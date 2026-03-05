Новини
ЦРУ въоръжава кюрдите в Иран, за да вдигнат въстание?

ЦРУ явно има план да въоръжи кюрдите в Иран, за да подпалят въоръжено въстание срещу режима в Техеран, като по този начин подпомогнат съпротивата на цивилните ирански граждани

ЦРУ въоръжава кюрдите в Иран, за да вдигнат въстание? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Още месеци преди началото на войната в Иран САЩ е установил контакт с иранските кюрдски групи. СиЕнЕн съобщава например, че ЦРУ започва да въоръжава тези групи - както в Иран, така и в Иракски Кюрдистан. Но в сряда Карълайн Левит, прессекретар на Белия дом, заяви, че информациите, според които президентът Тръмп е дал съгласие за някакъв план за въстание с участието на кюрдите в Иран, са „напълно неверни“.

По всичко личи, че целта е кюрдските сили в Иран да поведат въоръжена съпротива срещу режима. Кюрдските групи разполагат с хиляди бойци по границата между Иран и Ирак, а няколко от въоръжените групи вече направиха официални изявления, в които намекват, че скоро ще започнат военни действия и дори призовават иранските военни да напуснат редиците на армията. В същото време иранската Революционна гвардия обстрелва позициите на кюрдите.

Какво очакват да постигнат САЩ

Източник на Си Ен Ен каза, че идеята е кюрдите да се изправят срещу иранските сили за сигурност и да ги задържат, за да улеснят протестите на невъоръжените иранци в големите градове, без да се стига до насилия срещу тях, както се случи по време на големите протести през януари.

Алекс Плицас, анализатор на CNN и бивш високопоставен служител в Пентагона по времето на бившия президент Барак Обама, заяви, че САЩ „съвсем ясно се опитват да започнат процеса на сваляне на режима чрез въоръжаване на кюрдите, които са исторически съюзник на САЩ в региона“.

Американски официален представител казва, че кюрдите биха могли да предизвикат размирици и хаос в региона, с което да принудят силите на иранския режим да се бият на няколко фронта и да изтощят военните им ресурси. Други идеи се фокусират върху това дали кюрдите биха могли да завземат и задържат територия в северната част на Иран, която да създаде буферна зона за Израел. През последните дни израелската армия нанася удари по ирански военни и полицейски постове по границата с Ирак, отчасти за да подготви почвата за евентуален приток на въоръжени кюрдски сили в северозападната част на Иран, съобщава един от източниците на американската медия.

Какви проблеми може да предизвика този план

На първо време Ирак вече заяви, че няма да позволи въоръжени групи да преминат през границата на страната в Иран, за да извършват “терористични актове”. Това може да се превърне в сериозен проблем за операцията. Според експертката по Близкия изток Джен Гавито, работила в Държавния департамент на САЩ по времето на Джо Байдън, въоръжаването на кюрдите създава предпоставки за опасна ситуация. Пред Си Ен Ен тя коментира, че тези действия могат да подкопаят суверенитета на Ирак и да овластят въоръжени милиции, които не носят никаква отговорност и не разбират добре какви процеси могат да задвижат с действията си.

Кюрдските опозиционни групи в Иран пък далеч не са достатъчно въоръжени, за да поведат истински бунт срещу системата за сигурност на режима. Освен това те са фрагментирани и имат вътрешни конфликти помежду си. “Не е толкова просто американците да въоръжат прокси групировки, които да се сражават от тяхно име. Това е група хора, която мисли и за собствените си интереси и въпросът е искаме ли ние да се намесваме в това”, коментира пред СиЕнЕн представител на администрацията на Доналд Тръмп.

Пред “Ню Йорк Таймс” представители на кабинета в САЩ заявиха, че Вашингтон още не е взел финално решение дали ще продължи с тази стратегия, също защото финалното решение може изобщо да не зависи от САЩ или Израел, а да е в ръцете на кюрдското ръководство. Според източниците на американския вестник има и друг проблем - най-вече персийското население на Иран едва ли ще приеме радушно въоръжено кюрдско въстание. Кюрдите в страната са между шест и девет милиона от общо 90.

