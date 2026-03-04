Асен Пейчев пред ФАКТИ: Изборите започнаха да се купуват още преди оставката на кабинета „Желязков“

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Служебният кабинет, оглавяван от Андрей Гюров, предприе мащабни кадрови промени в навечерието на предсрочните парламентарни избори – смяна на 28 областни управители и рокади в ръководството на МВР. Паралелно с това напрежението в Близкия изток поставя въпроси за националната сигурност и възможните рискове пред България. Пред ФАКТИ говори д-р Асен Пейчев, преподавател по национална сигурност и експерт по контратероризъм, член на СОРА.



- Г-н Пейчев, служебният премиер Андрей Гюров свика Съвета за национална сигурност заради конфликта Иран – Израел. Виждате ли заплаха за България?

- Според мен конфликтът е между Иран, САЩ и Израел. Израел без подкрепата на САЩ не би бил в състояние да се справи сам като държава срещу Иран. Какво е Иран в момента? Това е държава, която претендира да бъде хегемон в ислямския свят чрез създаване на собствен ядрен арсенал. Нарушавайки всякакви международни норми и правила, Иран е на крачка от създаването на ядрено оръжие. В своята религиозна и политическа доктрина Иран залага като една от най-важните си задачи заличаването на държавата Израел от лицето на земята. Откакто е на власт режимът на аятоласите, той не е спрял да финансира и генерира международен тероризъм. Примерите са много – Палестина, Ливан, Сирия. Организации като „Хизбула“, „Хамас“ и много други. Самият факт, че при сегашния конфликт Иран извърши нападение с ракети и дронове срещу свои съседи – ОАЕ, Катар, Йордания, Иракски Кюрдистан и други – по време на най-свещения мюсюлмански празник Рамадан, показва, че Иран не би се спрял пред нищо, за да постигне целите си на всяка цена. Фактът, че бяха ударени хотели и жилищни сгради, показва терористичната същност на режима. Заплаха за България има не само от нападение с балистични ракети, но и от терористични актове. Тази заплаха е минимална с оглед разстоянието и факта, че България не е замесена директно в конфликта, а само подкрепя морално и логистично САЩ и Израел.



- На летище „Васил Левски“ има американски военни самолети. Могат ли те да бъдат цел на атака или провокация?

- Американските военни самолети е възможно да бъдат цел както на провокация, така и на атака. Да не забравяме информацията, че на територията на България пребивават радикални ислямисти – бойци от зоните на конфликтите в Близкия изток. През нашата територия има канали за нелегални мигранти, сред които са установявани терористи и бойци. Ако бъдат активирани, те са в състояние да извършат нападение срещу военни бази, техника и срещу споменатите самолети. Като се има предвид и състоянието на службите ни за сигурност, процентът на вероятност се увеличава. Искам да подчертая отново, че към момента той е минимален, но трябва да имаме едно наум.



- И да се пренесем на политическия терен в България. Служебният премиер Гюров смени всичките 28 областни управители преди предсрочните парламентарни избори. Как оценявате тази масова рокада – резонна ли е като част от подготовката за честни избори и ще повлияе ли тя на организационната работа по места?

- Смяната на областните управители е резонна и необходима, а надеждата на всички ни е, че това действие на служебния премиер е в посока на прозрачност и честност в битката за гласове на предстоящите парламентарни избори. Да се надяваме, че новоназначените областни управители ще водят честна и прозрачна политика и няма да имат политически зависимости и пристрастия.



- Официално се обсъди координацията между областните управители и дирекциите на МВР за подготовка на изборите. Смятате ли, че това взаимодействие може да бъде ефективно и без политически натиск?

- Смятам, че това взаимодействие може да бъде ефективно само когато няма политически натиск върху тези структури. С оглед на политическата ситуация в страната е явно, че политически натиск се оказва, и то основно от партиите от коалицията, която управляваше доскоро, както и от друга партия, която ги подкрепяше и понякога им налагаше и диктуваше политическите решения в парламента. В момента се забелязва яростен саботаж от същите тези партии, свързани с олигархията и криминалните структури. Те доброволно никога няма да искат да напуснат политическата сцена и ще се борят с всички сили и средства, с които разполагат – освен финансови, те са и властови. Фактът, че прокуратурата е под техен контрол, ги прави особено агресивни в нападките им към служебния кабинет на Гюров.



- Вътрешният министър Емил Дечев смени 23 полицейски началници в страната на ниво ОДМВР, включително в София и други големи дирекции. Какво според вас цели тази реорганизация на ръководството на полицията?

