Изявление на Посланика на Ислямска република Иран в България

3 Март, 2026 21:30 4 460 101

Позиция на посланика на Ислямска република Иран относно военната агресия на САЩ и Израел: Днес сме изправени пред нова лъжа за нова война; война срещу Иран под претекст за ядрени оръжия, докато действителната цел очевидно не е просто достъп до петрол, а контрол върху условията и потока на световната енергия

Снимка: Посолство на Иран
Снимка: Посолство на Иран
Оля Ал-Ахмед

Позиция на Н.Пр. г-н Али Реза Ирваш, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в Република България, относно военната агресия на САЩ и Израел срещу Иран

Докато Ислямска република Иран беше ангажирана в дипломатически процес и в хода на сериозни преговори със Съединените американски щати, и докато разговорите между двете страни се проведоха на 26 февруари в Женева, като следващият кръг от преговори беше планиран да се състои тази седмица във Виена, и като се има предвид, че според посредника — външния министър на Оман — в този процес е бил постигнат значителен напредък, на 28 февруари 2026 г. Съединените американски щати и Израел предприеха мащабни атаки срещу Ислямска република Иран. Тези атаки бяха насочени срещу цивилни обекти, включително училища, медицински центрове, инфраструктура и хуманитарен персонал, в резултат на които загинаха стотици невинни цивилни, включително жени и деца, а много други бяха ранени. Тази война беше наложена на Иран въпреки факта, че през последните дванадесет месеца Ислямска република Иран на два пъти е влизала в преговори със Съединените американски щати и и в двата случая по време на тези преговори бяха извършени атаки срещу Иран. През юни 2025 г., след като вече бяха проведени пет кръга от преговори и дори беше насрочен шести кръг за 15 юни, Израел започна атаки, към които впоследствие се присъединиха и Съединените американски щати. И в този случай Иран беше провел три кръга преговори с американската страна.

Оправдание на САЩ за нарушаването на суверенитета на независими държави;
Големите войни се основават на големи лъжи;

Днес сме изправени пред нова лъжа за нова война; война срещу Иран под претекст за ядрени оръжия, докато действителната цел очевидно не е просто достъп до петрол, а контрол върху условията и потока на световната енергия. Този контрол предоставя на Вашингтон мощен лост за влияние върху индустриалните съперници в Европа и Азия, зависими от тези ресурси, и гарантира, че държавите, богати на петрол, ще реинвестират своите „петродолари“ в САЩ.

Посочената причина за войната се вписва в дълга история на намеса на САЩ в други държави. Когато международното право или глобалните организации противоречат на интересите на САЩ, те често биват пренебрегвани. Твърдението, че войната е с цел предотвратяване на ядрено въоръжаване, е само извинение. В миналото са използвани подобни основания, като неверните твърдения за оръжия за масово унищожение в Ирак, измислените обвинения в трафик на наркотици срещу президента на Венецуела и други неоснователни обвинения срещу Либия, Колумбия, Никарагуа и други.

Ядрената бомба е забравена и днес вече не е истинският въпрос.

Много анализатори и историци смятат, че действителната цел е отстраняването на лидери, които се стремят да контролират ресурсите на собствените си държави по начин, който предизвиква американската власт. Това се е случвало и преди — от Иран през 1953 г. до Либия през 2011 г. Поддръжниците на настоящия конфликт го разглеждат като част от тази дългогодишна хегемонистична политика. Те вярват, че тя е необходима за запазване на влиянието на САЩ в света, дори ако това отслабва Организация на обединените нации и други международни организации. Според тях тази твърда и агресивна политика е оправдана, защото би могла да създаде Близък изток, който е по-политически ориентиран към Съединените американски щати и по-стабилен под тяхното лидерство. Те твърдят, че решителни действия срещу Иран биха премахнали предполагаемата ядрена заплаха и биха предупредили други съперничещи държави да не оспорват американската мощ. Според тях това би могло дори да допринесе за подобряване на регионалните отношения, включително евентуално по-близки връзки между Израел и Саудитска Арабия. САЩ се стремят също така да защитят икономиката си от внезапни увеличения на цените на петрола и да ограничат съперници като Китай, който е силно зависим от иранския петрол за своята индустрия.

