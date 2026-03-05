Анализът на ИСА: България в нова ситуация - "Радев" и "Петрохан" разместиха пластовете

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Институтът за стратегии и анализи (ИСА) публикува политическия си анализ за събитията в България, в Европа и в света през месец февруари 2026 година под заглавие:

БЪЛГАРИЯ В НОВА СИТУАЦИЯ – „РАДЕВ“ И „ПЕТРОХАН“ РАЗМЕСТИХА ПЛАСТОВЕТЕ



СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА АНДРЕЙ ГЮРОВ – С ЛОШ СТАРТ И ПОД ОБСАДА

СЛУЧАЯТ „ПЕТРОХАН“, КОЙТО ВЗРИВИ ОБЩЕСТВОТО

ГЕРБ СЕ МОБИЛИЗИРА И КОНСОЛИДИРА

ПП-ДБ – УДАР ВЪРХУ МРЕЖАТА ОТ НПО-ТА

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ СЕ ПРИДВИЖВА НАДЯСНО

ДПС – БЕЗ ОТЛИВ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ЯСНА КОНСЕРВАТИВНА ПОЗИЦИЯ

САЩ ЗАТЯГАТ ПРИМКАТА ОКОЛО ВРАТА НА КУБА

Предлагаме ви резюме от ОСНОВНИТЕ ИЗВОДИ И ПРОГНОЗИ:

В България тече силна политическа динамика, съизмерима с края на 1989-а и първите години на 90-те.

Февруари е третият месец, през който отчетливо се разместват политическите пластове.

Първият тласък бе през декември, когато протестите срещу бюджета станаха масови и доведоха до оставката на правителството на Росен Желязков.

Вторият бе през януари, когато след дълго обществено очакване за президентски проект Румен Радев обяви, че подава оставка като президент и ще създаде нова политическа сила.

Третият дойде от трагедията „Петрохан-Околчица“, която започна ударно да се развива от 2 февруари и погълна изцяло общественото внимание, включително заради имплантирания политически елемент.

Към тези три момента се добави и активността на служебното правителство, което влезе остро във важните теми – даде заявка за отстраняване на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, поиска и получи оставката на главния секретар на МВР, смени с един замах всичките 28 областните управители с кадри на ПП-ДБ и др.

Силната динамика в последните три месеца се оглежда и във

факта, че основната интрига за предстоящите избори се измества.

Подемът на ПП-ДБ през декември и появата на Радев през януари провокираха очакването, че може да се води битка за конституционно мнозинство, което не включва ГЕРБ и ДПС. След случая „Петрохан-Околчица“, който удари ПП-ДБ, тази хипотеза изглежда невъзможна за реализация. Основната политическа интрига/залог сега е дали проектът „Радев“ и ПП-ДБ ще имат мнозинство за съставянето на правителство след изборите. Има и друг ключов въпрос: ще искат ли да управляват заедно?

На терена е нов играч, който променя значително партийните баланси.

Още на ниво проект политическа сила начело с Радев е с потенциал да спечели парламентарните избори. Победата обаче няма да даде гаранция за успех при съставянето на правителство. „Радев“ ще има нужда от коалиционен партньор. Естествен съюзник би била БСП на Крум Зарков, но засега социалистическата партия е под чертата за влизане в НС. Една от причините за ерозията е и проектът „Радев“, към когото се ориентират леви гласове.

Голямото предизвикателство пред БСП е да стане различима от „Радев“, като убеди избирателите си в своите предимства.

Кадровият пъзел на служебната власт сочи, че „Радев“ получава бонуси – основно на терена на МВР и сигурността, но от възхода му губят и ПП-ДБ. Периферията на коалицията намира лесен начин да се пренасочи към сила, която е срещу модела „Борисов-Пеевски“, но в същото време не страда от крайна русофобия.

За по-малките формации би било контрапродуктивно да удрят Радев, затова цялата им политическа енергия е насочена срещу ПП-ДБ. Въпреки това, с презумпцията да не губят гласа си, значим дял от избиратели като правило се насочва към победителя или сигурните участници в парламента. След публикуването на първите прогнозни резултати този тренд изглежда необратим.

