Крайната десница в Европа се оказа в небрано лозе след атаката на САЩ срещу Иран

Бомбардировките на Иран от САЩ и Израел разкриват разлом в сърцето на крайната десница в Европа, пише "Политико".

На целия континент лидерите, подкрепящи дневния ред на MAGA, са принудени да избират между своите антиинтервенционистки инстинкти и приемането на офанзива срещу един ислямистки режим, който отдавна определят като заплаха за сигурността на Запада. Ескалацията разкрива дългогодишно противоречие в националистическите партии в Европа. Мнозина се определят като опозиция на това, което описват като ислямизация на Европа, и виждат Израел като естествен съюзник. Те обаче водят и кампания срещу това, което представят като американско имперско превишаване на властта и скъпоструващи външни ангажименти. В същото време се опасяват, че нов конфликт в Близкия изток може да дестабилизира региона и да предизвика нови миграционни потоци.

Във Франция крайнодесният "Национален сбор", който е на първо място в проучванията преди президентските избори следващата година, зае принципна позиция срещу американската намеса във Венецуела през януари, определяйки залавянето на лидера на страната Николас Мадуро като нарушение на националния суверенитет.

Реакцията на американско-израелската кампания в Иран обаче беше далеч по-предпазлива, като се забеляза грешка в подкрепа на ударите.

"Ние подкрепяме действията, предприети от Съединените щати, дори, честно казано, да не ни харесва едностранният им аспект", заяви вчера Себастиан Шеню - зам.-председател на френския "Национален сбор".

През последните месеци "Националният сбор" се стреми да се представи като твърд поддръжник на Израел, като председателят му Жордан Бардела определи "ислямистката заплаха" като общ враг за Франция и Израел.

Бардела посети страната за първи път в историята миналата година - ход, който се възприема като начин за по-нататъшно дистанциране на партията от антисемитските и омаловажаващи Холокоста изказвания на покойния ѝ основател Жан-Мари льо Пен.

Завой във Франция

Това позициониране прави откровеното противопоставяне на офанзивата срещу фундаменталисткия ислямистки режим, зарекъл се да унищожи Израел, политически трудно.

Марин льо Пен - фактическият лидер на партията, реагира предпазливо, когато бомбите започнаха да падат. Докато водеше кампания за местните избори в събота, тя първоначално се ограничи до отбелязване на ударите и изчака до неделя, за да публикува официално изявление в X, изразявайки солидарност със съюзниците на Франция в региона, засегнат от иранските контраатаки. "Франция трябва да посрещне момента: редом със своите съюзници и напълно мобилизирана, за да защити своите граждани", изтъкна тя.

Забележително е, че липсваше каквото и да е осъждане на едностранната офанзива срещу Иран - рязък контраст с категоричния език, който тя използва след операцията на САЩ във Венецуела само месец по-рано.

"Суверенитетът на държавите никога не подлежи на обсъждане, независимо от техния размер, сила или континент", написа тя в изявлението си, получило похвала в нейната партия, която традиционно се противопоставя на американския империализъм. "Да се ​​откажем от този принцип днес за Венецуела или за която и да е друга държава, би означавало да приемем собственото си робство утре".

Очевидно осъзнавайки обвързаността между двете ситуации, Бардела се стреми да постигне внимателен баланс, като подчерта, че всяка "легитимна и устойчива" промяна на режима трябва да дойде от иранския народ. Той бързо се насочи към вътрешното въздействие на конфликта и призова ЕС и френското правителство да защитят гражданите от очаквано покачване на цените на енергията.

Вчера Шеню се опита да обясни очевидното противоречие между позицията на партията относно атаките на Иран и предишната позиция на неговата партия относно Венецуела.

"Тук е различно, защото има непосредствена опасност, защото е заложена ядрена заплаха и Израел е в ситуация, в която може да бъде унищожен от Иран", посочи той.

Разкол в Германия

Отвъд Рейн въпросът се оказа също толкова деликатен за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия".

Съпредседателите на партията Алис Вайдел и Тино Хрупала изразиха "голяма загриженост" относно атаките през уикенда и предупредиха, че "подновената дестабилизация на Близкия изток" "не е в интерес на Германия" и "трябва да бъде прекратена".

Тази позиция не се хареса на високопоставени партийни фигури, които смятат, че офанзивата срещу ислямисткия режим в Иран трябва да бъде подкрепена.

След изявлението на партийното ръководство депутатът от АзГ Андреас Блек написа в групов чат в Telegram, че се чувства "непредставен по отношение на съдържанието" и че партийната линия трябва да бъде изяснена.

Други публично изразиха несъгласието си и обвиниха партийното ръководство, че повтаря призиви за сдържаност, идващи от центристко-леви фигури като бившия външен министър Аналена Бербок - виден член на Зелената партия.

АзГ, която се конкурира с Християндемократите за най-популярна партия в страната, традиционно подкрепя Израел. През последните месеци обаче тази подкрепа отслабна. Хрупала призова за прекратяване на доставките на оръжие от Германия след смъртта на цивилни в Газа и за по-широка преоценка на отношенията на Берлин с Израел.

Препозиционирането отразява нарастващото влияние на проруско, антиамериканско крило, коренящо се в Източна Германия, където се очаква АзГ да се представи силно на предстоящите регионални избори.

Вътрешни разделения

Моментът е деликатен. И двете партии са на високи позиции в социологическите проучвания, като френския "Национален сбор" води преди президентските избори догодина, а "Алтернатива за Германия" се бори да стане доминираща политическа сила в Германия. Нова международна криза рискува да разкрие вътрешните им разделения точно когато се опитват да убедят избирателите, че са готови да управляват.

Външната политика вече се оказа разломна линия, особено по отношение на отбранителната политика и войната в Украйна - уязвимости, които техните центристки опоненти могат да използват.

Президентските избори във Франция през 2027 г. "ще бъдат решени до голяма степен по международни въпроси", прогнозира Гаспар Ганцер - бивш съветник по комуникациите на социалистическия президент Франсоа Оланд, преди атаката срещу Иран. "Никой няма да иска да изпрати в Елисейския дворец някой, който не може да се противопостави на Доналд Тръмп или Си Дзинпин."

Не всички европейски партии са толкова противоречиви.

Джордже Симион - лидер на Алианса за обединението на румънците, заяви: "В Иран, Венецуела и други места по света администрацията на Тръмп прави това, което е необходимо за безопасността на свободния свят и демокрацията".

В неделя нидерландският крайнодесен пламенник Герт Вилдерс приветства смъртта на "ислямския дявол" Али Хаменеи, а съюзникът на Тръмп Найджъл Фараж остро определи реакцията на премиера Киър Стармър на кризата като "жалка" и разкритикува първоначалния му отказ да позволи на САЩ достъп до британските бази за мисии срещу Иран.

Разликата в ясно заявената позиция стана видима в понеделник, когато Фараж повтори тезата си на пресконференция, заявявайки, че бавното вземане на решения от Стармър заплашва "специалните отношения" на Обединеното кралство със САЩ и представлява "сериозна заплаха за НАТО".

Бардела, за разлика от него, отмени пресконференция относно местните избори, насрочена за същия ден, позовавайки се на международната ситуация.

Той не обяви веднага нова дата.