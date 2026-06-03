Как Иран консолидира контрола над Ормузкия проток

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Иранският контрол над Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, хвърли световната икономика в смут. Как обаче Иран консолидира контрола над този стратегически проток? На този въпрос отговарят Девджот Гошал, Ахмед Рашид, Париса Хафези, Гавин Финч и Саураб Шарма в анализ за "Ройтерс".

За целта са интервюирани 20 души, запознати с развиващия се механизъм, включително азиатски и европейски източници в областта на корабоплаването, както и ирански и иракски служители, прегледа ирански документи, свързани с процеса на проверка, и анализира движението на корабите.

Всичко това предлага представа за това как функционира иранската схема, като мощният Корпус на гвардейците на ислямската революция играе централна роля.

Според американските военни до началото на май около 1500 кораба с около 22 500 моряци на борда са били блокирани в Персийския залив. Това морско затруднение произтича от способността на Иран да атакува кораби в пролива от крайбрежието. Контролът върху Ормузкия проток превърна конфликта в това, което ръководителят на Международната агенция по енергетика определи като най-тежката енергийна криза в историята на света. Американският флот реагира, като наложи собствена блокада на ирански кораби и товари с кордон извън пролива.

Само малка част от корабите са преминали през водния път. Между 18 април и 6 май са преминали по-малко от 60 кораба, според непубликуван анализ на американската фирма SynMax Intelligence. Преди войната около 120 до 140 кораба са преминавали през пролива в типичен ден, като около половината от тях са били петролни танкери.

На американските граждани е забранено да извършват сделки с иранското правителство съгласно законите за санкции на САЩ. Чуждестранните граждани също могат да се сблъскат с "вторични санкции" за сделки с ирански организации. Освен това много западни правителства поддържат свои собствени санкции и ограничения, свързани с Иран.

Министерството на финансите на САЩ публикува изявление на 1 май, в което предупреждава "за рисковете от санкции, свързани с извършването на тези плащания към иранския режим или получаването на гаранции от него за безопасно преминаване".

"Ройтерс" разговаря с повече от 20 души, за да разбере как Иран консолидира контрола си над Ормузкия проток. Морски служители, участващи в управлението и навигацията по маршрута за товарни кораби и танкери, казват, че пътуването е опасно.

Новият ирански механизъм включва многостепенна система, даваща предимство на кораби, свързани с Русия и Китай, следвани от страни като Индия и Пакистан, които имат тесни връзки с Техеран, и след това споразумения между правителства, които позволяват на кораби да преминават, установи "Ройтерс".

"Министерството е готово да предприеме действия срещу всяка чуждестранна компания, подкрепяща незаконна иранска търговия", заяви Министерството на финансите на САЩ в отговор на въпроси относно системата.

Два европейски източника от корабоплаването съобщиха, че някои кораби, които не са обхванати от междуправителствени споразумения, плащат на иранските власти над 150 000 долара, за да осигурят безопасно преминаване през Ормузкия проток.

Корабите понякога се таксуват със сигурност и навигация, които варират в зависимост от товара, съобщиха двама висши ирански служители. Нито един от служителите не предостави конкретни цифри, но един каза, че "не всички страни са обект на тези такси".

"Ройтерс" не можа независимо да потвърди сумите, начислявани на корабите, или общата сума, която е постъпила в иранската хазна.

Съгласно международното морско право, правителствата не могат да начисляват такси за безопасно преминаване през пролив. Но може да има такси, свързани със сигурността или услугите, стига корабите от всички държави да се третират еднакво.

Тези плащания и имената на корабособствениците, които са платили на иранските власти за извличане на техните кораби, са строго пазени тайни, тъй като подобни плащания биха нарушили икономическите санкции на САЩ срещу иранското правителство. "Ройтерс" не успя да определи как са преведени парите или на коя иранска организация.

В допълнение към евентуалните обвинения, нарушителите биха загубили и застрахователното си покритие за извършване на плащания, които биха могли да бъдат от полза за Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), тъй като това е международно определена терористична организация, според двама експерти по морско застраховане.

Готовността на корабособствениците да работят директно с Иран въпреки рисковете показва степента, до която проливът е под контрола на Ислямската република, коментира Дани Цитринович, бивш израелски разузнавач, специализиран в изследвания и анализи на Иран.

"Проливите ще бъдат блокирани или отворени само с одобрението на иранския режим", посочи Цитринович, който сега е в израелския мозъчен тръст Институт за изследвания на националната сигурност.

"Някои ще преминат благодарение на политически съюзи, други ще трябва да платят, трети ще бъдат върнати обратно. Това е новата норма", подчерта той.

В отговор на констатациите на "Ройтерс" относно новия механизъм за контрол на Иран, китайското Министерство на външните работи призова за отваряне на Ормузкия проток и заяви, че е загрижено за "бъдещите договорености за пролива".

"Такива договорености трябва да са в съответствие с международното право и практика и да отчитат легитимните опасения за сигурността на крайбрежните държави и легитимните искания на регионалните страни и международната общност", се казва в изявлението на министерството.

Извън правителствените споразумения, процесът за получаване на разрешение за транзит от Иран включва подробна процедура за проверка, провеждана от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, елитната бойна сила на Иран, според три ирански източника и европейски източник от корабоплаването.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция преглежда така наречения документ за принадлежност, предоставен от собственик или оператор на кораб и подаден чрез посредник, съобщиха източниците.

"Проверката за принадлежност е, за да се установи дали корабът има някаква връзка със САЩ или Израел", каза европейският източник от корабоплаването.

