 ГОДИНИ , ДА ПУСНЕ ЕДНА - ДВЕ ХИРОШИМКИ НАД ФАШИСТКА У-КРАЙНА И УРСУЛИТЕ ЩЯХА ДА РАЗВЕЯТ БЕЛИЯ БАЙРАК В БРЮКСЕЛ !!! А ДО ДНЕС РУСНАЦИТЕ СА ОСВОБОДИЛИ ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ С ПЛОЩ КОЛКОТО ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИЦИ ДАНИЯ !!!

    20:12 03.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дончо ша срине Иран

    4 11 Отговор

    До коментар #6 от "Евролибераст":

    И за разлика от Путин, нема кой да го спре.

    Коментиран от #36

    20:12 03.03.2026

  • 20 Цеко сифоня

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДОНЧО бомби ПУТИН":

    Дедо ти Дончо цял свят му гледа резила.

    Коментиран от #25

    20:12 03.03.2026

  • 21 Маргарита Абезян 02.24.2022

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    В гарячая война мьi взьом Киев за два дня.
    Роза трите дни е друга тема.

    20:13 03.03.2026

  • 22 ДОНЧО бомби ПУТИН

    1 7 Отговор
    С щатско оръжие. Затова Путин са мъчи с Украйна четири години.

    20:13 03.03.2026

  • 23 Моята теория е друга

    4 14 Отговор
    Ако Русия наложи Правото на силата, тоест по-големия взема, каквото си иска от по-малкия, тогава България може да се окаже пред ново Турско присъствие, защото в Анкара на някой може да му се поиска да си вземе неговото като Путин.

    Затова всяка подкрепа за Путин е предателство!

    Коментиран от #45

    20:14 03.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ДОНЧО бомби ПУТИН

    2 9 Отговор

    До коментар #20 от "Цеко сифоня":

    Ша срине Иран....резила а за Путин, щото са скри като мишка и не можа да отърве аверчето си Аятолаха.

    Коментиран от #67

    20:15 03.03.2026

  • 26 az СВО Победа 80

    6 4 Отговор
    Офффф, пак от вкисналите манджи от рецепгурника "Русия загуби войната".... 🤣🤣🤣

    Само дето войната не е за територии между Русия и бидша Украйна, а за бъдещия световен ред!

    Коментиран от #40, #51

    20:15 03.03.2026

  • 27 1488

    10 5 Отговор
    Нашата свобода в момента се кове в Украйна и Иран.
    Да пожелаем успех на руснаците и персийците в борбата с американския ни поробител !

    Коментиран от #34

    20:15 03.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кокошки АД

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мисирки ООД":

    Исторически украинците са наричани "руси", а руснаците "московити".

    Eто от една революционна песен от 19-ти век:

    Топчето пукна
    Европа стресна
    Пустите клисурци
    станали московци
    А панагюрци
    донски казаци.

    20:16 03.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 НАТО е зад Украйна

    2 11 Отговор
    Путин никога нема да демилитаризира и денацифицира Украйна. Резултата ша бъде ДЕПУТИНИЗАЦИЯ на...Путин.

    Коментиран от #39

    20:18 03.03.2026

  • 32 Гергана Сотирова

    2 0 Отговор
    Като отворих линка на "кучета" ми излезе:

    Продавам кученца Ш(и)(б)(а) Ину
    250 €
    488,96 лв

    Пишете на вас какво ви предложи.

    20:18 03.03.2026

  • 33 Аква

    12 3 Отговор
    Докато украинският фашизъм не се унищожи напълно, докато бандеровци и азовци не бъдат изчистени от земята - няма да има мир. Каквото могат руснаците, ще го направят. Украинците сами трябва да се справят с елита си. И България не е на страната на Украйна - помагаме й , но ръка срещу руснаците няма да вдигнем.
    А който вдигне- не му завиждам. Народният гняв ще го помете.

    Коментиран от #37

    20:19 03.03.2026

  • 34 България е НАТО.

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "1488":

    Дреме ни за руснаците и иранците....там да са трепат, техна си работа.

