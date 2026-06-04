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Тайван призова Китай да признае истината за Тиенанмън. САЩ: Никаква цензура не може да заличи миналото

Тайван призова Китай да признае истината за Тиенанмън. САЩ: Никаква цензура не може да заличи миналото

4 Юни, 2026 07:02 1 675 29

  • тянанмън-
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  • сащ-
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  • комунизъм-
  • тиенанмън

Очаква се тези две изказвания да предизвикат гневна реакция от страна на Китай, отбелязват агенциите

Тайван призова Китай да признае истината за Тиенанмън. САЩ: Никаква цензура не може да заличи миналото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайванският президент Лай Чин-те призова днес Китай "да признае истината" за събитията на площад Тиенанмън в Пекин преди точно 37 години, предаде Ройтерс, предаде БТА.

"Искрено се надявам, че Китай може да се изправи пред инцидента от 4 юни (1989 г.), да признае истината, да успокои болката и да отвори вратата към помирение и диалог", написа Лай в публикация на страницата си във Фейсбук.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио също отбеляза годишнината от потушаването на продемократичните протести на площад Тиенанмън, съобщи Франс прес.

Очаква се тези две изказвания да предизвикат гневна реакция от страна на Китай, отбелязват агенциите. Той смята Тайван за своя отцепила се провинция, а Лай - за сепаратист.

Китайските власти междувременно забраниха на група от четирима новозеландски депутати да посещават страната за срок от една година заради тяхна визита в Тайван миналия месец, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Пекин по принцип реагира остро на подобни инициативи.

Китай е най-големият търговски партньор на Нова Зеландия, посочва Ройтерс.

Подобно на повечето държави, Нова Зеландия не поддържа официални отношения с Тайван. По конституция депутатите са независими от правителството и решават сами дали да приемат покани за посещение.

Никаква цензура "не може да заличи миналото", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио по повод годишнината от потушаването на продемократичните протести на площад Тиенанмън в китайската столица Пекин, предаде Франс прес.

Рубио изрази увереност, че "каузата на тези, които се жертваха, за да защитят неотменимите си права на свобода на изразяване и мирно събиране, един ден ще се увенчае с успех". "Спомняме си за тях и отдаваме почит на тяхното наследство", добави той в своето изявление, посветено на 37-ата годишнина от събитията, станали на 4 юни 1989 г.

Държавният секретар на САЩ излезе с тази позиция, която със сигурност ще разгневи Китай, малко след посещението на американския президент Доналд Тръмп миналия месец в Пекин, където той се срещна с китайския си колега Си Цзинпин, отбелязва АФП. Агенцията допълва, че въпреки различията между тях двете големи световни сили поддържат помежду си "стратегическа стабилност".


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    32 3 Отговор
    Рубио да каже истината за ковид и ваксините, не да напомня събития отпреди 37 години.

    Коментиран от #4, #23

    07:07 04.06.2026

  • 2 Потушаването на протеста

    18 0 Отговор
    със сила е лошо нещо, но къде не са били потушавани така антиправителствени протести?
    По-важен е въпроса, ако протеста бе успял, Китай сега по-добре ли щеше да е?

    Това обаче не означава, че системата в Китай ми харесва!

    Коментиран от #14

    07:12 04.06.2026

  • 3 Гетлост

    22 2 Отговор
    Китай да ги сиктирдоса тия по най бързия начин!

    07:14 04.06.2026

  • 4 Потушиха протестите

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    чрез терор в Канада, а и къде ли не и дори направиха лагери в Австралия за протестиращите.

    07:16 04.06.2026

  • 5 Смърфиета

    22 3 Отговор
    Китай направо да си взима Тайван и да не чака. Пентагонът ще се разчекне между умните и красивите като пиле срязано на пеперудка като му се извади гръбнака с назъбен нож.

    07:16 04.06.2026

  • 6 Тайван

    25 2 Отговор
    Да признае истината- че е китайска провинция.

    07:20 04.06.2026

  • 7 копейка с чалма

    5 18 Отговор
    Ние мислим че в Китай е Рай.
    Там ангелите са с танкове.
    Както ССеРе в Чехия 1968г.
    Комунисти и демокрация няма.

    Коментиран от #26

    07:25 04.06.2026

  • 8 Виждащ

    17 3 Отговор
    2000 жертви в Китай?
    Това са колатерални щети и са за доброто на човечеството. За сравнение:

    За "доброто на човечеството" са убити
    1 милион иракчани......
    Списъкът с милиони и милиони жертви е много дълъг, но ние показваме само това, което на нас ни е изгодно. Анадънмо?

    Коментиран от #11, #13, #16

    07:30 04.06.2026

  • 9 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    Кой кого призовава ,признайте истината за световния търговски център ,за Ирак ,Либия Сирия Палестина ,сега Ливан и Иран .докога светът ще търпи алчни убийци да унищожават света

    07:31 04.06.2026

  • 10 Жожи

    13 1 Отговор
    Точно пък САЩ да призовава за истина! Може би това е бил първия Майдан. Те навсякъде пробутват своята демокрация, която е само за тях, а другите народи да духат супата.