Дългата история на САЩ и кюрдите

Кюрдите са етническо малцинство, разпръснато из няколко държави - Турция, Ирак, Иран, Сирия и Армения. Те нямат собствена държава - нещо, за което от години се борят, но на което всички тези държави остро се съпротивляват. През последните години САЩ разчитаха на кюрдските сили като част от кампанията си за борба срещу “Ислямска държава” в Ирак и Сирия. Това включваше поемането на отговорността за охраната на хиляди задържани от терористичната групировка в импровизирани лагери в северната част на страната.

Но САЩ има и репутацията на страна, която вече е изоставяла кюрдите. След войната в Персийския залив през 1991 г. Съединените щати насърчиха кюрдско въстание в Ирак, но след това останаха безучастни, докато иракската армия избиваше кюрдските сили. Наскоро в Сирия - след падането на режима на Асад, САЩ не подкрепиха исканията на кюрдското малцинство и застанаха на страната на новия лидер на Дамаск Аш Шараа в желанието му да интегрира кюрдските сили в армията на страната.

Автор: Мина Киркова


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    30 6 Отговор
    Краварска демокрация

    Коментиран от #49

    17:05 05.03.2026

  • 2 хаха

    26 6 Отговор
    Ама сериозно?
    БеГе мисирките взеха че загряха. ХАХАХА!
    "цру" друг път. Това си беше официално изявление на съединените педофилски щати.

    Коментиран от #53

    17:07 05.03.2026

  • 3 Няма по вредна сган

    27 7 Отговор
    на света от САЩ!

    Коментиран от #44

    17:07 05.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    31 6 Отговор
    ЦPУ са филиал на MOCAД. Ционистите винаги воюват с чужди ръце.

    Коментиран от #9, #46

    17:07 05.03.2026

  • 5 Това означав

    18 5 Отговор
    Търсят предатели които да са послушни.

    17:08 05.03.2026

  • 6 Атома фъргай бай Дончо!

    8 16 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #43, #51, #64, #66

    17:08 05.03.2026

  • 7 Тракиец 🇺🇦

    17 8 Отговор
    ЦРУ са мъ.ршата. На еврейския терористичен режим .ЦРУ подкрепя и финансира тероризма навсякъде по света ..това го знае всеки с две мозъчни гънки

    Коментиран от #69

    17:08 05.03.2026

  • 8 Българин

    17 7 Отговор
    Айде, САЩ да започват сухопътна операция срещу Иран, както е заповедта на евреите. Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    Коментиран от #20

    17:09 05.03.2026

  • 10 Поправка

    11 3 Отговор
    Май не са питали Ердо,досега му връзваха ръцете ама този път може и да си изпълни желанията.

    17:10 05.03.2026

  • 12 Банго Костя

    7 11 Отговор
    Всички цигани от иранското посолство да се изгонят в Русия, а посолството закрито!

    Коментиран от #15

    17:10 05.03.2026

  • 13 хаха

    5 12 Отговор
    хаха
    Отговор
    Ватнишките подлоги да започват да грухтят.

    "Iraqi Kurds have launched a ground offensive in Iran"

    01:51 05.03.2026


    Как е мисирките??? Нямам намерение да ви търся и бюлетина за намеренията на сащ да финансират/въоръжават военни групировки в региона.

    Коментиран от #67

    17:11 05.03.2026

  • 14 Това

    9 4 Отговор
    Въстание ще бъде смазано от режима.

    17:12 05.03.2026

  • 15 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Банго Костя":

    МАН...ГАЛ. ПРОЗЗЗТ

    17:13 05.03.2026

  • 16 УСА боклук

    6 2 Отговор
    Мръсници сме! Ъпсолютни!

    17:14 05.03.2026

  • 17 Вашето мнение

    7 3 Отговор
    Дъ греат американ арми бютюфууул се пон..ка в Иран и сега търсят с чужда кръв да измият позора. Сащ никога не воюват със собствените си ръце и това вече започна да ги опозорява.

