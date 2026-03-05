Николай Слатински: Мъглата на войната

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Основно мое притеснение, свързано с Войната с Иран, е, че цените на енергийните ресурси могат рязко и по-дългосрочно да подскочат, което да даде нови милиарди на Путин за унищожаване на Украйна (а и да повлияе на европейските икономики, които са силно зависими от тези ресурси).

За това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.

Мен лично оптимизмът за слаби и само краткосрочни нараствания на цените на енергийните ресурси все още не може да ме споходи.

Защото не съм уверен, че Войната с Иран ще е за няколко дни. Блестящите тактически успехи не са подкрепени нито с някаква по-ясничка стратегия, нито има базисно понятие за целите на тази Война.

Това създава риск от нейното хронифициране и превръщане в блато.

Иран е по-голяма държава от Афганистан и Ирак взети заедно, а знаем какво затъване бе и в Афганистан, и в Ирак и колко галактически бяха общите финансови, материални, информационни и човешки разходи там.

Сега започва да се надига (да пада) Мъглата на Войната и това поне мен ме тревожи.

Съвсем човешко е желанието, след като тази Война е започнала, да свърши колкото се може по-успешно колкото се може по-бързо.

Ето картината с цените на нефта и газа към началото на днешния ден.

Нефт (Brent – основен световен бенчмарк)

Днес (5 март 2026):

* около 84.1 USD / барел

В началото на войната (28 февруари – 1 март):

* около 70–72 USD / барел

Промяна

Спрямо началото на войната:

≈12–14 USD

≈ +17–20%

Спрямо предния ден:

+3.3%

Руски нефт Urals

Последна цена (3–4 март) - ≈ 68.83 USD / барел

Начало на войната: ~58–60 USD

Промяна +9–11 USD (~+16–18%)

Предния ден: ~62.5 USD

Промяна: ~58–60 USD (~ +8-10%)

Газ (Европейски бенчмарк TTF)

Днес (4–5 март 2026):

около 49.8 EUR / MWh

Преди войната (27–28 февруари):

около 31.9 EUR / MWh

Промяна

Спрямо началото на войната:

≈18 EUR / MWh

≈ +55–60%

Спрямо предния ден:

−8.3%

05.03.2026 г.