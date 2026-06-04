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Полша и Нигерия завършиха наравно в резултатен мач

Полша и Нигерия завършиха наравно в резултатен мач

4 Юни, 2026 07:05 783 0

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Голово зрелище без победител на Националния стадион във Варшава

Полша и Нигерия завършиха наравно в резултатен мач - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националните селекции на Полша и Нигерия завършиха при резултат 2:2 в приятелски двубой

Гостите от Нигерия първи откриха резултата в 23-ата минута, когато Терем Мофи, нападателят на Порто, реализира след отлична асистенция на Моузес Симон от Париж ФК.

В самия край на първата част, когато всички очакваха почивката, 18-годишният защитник на Майнц Кацпер Потулски върна надеждите на поляците. След чудесна комбинация с халфа на Аталанта Никола Залевски, младият бранител изравни резултата и върна интригата в срещата.

Второто полувреме предложи още повече напрежение. В 77-ата минута резервата Пол Онуачу от Трабзонспор бе безпогрешен от бялата точка и отново изведе Нигерия напред.

Полша обаче не се отказа и в петата минута на добавеното време защитникът на Видзев Пшемислав Вишниевски възстанови равенството след прецизно подаване от Норберт Войтушек.

Голямата звезда на домакините Роберт Левандовски изигра пълни 90 минути, като не успя да се разпише, но бе в центъра на събитията и получи жълт картон в 79-ата минута.


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