Последните събития силно подкрепят твърдението, че демокрацията се разрушава и показват авторитарната власт на Доналд Тръмп. Макар Тръмп някога да се самоопределяше като „Президент на мира“, който ще сложи край на безкрайните войни на Америка, неговата администрация вместо това ръководеше значителни военни действия в чужбина. В началото на януари 2026 г. американски сили извършиха удар във Венецуела, довел до отвличането на Николас Мадуро, законния президент на независима държава и член на Организацията на обединените нации. В края на февруари 2026 г. съвместни удари на САЩ и Израел доведоха до убийството на върховния лидер на Иран, което представлява драматична ескалация на военния хаос.

Гледна точка на Израел

Участието на Израел в тази война също е забележимо и значимо. Бенямин Нетаняху, престъпният лидер на ционисткия режим, който е осъден от Международен наказателен съд и е отговорен за смъртта на 72 000 жители на Ивицата Газа, включително 16 500 деца, е посочен като основната фигура, насърчила Доналд Тръмп да започне атаки срещу Иран. Войната, водена от Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп срещу Иран, е напълно неоправдана, незаконна и нелегитимна. Тръмп е превърнал лозунга „Америка на първо място“ в „Израел на първо място“. За съжаление, президентът на САЩ Тръмп възприема Иран основно през призмата на Нетаняху и действа в услуга на целите на ционисткия режим. По този начин Нетаняху в крайна сметка успя да въвлече Съединените американски щати във война с Иран и днес сме свидетели на незаконната и нелегитимна агресия на САЩ и ционисткия режим срещу Иран.

Гледна точка на европейските държави към политиката на Тръмп

Европейските държави трябва да осъзнаят, че стратегията на умиротворяване се е доказала като контрапродуктивна. Политиката на умиротворяване, възприета от няколко европейски сили, особено от Обединеното кралство и Франция, спрямо Адолф Хитлер в годините преди Втората световна война, се основаваше на убеждението, че удовлетворяването на някои от териториалните искания на Германия ще предотврати по-голям конфликт. Вместо да осигури мир обаче, тази политика насърчи експанзионистичните амбиции на Хитлер. През 1939 г. Германия нахлу в Полша, което доведе до избухването на Втората световна война и доказа, че политиката на умиротворяване не е успяла да спре агресията. Приемането от Европа на американската хегемония не я е защитило. Вместо да осигури стабилност, тази позиция остави континента изложен на последиците от агресивните външнополитически авантюри на Вашингтон — особено в Близкия изток и Северна Африка — които предизвикаха вълни от миграция, чието бреме Европа понася сама.

През последните дни в Иран Съединените американски щати и Израел многократно са атакували цивилни обекти в цялата страна. Атака срещу начално училище в Минаб, малък град в южната част на Иран, доведе до смъртта на 175 невинни ученички. Подобни атаки в същия ден в други градове доведоха до смъртта на още ученици. Тази серия от широкообхватни и систематични нападения срещу цивилното население напълно попада в дефиницията за престъпления срещу човечеството. На 1 март 2026 г. бяха поразени сгради на Червения полумесец, както и три болници в Техеран, болница „Абу Зар“ в Ахваз и три спешни бази в градовете Сараб, Чабахар и Хамедан, заедно с множество жилищни сгради във всеки голям и малък град и село.

В светлината на продължаващите престъпления, извършвани в рамките на този агресивен и варварски акт от страна на Съединените американски щати и израелският режим, Ислямска република Иран настоятелно призовава международните и правозащитните органи, включително Генералния секретар на Организацията на обединените нации, Съвета за сигурност на ООН и други съответни международни институции, да предприемат незабавни, конкретни и ефективни мерки за осъждане на тези атаки, за предотвратяване на продължаването на подобни действия и за осигуряване на отговорност на виновните лица.

Самоотбрана като законно право на Иран

Въздушните атаки, извършени от ционисткия режим и Съединените американски щати срещу Иран, представляват нарушение на член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на обединените нации и явен акт на агресия срещу Ислямска република Иран. В отговор на такава агресия Иран си запазва присъщото право на самоотбрана съгласно член 51 от Устава на Организацията на обединените нации. Въоръжените сили на Ислямска република Иран ще използват всички необходими средства и способности, за да противодействат на тази престъпна агресия и да отблъснат враждебните действия. Ислямска република Иран потвърждава готовността си да се защитава толкова дълго, колкото е необходимо.