    20:19 03.03.2026

  • 35 Оооо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нора":

    Ако баба беше мъжка, щеше да има дръжка.

    20:19 03.03.2026

  • 36 Евролибераст

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дончо ша срине Иран":

    За сега Дончо срива само американската икономика.
    Колко ли още ще го търпят янките?

    Коментиран от #41

    20:19 03.03.2026

  • 37 Докато натовско оръжие

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Аква":

    Бомби Путин, мир в Украйна нема да има.

    20:20 03.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 БАНко

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "НАТО е зад Украйна":

    НАТООООООВЦИТЕ ,,НЕ УЧАСТВАТ ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ " !!!

    Коментиран от #44

    20:21 03.03.2026

  • 40 ЪХЪ

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 80":

    От 1917 година и д и о т и т е го чакате тоя нов световен ред.
    Така и ще си отидете-с чакането.

    20:21 03.03.2026

  • 41 Докато натовско оръжие

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Евролибераст":

    Бомби Путин и аятоласите, икономиката на САЩ ша цъвти.....

    Коментиран от #65

    20:22 03.03.2026

  • 42 Тома

    8 2 Отговор
    Каква разлика бе батко.Бандеровци тръгнаха с 2 милионна армия с най съвременно натовско оръжие били зле.Ега си експерта

    20:22 03.03.2026

  • 43 Иван 1

    4 1 Отговор
    Само тъпанари пишат тук достатъчно с тези три дни те бяха там и се изнесоха трябва да си много зле за да пишеш едно и също.

    20:22 03.03.2026

  • 44 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "БАНко":

    Кой ли избива путинистите в Украйна....

    20:22 03.03.2026

  • 45 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Моята теория е друга":

    Докато Анкара се облизва за Балканите, може набързо да бъде задушена от сирийски и ирански бежанци. Ердоган почти е изтървал ремъка.

    20:22 03.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Обикновен човек

    8 5 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #63

    20:24 03.03.2026

  • 48 Дик диверсанта

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нора":

    Да бе дебили 1469 дни вече.
    Рос дебилите заедно с руснаците сте утайката на човечеството и срам за всички раси.

    Коментиран от #62

    20:25 03.03.2026

  • 49 ха ха

    2 6 Отговор
    все пак е национален празник , не е ден за дълбоки поклони към фашизирания запад и лизане на подметки

    20:25 03.03.2026

  • 50 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    3 3 Отговор
    Натам вървят нещата.....вече пета година

    Коментиран от #61

    20:25 03.03.2026

  • 51 Руската пропаганда

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #59

    20:26 03.03.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Следващият след Аятолаха е Хаяско.

    20:28 03.03.2026

  • 53 Дик диверсанта

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    Не се върнаха, Джавелин и Нлоу ги върнаха, като същевременно ги разпердушинаха.
    Джавелин без вазелин трите ванки в танка събира в една банка.

    20:28 03.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сал дет 4 транспортни

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДОНЧО бомби ПУТИН":

    краварски фърчила литнаха с ковчези за краварника. Американската база в Абу Даби с все личния състав са пресвета кравари и. Има доказателства от сателитите, че всичко е сринато из основи. Гледам рижавия ветропоказател беше увесил чофка на изказването си днес. Мина в оправдателен режим, че Бай Глъм е подарил и изчисти оръжейните складове подарява ки всичко на наркомана от WCкрайна и сеги се чуди от де да вземе. Няма как с производство на месец само 15 ракети Томахоук да водиш война, при положение, че ги ползваш за 2 дена. Свършват им и пво ракетите и въобще сметките им излязоха без кръчмаря, че бързата им победа се оказа иранско блато в което затъва а и ще потъват.

    Коментиран от #58

    20:31 03.03.2026

  • 56 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Димитрееееееее,":

    Вярно е. Открих го в нета.
    Gen. Milley says Kyiv could fall within 72 hours if Russia decides to invade Ukraine.
    Публикувано е във ФОКС НЮЗ на 5 Фев 2022.
    Утече и тази опорка на соросоидите.

