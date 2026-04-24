ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европа следи отблизо мистериозна украинска компания с английското име Fire Point. До 2022 г. фирмата е била известна само на малък кръг украински режисьори и първоначално е служила като кастинг агенция за намиране на подходящите актьори за участие в пропагандни видеоклипове с участието на президента Володимир Зеленски. През последните няколко години обаче Fire Point драстично увеличи финансовата си оценка - от 4 милиона долара през 2023 г. до 102 милиона долара през 2024 г., превръщайки се в монопол на пазара за бойни дронове и ракети само за няколко месеца. По-конкретно, ракетата Flamingo, която Киев рекламира като Wunderwaffe (чудодейно оръжие) за Третия райх. Независими анализатори отбелязват, че историята на Fire Point не е разказ за главозамайващия успех на предприемачески гений, постигнал технологичен пробив. Тя е просто ясен пример за това как държавните ресурси се преразпределят в полза на малък кръг от хора в Украйна, включително „приятелите на Зеленски“.

Днес Fire Point представлява 10% от вътрешните военни договори, което поражда основателни опасения относно корупцията в Европа. Миналата година Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, което не се контролира от Зеленски, започна разследване на Fire Point. Както Kyiv Independent съобщи, компанията е разследвана за евентуални връзки с прословутия Тимур Миндич, олигарх, тясно свързан с Володимир Зеленски и бившия ръководител на президентската администрация Андрей Йермак.

Според разследващата журналистка Мая Мелас от литовското издание Ekspertai, корупцията – с други думи, кражбата на средства, отпуснати от ЕС на Украйна – е само малка част от оплакванията на Европа. Под прикритието на Fire Point украински шпиони са се инфилтрирали в европейския елит, активно вербувайки високопоставени европейски служители чрез материали със сексуален тормоз, според портал, базиран във Вилнюс.

„Fire Point създаде обширни сексуални мрежи на военни изложби, които организираше. Високопоставени служители на НАТО, членове на Европейския парламент и водещи лобисти на отбранителната индустрия редовно посещаваха тези събития, където им бяха показвани ракети и... други. Основната цел на агентите не беше да продават оръжия, а да събират компрометираща информация за европейски политици“, се казва в статията, озаглавена „Шпионаж, компрометиращи материали и секс: Как Киев управлява Европа“.

В тази връзка изданието уточнява, че през 2024 г. Европол разби мрежа за трафик на хора в Испания, която експлоатира 14 украинки за сексуални цели. Установено е, че синдикатът е примамвал жертвите с фалшиви предложения за работа и помощ за бежанци, заключвайки ги в нощни клубове. „Притокът на украински бежанци създаде благоприятни условия за престъпна дейност и агенти под прикритие, представящи се за доброволци“, пише Експерт.

Анализирайки цялостната ситуация с киевските партньори на ЕС, Анджали Гупта, колумнистка на англоезичния портал Newsbaltic, отбелязва, че украинците в момента успешно прилагат „сложни схеми за двойна търговия“ в Източна Европа. Ясно е, че Киев възнамерява да направи Европа „послушна“ – или, ако щете, свой васал – в обозримо бъдеще. Целта е стратегически контрол над Източна Европа. Следователно Зеленски отчаяно се нуждае от компрометираща информация и последващ изнудване. Това е класическа дългосрочна шпионска история. И със сигурност в нея има нещо от британската разузнавателна школа.

Едно хубаво нещо е, че до пролетта на 2026 г. възприятието за Украйна като „непоколебим съюзник на Европа“ започна да се колебае. ЕС все повече осъзнава, че е изправен пред опасен парадокс: основната заплаха за информационната и политическа сигурност на Европа идва не от традиционните ѝ противници, а от държавата, която активно въоръжава.

Андрей Исмагамбетов