Иран не е започвал нито една война през последните три века и неговите въоръжени сили никога не са предприемали настъпателни действия, освен за защита. Независимо от цената, Иран решително ще защитава себе си и своята шестхилядолетна цивилизация и ще накара враговете си да съжаляват за своите погрешни изчисления.

Снимки на болницата „Ганди“ и училището „Минаб“


  • 1 Последния Софиянец

    74 6 Отговор
    Иранците са Арии като нас БолгАриите

    Коментиран от #8

    21:31 03.03.2026

  • 2 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    127 5 Отговор
    Моите съболезнования на народа на Иран.

    21:33 03.03.2026

  • 3 си дзън

    14 101 Отговор
    Да свалят оръжие иранците, докато е време, че съседите точат зъби...

    21:35 03.03.2026

  • 4 Сталин

    102 8 Отговор
    Българския народ иска да изрази своето възхищение от смелостта на великите перси които чистят света от ционистката чума ,и скоро време организираме въоръжени сили в България от фронта за освобождение на България от тиранията на жидомасоните и ще бъдем скоро рамо до рамо в борбата за освобождение на планетата от кошерната чума

    Коментиран от #30

    21:36 03.03.2026

  • 5 Българин

    102 8 Отговор
    Да живее Иран (Персия)!

    21:36 03.03.2026

  • 6 Пич

    84 6 Отговор
    Е...... същото ви го казах и аз !!! Само паветните липси на разум мислят, че петрола е най важен !!! Не бе, най важен е контрола на Ормузкия проток!!! Защото всички играчи в региона умират прави!!!

    Коментиран от #15

    21:37 03.03.2026

  • 7 Политкоректен

    56 5 Отговор
    Добре казано.

    Коментиран от #48

    21:37 03.03.2026

  • 8 Сталин

    56 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Недей да слагаш цървулите до великите перси,жалките и мизерни цървули дори ги е страх да напсуват Тиквата и Прасето

    Коментиран от #31

    21:38 03.03.2026

  • 9 Гай Турий

    61 6 Отговор
    Много добър дипломатически ход. Нашата ционистка марионетка от дъртешкия СДСарски обор трябва да му иска извинение заради мъртвешкото си отношение към тяхната болка и траур.

    21:38 03.03.2026

  • 10 Той каза

    61 5 Отговор
    Запрянов и Чумата Надя-Цел номер 1

    21:38 03.03.2026

  • 11 Налудник

    66 8 Отговор
    Кажи им на твоите хора, че външният ни министър, еврейката Нейнски и оня дедо са призовали Иран "да спре с атаките". Да знаят персите къде и по кои да гърмят първо.

    Коментиран от #16

    21:38 03.03.2026

  • 12 Госあ

    59 5 Отговор
    Точно и ясно са казани целите на нападението ! А починът на действие не е изненада за никой - масови убийства на цивилни.

    Коментиран от #80

    21:40 03.03.2026

  • 14 име

    57 8 Отговор
    Хитлеряху от 20 години ги обвинява, че правели ядрено оръжие, последно миналата година уж бяха обогатили уран до 90% и бяха на седмици от създаването на ядрено оръжие. И така вече 20г. Много ясно, че е за да се притисне Китай, щото краварите са понци схема, само балони с АИ, недвижими имоти и борси, и няма как да им се опрат в развитието. А бонуса за Хитлepяxy е че Иран останаха една от посредните мюсюлмански страна, която им се противопоставя. Сирия я разрушиха, Кадафи и Садам ги убиха, Египет и арабите си гледат кефа и си харчат парите от петрол, газ, туризъм и суецкия канал. Останаха само Иран и султана в Турция, който е не е нещо особенно, но и той е голяма глътка за Хитлеряху.

    21:41 03.03.2026

  • 15 си дзън

    13 49 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Божеее, какви гениални руски алгоритмични автомати има тук.