    20:33 03.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 🤣😂🤣😂🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Сал дет 4 транспортни":

    Гледал си севернокорейската телевизия

    20:35 03.03.2026

  • 59 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Руската пропаганда":

    Глпака си мисли, че в клубът на богатите има руска пропаганда.

    20:35 03.03.2026

  • 60 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В събота Тръмп се закани ,че в понеделник в Техеран на власт ще са местните жълтопаветни марионетки.Има-няма 24 часа.Междувременно КСИР избесиха всякаква реакционна измет по клоните на дърветата и стълбовете по улиците на Техеран.

    20:36 03.03.2026

  • 61 Да само дето сме на

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН":

    15 км от Запорожие, па ти си лай за години и разни безмозъчни бъртвежи.

    Коментиран от #77, #89

    20:36 03.03.2026

  • 62 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Дик диверсанта":

    Тази война е планирана да е дълготрайна и изтощителна. Гответе се за още студени зими.

    20:37 03.03.2026

  • 63 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Обикновен човек":

    Машалла, Фикрет!

    20:38 03.03.2026

  • 64 Хаха

    4 1 Отговор
    Митя това за три дни са вестникарските опорки на слугинските медии!

    20:38 03.03.2026

  • 65 Евролибераст

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Докато натовско оръжие":

    Цтфти ти едноцевката на тебе.

    20:39 03.03.2026

  • 66 Ганчев

    2 0 Отговор
    Пак ли измръзна Европа без руският мазут?

    Коментиран от #71, #73

    20:41 03.03.2026

  • 67 Бомби ама нема с кво и

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "ДОНЧО бомби ПУТИН":

    рижавия ветропоказател реве, че бай Глъм е подарил всички оръжия на скапания наркоман от WC-то крайна и сеги нема с кво да бомби. А, петрола и газа вече са у небесата, така, че ви чака мизерия и нищета. Понеже не знаеш въобще Иран къде се намира, нито географията и релефа му пишеш пълни тъпанарщина. Иран не е Венецуела, а ракети има над 4000 в запас и заводите бълват непрекъснато, както и дронове к, които дънят 4ифути и краварски бази.

    Коментиран от #88

    20:41 03.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Шах

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "предсказания на Баба Ванга":

    Фантазираш си .Падането на Сирия е ориентир за контакт с извънземен разум и ще е.след повече от 100 години .

    20:46 03.03.2026

  • 70 Артилерист

    3 1 Отговор
    Този автор надминава по елементарност дори тукашните форумци, които повтарят като запецнал грамофон "Киив за три дня". Русия, след 8 години обяснения, че не се спазват приети международни мирни споразумения, за да прекрати геноцида на рускоезичното население в Донбас и да педотврати завземането на вече нейна територия там, отговори със специална военна операция. СВО практически приключи с успех още в средата на март 2022г в Истанбул. Там киевския режим подписва примирието, но пристига Джонсън и ги убеждава да продължат да се бият. След това фактически СВО се трансформира във война на изтощение с целия запад, начело със САЩ на Байдън, чрез украинците. Изтощението удари повече Европа, защото Тръмп я задължи да поеме всички разходи, вкл и да плаща за американските оръжия за Украйна. Сега нещата се изясниха и Русия накрая се убеди, че със западняците не може да се преговаря и ги довършва в Украйна със силата на своите войници, народ и оръжия...

    Коментиран от #74, #84

    20:47 03.03.2026

  • 71 Измръзнала Ватенка

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ганчев":

    Това го чакаме всяка зима .

    Поне така твърдят от Кремля .

    20:49 03.03.2026

  • 72 Ами

    1 2 Отговор
    Русите воюват с Хазарския каганат век и половина.
    Руската Империя воюва с Османската Империя три века и половина.
    Само идиот може да повярва, че конфликта между Русия и запада
    ще прикючи за три дни, три седмици, три месеца или три години.

