Джорджина Родригес омагьоса Милано с бляскава визия и събра милиони харесвания

Очарователната Джорджина Родригес, половинката на футболната легенда Кристиано Роналдо, отново прикова вниманието на социалните мрежи. Този път красавицата се потопи в модната атмосфера на Милано, където не пропусна да сподели с феновете си незабравими моменти от престоя си в италианската модна столица.

Снимките, които Джорджина публикува в профила си в Instagram, предизвикаха истински фурор сред нейните над 72 милиона последователи. Само за броени часове публикацията ѝ събра впечатляващите 1,1 милиона харесвания, а коментарите с възхищение и комплименти не закъсняха.

Модните събития в Милано се превърнаха в перфектния фон за стилните визии на Джорджина, която за пореден път доказа, че е не само модна икона, но и вдъхновение за милиони по света. Със своята харизма и изискан стил, тя безспорно се нарежда сред най-обсъжданите личности в социалните мрежи.