    Коментиран от #18, #25

    21:41 03.03.2026

  • 16 Сталин

    57 10 Отговор

    До коментар #11 от "Налудник":

    Персите са мъдри хора и знаят много добре кой са техните врагове ,скоро време пак ще бъдем приятели с великите перси както беше при великия Тодор Живков

    Коментиран от #27

    21:42 03.03.2026

  • 19 А НА БАС👍

    9 28 Отговор
    ЧЕ КАТО СЕ СМЕНИ РЕЖИМА В КИЛИМАРИЯ
    ТОЗ ПРЪВ ЩЕ ИСКА ПОЛИТ.УБЕЖИЩЕ В БГ.😀

    21:44 03.03.2026

  • 20 Обичам когато

    15 3 Отговор
    Не ми изпълнявате командите-следва гър лен се к с за ре дак то ра

    21:44 03.03.2026

  • 21 Софиянец

    54 9 Отговор
    Българите сме с Иран 🇧🇬💪

    фащ и исраел са убийци и агресори

    Коментиран от #39

    21:44 03.03.2026

  • 23 ТРА ВЕС ТИ ти

    20 3 Отговор
    В ре дак ци я та-МО дде ра то р а

    21:45 03.03.2026

  • 24 Време е

    42 6 Отговор
    На ционистите да се потърси сметка за геноцида над палестинския народ!

    21:45 03.03.2026

  • 25 Пич

    24 7 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    Ако имаш мозък, опонирай по същество!!! Като разбираш от пасене на овце, не означава, че разбираш и от жени!!! Твоята те гълчи с - беееее!!!

    21:46 03.03.2026

  • 28 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ

    7 31 Отговор
    НАЧАЛНИК,
    Я СЕГА ШУБЛИКУВАЙ СНИМКИ
    ОТ СТОТИЦИТЕ БОЛНИЦИ
    ДЕТСКИ ГРАДИНИ..УЧИЛИЩА И Т.Н. ...
    ПОРАЗЕНИ И РАЗРУШЕНИ И УБИТИ
    ОТ ВАШИТЕ ДРОНОВЕ
    ПРЕДОСТАВЕНИ НА РФ!!!!
    АПРОПО....Е ВИДЯХТЕ ЧЕ ПАЛАЧИНКАТА
    СЕ ОБРЪЩА.......
    АПРОПО.....ЗАЩО НАПАДНАХТЕ
    ВСИЧКИ СЪСЕДИ ОКОЛО ВАС...ПОДЛEЦ....☝

    Коментиран от #101

    21:51 03.03.2026

  • 29 Надету

    14 4 Отговор
    КойМисраУкюлотити

    21:52 03.03.2026

  • 30 🤣......

    8 25 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Наистина копейките днес изплискахте легена🙈

    21:53 03.03.2026

  • 31 ....

    6 12 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    За сметка на това комунделите ги попиляхнме от бъзик на връх Свети Никола.

    21:53 03.03.2026

  • 32 отстрани погледнато

    8 14 Отговор
    Петрола си е петрол от много десетилетия и цел за контрол, а 7 октомври извади на светло ирански проксита все с Х: хамас, хизбула, хуси, хути ... и катализира военното решаване на целите

    21:55 03.03.2026

  • 33 Карма

    13 30 Отговор
    Давахте дронове и ракети на кремълският убиец и терорист, да бомби, детски градини, училища, болници и театри, да избива невинни деца, жени, старци по автобусни спирки и смятахте че сте недосегаеми, е сега ви се стовари върху главите, сега как се чувствате?

    Коментиран от #34, #50, #99

    21:57 03.03.2026

  • 35 Българин от Турски Произход

    10 11 Отговор
    Ромът от България Копейкин заплашваше бъйгаритеус ирански ракети. Иран няма проблеми с нас. Не вярвайте на продажни роми чиято единствена цел е да си построят палат с вашите пари. Иран е хилядолетна държава много по стара от САЩ и други. Иран не застрашават никой. Бъдете спокойни.

    22:02 03.03.2026

  • 36 Ех да беше

    7 14 Отговор
    казал нещо и за руската агресия в Украйна

    Коментиран от #40

    22:02 03.03.2026

  • 37 Скоро Аятоласи

    4 15 Отговор
    Като този

    Иранския Народ ще ги беси по Крановете.

    Така правеше Режима на Ислямистите.

