ЦРУ въоръжава кюрдите в Иран, за да вдигнат въстание?

Още месеци преди началото на войната в Иран САЩ е установил контакт с иранските кюрдски групи. СиЕнЕн съобщава например, че ЦРУ започва да въоръжава тези групи - както в Иран, така и в Иракски Кюрдистан. Но в сряда Карълайн Левит, прессекретар на Белия дом, заяви, че информациите, според които президентът Тръмп е дал съгласие за някакъв план за въстание с участието на кюрдите в Иран, са „напълно неверни“.

По всичко личи, че целта е кюрдските сили в Иран да поведат въоръжена съпротива срещу режима. Кюрдските групи разполагат с хиляди бойци по границата между Иран и Ирак, а няколко от въоръжените групи вече направиха официални изявления, в които намекват, че скоро ще започнат военни действия и дори призовават иранските военни да напуснат редиците на армията. В същото време иранската Революционна гвардия обстрелва позициите на кюрдите.

Какво очакват да постигнат САЩ

Източник на Си Ен Ен каза, че идеята е кюрдите да се изправят срещу иранските сили за сигурност и да ги задържат, за да улеснят протестите на невъоръжените иранци в големите градове, без да се стига до насилия срещу тях, както се случи по време на големите протести през януари.

Алекс Плицас, анализатор на CNN и бивш високопоставен служител в Пентагона по времето на бившия президент Барак Обама, заяви, че САЩ „съвсем ясно се опитват да започнат процеса на сваляне на режима чрез въоръжаване на кюрдите, които са исторически съюзник на САЩ в региона“.

Американски официален представител казва, че кюрдите биха могли да предизвикат размирици и хаос в региона, с което да принудят силите на иранския режим да се бият на няколко фронта и да изтощят военните им ресурси. Други идеи се фокусират върху това дали кюрдите биха могли да завземат и задържат територия в северната част на Иран, която да създаде буферна зона за Израел. През последните дни израелската армия нанася удари по ирански военни и полицейски постове по границата с Ирак, отчасти за да подготви почвата за евентуален приток на въоръжени кюрдски сили в северозападната част на Иран, съобщава един от източниците на американската медия.

Какви проблеми може да предизвика този план

На първо време Ирак вече заяви, че няма да позволи въоръжени групи да преминат през границата на страната в Иран, за да извършват “терористични актове”. Това може да се превърне в сериозен проблем за операцията. Според експертката по Близкия изток Джен Гавито, работила в Държавния департамент на САЩ по времето на Джо Байдън, въоръжаването на кюрдите създава предпоставки за опасна ситуация. Пред Си Ен Ен тя коментира, че тези действия могат да подкопаят суверенитета на Ирак и да овластят въоръжени милиции, които не носят никаква отговорност и не разбират добре какви процеси могат да задвижат с действията си.

Кюрдските опозиционни групи в Иран пък далеч не са достатъчно въоръжени, за да поведат истински бунт срещу системата за сигурност на режима. Освен това те са фрагментирани и имат вътрешни конфликти помежду си. “Не е толкова просто американците да въоръжат прокси групировки, които да се сражават от тяхно име. Това е група хора, която мисли и за собствените си интереси и въпросът е искаме ли ние да се намесваме в това”, коментира пред СиЕнЕн представител на администрацията на Доналд Тръмп.

Пред “Ню Йорк Таймс” представители на кабинета в САЩ заявиха, че Вашингтон още не е взел финално решение дали ще продължи с тази стратегия, също защото финалното решение може изобщо да не зависи от САЩ или Израел, а да е в ръцете на кюрдското ръководство. Според източниците на американския вестник има и друг проблем - най-вече персийското население на Иран едва ли ще приеме радушно въоръжено кюрдско въстание. Кюрдите в страната са между шест и девет милиона от общо 90.

Дългата история на САЩ и кюрдите

Кюрдите са етническо малцинство, разпръснато из няколко държави - Турция, Ирак, Иран, Сирия и Армения. Те нямат собствена държава - нещо, за което от години се борят, но на което всички тези държави остро се съпротивляват. През последните години САЩ разчитаха на кюрдските сили като част от кампанията си за борба срещу “Ислямска държава” в Ирак и Сирия. Това включваше поемането на отговорността за охраната на хиляди задържани от терористичната групировка в импровизирани лагери в северната част на страната.

Но САЩ има и репутацията на страна, която вече е изоставяла кюрдите. След войната в Персийския залив през 1991 г. Съединените щати насърчиха кюрдско въстание в Ирак, но след това останаха безучастни, докато иракската армия избиваше кюрдските сили. Наскоро в Сирия - след падането на режима на Асад, САЩ не подкрепиха исканията на кюрдското малцинство и застанаха на страната на новия лидер на Дамаск Аш Шараа в желанието му да интегрира кюрдските сили в армията на страната.

Автор: Мина Киркова