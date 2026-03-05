Вземете 50% отстъпка за хостинг от

5 Март, 2026 15:04

Независимо дали говорим за фармацевтичната такава, военно-промишлената, или спортната. За съжалени и в международния спорт вече се въртят твърде много пари, което го подрежда автоматично до първите две сфери – военната и медицинската

Андрей Киряков археолог
Когато става въпрос за много пари, световната мафия не прощава. Независимо дали говорим за фармацевтичната такава, военно-промишлената, или спортната. За съжалени и в международния спорт вече се въртят твърде много пари, което го подрежда автоматично до първите две сфери – военната и медицинската.

Така, в спорта вече няма място за самородни таланти, за упорити и дисциплинирани спортисти, постигащи успех въпреки обстоятелствата, идващи от слабо известни държави или такива с нисък стандарт на живот. При световни първенства, всичко вече е въпрос на сметки, за това колко публика ще може да присъства по време на първенство, колко туристи от съответната държава ще могат да дойдат и да подкрепят своите фаворите, колко пари ще бъдат дадени за полети, билети, хотели, курсове, сувенири и така нататък. Спортът вече е търговия, в най-чист вид.

Само на петнадесет години, българската сноубордистка Малена Замфирова се класира втора, на старта за световната купа в Полша, на 2 март, 2025 година. Два дни по-късно отново е втора на световното първенство за младежи и девойки, а на следващия ден печели сребърния медал и в паралелния слалом. През зимата на 2025/2026 година печели още два бронзови медала от международни състезания. Малена Замфирова е сестра на Тервел Замфиров, който е единственият българин с медал от Световно първенство, организирано от Световната ски федерация. Тервел Замфиров спечели бронзов медал в гигантския слалом в сноуборда на току-що отминалите Олимпийски игри в Милано, Италия.

Вчера, на 04.03.2026 година, Малена Замфирова беше блъсната на писта в Чехия, по време на подготовката си за Световната купа. Зъл демон, чието име все още не сме научили, блъска младата българска състезателка по толкова жесток начин, че има опасност не само за кариерата, но и за живота ѝ. Малена получава множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница в Чехия, където са извършени няколко операции с цел стабилизиране на нейното състояние. Инцидентът се случва под ски пистата, в така наречената „безопасна зона“, като тя е била без ски или сноуборд, а около нея е имало множество други деца и по-възрастни хора.

Това не е никакъв инцидент или нещастна случайност, а истински атентат. Атентат целящ да прекъсне кариерата на едно младо и талантливо момиче, идващо от една бедна и неизвестна държава, без протекции в световните зимни, в случая, спортове.

Това не е първият такъв случай. Подобен атентат преди две десетилетия имаше и срещу една от най-известните ни спортистки за всички времена – Ивет Лалова. Призната за най-бързата бяла жена в света, през 2004 година, с време 10.77 секунди, на сто метра бягане. Само на следващата 2005 година, Ивет Лалова е блъсната на пистата в Атина, от друга лекоатлетка, докато загрява за бягането на сто метра. Ивет се възстановява в интензивното отделение на болница, с 38 сантиметров пирон, в раздробеното ѝ бедро. Започват противоречиви изявления за това дали е била блъсната от друг, дали е имало нарочно препречване или тя се е блъснала в друга състезателка. Подобни противоречия ще има и в настоящия случай. Така или иначе покушението тогава, срещу двадесет и една годишната Ивет Лалова, в крайна сметка не успява, и след голямо прекъсване тя подновява спортната си кариера.

Пиша тези редове с дълбока мъка, не само за младото и талантливо момиче Малена Замфирова, чиято спортна кариера, в момента са под въпрос. Пиша ги с дълбока мъка заради разединеното ни и слабо общество, с объркани и противопоставени един на друг хора. И управляващи, които не разбраха, че най-голямата ни сила, като народ, може да идва единствено от самите нас, а не от външни покровители. Една бедна и слаба държава, която не може да защити своите граждани и своите собствени интереси. Държава на прекършени съдби и таланти, заради липса на съчувствие, на средства, на разбиране един към друг. Държава без самочувствие. Дано да прогледнем по-скоро и да се поправим, защото времената днес неотложно го изискват.