    Много ще им връщат на Тези Чалмари

    Коментиран от #55

    22:06 03.03.2026

  • 38 Българин

    21 2 Отговор
    Тръмп бил миротворец,дрън,дрън.САЩ искат да командват целия свят.Нещата не отиват на добре.Миграцията ще се засили и ще я отнесе най-врче Европа.

    22:07 03.03.2026

  • 39 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    3 13 Отговор

    До коментар #21 от "Софиянец":

    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалми и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие на

    Русофилките и Купейките

    По нашите Територии.

    Коментиран от #43

    22:08 03.03.2026

  • 40 Да ама не....

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ех да беше":

    Стига ве....от това пoдлo плeме....

    22:09 03.03.2026

  • 41 Нека да пиша

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Лиз.ин пу.т.кин май.ка .ти .

    22:10 03.03.2026

  • 42 Иван

    21 3 Отговор
    Посланникът е напълно прав.Вдичко това е вярно.Съболезнования за иранския народ.Сега петролът ще скочи и то много.Вината е изцяло на САЩ,които подкрепят Израел.

    22:11 03.03.2026

  • 44 Али Реза

    2 10 Отговор
    Е Наш ...

    Иранска Братюшка

    Сакън да не го върнете в Иран
    Че там много бързо ги
    Пращат при Върховния.

    22:13 03.03.2026

  • 45 1111

    21 2 Отговор
    България подкрепя Иран.Вън американските самолети от България,нямат място тук.

    22:13 03.03.2026

  • 46 Луд

    3 8 Отговор
    А кой финансираше бежанците по пътя им към Европа. А?

    22:13 03.03.2026

  • 47 Край

    17 2 Отговор
    Бог да е с иранския народ!

    22:16 03.03.2026

  • 48 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Политкоректен":

    да бяха казали на молеца, че е започнал непровокирана война

    22:19 03.03.2026

  • 49 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Изпитвайки уважение към военното и политическо ръководството на Иран и неговият народ е меко казано.Възхищение е точната дума ,с която да определим това,което Иран прави з ада защити правото си на съществуване!

    22:20 03.03.2026

  • 50 Хи хи

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Карма":

    Споко бе, Путин ще им прати ядрени атоми като отплата, които иранците ще ползват срещу враговете си, а Путин има доста от ядрените атоми !! Само гледай !!

    22:20 03.03.2026

  • 51 Вярвам Ви

    13 0 Отговор
    Да идеш при Гьобелс с декларация. Той ще я публикува само за подигравка, като си нагласи хранени хора да плюят. Българите, като стар народ, делил граница с персите, знаят, че такива подлости само англосаксите са способни да направят и разбира се под ръководство и контрол от самото зло!

    22:20 03.03.2026

  • 52 Лев Толстой

    1 12 Отговор
    този охранен чиновник, който няма собствено мнение скоро ще говори противоположни неща. Продажната костя-копейка демонстрираща приятелство с клетия посланик, до няколко седмици ще изглежда още по нелепо

    22:21 03.03.2026

  • 53 Хмм

    6 1 Отговор
    не им стига този ужасен режим, но и война, в която убиват децата им

    22:22 03.03.2026

  • 54 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    14 2 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС

    22:22 03.03.2026

  • 55 Клошар

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Скоро Аятоласи":

    Към днешна дата само агенти на Израел и местни жълтопаветници висят от стълбовете из цял Иран.Това е факт.Пожелателното мислене е еврейската пропаганда имаща за цел глупаците.

    22:23 03.03.2026

  • 56 Пълна солидарност с братският

    12 3 Отговор
    Ирански народ срещу агресора окупатор. Това е достойната позиция. Атлантическо ционистката ни сган не ни е важна. Доло атлантическите смотаняци
    и ционистките педофили. Долооо

    22:24 03.03.2026

  • 57 1111

    9 1 Отговор
    Ами така е - войната е за долара, петродолара, защото щатският дълг е космически, много страни се отказват от долара, като разплащателно средство, Щатите престъпно си го печатат, както им хрумне. Прави ли ви впечатление, че курсът на долара не е мръднал поне месец?
    А и Иран има лошия късмет да си направи държава върху американския петрол.

    22:24 03.03.2026

  • 59 Иран и България

    13 3 Отговор
    Двете страни и народите им имат общи думи и това е така понеже в хилядолетията назад имаме общ корен на пра-деди.

