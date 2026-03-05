Когато става въпрос за много пари, световната мафия не прощава. Независимо дали говорим за фармацевтичната такава, военно-промишлената, или спортната. За съжалени и в международния спорт вече се въртят твърде много пари, което го подрежда автоматично до първите две сфери – военната и медицинската.
Така, в спорта вече няма място за самородни таланти, за упорити и дисциплинирани спортисти, постигащи успех въпреки обстоятелствата, идващи от слабо известни държави или такива с нисък стандарт на живот. При световни първенства, всичко вече е въпрос на сметки, за това колко публика ще може да присъства по време на първенство, колко туристи от съответната държава ще могат да дойдат и да подкрепят своите фаворите, колко пари ще бъдат дадени за полети, билети, хотели, курсове, сувенири и така нататък. Спортът вече е търговия, в най-чист вид.
Само на петнадесет години, българската сноубордистка Малена Замфирова се класира втора, на старта за световната купа в Полша, на 2 март, 2025 година. Два дни по-късно отново е втора на световното първенство за младежи и девойки, а на следващия ден печели сребърния медал и в паралелния слалом. През зимата на 2025/2026 година печели още два бронзови медала от международни състезания. Малена Замфирова е сестра на Тервел Замфиров, който е единственият българин с медал от Световно първенство, организирано от Световната ски федерация. Тервел Замфиров спечели бронзов медал в гигантския слалом в сноуборда на току-що отминалите Олимпийски игри в Милано, Италия.
Вчера, на 04.03.2026 година, Малена Замфирова беше блъсната на писта в Чехия, по време на подготовката си за Световната купа. Зъл демон, чието име все още не сме научили, блъска младата българска състезателка по толкова жесток начин, че има опасност не само за кариерата, но и за живота ѝ. Малена получава множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница в Чехия, където са извършени няколко операции с цел стабилизиране на нейното състояние. Инцидентът се случва под ски пистата, в така наречената „безопасна зона“, като тя е била без ски или сноуборд, а около нея е имало множество други деца и по-възрастни хора.
Това не е никакъв инцидент или нещастна случайност, а истински атентат. Атентат целящ да прекъсне кариерата на едно младо и талантливо момиче, идващо от една бедна и неизвестна държава, без протекции в световните зимни, в случая, спортове.
Това не е първият такъв случай. Подобен атентат преди две десетилетия имаше и срещу една от най-известните ни спортистки за всички времена – Ивет Лалова. Призната за най-бързата бяла жена в света, през 2004 година, с време 10.77 секунди, на сто метра бягане. Само на следващата 2005 година, Ивет Лалова е блъсната на пистата в Атина, от друга лекоатлетка, докато загрява за бягането на сто метра. Ивет се възстановява в интензивното отделение на болница, с 38 сантиметров пирон, в раздробеното ѝ бедро. Започват противоречиви изявления за това дали е била блъсната от друг, дали е имало нарочно препречване или тя се е блъснала в друга състезателка. Подобни противоречия ще има и в настоящия случай. Така или иначе покушението тогава, срещу двадесет и една годишната Ивет Лалова, в крайна сметка не успява, и след голямо прекъсване тя подновява спортната си кариера.
Пиша тези редове с дълбока мъка, не само за младото и талантливо момиче Малена Замфирова, чиято спортна кариера, в момента са под въпрос. Пиша ги с дълбока мъка заради разединеното ни и слабо общество, с объркани и противопоставени един на друг хора. И управляващи, които не разбраха, че най-голямата ни сила, като народ, може да идва единствено от самите нас, а не от външни покровители. Една бедна и слаба държава, която не може да защити своите граждани и своите собствени интереси. Държава на прекършени съдби и таланти, заради липса на съчувствие, на средства, на разбиране един към друг. Държава без самочувствие. Дано да прогледнем по-скоро и да се поправим, защото времената днес неотложно го изискват.