  • 1 очевидец

    29 12 Отговор
    🤡 ИТН са толкова безсилни срещу Христанов, че скоро ще излязат с декларация, че кучето му е хванато миналата година с марихуана. 🚬

    15:08 05.03.2026

  • 2 Големи глупости

    19 22 Отговор
    Този спорт не е комерсиален.
    Ако има кадърни атлети никакви световни "мафии" не са им пречили -
    мързелът Бербатов го търпяха толкова дълго време в тогавашния шампион на ВЛ,
    а в момента друг българин си играе в Лийдс.
    Дайте идея на кой български футболист са му попречили да изграе в Ливърпул, Арсенал или Сити
    и да си взема по 200 000 паунда на седмица.
    Станал е някакъв нещастен случай, който може да стане с всеки един от нас,
    спомнете си Михаел Шумахер, който се състезаваше толкова години в рисков спорт като Формула 1, след това пробва и при мотоциклетите къде точно се контузи фатално.

    Коментиран от #22, #31

    15:11 05.03.2026

  • 3 Сила

    18 13 Отговор
    И Земята е плоска , Бил Гейтс ни чипира , пръскат със самолети за да оглупяваме и д- р Тошков лекува псориазис , косопад , нощно напикаване и рак с хапчетата си !!!

    15:11 05.03.2026

  • 4 Щом

    18 4 Отговор
    Куция Сагет Зулус взе да пее песен за Петрохан, работа ясна. Хептен са изплискали Легена.

    15:11 05.03.2026

  • 5 малко истински факти

    10 5 Отговор
    Тоя пак ли дрънкочи за петроханския президент и приятелите му педофили ?

    15:12 05.03.2026

  • 6 замислен

    4 6 Отговор
    Ей по време на Боко нямаше такива неща! На къде ли отива тази държава? А и да не забравя, Дебелия е виновен!

    15:12 05.03.2026

  • 7 ССС

    9 11 Отговор
    Тебе наистина ли не са те освидетелства ли до сега?

    Тази статия е законен повод за принудително психиатрично обследване?

    А вие от факти се засрамете, публикуването на този автор е част от приноса ви към сериозната журналистика, в която авторите ползват поне два независими един от друг достоверни източника.

    15:13 05.03.2026

  • 8 Зеления

    32 1 Отговор
    Малена е едно невероятно момиче, лъчезарно, усмихнато, с огромен хъс за победа.
    Гледах интервютата й от олимпиадата, показваха една бъдеща звезда с ярко изразен характер, гордост за българския спорт.
    Пожелавам ти успешно и скорошно възстановяване и звездни успехи в твоята кариера!

    15:13 05.03.2026

  • 9 Опааа

    11 15 Отговор
    Киряков малоУ мен ли си??? Какъв атентат бе идЕ от??? Кой ще се занимава с една пикла бе???

    15:14 05.03.2026

  • 10 .....

    7 3 Отговор
    Некоя черна маймунска травеститка е блъснала Лалова, злоба и завист.

    Коментиран от #20

    15:14 05.03.2026

  • 11 сара

    12 6 Отговор
    Тази статия по-скоро ми изглежда на опит за внушение. Да се оправя момичето и да продължи напред.

    15:14 05.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    0 26 Отговор
    Да се е подготвяла в България. Какво търси в Чехия? Не ми дреме. Каквото тъесила, намерила.

    Коментиран от #33

    15:15 05.03.2026

  • 13 Римската империя

    6 1 Отговор
    "Дайте на плебса хляб и зрелища"!

    15:16 05.03.2026

  • 14 Факти

    8 9 Отговор
    Напълно вероятно е да е блъсната от уж"пиян" руснак.

    15:18 05.03.2026

  • 15 Шафьорка

    4 0 Отговор
    Аз така карам и кола. Като кон с капаци съм. Мисля, че другите трябва да ми дават път с предимство.

    15:19 05.03.2026

  • 16 Лалова също беше блъсната

    5 2 Отговор
    И тя ли е жертва на световен заговор!

    15:21 05.03.2026

  • 17 Циник

    13 5 Отговор
    Ужасно е това, което се е случило с момичето, но подобни параноични глупости не трябва да се печатат. 15 годишни сребърни медалистки в сноуборда не стават жертва на световната мафия.

    15:21 05.03.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    8 2 Отговор
    Ганя затъпява с космическа скорост!

    15:22 05.03.2026

  • 19 Дориана

    10 2 Отговор
    Да си отговорим кой създаде мафията и корупционните сделки с олигарси в България?.
    Точно за това Борисов и Пеевски заедно с техните съюзници от ИТН и БСП ОЛ нямат място в Парламента и политиката.

    15:24 05.03.2026

  • 20 Циник

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от ".....":

    И това е глупост на автора. Ивет се сблъска с друг състезател/ка, които наистина не са били където трябва. Но не е блъсната, а двете са се сблъскали. Авторът е малоумен параноик.

