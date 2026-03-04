Новини
Мнения »
Дарина Григорова при Явор Дачков: България реализира националния си идеал само в съюз с Русия

Дарина Григорова при Явор Дачков: България реализира националния си идеал само в съюз с Русия

4 Март, 2026 13:01 808 28

  • дарина григорова-
  • явор дачков-
  • русия-
  • българия-
  • национален идеал

Днешната русофобия е без исторически аналог. Съвременната русофобия е от бивши русофили и съветофили

Дарина Григорова при Явор Дачков: България реализира националния си идеал само в съюз с Русия - 1
Снимка: Гласове
Явор Дачков Явор Дачков журналист
Гласове Гласове
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Явор Дачков разговаря с проф. Дарина Григорова за 3 март, геополитическите измерения на българската история, целите на Путин и войната в Украйна. Разговорът е записан на 27 февруари 2026 година в Ехо Медия Студио преди войната в Иран.

Санстефанска България е руският геополитически проект за Балканите, а Берлинският договор - европейският. Фундаментът на българската държава е поставен от Русия и българският национален идеал съвпада с руските стратегически интереси на Балканите. Дори в периоди на тежки политически конфликти с Русия, включително при управлението на Стамболов или в началото на прехода при СДС, 3 март не се поставя под съмнение като символ на българската държавност. Сегашната русофобия на властта в България е без аналог, но няма потенциал да се превърне в господстваща идеология, защото българската идентичност е дълбоко свързана с православието и славянския свят, а историческите връзки с Русия са трайни и не могат да бъдат заличени политически.

Войната в Украйна е част от по-широка конфронтация между Русия и Запада с риск от бъдещ европейски военен сблъсък. Балканите остават зона на стратегическо напрежение. Русия е най-голямата православна държава и цивилизационен център. Противопоставянето ѝ със Запада има не само геополитически, но и духовни измерения. Путин е либерал и умерен лидер и може да дойде време Западът да си спомня с носталгия за него.

3 март не е просто дата от българската история, а фундамент на държавността на всички балкански народи, възкръснали благодарение на войните на Руската империя с Османската империя. Самото понятие „държавност“ на Балканите се възражда чрез руската политика. Санстефанска България е единственият геополитически проект, който съвпада с българския национален идеал и с руските стратегически интереси в региона, защото неговите граници практически съвпадат с границите на Българската екзархия.

Исторически българските национални цели могат да се реализират трайно само в съюз с Русия, защото европейските геополитически проекти на Балканите са свързани с ограничаване на българската държава или с цената на конфронтация с Русия. Временни съвпадения на интереси с други сили са възможни единствено в извънредни ситуации, най-често по време на война, но цената на подобни съюзи неизбежно е стратегически конфликт с Русия, което прави тези решения нестабилни и рискови в дългосрочен план.

Германската концепция за Mitteleuropa предвижда контрол над пространството от Балтийско до Средиземно море, а инициативата „Три морета“, подкрепяна от Великобритания чрез Полша, също включва България като част от антируски пояс. Присъединяването към подобни стратегии поставя страната в позиция на инструмент в чужди геополитически планове, които не съвпадат с българските национални интереси.

Съвременната русофобия е от бивши русофили и съветофили. Това е въпрос на професия, но не отразява обществените настроения. Исторически дори в периоди на остри политически конфликти с Русия, включително при управлението на Стамболов или по време на Втората световна война, 3 март се отбелязва тържествено от държавата, църквата и обществото. Дори политически сили с антируска ориентация не отричат освободителната роля на Русия. Сегашното идеологизиране на русофобията няма исторически аналог и не може да се превърне в устойчива доминираща позиция. Българското общество запазва по-сложно и многопластово отношение към Русия, основано на историческа памет, културна близост и религиозна общност.

Противопоставянето срещу Русия има не само политически причини, но е свързано и със завист към ресурсите, територията и цивилизационната самостоятелност на страната.

Както казва Фурсов, макар че още е атеист: „Руснаците са на колене, само когато се молят“.

Конфликтът в Украйна е резултат от дългогодишно напрежение, като Русия в продължение на години се опитва да избегне военна ескалация. Войната не е внезапно събитие, а процес, който постепенно достига неизбежна точка. Русия няма да прекрати конфликта без постигане на стратегическите си цели и той ще бъде доведен до край, независимо от времето, което ще е необходимо. Конфронтацията има по-широк геополитически контекст и е част от противопоставянето между Русия и Запада, което може да доведе до бъдещ европейски военен сблъсък. Ескалацията зависи от фактори като икономически решения, конфискация на руски активи или атаки срещу енергийна инфраструктура.

Украинският конфликт има не само геополитически, но и цивилизационни измерения, свързани с противопоставянето срещу православието. Преследването на каноничната Украинска православна църква и подкрепата за алтернативни религиозни структури се разглеждат като част от по-широк идеологически проект, насочен към прекъсване на историческата и духовната връзка с Русия. Русия остава най-голямата православна държава и носител на православната цивилизационна традиция, особено в исторически периоди, когато другите православни народи са били под чужда власт. Затова противопоставянето срещу нея се възприема не само като политически натиск, но и като духовен конфликт.

