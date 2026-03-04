Петър Москов: Как и кога ще свърши конфликтът в Иран е въпрос, на който нито България, нито ЕС може да влияе

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Как и кога ще свърши конфликтът в Иран е въпрос, на който нито България, нито ЕС може да влияе.

Това, което може и трябва да направят европейските правителства е да защитят гражданите си от негативните икономически последици от продължителна война. А тези последици могат да бъдат тежки.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Синя България" Петър Москов.

Продължително блокиране на търговията и логистиката в региона на конфликта ще има задължително тежко негативно влияние върху икономиките на страните от ЕС.

1. Цената на петрола вече се е устремила към повишаване с 20%, а прогнозите са за възможно двойно увеличение на цената.

2. 30% от газа, който ползва ЕС се транспортира през Урмузкия проток. Прекратяването на тези доставки води до рязък скок на цената (вече е 80%), на фона на исторически ниски нива на газа складиран в европейските газохранилища. Това води до скок на цената на тока, който в Европа се произвежда основно в газови електроцентрали.

Всичко това задължително води до инфлация, повишени цени и обезценяване на парите ни. Това са рискове, които се отнасят главно и основно за Европа. САЩ и Русия имат собствени енергийни ресурси. За нас остава да зависим от тях, защото сме се лишили от възможността да имаме собствен ресурс с който да работим.

В тази ситуация европейските правителства имат две възможности:

1. Както при всяка такава криза до сега да ни кажат, че ще се “погрижат” за нас. Ще ни повишат доходите, ще направят нови социални програми, ще ни дадат субсидия за да компенсират скока в цените… С две думи, ще печатат пари и ще взимат заеми. Резултатът вече сме го виждали-инфлационна спирала и следващо поскъпване. Това правят левичарите, борят се с последствията, като харчат пари.

2. Да използват ситуацията като повод за цялостна промяна на европейска енергийна политика. Това значи следното:

- Поставяне на цел, гарантиране на собствена евтина, сигурна и достатъчна енергия за бита и производството.

- Незабавен мораториум върху събирането на въглероден данък и изваждането му от цената на тока.

- Приемане на стратегическо решение за инвестиции в проучване и разработване на собствени находища от изкопаеми енергоизточници.

Това е истинското политическо лекарство срещу такива кризи и за гарантиране на енергийната сигурност на Европа. Така правят десните политици, атакуват причината и връщат нормалната икономическа логика. В Европа този процес вече се случва, германският канцлер и италианският премиер заявяват нужда от цялостно преосмисляне на “зелените” политики, заради катастрофалния им ефект върху икономиките на съюза.

Назряло е времето да се каже ясно и високо, че царят е гол!

В тази връзка, очаквам от енергийния министър, г-н Трайков, спешно да внесе в МС предложение за решение, за това България да заяви такова искане пред европейските ни партньори. СБ ще поиска среща с него и ще му предоставим нашето експертно обосновано предложение.

Такова решение на правителството ще е истинска заявка за различна политика и за реална алтернатива. Всичко останало, означава само красиви приказки и продължаване на обслужването на печалбите на олигарсите, по начина по който го правеше ГЕРБ.

Да видим!