    17:14 05.03.2026

  • 18 Карго 200

    7 16 Отговор
    Руската армия не е просто лоша - тя е ходещ аборт. Надут, вонящ труп на военна сила, която не би могла да спечели и барска кавга, камо ли война. Те не са войници - те са косплеири на месо за топове в откраднати униформи, които се спъват в собствените си трупове, докато децата на Украйна играят Call of Duty c истински муниции.
    Оборудване? Смехотворно. Танкове, които се развалят, ако ги погледнеш криво. Дрони? Украинците ги използват като Uber Eats — поръчай, бум, сбогом ВМР. А „генералният щаб“? Банда уиски-подправени праисторически изкопаеми, които мислят, че изпращането на вълни от месо срещу картечници е стратегия.
    Севернокорейци? Те не са подкрепления те са човешки щитове с акцент. Рекрути от затвори? Половина от тях вече са мъртви от фентанил, преди дори да стигнат до фронта.
    Пролетно настъпление? По-скоро пролетно погребение. Те ще „настъпват" като пиян, който се влачи към вкъщи - бавно, мърляво, повръщайки кръв.
    Украйна не воюва тя просто прочиства.

    Коментиран от #25, #27, #68

    17:14 05.03.2026

  • 19 хаха

    3 10 Отговор
    Толкова са назад мисирките с материала, че чак е забавно. Типични ватнишки/пеевски/тиквенски джурналя.
    Като останалата сган в онова БЛАТО.

    АКТУАЛНО: Саудитският политически анализатор Ахмед Ал-Ибрахим пред новинарския канал Ал Арабия.

    „Двама агенти на Мосад, които са поставяли БОМБИ в Саудитска Арабия, за да убиват мюсюлмани, току-що бяха арестувани от саудитските сили за сигурност.“

    (Израелка не обръща внимание на това и му се смее.)
    Да си намерите видеото сами... ХАХАХА

    Кухи ориенталско-ватнишки добичета.

    17:15 05.03.2026

  • 20 Вашето мнение

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Сащ нищо не започват, техните войници ще си счупят маникюра, мъчат се да подкукуросат други. Позорището на света се нарича сащ.

    17:15 05.03.2026

  • 21 очевидно

    8 2 Отговор
    Пак ще им пробутат номера, че ще им направят самостоятелна държава! Дали ще се хванат отново, след като в Сирия ги предадоха накрая?

    Коментиран от #35

    17:16 05.03.2026

  • 23 Туман

    7 2 Отговор
    С тези си номера фашистите буквално създадоха всички терористични организации активни днес, всяка една.

    17:17 05.03.2026

  • 24 Запознат

    9 2 Отговор
    "Какви проблеми може да предизвика този план"

    Може да накара Турция твърдо да застане на страната на Иран и да излезе от НАТО - и без това турците не са първи дружки с евреите.

    Коментиран от #32

    17:17 05.03.2026

  • 25 Това са безспорни

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Карго 200":

    Факти.

    Коментиран от #28

    17:18 05.03.2026

  • 27 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Карго 200":

    Какво стана със зеления бре - жив ли е още - напълно го забравихте.

    17:20 05.03.2026

  • 28 Читател

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Това са безспорни":

    Сам ли си отговаряш - не е лошо да посетиш психиатър.

    17:21 05.03.2026

  • 29 Ако има нещо

    4 0 Отговор
    дето да обединява аятолаха и шаха това е, че няма да допуснат сепаратизъм.Реджо и той особено за кюрдите (справка Сирия и Ирак). Новия сирийски алфа мъжкар също не им цепи басма.

    17:22 05.03.2026

  • 31 Малеев,

    5 0 Отговор
    как бъркат в здравето на Ердоган самооооо!

    17:23 05.03.2026

  • 32 Търновец

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Запознат":

    Да вярно е че има такава възможност - Кюрдите да използуват Американско оръжие срещу Турция но е възможно и Тюркяните да се възползуват от беззаконието и да навлязат дълбоко в чужди страни

    Коментиран от #54

    17:23 05.03.2026

  • 33 шорошко еврейче-гейче ,

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Приключил си ти кашерно 🇮🇱💩

    17:24 05.03.2026

  • 34 Ами

    2 3 Отговор
    Аз мисля, че този народ отдавна е доказал правото си на собствена държава !

    Коментиран от #38

    17:25 05.03.2026

  • 35 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "очевидно":

    "Дали ще се хванат отново, след като в Сирия ги предадоха накрая?"