    22:25 03.03.2026

  • 60 Абе не знам пичове

    15 2 Отговор
    Ама поне следете кой политици ще се докажат като ционистка гнусна сган и не гласувайте за тях. Поне това можете да направите хора. Водете си записки и мислете. Атлантик ли е или ционист просто го забравете. Тези хора са нищожества ампутирани от достойнство и морал. И си е точно така. И българите и целият свят трябва да изпитват "Епичен гняв“ към престъпниците САЩ и Израел които вероломно нападнаха Иран

    22:26 03.03.2026

  • 61 Абе избраха ли нов Аятолах?!

    3 10 Отговор
    Ако няма желаещи може да изпрати Костя Копанаркин.И той понамирисва.

    Коментиран от #86

    22:29 03.03.2026

  • 62 Изцяло подкрепяме

    16 1 Отговор
    Това изявление на Посланика на Ислямска република Иран в България ! На 100% българите сме с вас. Българите мразим ционистката нацистка сган. Българите в огромното си мнозинство мразим атлантизма, ционизма и НАТО ! Пълна солидарност с братският ирански народ срещу агресора окупатор.

    22:30 03.03.2026

  • 63 калушковци и атлантически извратеняци

    6 0 Отговор
    Налапайте патлака ! Направете поне едно добро дело за народа

    22:31 03.03.2026

  • 64 Дайте пълна свобода хора

    8 0 Отговор
    На "Епичният си гняв“ срщу престъпниците САЩ и Израел ! По всякакъв възможен начин. Бъдете достойни и морални хора

    22:32 03.03.2026

  • 65 Като всеки достоен българин

    11 0 Отговор
    И аз "Епичен гняв“ изпитвам към престъпниците САЩ и Израел

    22:33 03.03.2026

  • 66 Има ли хора със специални потребности

    10 1 Отговор
    На които трябва да им се обяснява защо трябва да изпитват "Епичен гняв“ към военнопрестъпниците, агресори и терористи САЩ и Израел които вероломно нападнаха Иран? Има ли атлантенца със специални потребности ?

    22:34 03.03.2026

  • 67 САЩ е нацистки коптор!

    10 2 Отговор
    Не го пиша аз, пише го сенатор от демократическата партия на САЩ и е публикувано в цялата му красота на сайта на WSWS ! (САЩ е нацистка държава хора)....
    От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.)....

    22:35 03.03.2026

  • 68 Света мрази евреите

    11 2 Отговор
    И има защо. Това са метастази на тумора наречен ционизъм, тумора наречен нацизъм

    22:36 03.03.2026

  • 69 когато влязохме в НАТО

    10 2 Отговор
    Още тогава приехме че сме смет. Атлантическа ционистка смет. Миризлива и токсична, самоунищожаваща се и лумпенизирана. В това ни превърнаха шепа продажни нищожества, най гнусната отайка на обществото.

    22:37 03.03.2026

  • 70 Представяте ли си извратеняци

    9 2 Отговор
    Каква гейска комуна е един самолетоносач? А? Само си представете какви извратенийки въртят в момента там

    Коментиран от #97

    22:38 03.03.2026

  • 71 Дали е чудно

    10 1 Отговор
    че от създаването на Израел до края на 2025 г. Общото събрание на ООН е приело над 500 резолюции, пряко или косвено свързани с Израел, като поне 300 от тях изрично осъждат или критикуват Израел. А Съветът за сигурност на ООН прие 260 резолюции, свързани с арабско-израелския конфликт, като 90 от тях изрично осъждат или критикуват еврейската нацистка държава.

    Коментиран от #78

    22:41 03.03.2026

  • 72 Не гласувайте

    10 3 Отговор
    За партии на атлантическите терористи

    22:42 03.03.2026

  • 73 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    10 2 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС!

    22:43 03.03.2026

  • 74 Вярно

    10 2 Отговор
    "За съжаление, президентът на САЩ Тръмп възприема Иран основно през призмата на Нетаняху и действа в услуга на целите на ционисткия режим.
    По този начин Нетаняху в крайна сметка успя да въвлече Съединените американски щати във война с Иран и днес сме свидетели на незаконната и нелегитимна агресия на САЩ и ционисткия режим срещу Иран"

    22:43 03.03.2026

  • 75 Дзак

    2 4 Отговор
    Сайта на Провокатора!

