Съдът на ООН определи крайни срокове за представяне на позициите на Иран и САЩ относно замразените ирански активи

4 Март, 2026 17:51 523 1

Иран трябва да представи своя меморандум до 25 ноември 2026 година, а САЩ могат да подадат контрамеморандум до 25 август 2027 година

Съдът на ООН определи крайни срокове за представяне на позициите на Иран и САЩ относно замразените ирански активи - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международният съд определи крайни срокове за представяне на писмени позиции от Иран и САЩ по спора относно замразяването на активите на Техеран от Вашингтон, се посочва в решението на съда.

В решението си от 30 март 2023 г. съдът е признал задължението на САЩ да изплатят обезщетение на Иран за нарушаване на международните му задължения при замразяването на активите на Ислямската република, но страните са били длъжни самостоятелно да се споразумеят за размера на плащанията в рамките на 2 години. Тъй като не е постигнато споразумение, въпросът е върнат в съда.

Според решението, Иран трябва да представи меморандум за позицията си до 25 ноември 2026 г. САЩ, от своя страна, са длъжни да подадат контрамеморандум до 25 август 2027 г. Съдът отбеляза, че сроковете са определени, като се вземат предвид позициите на двете страни. Представителят на Иран заяви, че страната се нуждае от приблизително шест месеца, за да подготви документа, докато САЩ посочиха деветмесечен срок поради промяна в правния екип по делото.

Както отбеляза съдът, делото се отнася до ирански активи, замразени в САЩ, и решения на американски съдилища, позволяващи част от тези средства да бъдат използвани за изплащане на обезщетения на жертви на терористични атаки. Техеран оспори действията на Вашингтон в Международния съд, като твърди, че те нарушават двустранния Договор за приятелство от 1955 г.

След като получи писмените становища на страните, съдът ще определи по-нататъшния ход на производството, включително евентуалното провеждане на изслушвания относно размера на обезщетението.


Нидерландия