Думите на Илияна Йотова, че Русия е агресор, са - осъзнато или не - груба грешка. Дали е спонтанна реакция или презастраховане, но беше напълно излишно. Дали би могла президент Йотова да каже това нещо на Алеята на ангелите в Донецк? Да отиде и да го каже на тези хора: „Русия е агресор“. На избитите деца след 2014 година. Може би си струва да помисли за това.

Русия е суперпрезидентска република, но федералната ѝ структура осигурява автономия на регионите и съхраняване на местните култури и езици. Не съществува системна политика на русификация на малцинствата, а напротив - има държавни програми за запазване на културната идентичност на малките народи. Това създава различен модел на многонационална държавност в сравнение с процесите на национално унифициране в други части на Европа.

В руското общество съществува значителна степен на консолидация, включително сред политическия елит. Въпреки конфликта със Запада, вътрешната система запазва либерални елементи — медийно разнообразие, културни среди с различни позиции и отсъствие на масови политически репресии. Образът на Русия като напълно затворено общество не съответства на реалността.

Владимир Путин се стреми да поддържа баланс между историческите пластове на руското общество - наследството на „белите“ и „червените“, което остава дълбоко разделение в националното съзнание. Политиката му избягва радикално отричане на миналото, защото подобни действия могат да предизвикат вътрешна нестабилност. Русия не започва от нулата при всяка историческа промяна, а съхранява паметта си и извлича поуки от различните периоди. В този контекст Путин се разглежда като сравнително умерен и прагматичен лидер, а при евентуалната му смяна Западът може да се окаже изправен пред значително по-твърдо руско ръководство.

Световните процеси показват постепенно изместване на центъра на цивилизационното развитие към Изтока, включително засилване на стратегическите връзки между Русия и Китай. Тази тенденция се разглежда като дългосрочна и трудно обратима, независимо от текущите политически конфликти.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 23 гласа.
  • 1 Нека да пиша

    23 15 Отговор
    Хаха смях в залата . Кой е против съединението ,кой чрез Русия нападна България 1885г. Кой създаде македонската нация(заговори )през 1915г.

    13:03 04.03.2026

  • 2 пресолена

    9 5 Отговор
    е чак пък толкова....едва ли .

    13:04 04.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    17 17 Отговор
    Факти! Факти! И пак Факти!
    Докато западните сили са ни продавали на османците, Русия и особено руския народ е спасявал братя!
    Но.... българина е озверял неблагодарник по дефиниция!

    13:09 04.03.2026

  • 4 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    16 11 Отговор
    Тоя боклук да каже кой даде Северна Добруджа на Румъния като компенсация..това нещо, заедно със Сивилов н БАЕВА , СА НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ.

    13:09 04.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тия "русофили"

    10 2 Отговор
    Така и не разбраха, че за редовия Българин е все тая дали "елитите" ще плачат на гроба на Русия, или на гроба на САЩ, както и на всеки ЧУЖД гроб! Ние Българите се интересуваме САМО и единствено от добруването на нашето Отечество и всякакви намеци, че то били свързано само и единствено с Русия са си чиста проба демагогия и не познаване на настроенията и нагласите в Българското общество! Даже бих казал, че едно такова опростенческо представяне на нещата е ПАГУБНО за всяка една държава искаща да има свой път на развитие без да е насочвана от всякакви "пътеводни звезди"! И ако за тези псевдо русофили мантрата е, че България трябва да бъде една пионка в ръцете на Русия и да прави каквото тя й нареди просто зачерква цялата истори1 на Третата Българска държава и не кореспондира с здравия разум!

    13:20 04.03.2026

  • 7 Анджо

    9 5 Отговор
    Тая проклета русофилка се появи да защитава проклетата руска държава. Тази държава която ни вкара най мракобесната диктатура. Народ който се самизбива за някакъв комунистически идеал и накара от бившето СИВ да правят същото и тая ще ми хвали русия или бившето СССР. Като е толкова хубаво защо се разпадна и икономически се срина при положение ,че имат толкова много ресурси. Защо сега ревът ,че се отказваме от руските ресурси. Тая е завършила история в русия и затова и е много мило. Защо се опитаха да забранят православието по сталинско време. Леле тая какви глупости наговори, тя си мисли ,че Българина не се интересува и не е прочел някоя и друга книжка.🙆

    13:20 04.03.2026

  • 8 Сталин

    3 1 Отговор
    Мако утопия не лошо на такива противоречиви празници.

    13:24 04.03.2026

  • 9 Цитат:

    6 8 Отговор
    "Исторически българските национални цели могат да се реализират трайно само в съюз с Русия, защото европейските геополитически проекти на Балканите са свързани с ограничаване на българската държава или с цената на конфронтация с Русия."

    Абсолютно точно и примери - Берлинския и Ньойския договор, а след загубата ни през Вт.Св.война, Съветска Русия ни спасява от поредното западно разпокъсване.

    13:25 04.03.2026

  • 10 Анджо

    7 4 Отговор
    Така бяха промили мозъците на нашите комуняги ,че историята която сме учили тогава е на 50 %вярна или казано по повърхностна. Те искаха да намерят начин да докажат че азбуката е руска ,а не Българска, и на края казаха ,че е македонска и то даже филм направиха.

    13:26 04.03.2026

  • 11 ГаняПутинофила

    7 6 Отговор
    Те тая учи децата ни в СУ на путинофилия!
    Наш човек.

    Коментиран от #12

    13:26 04.03.2026

  • 12 Теб човек на нищо

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГаняПутинофила":

    не може да те научи.
    Нучил си се да ходиш прав и това е.
    За други дейности се изисква оборудване между ушите.

    13:30 04.03.2026

  • 13 Стига

    4 1 Отговор
    с тези съюзи и бахчуански манджи. Само това е в главата на селячеството. България може и трябва да се развива самостоятелно, поддържайки балансирани отношение с всички държави по света. Защо тези недоъчени все искат да ни пъхат в някакви колективистични проекти без бъдеще, не е ясно.

    13:30 04.03.2026

  • 14 Русодебил

    6 3 Отговор
    След цели 12 руско-турски войни за Проливите на Босфора им Ганя все още си мисли, че маскалите са дошли фа го асвабаждават!
    А Маскалия никога не прави нещо заради църните очи на някого!

    Коментиран от #22

    13:30 04.03.2026

  • 15 Алоооууу

    5 3 Отговор
    Русобката пак предава България на смъртожадните от кремъл.

    13:30 04.03.2026

  • 16 Край

    4 4 Отговор
    Преди руско -турската освободителна война имаше Кримска вийна. Защо англичани и французи не направиха българска държава сами си отговорете. Айо можете. И досега щяхме да им слагаме китки на паметниците и да им веем байраците.

    13:30 04.03.2026

  • 17 Ко речи?

    6 3 Отговор
    Не се подвеждайте по миловидното лице на тази жена. Тя е един от главните пропангатори на евразийския съюз в България, заедно с недоразумението Сивилов.
    Да твърдиш, че русия подкрепя българския национален идеал, когато тя е главният фактор зад създаването на държавата Македония, осакатяването на българския език 1946та година, дълбокото комплексиране на българина по отношение на миналото си и тн и тн е висша форма на цинизъм.
    Комуникацията на граф Игрантиев със султана преди войната ясно показва какви са руските намерения, само да има кой да я прочете..

    Коментиран от #21

    13:31 04.03.2026

  • 18 България

    1 1 Отговор
    трябва да върви по собствен път и да стои настрана от европейските крамоли. Иначе пак национална катастрофа. И във война ще ни набутат. Време е българите да пораснем и да вземем съдбата си в собствените си ръце. Имаме капацитет за това. Нямаме нужда от бункери и племенно мислене. За това има футбол и агитки

    13:34 04.03.2026

  • 19 Руски еничарин

    5 2 Отговор
    Фащай чемодана и на вокзала към блатата!

    13:34 04.03.2026

  • 20 Арни

    4 1 Отговор
    Много е права, като казва, че сегашните русофоби са бивши русофили. И аз така бях възпитаван, че Русия е наш брат и освободител, бях върл русофил…докато 1988 година заминах на работа в Русия. Запознах се с руснаците и начина им на живот, начина им на мислене. Станах свидетел как за бутилка водка се убива човек. Станах свидетел на пиянството на един народ, но пиянство без кавички. От тогава съм убеден вследствие на личните ми наблюдения, че 90% от руснаците са алкохолици и от тогава съм върл русофоб.

    Коментиран от #24

    13:36 04.03.2026

  • 21 Ехооо

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ко речи?":

    МакедонСКО бе в Санстефанска България. А Македония я създадоха Англия и Германия на Берлинския конгрес 1878

    13:36 04.03.2026

  • 22 Евродебил

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Русодебил":

    А колко са англо-турските, или френско-турските войни, а??

    13:39 04.03.2026

  • 23 България

    1 2 Отговор
    е малка, несъществена страна за да я иска някой за съюзник. Но именно в това се състои и нейния шанс да просперира като една независима и необвързана държава. Без да "членува" където и да е било, освен разбира се в ООН и неговите институции.
    Един ден българите ще проумеят тази проста истина.

    Коментиран от #26, #28

    13:39 04.03.2026

  • 24 Това

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Арни":

    изказване е доста расистко. Но като си тръгнах с личния опит, сподели тук кои точно народи стават и кои не стават в твоята расова йерархия....давай. просветли ни

    13:42 04.03.2026

  • 25 Българи

    0 1 Отговор
    от старо време - хаджи Генчо и дедо Либен. Нищо не се е променило.. Само ракията идва в по-луксозни опаковки (премиум , както му казват днес)

    13:45 04.03.2026

  • 26 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "България":

    Всички сме зависими , но зависи колко, особенно с комшиите.

    13:49 04.03.2026

  • 27 Познават се от далече

    1 0 Отговор
    Тази си е объркала държавата!!! Родена в България руСифилистича безплатна yрва....

    13:49 04.03.2026

  • 28 Констатация

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "България":

    И преди, и сега трупаме единствено пасиви от членството в различни международни политически, икономически или военни организации.

    13:52 04.03.2026