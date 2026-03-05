Николай Слатински: Мъглата на войната

Основно мое притеснение, свързано с Войната с Иран, е, че цените на енергийните ресурси могат рязко и по-дългосрочно да подскочат, което да даде нови милиарди на Путин за унищожаване на Украйна (а и да повлияе на европейските икономики, които са силно зависими от тези ресурси).
За това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.
Мен лично оптимизмът за слаби и само краткосрочни нараствания на цените на енергийните ресурси все още не може да ме споходи.
Защото не съм уверен, че Войната с Иран ще е за няколко дни. Блестящите тактически успехи не са подкрепени нито с някаква по-ясничка стратегия, нито има базисно понятие за целите на тази Война.
Това създава риск от нейното хронифициране и превръщане в блато.
Иран е по-голяма държава от Афганистан и Ирак взети заедно, а знаем какво затъване бе и в Афганистан, и в Ирак и колко галактически бяха общите финансови, материални, информационни и човешки разходи там.
Сега започва да се надига (да пада) Мъглата на Войната и това поне мен ме тревожи.
Съвсем човешко е желанието, след като тази Война е започнала, да свърши колкото се може по-успешно колкото се може по-бързо.
Ето картината с цените на нефта и газа към началото на днешния ден.
Нефт (Brent – основен световен бенчмарк)
Днес (5 март 2026):
* около 84.1 USD / барел
В началото на войната (28 февруари – 1 март):
* около 70–72 USD / барел
Промяна
Спрямо началото на войната:
≈12–14 USD
≈ +17–20%
Спрямо предния ден:
+3.3%
Руски нефт Urals
Последна цена (3–4 март) - ≈ 68.83 USD / барел
Начало на войната: ~58–60 USD
Промяна +9–11 USD (~+16–18%)
Предния ден: ~62.5 USD
Промяна: ~58–60 USD (~ +8-10%)
Газ (Европейски бенчмарк TTF)
Днес (4–5 март 2026):
около 49.8 EUR / MWh
Преди войната (27–28 февруари):
около 31.9 EUR / MWh
Промяна
Спрямо началото на войната:
≈18 EUR / MWh
≈ +55–60%
Спрямо предния ден:
−8.3%
05.03.2026 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #4
16:05 05.03.2026
2 Вашето мнение
16:07 05.03.2026
3 Съдията
16:07 05.03.2026
4 Вашето мнение
До коментар #1 от "Дориана":Паветниците ги тревожи факта, че русия щяла да спечели от скъпите горива. Виждаш ли до къде паднахте.
Коментиран от #6, #9
16:08 05.03.2026
5 Сзо
16:18 05.03.2026
6 Дориана
До коментар #4 от "Вашето мнение":В никоя война няма печеливши има само губещи и разбити съдби.
16:19 05.03.2026
7 Хасковски каунь
Е нема такова нящо
16:20 05.03.2026
8 Роден в НРБ
16:22 05.03.2026
9 Зеления
До коментар #4 от "Вашето мнение":"Паветниците ги тревожи факта, че русия щяла да спечели от скъпите горива. Виждаш ли до къде паднахте."
Те не падат отдавна от ППДБ, те копаят дъното. Аз вече не съм сигурен кои са били по големи фанатици в историята:
-талибаните в Афганистан
-комунистите в първите им години
-или сегашните от ППДБ
16:22 05.03.2026
10 Циклон Б
16:23 05.03.2026
11 Красимир
16:23 05.03.2026
12 Кенеди
16:38 05.03.2026
13 ЛИПСВАШЕ МИ ТОА
АМА ИСКАМ И ДАЙНОВ И ЛОЗАНОВ А И ГОЛЯМОТО ГИНИРАЛ
АБЕ КО СТААА С ТАГАРЕВ И ПАСИТО
17:33 05.03.2026
14 А за цените
17:45 05.03.2026