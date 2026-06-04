Тайван призова Китай да признае истината за Тиенанмън. САЩ: Никаква цензура не може да заличи миналото

Тайванският президент Лай Чин-те призова днес Китай "да признае истината" за събитията на площад Тиенанмън в Пекин преди точно 37 години, предаде Ройтерс, предаде БТА.

"Искрено се надявам, че Китай може да се изправи пред инцидента от 4 юни (1989 г.), да признае истината, да успокои болката и да отвори вратата към помирение и диалог", написа Лай в публикация на страницата си във Фейсбук.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио също отбеляза годишнината от потушаването на продемократичните протести на площад Тиенанмън, съобщи Франс прес.

Очаква се тези две изказвания да предизвикат гневна реакция от страна на Китай, отбелязват агенциите. Той смята Тайван за своя отцепила се провинция, а Лай - за сепаратист.

Китайските власти междувременно забраниха на група от четирима новозеландски депутати да посещават страната за срок от една година заради тяхна визита в Тайван миналия месец, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Пекин по принцип реагира остро на подобни инициативи.

Китай е най-големият търговски партньор на Нова Зеландия, посочва Ройтерс.

Подобно на повечето държави, Нова Зеландия не поддържа официални отношения с Тайван. По конституция депутатите са независими от правителството и решават сами дали да приемат покани за посещение.

Никаква цензура "не може да заличи миналото", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио по повод годишнината от потушаването на продемократичните протести на площад Тиенанмън в китайската столица Пекин, предаде Франс прес.

Рубио изрази увереност, че "каузата на тези, които се жертваха, за да защитят неотменимите си права на свобода на изразяване и мирно събиране, един ден ще се увенчае с успех". "Спомняме си за тях и отдаваме почит на тяхното наследство", добави той в своето изявление, посветено на 37-ата годишнина от събитията, станали на 4 юни 1989 г.

Държавният секретар на САЩ излезе с тази позиция, която със сигурност ще разгневи Китай, малко след посещението на американския президент Доналд Тръмп миналия месец в Пекин, където той се срещна с китайския си колега Си Цзинпин, отбелязва АФП. Агенцията допълва, че въпреки различията между тях двете големи световни сили поддържат помежду си "стратегическа стабилност".