    22:48 03.03.2026

  • 76 Професор

    0 12 Отговор
    Вън "превъзходителството" от християнска България!

    Коментиран от #98

    22:51 03.03.2026

  • 77 Факт е! Абсолютна истина е

    7 1 Отговор
    Иран не е започвал нито една война през последните три века и неговите въоръжени сили никога не са предприемали настъпателни действия, освен за защита. Войната с Ирак пак беше предизвикана от Запада и САЩ. Преди да стане върховен лидер Хаменей беше и президент избран мажиритарно и президент беше по времето на кървава война с Ирак през 80-те години на миналия век. Кървав конфликт където западните страни подкрепяха иракския лидер Саддам Хюсеин. Това логично задълбочи недоверието на Хаменей към Запада като цяло и към САЩ в частност. После пък ЦРУ и израелците организираха атентат и по тази причина едната му ръка остава паралезирана....

    22:53 03.03.2026

  • 78 Коя държава

    1 7 Отговор

    До коментар #71 от "Дали е чудно":

    сключила мирен договор с Израел е имала проблеми с еврейската държава

    Коментиран от #89

    22:53 03.03.2026

  • 80 Новак

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    Англосаксонски бомбардировки над България приз ВСВ са имали за цел цивилното население и сгради. Те са си такива.

    22:53 03.03.2026

  • 81 Мирослав

    12 1 Отговор
    Пълна подкрепа за братята от Иран!!

    22:54 03.03.2026

  • 82 Така Така

    5 2 Отговор
    Успех Иран! От сърце! С друго освен моята лична позиция трудно бих ви помогнал но вие може да спасите цял свят от нези две подобия на държави

    22:58 03.03.2026

  • 83 Любо

    3 3 Отговор
    Всички ционисти на сапун....

    23:00 03.03.2026

  • 84 Здрасти

    6 1 Отговор
    Тази история е изключително несправедлива срещу иранския народ. Всеки народ е длъжен да защитава свободата си.

    23:00 03.03.2026

  • 85 ГибМелсън

    1 4 Отговор
    Сопол ислямистки,от нормално възпитание можеше първо да честитиш празника на целокупния български народ,а после да започваш с оправданията си.И кога вие ,козоловъри, ще разберете,че не трябва да имате ядрено оръжие!?Кога ще разберете,че когато има наложени норми и закони вие трябва да ги спазвате наравно с другите?Ако бяхте спазвали международното право сега вашият порязник айятолах щеше да е жив и да продължава прогресивно да тормози народа на Иран,а нямаше да е раздробен на съставни части?

    23:02 03.03.2026

  • 86 Убиха го да. Терористите го убиха

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Абе избраха ли нов Аятолах?!":

    стареца. Но Централното разузнавателно управление на САЩ преди това имаше доклад и оцени, че дори Хаменей да бъде убит по време на операцията, той може да бъде заменен от много по твърдолинейни фигури от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР).  Институционалните функции и договорености за наследяване са били налице още преди години поради преклонната възраст на Хаменей което предполага, че Иран е бил психологически и структурно подготвен за подобен сценарий.В случая САЩ огромна глупост направиха и имиджово и от стратегическа гледна точка ...

    23:04 03.03.2026

  • 87 Да изразим

    7 1 Отговор
    съболезнования към техните загинали деца с цвете пред посолството.

    23:07 03.03.2026

  • 88 Гнусното ни правителство

    8 1 Отговор
    Защо сега не прожектира флага на Иран на фасадата на МС? А? Защо посланика на Израел още не е изгонен ? Що за гнусни хора ни управляват?

    23:15 03.03.2026

  • 89 Кви мирни договори бре момче

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Коя държава":

    От ВСВ Израел е с военновременно законодателство и даже конституция този нацистки коптор още няма. За законодателството му пък въобще да не говорим. Хитлер пасти да яде, направо е майка Тереза.....

