Новини
Мнения »
Николай Слатински: Мъглата на войната

Николай Слатински: Мъглата на войната

5 Март, 2026 16:01 1 185 14

  • николай слатински-
  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • нефт-
  • петрол-
  • горива

Това създава риск от нейното хронифициране и превръщане в блато

Николай Слатински: Мъглата на войната - 1
Снимка: Фейсбук
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Основно мое притеснение, свързано с Войната с Иран, е, че цените на енергийните ресурси могат рязко и по-дългосрочно да подскочат, което да даде нови милиарди на Путин за унищожаване на Украйна (а и да повлияе на европейските икономики, които са силно зависими от тези ресурси).

За това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.

Мен лично оптимизмът за слаби и само краткосрочни нараствания на цените на енергийните ресурси все още не може да ме споходи.

Защото не съм уверен, че Войната с Иран ще е за няколко дни. Блестящите тактически успехи не са подкрепени нито с някаква по-ясничка стратегия, нито има базисно понятие за целите на тази Война.

Това създава риск от нейното хронифициране и превръщане в блато.

Иран е по-голяма държава от Афганистан и Ирак взети заедно, а знаем какво затъване бе и в Афганистан, и в Ирак и колко галактически бяха общите финансови, материални, информационни и човешки разходи там.

Сега започва да се надига (да пада) Мъглата на Войната и това поне мен ме тревожи.

Съвсем човешко е желанието, след като тази Война е започнала, да свърши колкото се може по-успешно колкото се може по-бързо.

Ето картината с цените на нефта и газа към началото на днешния ден.

Нефт (Brent – основен световен бенчмарк)

Днес (5 март 2026):

* около 84.1 USD / барел

В началото на войната (28 февруари – 1 март):

* около 70–72 USD / барел

Промяна

Спрямо началото на войната:

≈12–14 USD

≈ +17–20%

Спрямо предния ден:

+3.3%

Руски нефт Urals

Последна цена (3–4 март) - ≈ 68.83 USD / барел

Начало на войната: ~58–60 USD

Промяна +9–11 USD (~+16–18%)

Предния ден: ~62.5 USD

Промяна: ~58–60 USD (~ +8-10%)

Газ (Европейски бенчмарк TTF)

Днес (4–5 март 2026):

около 49.8 EUR / MWh

Преди войната (27–28 февруари):

около 31.9 EUR / MWh

Промяна

Спрямо началото на войната:

≈18 EUR / MWh

≈ +55–60%

Спрямо предния ден:

−8.3%

05.03.2026 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    11 1 Отговор
    Много ясно за България ще има икономически последици. Предупреждавахме отдавна. По- важното е да остане в периферията на войната.

    Коментиран от #4

    16:05 05.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    32 2 Отговор
    Тоя петроханец няма нищо напротив израел и сащ да убиват деца, но цените на петрола го тревожат защото от това печелела Русия. Вярно е, че физиономията говори много за човека, на това ддушата му е също толкова гнусна.

    16:07 05.03.2026

  • 3 Съдията

    25 1 Отговор
    А за мен основното притеснение е, че отдавна не си пиеш хапчетата.😂

    16:07 05.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Паветниците ги тревожи факта, че русия щяла да спечели от скъпите горива. Виждаш ли до къде паднахте.

    Коментиран от #6, #9

    16:08 05.03.2026

  • 5 Сзо

    12 0 Отговор
    И какво излиза....тази война е пореднато действие на Тръмп в подкрепа на Путин

    16:18 05.03.2026

  • 6 Дориана

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    В никоя война няма печеливши има само губещи и разбити съдби.

    16:19 05.03.2026

  • 7 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Слатински иска с магарешки да го сгадат и да не го боли отзаде.
    Е нема такова нящо

    16:20 05.03.2026

  • 8 Роден в НРБ

    15 0 Отговор
    Аре вече да сгъваш бе, Слатински, мола ти се. Не се трае отвратително кривата ти еврейска сура

    16:22 05.03.2026

  • 9 Зеления

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    "Паветниците ги тревожи факта, че русия щяла да спечели от скъпите горива. Виждаш ли до къде паднахте."

    Те не падат отдавна от ППДБ, те копаят дъното. Аз вече не съм сигурен кои са били по големи фанатици в историята:
    -талибаните в Афганистан
    -комунистите в първите им години
    -или сегашните от ППДБ

    16:22 05.03.2026

  • 10 Циклон Б

    13 0 Отговор
    Слатински е евреин. Да си го имате предвид като (ако) му четете бозите

    16:23 05.03.2026

  • 11 Красимир

    7 0 Отговор
    Търсим изказването на Жириновски за бъдещата война в Иран от 2019 или 2018 година.

    16:23 05.03.2026

  • 12 Кенеди

    6 0 Отговор
    П@лячо!!!

    16:38 05.03.2026

  • 13 ЛИПСВАШЕ МИ ТОА

    2 0 Отговор
    ДЕБИ...ИЛ
    АМА ИСКАМ И ДАЙНОВ И ЛОЗАНОВ А И ГОЛЯМОТО ГИНИРАЛ
    АБЕ КО СТААА С ТАГАРЕВ И ПАСИТО

    17:33 05.03.2026

  • 14 А за цените

    0 0 Отговор
    В България притеснявате ли се? Май не.

    17:45 05.03.2026