На гвардейците отнема около седмица, за да прегледат документацията, а по време на процеса може да поискат физически да инспектират кораба, каза източникът.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция изисква от собствениците на кораби да разкриват подробности, включително стойността на товара на кораба, знамето, неговия произход и местоназначение, регистрирания собственик и управител, както и националността на екипажа, според документи, прегледани от "Ройтерс", които бяха изпратени до източници от корабоплавателната индустрия от иранската администрация за Персийския залив. Органът беше създаден през последните седмици, за да одобрява и облага с данък транзита на кораби.

Проверката се извършва от иранските държавни институции, включително Организацията за пристанища и морско дело, Министерството на промишлеността, минното дело и търговията, националната организация за корабоплаване и надзорника по сигурността на Висшия съвет за национална сигурност, според тримата висши ирански служители.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC), който има широк надзор върху иранската сигурност, също участва в оценката на корабите, съобщиха служителите.

Двустранните договорености за преминаване включват допълнителна стъпка: Държавите се свързват с външния министър на Иран, за да поискат разрешение. Министърът препраща тези документи до Висшия съвет за национална сигурност, който включва IRGC и представители на върховния лидер Моджтаба Хаменей, отбеляза един от служителите.

"След това се взема решение и се съобщава на съответните органи, включително IRGC", уточни той и добави, че IRGC предоставя координатите и инструкциите, необходими за безопасно преминаване.

За преминаването на кораб през Ормузкия проток - "Агиос Фануриос I", натоварен с иракски суров петрол и пътуващ за Виетнам, иракското правителство е работило съвместно с държавния си петролен търговец SOMO, за да сключи сделка с Иран под ръководството на тогавашния иракски премиер Мохамед Шиа ал-Судани.

Трима служители на иракското министерство на петрола заявиха, че са предали манифеста и информацията за екипажа на "Агиос Фануриос I" на иранците преди преминаването му.

Иракското правителство не отговори на искане за коментар относно споразуменията си с иранските власти или подробности за "Агиос Фануриос".

Други страни са разработили различни споразумения. Сред тях е Индия, която внася около 90% от нуждите си от петрол и около 50% от газа си, голяма част от който преминава през Ормузкия проток.

Ню Делхи използва посолството си в Техеран, за да поддържа връзка с иранските власти, включително Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и иранския флот, който проверява корабите, които Индия иска да изплават от Персийския залив, според служител на индийското министерство на корабоплаването.

"След като всичко бъде проверено, на капитана на кораба се дава маршрут, който да следва, и корабът отплава от района с насоки от иранския флот. На капитаните е стриктно наредено да следват дадения маршрут", обясни служителят. На корабите е наредено да изключат транспондерите си за местоположение и да не използват сателитни комуникации, добави той.

След като Иран даде разрешение, индийският флот се свързва директно с капитаните на кораби под индийски флаг в Персийския залив и им дава точки за маршрут, каза източник от индийската корабоплавателна индустрия, пряко запознат с процеса.

"Индийският флот ни каза също, че ако иранците ви помолят да спрете, тогава трябва да спрете. Ако ви помолят да се преместите, трябва да се преместите. И ние следваме тези инструкции", каза източникът.

Досега 13 кораба под индийски флаг са преминали Ормузкия проток, докато 13 остават блокирани на запад от водния път, съобщи индийското министерство на корабоплаването на 14 май.

Индия, Русия, Пакистан и Виетнам не отговориха на исканията за коментар относно контрола на Иран върху пролива.

За много плавателни съдове маршрутът от Персийския залив и през Ормузкия проток включва преминаване през множество ирански контролно-пропускателни пунктове, често обслужвани от въоръжен персонал, според два източника от корабоплавателната индустрия и трима иранци.

"Агиос Фануриос I" е преминал покрай ирански военни контролно-пропускателни пунктове в Абу Муса, Голям Тунб и Ларак. "Ройтерс" провери тези координати от публично достъпните данни за местоположението на кораба и множество източници, запознати с подобни пътувания.

Когато се приближил до остров Ормуз, до устието на пролива, корабът бил спрян за кратко от моторници на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, според ирански служител, запознат със случая.

Той каза, че има информация за евентуален контрабанден товар на борда. Информацията се оказала невярна, каза той, и след кратък период на объркване и проверка на кораба, "Агиос Фануриос I" продължил пътуването си.

Подобно хаотична комуникация е била вероятната причина за атака срещу два кораба под индийски флаг, опитващи се да прекосят Ормузкия проток миналия месец, съобщи източник от индийската корабна индустрия. Инцидентите са изплашили индийските моряци, блокирани в Персийския залив.

"Тези кораби нямат броня или нещо подобно", каза източник от индийския корабен сектор. Единствените цели за стрелците, добави той, са помещенията на екипажа: "Те не могат да стрелят по танковете, защото те превозват запалими течности."

Индийски моряк, който е преминал през Ормузкия проток на борда на товарен кораб, каза, че корабът е чакал в Персийския залив, преди корабната му компания да получи разрешение от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). След това е бил инструктиран да се приближи до остров Ларак и иранският флот е установил контакт. Военноморските служители са наредили на капитана да покаже знамето на кораба и да разкрие подробности за кораба, след което са започнали разговори с корабната компания. Иранците многократно са питали за националността на екипажа, каза морякът.

"След няколко часа капитанът е получил маршрут от IRGC", каза той. Ескортиран от по-малки ирански военноморски лодки, на кораба е било наредено да управлява внимателно заради морски мини.