    07:38 04.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Той

    11 2 Отговор
    Рубио да ка же заХирошима иНагасаки

    08:04 04.06.2026

  • 13 Стойчо рублата

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Виждащ":

    Най лоша комбинация е да си китаец с чалма на главата и пълен джоб с копейки,а всъщност си Българин , който мрази Европа.

    Коментиран от #21

    08:07 04.06.2026

  • 14 Прав си

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Потушаването на протеста":

    Срещу жълтите жилетки във Франция също бе използвана сила, макар и не в мащабите като в Китай, ама то и протеста не беше в тия мащаби, обаче там силата беше демократична. Няма голям протест, който да не е потушен със сила, другото е оставка и смяна на властта.

    08:09 04.06.2026

  • 15 фен на сидеров

    8 1 Отговор
    истината е , че на Тянанмън беше спасен Китай от либерастко робство!

    08:10 04.06.2026

  • 16 ТАСС

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Виждащ":

    Я, кажи колко са жертвите Украйна - Русия след 5 годишната специална военна операция,която беше свършила за 3 дни.

    08:11 04.06.2026

  • 17 пенсионер от Варна

    7 0 Отговор
    без Тянанмън нямаше да има Тему !

    08:11 04.06.2026

  • 18 Некой си

    9 1 Отговор
    Паралели (но не списанието от преди 1989 година):
    Опитите за преврат срещу властите в Китай, България, Югославия (водени от соросоидния кадър Слободан Милошевич, ако не помните драги жълтопаветни), Киргизстан. Методът е един и същ навсякъде, наративът е един и същ, главните действащи лица - едни и същи (студенти, подкокоросани от добре подготвени кадри на родните служби, продали се за жълти центове на британското и щатското разузнаване).
    Резултатите: България, Сърбия, Киргизстан и др. клекнаха на студентите и се превърнаха в клоаки... буквално. Китай изкара танковете и от производител на клечки за зъби и катинари се превърна във водеща икономика в целия свят.

    08:12 04.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Само питам.

    7 1 Отговор
    Ами ако поискат да се каже истината как натото организира Майданския преврат в Киев и постави нацисти от Азия и Десен сектор да управляват сега в Украйна ? 🤔

    08:14 04.06.2026

  • 21 Тва

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Стойчо рублата":

    ти ли си бря Стойчо?

    08:17 04.06.2026

  • 22 Наглост

    4 0 Отговор
    Не е работа на Тайван и Сащ да коментират... Има други въпроси които са по-актуални...

    08:18 04.06.2026

  • 23 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Да признаят и истината , че са най-долната нация ...единствените хвърлили атомна бомба над жени, деца и старци!! А да... и то не 1 път случайно... а 2 пъти!!!

    08:20 04.06.2026

  • 24 ЯЯЯ АЙ АЙ

    4 0 Отговор
    И какво е станало? Горбачов е бил там и е искал преустрайство за Китай. Но не е имало достатъчно евреи сатанисти в партията и генерали, както няма и в Куба и Венецуела. ТА КОГА САЩ ЩЕ ПРИЗНАЕ ГЕНОЦИДЪТ НАД ИНДИАНЦИТЕ? ГЕРМАНЦИТЕ И БЕЛГИЙЦИТЕ НАД АФРИКАНЦИТЕ? САЩ си остават 100 години с робство

    08:30 04.06.2026

  • 25 ?????

    1 0 Отговор
    Мда.
    Ако тогава Тянанмън беше успял едва ли Китай днес щеше да е тва което е.
    Но китайците имаха късмет с Дън Сяо Пин.
    За разлика от СССР с Горбачов.

    08:44 04.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха Ха

    1 0 Отговор
    Представяте ли си ако Китай се беше демо(н)кратизирал? Сега можеше да е по-зле и от атлантическа (натовска) България, която вече не може да закърпи дори и най-мършав бюджет.

    08:50 04.06.2026

  • 28 ПРОПАГАНДА ОТ САТАНИНСКИ АМ ЩАТИ

    2 0 Отговор
    Защо показват само този пред танкът. Къде са им другите видея и снимки, достатъчно антикомунисти има и сега от КГБ за да дадат нещо. В България се натрапва убийства от танкове над турците. И КАТИНСКОТО КЛАНЕ Е ПРОПАГАНДА

    08:51 04.06.2026

  • 29 Жонжибао

    0 0 Отговор
    След рухването на Съветския съюз, някой на запад си беше въобразил, че може да "демократизира" китайската нация. Партията гледаше какво се случва в Европа и се оказа твърда и не позволи китайския майдан да се случи. Демократ- революционерите бяха подредени до стената и калшниците запяха свойта прощална песен.

    08:55 04.06.2026

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