    15:27 05.03.2026

  • 21 Стига бе

    5 8 Отговор
    Жълтопаветните от Петрохан пак изтрещяха. За огромно съжаление това прекрасно дете е станало жертва на пълното незачитане на правила и закони, заради пари. Не случайно, а с чисто комерсиална цел, да се пълни бездънния капиталистически търбух на собствениците в туризма По същата причина в България се толерират изцепките на родни и вносни пияни, дрогирани и...дегенерати по писти, плажове, заведения и... Защото плащат, а това, че са опасни е последна грижа. Пести се и от всичко хора, за контрол, съоръжения за безопасност и...Алчността е по-страшна от чумата.

    15:39 05.03.2026

  • 22 РАК

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Големи глупости":

    Защо да са глупости.
    Тези за които пишеш са станали бавно известни и вече имат сключени договори с големите играчи на пазара на реклама, и са известни величини за бумейкарите.
    А малката е объркала сметките за някой залози и е на мушката. Там никой не обича изненадите.

    Коментиран от #26

    15:40 05.03.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    0 7 Отговор
    В "безопасната зона" на Банско това не може да се случи, защото е почти равна. Ако беше в училище да си учи уроците, инцидент нямаше да има.
    Отиди в пивницата на някое диво Монтанско село и после реви, че са те били.
    Отишла в Чехия, където не са чували думата ски и после реве, че са я натрошили.

    15:41 05.03.2026

  • 24 Под пистата

    1 1 Отговор
    Не мога да си представя. Хоризонтално или стръмно. Разходки и шус. Като десетките случаи с тротинетки. Десетки осакатени и стотици инциденти. Ще го глобят. Щом няма право там да кара ски. Той няма ли травми. При много силен сблъсък стават наранявания. Опасни са пистите и под пистите . Има специалисти. Ивет я удрят, и сега тази. Физически закон. Скорост по масата дава силата . Ако е 120 кг по 40 км в част . Прави ехее. Много тежък сблъсък. Американски футбол. Мафия.

    15:44 05.03.2026

  • 25 1312

    2 2 Отговор
    Най-накрая да прочета нещо смислено в нашата преса. Напълно подкрепям мнението на автора. Желая бързо оздравяване на това младо и красиво момиче.
    Явно смрадливите ни политици и шефове на федерации не споделят това мнение. Защото не чух някакъв смислен коментар от тях.

    15:49 05.03.2026

  • 26 Добре, разбрахме

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "РАК":

    Путин отново е виновен.

    15:50 05.03.2026

  • 27 вай вай

    4 2 Отговор
    Автора е умствено недъгав , няма нужда от повече четене .

    15:51 05.03.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Поне да я бяха докарали при Професор Асен Балтов, да и събере кокалите и да я позакове тук там, като селска тараба, че да не ходи хрома. Вместо това я метнаха на чешките касапи, че да остане саката. Чуждопоклоничеството не прощава.

    15:52 05.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хахаха

    0 0 Отговор
    Авто е напълно дементен,но косвено е налучкал виновника.Световната мафия е виновна за алкохолизирането на населението,индиректно и за инцидента на пистата🤣

    15:57 05.03.2026

  • 31 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Големи глупости":

    "Мързелът" Бербатов стана голмайстор на ВЛ заедно с "много работливия" Карлос Тевес! Факт!

    15:58 05.03.2026

  • 32 Аз съм...

    2 0 Отговор
    ...сигурен, че няма здраво мислещ човек, който да не съчувства на тази талантлива девойка и да не готов да помогне, макар и с малко. Също така да не желае истината да излезе наяве и престъпника, ако е такъв, да бъде наказан. В такива случаи приказките имат малка стойност, всичко остава скрито в нас. Затова не съм съгласен с някои съждения на автора като мафиотско действие, умишлено престъпление и т.н. Тая дума "мафия" от известно време я ползваме твърде произволно, без да имаме никакви доказателства. Повтарям, че всеки би искал да помогне с нещо, но няма нужда от плачлив тон, за хала на държавата ни, за политиката, за душевни терзания и др. Добре е, че детето е оцеляло и дано бързо да се възстанови.

    16:01 05.03.2026

  • 33 Брата

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Не за първи път се уверявам, че си много т.п. С кой акъл говориш така за момичето. Ти явно деца нямаш. Чул ли си от какво семейство е и какви достойни БЪЛГАРИ са.

    16:01 05.03.2026