С острата си реторика Радев придава на предстоящите избори съдбоносен характер. Като най-важна стъпка от разграждането на модела се разглежда изборът на нов ВСС и на нов главен прокурор. За да се постигне тази цел е необходимо квалифицирано мнозинство, което обяснява въздържанието му да чертае червени линии преди изборите.

Към медиите няма теч на информация от политическата кухня на новия проект. Това сочи, че Радев има доверие само на тесен кръг и работи само с него, въпреки че през годините успя да създаде своя „кохорта“ от хора с управленски опит и експертизи.

Не изключваме създаването на програмно правителство с кратък хоризонт и нови избори, които да бъдат предизвикани с очакването за по-висок резултат и постигане на конституционно мнозинство. Включително, за да бъдат възстановени правомощията на президента в частта за назначаване на служебно правителство.

Берлин следи с повишен интерес възгледите и действията на Радев, но и Радев ухажва Берлин като традиционен партньор в политиката и в икономиката.

Една от първите срещи на Радев като политически лидер знаково бе с българи в германската столица Берлин. Той даде интервю и за Berliner Zeitung, където изложи позициите си по всички важни за България и Европа теми – от еврото до Съвета за мир на Тръмп и необходимостта от повече дипломация за решаване на конфликта в Украйна.

Радев определи състава на служебния кабинет като партиен, с „ярко изразени партийни и политически лица“ и препрати към „сглобката“ и конституционните промени.

Отношението му към неправителствения сектор и партиите от коалицията ПП-ДБ, чиято основа са НПО-тата, го позиционира в консервативната и патриотична ниша. ПП-ДБ могат да му бъдат временен ситуационен партньор, но нищо повече.

Голямата цел на Радев е да управлява самостоятелно, а засега следващото правителство се очертава да бъде коалиционно.

Президентът Илияна Йотова е принудена да играе в стеснено от законодателя поле.

От кандидатите за служебен премиер Андрей Гюров бе единственото име, което не бе свързвано по някакъв начин със статуквото, и с избора му Йотова даде знак, че е чула протестите.

Очакванията, че Йотова ще предложи продължение на мандата на Радев на основата на копи-пейст, са наивни. Тя има политически опит и характер, а новият ѝ стил, включително като комуникация с партиите, медиите и обществото се очерта още при първите ходове.

Атмосферата на „Дондуков“ 2 е по-конструктивна и по-приветлива.

Андрей Гюров, очаквано, не получи толеранс от партиите. Изключението е ПП-ДБ, което може да постави коалицията в поредната уязвима ситуация, тъй като „Гюров“ се възприема като кабинет на ПП-ДБ.

Коалицията и правителството стават зависими един от друг. „Гюров“ ще бъде атакувано заради ПП-ДБ, които са в кампания, а всяка грешка на кабинета ще се превръща в пасив за коалицията.

Важи обаче и обратното - всеки успех може да ѝ донесе точки.

Още на старта си правителството се изправи пред перспективата да бъде атакувано нон стон, а и то самото започна с фалстарт (Стоил Цицелков). Фактът, че всички нови областни управители са от ПП-ДБ, поражда съмнения за неговата безпристрастност.

По линията статукво-промяна правителството е ориентирано към промяната.

По линията Изток-Запад - към западния свят, от който България официално е част.

По линията консерватизъм - глобализъм, в частност Тръмп-Сорос, е ориентирано към либералните ценности на глобалния свят. Тоест, към идеологията на Сорос.

Столът на Борислав Сарафов отново се превръща в гореща точка, този път – преди решителни избори. Това ще втвърди и двете страни, които ще влязат в битката с целия си набор от инструменти.

Провеждането на честни избори засега е под въпрос.

Да правиш поправки в Изборния кодекс непосредствено преди избори ерозира доверието към честността на предстоящите избори. Да смениш всички областни управители само с партийни лица – също.