    Коментиран от #93

    23:19 03.03.2026

  • 90 Саш и европа са в мега фалит

    5 0 Отговор
    Затова са толкова агресивни и настървени да грабят ресурси

    23:19 03.03.2026

  • 91 Никаква помощ за нацистка Украйна

    4 0 Отговор
    Само помощ за братски Иран! И атлантиците да допълня са долна сган !

    23:24 03.03.2026

  • 92 Съединените щати на практика е

    4 0 Отговор
    двупартийна диктатура, където олигархична хунта съществува от 150 години и на всички, които искрено се противопоставят на политиките и интересите на управляващата класа, е отказано правото да се обръщат към народа. Свидетели сме на откровени лъжи, на отприщилият се порой от расистки наративи, език който нацистите използваха докато полагаха основите за Холокоста, превантивни манипулативни декларации, толериране и прокламиране на империалистическия гангстеризъм и предполагаемото „право“ на американския империализъм да нахлува, бомбардира, убива и отвлича по свое желание на всякъде по света. Брутални примери за международен тероризъм, дестабилизираща агресия и лудост. Според стандартите, установени на Нюрнбергските процеси след Втората световна война, това е незаконно „престъпление срещу мира“, сравнимо с действията, изпратили нацистките подсъдими на бесилката. А Досиетата на Епщайн ? Над 3 милиона страници документи, разкриващи дегенериралата социална вселена на американската и международната капиталистическа олигархия – милиардери, политици, интелектуалци, технологични ръководители и кралски особи, циркулиращи в орбитата на осъден трафикант на деца за сексуална употреба – президентът, чиято интимна, десетилетна връзка с Епщайн е документирана в снимки, летателни дневници и показания на свидетели. Никаква медийна пропаганда не може да прикрие факта, че нападението срещу Иран е точно това, което беше описано на Нюрнбергските процеси срещу нацистките лидери пр

    23:26 03.03.2026

  • 93 С Египет

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Кви мирни договори бре момче":

    и Йордания напр.

    Коментиран от #95, #96

    23:28 03.03.2026

  • 94 Чуя ли само някой политик

    3 0 Отговор
    за "атлантически партньори" да спомене и почвам да псувам. Не мога да разбера тая причинно следствена връзка колеги. Ходих и на психиатър и човека каза че си е било съвсем нормално. Само извратеняк може да подкрепя израелските уроди. Или завършен олигофрен или извратеняк педофил. Друг НЕ !

    23:28 03.03.2026

  • 95 С Йордания я сложно момче.....

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "С Египет":

    Йордания отмени анекса към "мирния договор" с Израел, подписан през 1994 г., Текста на този "мирен договор" уреждаше отдаването под наем на суверенна йорданска земя на Израел. В сила беше за 25 години и изтече на 25 октомври. Никога не е бил спазван обаче реално от Израел. Кралят на Йордания Абдула II под обществен натиск заяви, че няма да подновява договора. Излишно е да споменавам колко подъл диктатор е този индивид. Регионите примерно Бакура и Гхамар „попадат уж под йорданския суверенитет с израелските частни права за използване на земята“. Те трябваше да включват безпрепятствена свобода на влизане, излизане и движение в района и тези зони не трябваше да подлежат на митническо или имиграционно законодателство. Никога Израел не спази договора!

    23:43 03.03.2026

  • 96 Даваш за пример

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "С Египет":

    Брутални военни диктатури. Осъзнаваш ли го?

    23:49 03.03.2026

  • 97 Всичко ще си кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Представяте ли си извратеняци":

    Яд те е ,че няма как да си и ти на този кораб ,нали

    Коментиран от #100

    23:50 03.03.2026

  • 98 Колко християнска е християнска България

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Професор":

    А професоре?

    23:51 03.03.2026

  • 99 Укри

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Карма":

    Тук не е Петрохан.

    23:53 03.03.2026

  • 100 Само у България

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Всичко ще си кажеш":

    израелския посланик-педофил е лош педофил. Другите извратеняци посланици-педофили в тоя ЕС са убави педофили ! Оня пък извратеняк Стефан Тафров той е най убавият и достоен извратеняк с Надежда общата

    23:55 03.03.2026

  • 101 ПРЕВАНТИВНО, ЗА САМООТБРАНА!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ":

    Иран не са нападнали съседите, а американските бази намиращи се у съседите!!!

    00:00 04.03.2026