    То със всички техни подлоги накрая това се случва - използват ги и ги предават. Просто за тях са полезни иди0ти. Помним техните привърженици как висяха по колесниците.

    17:25 05.03.2026

  • 36 Не, първо е

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Северна Корея. Грешното Кимче с големите бомби.

    Жена ми му се кани, и тя иска да го напада. Заради грозната прическа. Развалял бил нейните естетически възприятия.

    17:28 05.03.2026

  • 37 факуса

    2 1 Отговор
    ха ха великите не смеят лично щот пак ще бягат некадърниците сащисани,де го тийм 6 нала са непобедими,ама срещу мъртавци

    17:28 05.03.2026

  • 38 Възмутен

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    "този народ отдавна е доказал правото си на собствена държава"

    Обаче палестинците нямат право на собствена държава нали защото ще накърнят мераците на господарите ти да им заграбят земите.

    Защо така винаги едностранни са ви "евроатлантическите ценности".

    17:28 05.03.2026

  • 39 Някой си

    1 0 Отговор
    Машината на снимката е българска !

    17:29 05.03.2026

  • 40 Дедо ти

    1 1 Отговор
    Ша ми вдигат кюрдите дррр Тиа ....й ,ша ми вдигат ,ако така лесно се вдигало ....

    17:29 05.03.2026

  • 42 Кюрдите

    2 2 Отговор
    са иранските македонци. Иранска народност, но със пусната муха.

    Коментиран от #55

    17:29 05.03.2026

  • 43 си пън

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    да фърли ама не му стиска на дончо перчема а и немат работеща,сичко е ръжда

    Коментиран от #59

    17:30 05.03.2026

  • 44 Жалко за Пригожин

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Няма по вредна сган":

    Има Исраел!!! А за нас лично Англия (за които знае повечко за нашата история).

    17:31 05.03.2026

  • 45 ЯСНО!

    3 3 Отговор
    САЩ имат голям мерак и в Иран да спретнат един кървав ,,Майдан",като в Украйна,но тук не са познали...!

    17:31 05.03.2026

  • 46 А МОСАД са създадени от

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    и филиал на британските служби. Те винаги вършат магариите си криейки се зад други.
    Иначе си прав, че МОСАД пък чрез лобито си конропира САЩ и службите му.

    Коментиран от #61

    17:32 05.03.2026

  • 47 Ердоган не е вечен

    2 0 Отговор
    Кюрдите рано или късно ще си имат държава..
    Е и?

    Коментиран от #50

    17:32 05.03.2026

  • 48 Клати Курти

    1 1 Отговор
    Под Логи Те и предателите никой не ги обича ,използват ги и ги захвърлят като мокри кърпички ,ако нямат късмет даже и се оттърват от тях .

    17:32 05.03.2026

  • 49 Няма значение

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Каква демокрация е,краварска. биволска ,телешка........важното е ,че не е руска!!

    17:33 05.03.2026

  • 50 Османагич 🇹🇷

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ердоган не е вечен":

    А българските турци автономен район ,кога ?

    Коментиран от #52

    17:34 05.03.2026

  • 51 За сега бай-Дончо...

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    ...фърга само къчове,като дръгливо магаре...!

    Коментиран от #63

    17:34 05.03.2026

  • 52 Кога БГ...

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Османагич 🇹🇷":

    ...излезе от НАТО...!
    За сега-забрави!

    Коментиран от #60

    17:35 05.03.2026

  • 53 Пръдлячко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Бъркаш!!Няма по педофилски и джендерски щати от РФ!

    Коментиран от #58

    17:36 05.03.2026

  • 54 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Търновец":

    "но е възможно и Тюркяните да се възползуват от беззаконието и да навлязат дълбоко в чужди страни"

    Мислиш ли че Ердоган ще е много щастлив ако въоръжат терористи каквито са кюрдите за него. Те за да имат някакъв успех в Иран трябва да ги въоръжат много здраво защото Иран е по-голям и от Турция. Турция за да навлезе в Иран ще трябва освен с иракчаните да се бие и с кюрдите.

    Другия вариант е американците да им дадат съвсем малко оръжия и да ги насъскат да се бият и така иракчаните да свършат работата на Ердоган като унищожат кюрдите.