Парламентът, уви, влезе във време на морална агония с безпрецедентен език и скандално поведение от страна на народни представители.

Трагедията „Петрохан-Околчица“ бе използвана за брутална разправа с опонентите пред включени камери. Преките излъчвания на заседанията на Народното събрание трябва сякаш да се обозначават с предупреждение, че е неподходящо за лица под 18 години.

Резултатите от извънредните парламентарни избори станаха зависими от развоя на разследването по случая „Петрохан-Околчица“. Всеки обрат може да повлияе върху доверието към едни политически сили и да потопи други.

Трагедията предизвика безпрецедентно обществено внимание по редица причини. Една от тях - екстремно политизиране, засилено от предстоящите избори.

Развитието на казуса, който се размножи под формата на най-различни версии, показа ясно две неща: първото - разследващите направиха отчетливи комуникации грешки; второто - доверието към тях е екстремно ниско.

С времето въпросите не намаляваха, а се увеличаваха. Белите полета, които остават без убедителни обяснения, са още едно обяснение за пика от недоверие и от конспиративни теории.

Тема, която предстои да се развива с още по-голяма сила: кои са дейностите, които държавата може да прехвърля на неправителствени организации? Трябва ли изобщо да делегира свои отговорности на частни субекти, които от своя страна влияят върху държавната политика?

В продължение на над девет години – от създаването си насам, ГЕРБ се утвърди като партия, за която са характерни две състояние – възход и устойчивост. Устойчивостта бе белег на партията в последните пет години на политическа криза, която променяше формата си, но не и съдържанието.

Една добра и една лоша новина можем да изведем от тези пет години: макар и жестоко атакувана, ГЕРБ се задържа като влиятелна сила; подкрепата се сви до едно твърдо ядро от около 600 000 гласа, а тенденция за растеж не се очертава.

ГЕРБ и Борисов ще инвестират цялата си енергия и опит, за да имат ролята на политическата сила, без която не може да се състави правителство. Това е роля, която е нова за тях и ще трябва да се адаптират към нея.

Висшият партиен форум заседава на старта на предизборната кампания. Оттук може да се направи ИЗВОД, че ГЕРБ ще се мобилизира и консолидира за предстоящите избори – най-трудните в историята на партията.

Положителната оценка за „Желязков“ и изпълнените цели (Шенген, еврозона, ПВУ) ще са основата, върху която ще бъде изградена предизборната кампания на ГЕРБ.

Налице е и своеобразна фиксация на Борисов върху Радев, която може да отнема от необходимата предизборна енергия.

Партиите от ПП-ДБ търпят сериозен удар, който намира отражение в отлив на електорална подкрепа.

Коалицията, която след протестите заяви амбиция да спечели мнозинство, вече е в ситуация да се бори за третото място. Това е много сериозна промяна в нейния статут.

Случаят „Петрохан-Околчица“ и грубото му политизиране втвърди ядрото, но разпръсна периферията заради реалните проблеми, които разкри. Ефектът нямаше да е толкова забележим, ако протестният вот не видя лесен начин за своето пренасочване – тръгна към проекта „Радев“.

ПП-ДБ се оказаха с много близко до себе си правителство, но в изолация и с негативен тренд. Коалицията става заложник на две обстоятелства – развитието по казуса „Петрохан-Околчица“ и действията на служебното правителство.

Битката за връщане на силата на националната държава минава през битката срещу НПО-тата, финансирани от Сорос. Това прави позициите на ПП-ДБ уязвими, въпреки че те имат подкрепа на съществен обществен дял в битката си срещу „завладяната държава“.

Притисната от проекта „Радев“, „Възраждане“ се радикализира.

Тя е принудена да стане по-шумна и по-радикална, а българското общество е консервативно, но без да е фен на крайностите.

Появата на „Радев“ застраши и добрите позиции, с които партията на Костадинов залагаше да влезе в президентските избори. Лидерът се приемаше като вариант за кандидат, който може да стигне до балотаж. Сега кандидат, подкрепен от Радев, ще му бъде сериозна конкуренция в патриотичната ниша.