    20:49 03.03.2026

  • 73 Селянин

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ганчев":

    На село имам три тона нафта кражбА от байтошово време.Когато уж се не крадеше.ха ха

    Коментиран от #81

    20:50 03.03.2026

  • 74 Я па тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Артилерист":

    Никой на планетата Земя не е виждал това подписано Истанбулско споразумение.

    Коментиран от #93

    20:53 03.03.2026

  • 75 Ей това ми хареса много...😀👍!

    2 3 Отговор
    ,,И още по-голямата глупост: това било конфликт между диктатура (Русия) и демокрация (Украйна). Тя пък, една демокрация...."

    20:55 03.03.2026

  • 76 Чип

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Мдаа...- дълго и отегчително!!!
    Аз затова и не го четох...!

    20:57 03.03.2026

  • 77 Кои сте вие 😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Да само дето сме на":

    Да не си на фронта

    20:58 03.03.2026

  • 78 Баце ЕООД

    1 2 Отговор
    Тия писания говорят единствено колко е глупав автора

    Коментиран от #80, #83

    20:58 03.03.2026

  • 79 А ти....

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мисирки ООД":

    Защо ги четеш?

    20:59 03.03.2026

  • 80 То пък ти..

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Баце ЕООД":

    Пращиш от акъл.

    21:00 03.03.2026

  • 81 Хе,хе...!

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Селянин":

    И тая нафта още от Бай-Тошово време,вече за нищо не става...!
    Смолистите отлагания,като парцали...ще ти задръстят дюзите и запечат сегментите...ще ти предизвика основен ремонт на двигателя...!

    21:02 03.03.2026

  • 82 Гост

    0 0 Отговор
    Паритет? Аз му викам партер, а кой е булката, цифрите говорят! Хахахахахаха..., опаааа!

    21:03 03.03.2026

  • 83 Ауууу

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Баце ЕООД":

    Виж го ти

    ЕНТЕЛЕГЕНТНИЯ .


    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    А БРЕ ТИ СИ ГЕНИЙ

    БРЕ ?

    Защо не ни каза по рано?

    21:04 03.03.2026

  • 84 Добре де....

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Артилерист":

    Хайде да не е за три дни, поне за три месеца да беше, или 33 месеца. Руснаците само дето лъгаха 80 години че били непобедими, че имали това, онова, и накрая греда, сега с какво ще лъжат русофилите в България?

    21:04 03.03.2026

  • 85 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нора":

    Офффффф.

    21:05 03.03.2026

  • 86 Верно ли

    1 1 Отговор
    В Мускалието живеят по зле

    От Папуа Нова Гвинея?

    Даже и Пучя Въшкин

    Не иска да отговори .

    21:06 03.03.2026

  • 87 Уса

    0 1 Отговор
    Русия никога не е заявявала,че ще приключи с украинските и еврогеиски цгни за 3 дни.Опорката на сорос нека си върви докато загиват много украинци прежалени от западните лицемери.Кога Русия е водилс 3 дневни войни,никога.Имат съвсем различна военна стратегия от западната и различно мислене

    21:07 03.03.2026

  • 88 😁.........

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Бомби ама нема с кво и":

    Всички копейки ли са хахави като теб? 😄

    21:07 03.03.2026

  • 89 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Да само дето сме на":

    Рашите са на 15 км от Запорожие от 4 години!

    21:07 03.03.2026

  • 90 Бункера

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нора":

    Как действа сащ?
    Атомна бомба ли хвърли?
    Че
    Не съм разбрал май?

    21:08 03.03.2026

  • 91 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Според мен тази статия я е писала Цънцарова докато е била по голяма нужда....

    21:08 03.03.2026

  • 92 Кококоо каза

    0 0 Отговор
    Дръ - дрън та пляс ,неосъзнат русофилски бълвоч.....айде бегай на марс

    21:10 03.03.2026

  • 93 Ами щом

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Я па тоа":

    ти го твърдиш от името на цялата планета, значи е точно така, но има една малка подробност, че на подписването присъстват двете договарящи се страни плюс турски наблюдатели, като страна домакин.

    21:12 03.03.2026