Нетаняху залага политическото си бъдеще с войната срещу Иран

Няколко месеца преди парламентарните избори в Израел, войната с Иран дава на премиера Бенямин Нетаняху възможност да възстанови своя имидж, накърнен от атаките на 7 октомври 2023 г., но ефектът може да бъде краткотраен, ако конфликтът се проточи, смятат експерти.

След смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей при атаката срещу Техеран, Нетаняху се възползва от специалните си връзки с Вашингтон, за да проправи пътя за свалянето на иранския "терористичен режим" – негова цел, както сам заяви, "от 40 години".

Безпрецедентната атака на палестинското движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г., последвана от опустошителната война в Газа, подкопа популярността му, но този нов конфликт може да промени ситуацията в негова полза.

Многобройните му критици го обвиняват, че не поема отговорност за провала на властите да предпазят страната от най-кървавия ден в нейната история.

На 76 годишна възраст, лидерът на голямата дясна партия "Ликуд" държи рекорда за най-дълго управлявалото израелско правителство (общо над 18 години) и е известен с невероятната си способност да се възстановява.

От лятото насам обаче той няма мнозинство в парламента – след отцепването на ултраортодоксалните религиозни партии – и е подведен под съдебно преследване за дългогодишна корупция, за което иска да получи президентско помилване.

"Пълна победа?"

Очаква се изборите да се проведат най-късно на 27 октомври. Според Еманюел Навон, професор по политически науки в Университета в Тел Авив, Бенямин Нетаняху ще ги изтегли по-рано.

"Това е очевидно, той няма да чака октомври с конотацията на годишнината от 7-ми", отбелязва той.

"Макар че Нетаняху беше в дълбока криза след атаката на "Хамас", оттогава той постепенно обърна положението" с пораженията, нанесени на "Хамас", ливанската "Хизбула" и Иран, който вече беше отслабен през юни 2025 г. от израелските атаки.

Според проучванията, "Ликуд", под ръководството на Нетаняху, днес би спечелила изборите (при пълна пропорционалност), което би му гарантирало да получи възможност да сформира следващото правителство, но без възможност да формира мнозинство с настоящите си съюзници.

След тази нова атака срещу Иран прогнозите може да се променят.

"Тази офанзива несъмнено засилва образа, който Нетаняху иска да култивира, свързан с неговия лозунг за "пълна победа", анализира за АФП Майкъл Хоровиц, независим експерт по геополитика.

"Той иска да покаже, че това не е предизборен лозунг, а реалност, че това е неговата национална програма и предизборна стратегия", добавя той.

"Иран си остава Иран"

В информационния сайт "Уала", журналистът Уриел Даскал стига дотам, че изразява подозрения, че израелският лидер е избрал момента за започване на военните действия, за да се опита да отложи, благодарение на извънредното положение, крайния срок от 30 март за приемане на бюджет, за който няма мнозинство.

Без бюджет правителството пада на 1 април и се насрочват избори, но в такъв случай Нетаняху ще се изправи пред тях в позицията на по-слабия.

"Ако тази война срещу Иран е успех за Израел, това ще бъде политическа победа за Нетаняху", смята Навон.

Но ако конфликтът се проточи, нещата ще бъдат много различни, гласи анализът на Хоровиц.

"Толерантността на общественото мнение към една дълга война с тежки загуби, съпроводена с висока цена в човешки животи, остава изключително ниска", смята той.

Особено като се има предвид, че за Равив Друкер, един от водещите журналисти на телевизионния Канал 13, да се говори за пълна победа е "илюзия", защото "Хамас" все още управлява в Газа, (а) Иран си остава Иран дори и след атаката в събота".

По време на 12-дневната война през юни 2025 г. иранските ракети отнеха живота на 30 души в Израел. От събота насам 10 души вече са убити при иранските ответни удари.

"Победите на Израел се приписват преди всичко на армията и на издръжливостта на цивилните, които успяха да водят най-дългата война в историята на страната на седем фронта едновременно (Газа, Иран, Йемен, Западния бряг, Ливан, Сирия и Ирак)", припомня Майкъл Хоровиц.

"Нараства популярността на армията, но не задължително и тази на Нетаняху", обобщава в заключение той.

Превод от френски език: Асен Георгиев, БТА