Новини
Спорт »
Други спортове »
Джорджина Родригес омагьоса Милано с бляскава визия и събра милиони харесвания

Джорджина Родригес омагьоса Милано с бляскава визия и събра милиони харесвания

4 Март, 2026 17:47 688 0

  • джорджина родригес-
  • кристиано роналдо-
  • социалните мрежи-
  • милано-
  • instagram

Снимките в Instagram предизвикаха истински фурор

Джорджина Родригес омагьоса Милано с бляскава визия и събра милиони харесвания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Очарователната Джорджина Родригес, половинката на футболната легенда Кристиано Роналдо, отново прикова вниманието на социалните мрежи. Този път красавицата се потопи в модната атмосфера на Милано, където не пропусна да сподели с феновете си незабравими моменти от престоя си в италианската модна столица.

Снимките, които Джорджина публикува в профила си в Instagram, предизвикаха истински фурор сред нейните над 72 милиона последователи. Само за броени часове публикацията ѝ събра впечатляващите 1,1 милиона харесвания, а коментарите с възхищение и комплименти не закъсняха.


Модните събития в Милано се превърнаха в перфектния фон за стилните визии на Джорджина, която за пореден път доказа, че е не само модна икона, но и вдъхновение за милиони по света. Със своята харизма и изискан стил, тя безспорно се нарежда сред най-обсъжданите личности в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове