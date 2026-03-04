Новини
Петър Москов: Как и кога ще свърши конфликтът в Иран е въпрос, на който нито България, нито ЕС може да влияе

4 Март, 2026 16:01 757 13

Продължително блокиране на търговията и логистиката в региона на конфликта ще има задължително тежко негативно влияние върху икономиките на страните от ЕС

Петър Москов: Как и кога ще свърши конфликтът в Иран е въпрос, на който нито България, нито ЕС може да влияе - 1
Снимка: бТВ
Петър Москов Петър Москов лидер на Синя България
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

Как и кога ще свърши конфликтът в Иран е въпрос, на който нито България, нито ЕС може да влияе.

Това, което може и трябва да направят европейските правителства е да защитят гражданите си от негативните икономически последици от продължителна война. А тези последици могат да бъдат тежки.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Синя България" Петър Москов.

Продължително блокиране на търговията и логистиката в региона на конфликта ще има задължително тежко негативно влияние върху икономиките на страните от ЕС.

1. Цената на петрола вече се е устремила към повишаване с 20%, а прогнозите са за възможно двойно увеличение на цената.

2. 30% от газа, който ползва ЕС се транспортира през Урмузкия проток. Прекратяването на тези доставки води до рязък скок на цената (вече е 80%), на фона на исторически ниски нива на газа складиран в европейските газохранилища. Това води до скок на цената на тока, който в Европа се произвежда основно в газови електроцентрали.

Всичко това задължително води до инфлация, повишени цени и обезценяване на парите ни. Това са рискове, които се отнасят главно и основно за Европа. САЩ и Русия имат собствени енергийни ресурси. За нас остава да зависим от тях, защото сме се лишили от възможността да имаме собствен ресурс с който да работим.

В тази ситуация европейските правителства имат две възможности:

1. Както при всяка такава криза до сега да ни кажат, че ще се “погрижат” за нас. Ще ни повишат доходите, ще направят нови социални програми, ще ни дадат субсидия за да компенсират скока в цените… С две думи, ще печатат пари и ще взимат заеми. Резултатът вече сме го виждали-инфлационна спирала и следващо поскъпване. Това правят левичарите, борят се с последствията, като харчат пари.

2. Да използват ситуацията като повод за цялостна промяна на европейска енергийна политика. Това значи следното:

- Поставяне на цел, гарантиране на собствена евтина, сигурна и достатъчна енергия за бита и производството.

- Незабавен мораториум върху събирането на въглероден данък и изваждането му от цената на тока.

- Приемане на стратегическо решение за инвестиции в проучване и разработване на собствени находища от изкопаеми енергоизточници.

Това е истинското политическо лекарство срещу такива кризи и за гарантиране на енергийната сигурност на Европа. Така правят десните политици, атакуват причината и връщат нормалната икономическа логика. В Европа този процес вече се случва, германският канцлер и италианският премиер заявяват нужда от цялостно преосмисляне на “зелените” политики, заради катастрофалния им ефект върху икономиките на съюза.

Назряло е времето да се каже ясно и високо, че царят е гол!

В тази връзка, очаквам от енергийния министър, г-н Трайков, спешно да внесе в МС предложение за решение, за това България да заяви такова искане пред европейските ни партньори. СБ ще поиска среща с него и ще му предоставим нашето експертно обосновано предложение.

Такова решение на правителството ще е истинска заявка за различна политика и за реална алтернатива. Всичко останало, означава само красиви приказки и продължаване на обслужването на печалбите на олигарсите, по начина по който го правеше ГЕРБ.

Да видим!


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 10 Отговор
    Само Вова и Падишаха вече могат да ви спасят.

    Коментиран от #12

    16:02 04.03.2026

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    Не можем да повлияем, но поне да не се включваме!

    16:04 04.03.2026

  • 3 Беше излишно да споменаваш

    8 0 Отговор
    България и влияние в едно изречение със сегашната
    Кравешка тор в парламента и правителството това са не съвместими неща

    16:05 04.03.2026

  • 4 Мурка

    5 0 Отговор
    уПОТРЕБЕН предмет за сексуална защита

    16:10 04.03.2026

  • 5 Българин

    7 0 Отговор
    НAКРAТКO Дeпутaт, coфрa, зaпoй. Прeхoд, пacминa, зacтoй. Бoлни, дoктoри, рушвeт. Кмeт, кoрупция, рaзцвeт. Бeзпoрядък, рeв, иcкри. Aлкoхoл, жeни, пcувни. Цици, интeрнeт, Aйфoни. Бизнec, cпoнcoр, милиoни. Oбир, бaнкa, дaлaвeрa. Рeд, пoлиция, химeрa. Път, пoръчкa, мaгиcтрaлa. Кaтacтрoфa, вoй, рaздялa. Улици, рeмoнт, пaвeтa. Крaжби, ceч, eкoдървeтa. Фирми, призрaци, oфшoрки. Eврo, cмeтки, угoвoрки. Избoри, eлит, упрaвa. Шoк, пaрoдия, държaвa. Изхoд, бягcтвo, тeрминaл. Нaрoд, иcтoрия, финaл...

    16:11 04.03.2026

  • 6 Българин

    0 5 Отговор
    През 1944 г. Чужда армия мина и въведе цигомански ред.
    Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
    Управление от артисти тъй наречени чалгарски комунисти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български гащиризоните сваляха.

    16:12 04.03.2026

  • 7 Все тая Москов

    4 0 Отговор
    Но отново да го повторим ! ...
    НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко. Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    16:18 04.03.2026

  • 8 Проклятието на Лама Иво

    2 1 Отговор
    Убиха петроханския лама и учениците им, които медитирали за да изградят ЗАЩИТЕН ЕНЕРГИЕН ЩИТ НАД БЪЛГАРИЯ и на секундата започнаха неприятностите за нас. Сега оня със запряния акъл, ще ни направи на друсан кебап...

    16:23 04.03.2026

  • 9 как му викаха на тоя боклук

    3 1 Отговор
    пепи белото ли беше?

    16:31 04.03.2026

  • 10 Абе

    3 0 Отговор
    Тоя не беше ли пепи-фурмата б-к-ука

    16:33 04.03.2026

  • 11 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Българският Д-р Менгеле от кога станА и военен анализатор,го ба в главата Костовистка!

    16:35 04.03.2026

  • 12 Нищо не си научил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Никой не може да ни барне. Докато ти отново ще слугуваш на фараоните и ще получиш медал"заслужил майстор зидар".

    16:38 04.03.2026

  • 13 Проклятието ПЕТРОХАН

    0 1 Отговор
    Държава, която избива духовни водачи и учениците им, жъне бури и бедствия...

    16:50 04.03.2026