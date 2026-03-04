Обявиха официалната причина за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Причината за смъртта на Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт, беше официално потвърдена чрез смъртния ѝ акт, публикуван седмица след трагичния инцидент. Според документа, издаден от Департамента по обществено здраве на окръг Лос Анджелис и цитиран от американски медии, 42-годишната социална работничка е починала в резултат на самопричинено огнестрелно нараняване в главата.

В документа се посочва още, че тялото ѝ е кремирано. Катрин е починала на 23 февруари.

След новината за трагедията представител на актьора от сериала „Само убийства в сградата“ потвърди смъртта ѝ пред медиите, като заяви, че семейството преживява тежка загуба. „С дълбока тъга потвърждаваме кончината на Катрин Хартли Шорт. Семейството Шорт е съкрушено и моли за уважение към личното им пространство в този труден момент“, се казва в изявлението. „Катрин беше обичана от всички и ще бъде запомнена със светлината и радостта, които носеше на хората около себе си.“

Пожарната служба на Лос Анджелис също потвърди, че е реагирала на сигнал за стрелба в жилищен адрес в квартала Холивуд Хилс около 18:41 ч. местно време, където е била установена смъртта на жена.

Катрин е осиновена от Мартин Шорт и съпругата му Нанси Долман през 1982 г. Семейството има още двама осиновени синове – Оливър Патрик, на 39 години, и Хенри Хейтър, на 36. Нанси Долман, актриса и певица, почина през 2010 г. на 58-годишна възраст след борба с рак.

Не са известни конкретни подробности за психичните трудности, с които се е сблъсквала Катрин Шорт, но според публикации в американски медии тя е взела куче-асистент в годините преди смъртта си, което да ѝ помага при проблеми с психичното здраве. По информация на източници от правоохранителните органи, цитирани от TMZ, тя е била открита в заключена спалня, като в близост са намерени бележка и огнестрелно оръжие.

Тялото ѝ е било открито, след като близък приятел е подал сигнал до властите, тъй като не е имал връзка с нея повече от денонощие. Съсед на Катрин обаче заявява пред медии, че не е забелязвал признаци на сериозни лични проблеми. „Тя беше по-затворен човек, но това не означава, че не беше дружелюбна. Напротив – изглеждаше открита и общителна“, казва той.

След трагедията Мартин Шорт избягва публични изяви. Актьорът отложи серия от планирани комедийни спектакли със своя дългогодишен сценичен партньор Стив Мартин и не присъства на церемонията по връчването на наградите на Гилдията на актьорите (SAG Awards) през 2026 г.