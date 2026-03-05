ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато става въпрос за много пари, световната мафия не прощава. Независимо дали говорим за фармацевтичната такава, военно-промишлената, или спортната. За съжалени и в международния спорт вече се въртят твърде много пари, което го подрежда автоматично до първите две сфери – военната и медицинската.

Така, в спорта вече няма място за самородни таланти, за упорити и дисциплинирани спортисти, постигащи успех въпреки обстоятелствата, идващи от слабо известни държави или такива с нисък стандарт на живот. При световни първенства, всичко вече е въпрос на сметки, за това колко публика ще може да присъства по време на първенство, колко туристи от съответната държава ще могат да дойдат и да подкрепят своите фаворите, колко пари ще бъдат дадени за полети, билети, хотели, курсове, сувенири и така нататък. Спортът вече е търговия, в най-чист вид.

Само на петнадесет години, българската сноубордистка Малена Замфирова се класира втора, на старта за световната купа в Полша, на 2 март, 2025 година. Два дни по-късно отново е втора на световното първенство за младежи и девойки, а на следващия ден печели сребърния медал и в паралелния слалом. През зимата на 2025/2026 година печели още два бронзови медала от международни състезания. Малена Замфирова е сестра на Тервел Замфиров, който е единственият българин с медал от Световно първенство, организирано от Световната ски федерация. Тервел Замфиров спечели бронзов медал в гигантския слалом в сноуборда на току-що отминалите Олимпийски игри в Милано, Италия.

Вчера, на 04.03.2026 година, Малена Замфирова беше блъсната на писта в Чехия, по време на подготовката си за Световната купа. Зъл демон, чието име все още не сме научили, блъска младата българска състезателка по толкова жесток начин, че има опасност не само за кариерата, но и за живота ѝ. Малена получава множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница в Чехия, където са извършени няколко операции с цел стабилизиране на нейното състояние. Инцидентът се случва под ски пистата, в така наречената „безопасна зона“, като тя е била без ски или сноуборд, а около нея е имало множество други деца и по-възрастни хора.

Това не е никакъв инцидент или нещастна случайност, а истински атентат. Атентат целящ да прекъсне кариерата на едно младо и талантливо момиче, идващо от една бедна и неизвестна държава, без протекции в световните зимни, в случая, спортове.

Това не е първият такъв случай. Подобен атентат преди две десетилетия имаше и срещу една от най-известните ни спортистки за всички времена – Ивет Лалова. Призната за най-бързата бяла жена в света, през 2004 година, с време 10.77 секунди, на сто метра бягане. Само на следващата 2005 година, Ивет Лалова е блъсната на пистата в Атина, от друга лекоатлетка, докато загрява за бягането на сто метра. Ивет се възстановява в интензивното отделение на болница, с 38 сантиметров пирон, в раздробеното ѝ бедро. Започват противоречиви изявления за това дали е била блъсната от друг, дали е имало нарочно препречване или тя се е блъснала в друга състезателка. Подобни противоречия ще има и в настоящия случай. Така или иначе покушението тогава, срещу двадесет и една годишната Ивет Лалова, в крайна сметка не успява, и след голямо прекъсване тя подновява спортната си кариера.

Пиша тези редове с дълбока мъка, не само за младото и талантливо момиче Малена Замфирова, чиято спортна кариера, в момента са под въпрос. Пиша ги с дълбока мъка заради разединеното ни и слабо общество, с объркани и противопоставени един на друг хора. И управляващи, които не разбраха, че най-голямата ни сила, като народ, може да идва единствено от самите нас, а не от външни покровители. Една бедна и слаба държава, която не може да защити своите граждани и своите собствени интереси. Държава на прекършени съдби и таланти, заради липса на съчувствие, на средства, на разбиране един към друг. Държава без самочувствие. Дано да прогледнем по-скоро и да се поправим, защото времената днес неотложно го изискват.