    17:36 05.03.2026

  • 55 Нямам повече вьпроси

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Кюрдите":

    Ами те и урките са руснаци ужилени от полска пчела!!

    17:36 05.03.2026

  • 56 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "хаха":

    Чикитта ,ти па мой ми прехванеш ко жени а Шахед между бузките ,въпреки че си вече дррррттт пррррр ди4 .

    17:37 05.03.2026

  • 57 Не само кюрдите

    0 1 Отговор
    но и всички джихадистки групировки които създадоха и хранят ще активират, след като разбраха, че губят позорно и пасианса им не излезе.

    17:37 05.03.2026

  • 58 Сульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пръдлячко":

    Лапуркай бе трррръбарр пллллл е Шиффф,кво ми се обясняваш !

    17:38 05.03.2026

  • 59 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "си пън":

    сипънчо,нещо горе при тебе има неработещо бре

    17:39 05.03.2026

  • 60 Османагич 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Кога БГ...":

    Нато ,мато ,не е решил султан Ердо не го е направил ,нато не се занимава с конфликти между своите членове ,джанъм .Учи турски ,след време и хляб нама да ти дадът ако не знаеш .

    Коментиран от #65

    17:41 05.03.2026

  • 61 Бууухахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "А МОСАД са създадени от":

    А Китай вече контролира Русия,навсякъде и във всичко.

    17:41 05.03.2026

  • 62 Много интересно,от изявлението на

    0 0 Отговор
    кюрдските представители преди малко,става ясно,че те не знаят нищо и няма да се намесват в този конфликт.Така излиза,че краварника лъже яко,както винаги и води долна пропаганда на лъжа и лицемерие.

    17:43 05.03.2026

  • 63 Пръдляци

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "За сега бай-Дончо...":

    Хвърлянето на атомна бомба не като да съборите кочината на село. Последиците от нея ще дойдат и в България.Ти под полата на майка си ли ще се скриеш??

    17:44 05.03.2026

  • 64 Ам след туй кож ша праи,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    като и русия и китай имат атом,че и северна Корея и ще стане една майка плаче.Това суб безмозъчните несе изказвайте,че само заемате пространство с безмозъчните си логореи.

    17:45 05.03.2026

  • 65 Ко речи...,Ко...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Османагич 🇹🇷":

    ,,Султан-Ердо" ли...?!
    Дето никой Турчин не го обича в Турция,защото им срина икономиката,а за лирата...нямам думи...!
    На власт го държи само терора и репресиите над собственият си народ...!
    Но и той ще падне скоро,като Мадуро и Аятолах Хоменей ..!!!

    17:47 05.03.2026

  • 67 Квичене и грухтене е запазена

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    марка за вас и без това само квичите без мозъчно вече 4 години и сало кокаине отива на дъното на блатото.

    17:49 05.03.2026

  • 68 заарди това при последния обмен надутите

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Карго 200":

    бели чували с трупове бяха 1000 за кокаине Киев и само 30 за Москва.

    17:51 05.03.2026

  • 69 Пръдльо мамин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦":

    Но ти ,с едната гънка не знаеш че по голям терорист и агресор от СССР/Русия,НЯМА!! Русия/СССР са атакували:
    1918 - Украйна
    1920 - Полша
    1920 - Азербайджан
    1921 - Грузия
    1929 - Китай
    1938 - Япония
    1939 - Полша
    1939 - Финландия
    1940 - Румъния
    1940 - Естония
    1940 - Латвия
    1940 - Литва
    1946 - Китай
    1950 - Северна Корея
    1950 - Китай
    1953 - Берлин
    1956 - Унгария
    1968 - Чехословакия
    1975 - Ангола
    1977 - Етиопия
    1979 - Афганистан
    1988 - Азербайджан
    1989 - Грузия
    1990 - Азербайджан
    1991 - Северна Осетия
    1991 - Литва
    1992 - Молдова
    1992 - Грузия
    1992 - Ичкерия
    1992 - Таджикистан
    1992 - Молдова
    1994 - Абхазия
    1994 - Ичкерия
    1999 - Ичкерия
    2008 - Грузия
    2014 - Украйна
    2015 - Сирия
    2022 - Украйна

    17:51 05.03.2026