- Тази реорганизация цели отстраняването на зависими полицейски началници от политико-олигархичните кръгове, които са ги назначили. Не е тайна в средите на хората от сигурността, че при назначаването на всеки полицейски началник той поема определени задължения към кръговете, които стоят зад назначението му. Не е тайна също, че някои полицейски началници са замесени дори в криминални престъпления – наркотрафик, поръчкови разработки и арести на неудобни опоненти. Лично аз съм бил потърпевш два пъти от СДВР. Съществува чадър над различни видове престъпност. Според мен голяма част от полицейските началници – от началник-отдел нагоре – са политически и криминално обвързани с предишните управляващи. Ако искаме честни и прозрачни избори, тяхната смяна трябва да бъде извършена бързо.



- Анализатори твърдят, че смяната на полицейски началници може да бъде интерпретирана както като опит за по-добра координация на сигурността, така и като предизборен ход с потенциален политически ефект...

- Смяната на полицейските началници се интерпретира в зависимост от политическите пристрастия на анализаторите. Истината е, че тя е закъсняла на много места. Изборите започнаха да се купуват още преди оставката на коалиционния кабинет „Желязков“. Служебният кабинет трябва да бъде наясно, че освен купуване на гласове има и корпоративен вот, и етнически вот. Каквато и координация да направи, в най-добрия случай ще се намали процентът на купените гласове. В регионите има добре изградени структури на икономическо влияние – заложни къщи, предприятия, осигуряващи работни места, чиито собственици са зависими от определени партии или са пряко свързани с тях. Под страх от загуба на препитание хората гласуват за посочената от техния „феодал“ политическа сила. Този проблем трудно може да бъде преодолян от служебен кабинет. Друг сериозен проблем е контролът върху криминалния контингент. С махането на регионалния директор проблемът не се решава. Трябва да се навлезе по-дълбоко и да бъдат отстранени служители на МВР и на по-ниски управленски нива, които обслужват този криминален контингент.



- Като човек от системата за сигурност как гледате на структурирането на една областна дирекция на МВР – колко капсулирана става тя с времето?

- Структурата на регионалната дирекция зависи от политиката на министъра на МВР и от нейния директор. Ако министърът остави без контрол областния директор, той може да се превърне в местен феодал. Започва да обслужва местната олигархична и криминална власт в ущърб на обществото. Назначенията се правят под външна диктовка, извършват се действия или бездействия, които нарушават интересите на гражданите. Назначават се роднини, близки и приближени. От това страдат качеството и професионализмът на кадрите. Всичко това води до ерозия на доверието към МВР и хората започват да задават въпроса: „Защо им вдигнахме толкова заплатите, след като услугата „сигурност“, която получаваме, не е с необходимото качество?“



- Промените в различните дирекции идват на фона на случая „Петрохан“. Колко е разклатено общественото доверие към МВР на база тази трагедия?

- Тези промени трябваше да станат много преди случая „Петрохан“. Като експерт в областта на сигурността съм сигнализирал чрез интервюта и публикации, че професионалната подготовка в МВР е драстично спаднала, а критериите са занижени. Правят се шуробаджанашки назначения. Нивото на курсантите в Академията на МВР спада. Много качествени специалисти бяха принудени да напуснат под натиск. Резултатът е видим. Арогантността на прокуратурата и МВР по случая с хижа „Петрохан“ преля чашата на търпението на обществото. Появата на поръчкови експерти и психолози с угодни на властта тези допълнително засили общественото недоволство. Толерантността към подобно поведение вече е почти нулева.



- Част от политическите партии поставят под въпрос неутралността на служебния кабинет след тези кадрови промени. Смятате ли, че подобни действия могат да подкопаят общественото доверие в изборите или напротив – да го укрепят?

- Общественото доверие беше сведено до критично ниско ниво от партиите на статуквото. Оттук нататък пред служебния кабинет стои задачата да го възстанови и да възвърне доверието на гражданите в институциите. Всички негови действия се следят внимателно – от една страна от политическите му опоненти, които търсят повод да го компрометират, а от друга – от гражданското общество, което има надежда за промяна към по-добро.



- Каква е вашата прогноза за ролята на служебния кабинет в подготовката и хода на изборите след тези сериозни рокади?

- За да има реален ефект от тези рокади, те трябва да продължат и на по-ниски управленски нива в МВР. Служебният кабинет е длъжен да организира честни избори и действията му показват, че се стреми в тази посока. Министър Дечев ясно е дефинирал проблемите, пред които е изправен, и се опитва да ги реши.



- Очаквате ли обективно, ефективно и честно провеждане на вота, независимо от политическите рискове, които според някои анализатори съществуват?

- Отговорът е сложен. За спечелилите изборите вотът винаги ще бъде честен, а загубилите ще го оспорват. За да бъде възприет като честен от гражданското общество, трябва да се положат максимални усилия той да бъде прозрачен и законосъобразен. МВР и всички институции, които носят отговорност, трябва да приложат строго закона и да убедят гражданите, че вотът не е манипулиран.