ДПС остава извън полето на електоралната динамика, която се развиваше през последните три месеца. Електоралната карта вече е друга, но на нея ДПС стои с устойчива подкрепа.

Въпреки атаките, ДПС запазва влиянието си като причината за това е способността на партията да се фокусира върху целите си.

Кадрите ѝ вече са на терен. За ДПС работата сред и с избирателите е постоянен процес.

Обрано и концентрирано е поведението на лидера Делян Пеевски.

Какво постига Пеевски с последователната реализация на турове с млади хора в Музея на сглобката? Първо, държи актуална темата за „сглобката“ – понятие, което се наложи като символ на политиката с двойно дъно на ПП-ДБ. Второ, стресира опонентите си с подкрепата, която получава от млади хора.

С отношението към служебното правителство Пеевски категорично препотвърди позиционирането на партията като консервативна формация, която се противопоставя на идеологията и практиките на Сорос – разгръщане на влияние и налагане на неолибералните възгледи в глобален мащаб през мрежа от неправителствени организации.

Като партия с опит и традиции БСП безпогрешно разпозна опасността да не влезе в следващия парламент, инстинктът ѝ за самосъхрание се включи и конгресът избра за лидер разпознаваемо младо лице, което се идентифицира с промяната.

В същото време БСП е изправена пред предизвикателството да намери своя почерк в конкуренция с Радев. Ако приложим системата „свой-чужд“, проектът му е хем „свой“, хем „чужд“, тъй като го застрашава екзистенциално.

Някаква развръзка очакваме след като се проясни идеологията на проекта. Дотук може да се прогнозира, че партията на Радев ще се стреми да овладее целия център, да се разположи в център-лявото по подобие на ГЕРБ, които владеят център-дясното. При този вариант за БСП остава опцията да се придвижи още по-наляво и опитите затова вече са различими.

Проблемът вече не е какво ще свърза БСП с проекта „Радев“, а какво ще я различава.

Осем депутати от ПГ на БСП демонстративно не подкрепиха ветото на президента Йотова за Изборния кодекс и влязоха в колизия с позицията на новия лидер и новото ИБ. Групата се разцепи в гласуването. Налице и опит на знакови лица, които няма да бъдат в червените листи, да бламират Крум Зарков. Щетата, която нанасят и на партията обаче, е огромна. Причина за отлива на избиратели е и линията на колаборация със статуквото.

„Има такъв народ“ или проектът „Слави Трифонов“ върви към своя безславен финал.

Като шоумени и чалга изпълнители хората от кръга на Слави Трифонов наложиха сред младите „ценностите“ на мутрите, като политици отвратиха от политиката всички поколения.

ИТН борят опонентите си с грозни обиди, не с политики.

МЕЧ анонсира самостоятелно участие в изборите. Реално шансът на групата от партии със сходни профили, които са в риск от залиняване, е да направят предизборна коалиция, за да увеличат шансовете си. Но това изглежда само хипотеза, защото те са лидерски партии и дори да се обединят, скоро след това най-вероятно ще се разпаднат.

Анализът е изготвен от екип в състав:

Таня Джоева

Институт за стратегии и анализи

Валерия Велева

Директор на Институт за стратегии и анализи

Проф. Даниела Бобева (икономика)

Симеон Николов (геополитика)

Международни наблюдатели:

Д-р Пламен Христов (Енергетика и политика, Гърция)

Д-р Антон Панчев (Албания, Косово)

Ето и цялото съдържание на анализа:

I.ИЗВОДИ И ПРОГНОЗИ

II. ВЪТРЕШНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДИНАМИКА И ОСНОВНИ ИНСТИТУЦИИ

РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПЛАСТОВЕ – ОЧЕРТАХА СЕ ТЕНДЕНЦИИ, НО НЕИЗВЕСТНИТЕ ОСТАВАТ

ПРОЕКТЪТ „РАДЕВ“ - ОЧАКВАНИЯ И ЗАЯВКИ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ЙОТОВА СТАРТИРА С КРЕДИТ НА ДОВЕРИЕ

СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА АНДРЕЙ ГЮРОВ – С ЛОШ СТАРТ И ПОД ОБСАДА

ПАРЛАМЕНТЪТ – ТРИБУНА ИЛИ ТРИБУНАЛ В ПРЕДИЗБОРНО ВРЕМЕ. ОБИДИ И СКАНДАЛИ СРИНАХА ИНСТИТУЦИЯТА -

СЛУЧАЯТ „ПЕТРОХАН“, КОЙТО ВЗРИВИ ОБЩЕСТВОТО - ВЪПРОСИ, РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМИ



III. ПАРТИЙНА ДИНАМИКА

ГЕРБ СЕ МОБИЛИЗИРА И КОНСОЛИДИРА

ПП-ДБ – УДАРЪТ ВЪРХУ МРЕЖАТА ОТ НПО-ТА Е УДАР ВЪРХУ ПАРТИИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯТА

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ СЕ ПРИДВИЖВА НАДЯСНО

ДПС – БЕЗ ОТЛИВ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ЯСНА КОНСЕРВАТИВНА ПОЗИЦИЯ

БСП – НОВИЯТ ЛИДЕР СЕ ОПИТВА ДА СТОПИРА ЕРОЗИЯТА

ИТН – ПРОЕКТЪТ „СЛАВИ“ ПРИКЛЮЧВА

МЕЧ – РОДЕНА В КРИЗАТА, ОТИВА СИ ЗАЕДНО С КРИЗАТА

ВЕЛИЧИЕ - ИГРАТА СВЪРШИ

IV. ИКОНОМИКА

ФЕВРУАРИ 2026 – ПЪРВИЯТ МЕСЕЦ БЕЗ ЛЕВА

МИТАТА НА СТОКИТЕ, ВНАСЯНИ ОТ САЩ – ОТ ХАОС КЪМ ЕНТРОПИЯ

ИКОНОМИКАТА БЕЗ ЛЕВА

ПРИВИДНО СПОКОЙСТВИЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ФРОНТ

ИНФЛАЦИЯТА, НА КОЯТО НИКОЙ НЕ ВЯРВА

ПАРТИИТЕ ЗАПРЕТНАХА РЪКАВИ ДА ПИШАТ ПРОГРАМИ

ДЪЖД, СНЯГ, ПЪЛНИ ЯЗОВИРИ, ПОВЕЧЕ БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ

НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА

V. ГЕОПОЛИТИКА

КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО СИГУРНОСТТА В МЮНХЕН – БАРОМЕТЪР НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛИМАТ, НЕ СОЧИ КЪМ ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ

ЯДРЕНАТА НАДПРЕВАРА СЕ ЗАВРЪЩА. ЛУДОСТТА И ЗАБЛУДАТА НА ПОЛИТИЦИТЕ

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК НА КРЪСТОПЪТ: В САЩ Е КОМПАСЪТ КЪМ БЕЗКРАЙНАТА ВОЙНА ИЛИ МИРА

СТРАТЕГИЧЕСКАТА КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ САУДИТСКА АРАБИЯ И ОАЕ НОСИ РИСКОВЕ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РЕГИОНА

САЩ ЗАТЯГАТ ПРИМКАТА ОКОЛО ВРАТА НА КУБА

VI. ЕНЕРГЕТИКА И ПОЛИТИКА

САЩ КАПСУЛИРАТ ГРЪЦКО-ТУРСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОБЩА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА РАМКА



VII. РЕГИОНАЛНИ РАЗВИТИЯ

ГЪРЦИЯ – РАННА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА РЕДОВНИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2027

АЛБАНИЯ – ОПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА АНТИКОРУПЦИОННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

КОСОВО – НОВО ПРАВИТЕЛСТВО, НО ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗБОРА НА ПРЕЗИДЕНТ

Източник: epicenter.bg