1 очевидец
15:08 05.03.2026
2 Големи глупости
Ако има кадърни атлети никакви световни "мафии" не са им пречили -
мързелът Бербатов го търпяха толкова дълго време в тогавашния шампион на ВЛ,
а в момента друг българин си играе в Лийдс.
Дайте идея на кой български футболист са му попречили да изграе в Ливърпул, Арсенал или Сити
и да си взема по 200 000 паунда на седмица.
Станал е някакъв нещастен случай, който може да стане с всеки един от нас,
спомнете си Михаел Шумахер, който се състезаваше толкова години в рисков спорт като Формула 1, след това пробва и при мотоциклетите къде точно се контузи фатално.
Коментиран от #22, #31
15:11 05.03.2026
3 Сила
15:11 05.03.2026
4 Щом
15:11 05.03.2026
5 малко истински факти
15:12 05.03.2026
6 замислен
15:12 05.03.2026
7 ССС
Тази статия е законен повод за принудително психиатрично обследване?
А вие от факти се засрамете, публикуването на този автор е част от приноса ви към сериозната журналистика, в която авторите ползват поне два независими един от друг достоверни източника.
15:13 05.03.2026
8 Зеления
Гледах интервютата й от олимпиадата, показваха една бъдеща звезда с ярко изразен характер, гордост за българския спорт.
Пожелавам ти успешно и скорошно възстановяване и звездни успехи в твоята кариера!
15:13 05.03.2026
9 Опааа
15:14 05.03.2026
10 .....
Коментиран от #20
15:14 05.03.2026
11 сара
15:14 05.03.2026
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #33
15:15 05.03.2026
13 Римската империя
15:16 05.03.2026
14 Факти
15:18 05.03.2026
15 Шафьорка
15:19 05.03.2026
16 Лалова също беше блъсната
15:21 05.03.2026
17 Циник
15:21 05.03.2026
18 Ганя Путинофила
15:22 05.03.2026
19 Дориана
Точно за това Борисов и Пеевски заедно с техните съюзници от ИТН и БСП ОЛ нямат място в Парламента и политиката.
15:24 05.03.2026
20 Циник
До коментар #10 от ".....":И това е глупост на автора. Ивет се сблъска с друг състезател/ка, които наистина не са били където трябва. Но не е блъсната, а двете са се сблъскали. Авторът е малоумен параноик.
15:27 05.03.2026
21 Стига бе
15:39 05.03.2026
22 РАК
До коментар #2 от "Големи глупости":Защо да са глупости.
Тези за които пишеш са станали бавно известни и вече имат сключени договори с големите играчи на пазара на реклама, и са известни величини за бумейкарите.
А малката е объркала сметките за някой залози и е на мушката. Там никой не обича изненадите.
Коментиран от #26
15:40 05.03.2026
23 Данко Харсъзина
Отиди в пивницата на някое диво Монтанско село и после реви, че са те били.
Отишла в Чехия, където не са чували думата ски и после реве, че са я натрошили.
15:41 05.03.2026
24 Под пистата
15:44 05.03.2026
25 1312
Явно смрадливите ни политици и шефове на федерации не споделят това мнение. Защото не чух някакъв смислен коментар от тях.
15:49 05.03.2026
26 Добре, разбрахме
До коментар #22 от "РАК":Путин отново е виновен.
15:50 05.03.2026
27 вай вай
15:51 05.03.2026
28 Данко Харсъзина
15:52 05.03.2026
30 Хахаха
15:57 05.03.2026
31 Истината
До коментар #2 от "Големи глупости":"Мързелът" Бербатов стана голмайстор на ВЛ заедно с "много работливия" Карлос Тевес! Факт!
15:58 05.03.2026
32 Аз съм...
16:01 05.03.2026
33 Брата
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Не за първи път се уверявам, че си много т.п. С кой акъл говориш така за момичето. Ти явно деца нямаш. Чул ли си от какво семейство е и какви достойни БЪЛГАРИ са.
16:01 05.03.2026