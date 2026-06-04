Тайван призова Китай да признае истината за Тиенанмън. САЩ: Никаква цензура не може да заличи миналото

Тайванският президент Лай Чин-те призова днес Китай "да признае истината" за събитията на площад Тиенанмън в Пекин преди точно 37 години, предаде Ройтерс, предаде БТА.
"Искрено се надявам, че Китай може да се изправи пред инцидента от 4 юни (1989 г.), да признае истината, да успокои болката и да отвори вратата към помирение и диалог", написа Лай в публикация на страницата си във Фейсбук.
По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио също отбеляза годишнината от потушаването на продемократичните протести на площад Тиенанмън, съобщи Франс прес.
Очаква се тези две изказвания да предизвикат гневна реакция от страна на Китай, отбелязват агенциите. Той смята Тайван за своя отцепила се провинция, а Лай - за сепаратист.
Китайските власти междувременно забраниха на група от четирима новозеландски депутати да посещават страната за срок от една година заради тяхна визита в Тайван миналия месец, предадоха Ройтерс и Франс прес.
Пекин по принцип реагира остро на подобни инициативи.
Китай е най-големият търговски партньор на Нова Зеландия, посочва Ройтерс.
Подобно на повечето държави, Нова Зеландия не поддържа официални отношения с Тайван. По конституция депутатите са независими от правителството и решават сами дали да приемат покани за посещение.
Никаква цензура "не може да заличи миналото", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио по повод годишнината от потушаването на продемократичните протести на площад Тиенанмън в китайската столица Пекин, предаде Франс прес.
Рубио изрази увереност, че "каузата на тези, които се жертваха, за да защитят неотменимите си права на свобода на изразяване и мирно събиране, един ден ще се увенчае с успех". "Спомняме си за тях и отдаваме почит на тяхното наследство", добави той в своето изявление, посветено на 37-ата годишнина от събитията, станали на 4 юни 1989 г.
Държавният секретар на САЩ излезе с тази позиция, която със сигурност ще разгневи Китай, малко след посещението на американския президент Доналд Тръмп миналия месец в Пекин, където той се срещна с китайския си колега Си Цзинпин, отбелязва АФП. Агенцията допълва, че въпреки различията между тях двете големи световни сили поддържат помежду си "стратегическа стабилност".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #4, #23
07:07 04.06.2026
2 Потушаването на протеста
По-важен е въпроса, ако протеста бе успял, Китай сега по-добре ли щеше да е?
Това обаче не означава, че системата в Китай ми харесва!
Коментиран от #14
07:12 04.06.2026
3 Гетлост
07:14 04.06.2026
4 Потушиха протестите
До коментар #1 от "Без име":чрез терор в Канада, а и къде ли не и дори направиха лагери в Австралия за протестиращите.
07:16 04.06.2026
5 Смърфиета
07:16 04.06.2026
6 Тайван
07:20 04.06.2026
7 копейка с чалма
Там ангелите са с танкове.
Както ССеРе в Чехия 1968г.
Комунисти и демокрация няма.
Коментиран от #26
07:25 04.06.2026
8 Виждащ
Това са колатерални щети и са за доброто на човечеството. За сравнение:
За "доброто на човечеството" са убити
1 милион иракчани......
Списъкът с милиони и милиони жертви е много дълъг, но ние показваме само това, което на нас ни е изгодно. Анадънмо?
Коментиран от #11, #13, #16
07:30 04.06.2026
9 Kaлпазанин
07:31 04.06.2026
10 Жожи
07:38 04.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Той
08:04 04.06.2026
13 Стойчо рублата
До коментар #8 от "Виждащ":Най лоша комбинация е да си китаец с чалма на главата и пълен джоб с копейки,а всъщност си Българин , който мрази Европа.
Коментиран от #21
08:07 04.06.2026
14 Прав си
До коментар #2 от "Потушаването на протеста":Срещу жълтите жилетки във Франция също бе използвана сила, макар и не в мащабите като в Китай, ама то и протеста не беше в тия мащаби, обаче там силата беше демократична. Няма голям протест, който да не е потушен със сила, другото е оставка и смяна на властта.
08:09 04.06.2026
15 фен на сидеров
08:10 04.06.2026
16 ТАСС
До коментар #8 от "Виждащ":Я, кажи колко са жертвите Украйна - Русия след 5 годишната специална военна операция,която беше свършила за 3 дни.
08:11 04.06.2026
17 пенсионер от Варна
08:11 04.06.2026
18 Некой си
Опитите за преврат срещу властите в Китай, България, Югославия (водени от соросоидния кадър Слободан Милошевич, ако не помните драги жълтопаветни), Киргизстан. Методът е един и същ навсякъде, наративът е един и същ, главните действащи лица - едни и същи (студенти, подкокоросани от добре подготвени кадри на родните служби, продали се за жълти центове на британското и щатското разузнаване).
Резултатите: България, Сърбия, Киргизстан и др. клекнаха на студентите и се превърнаха в клоаки... буквално. Китай изкара танковете и от производител на клечки за зъби и катинари се превърна във водеща икономика в целия свят.
08:12 04.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Само питам.
08:14 04.06.2026
21 Тва
До коментар #13 от "Стойчо рублата":ти ли си бря Стойчо?
08:17 04.06.2026
22 Наглост
08:18 04.06.2026
23 Пешо
До коментар #1 от "Без име":Да признаят и истината , че са най-долната нация ...единствените хвърлили атомна бомба над жени, деца и старци!! А да... и то не 1 път случайно... а 2 пъти!!!
08:20 04.06.2026
24 ЯЯЯ АЙ АЙ
08:30 04.06.2026
25 ?????
Ако тогава Тянанмън беше успял едва ли Китай днес щеше да е тва което е.
Но китайците имаха късмет с Дън Сяо Пин.
За разлика от СССР с Горбачов.
08:44 04.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ха Ха
08:50 04.06.2026
28 ПРОПАГАНДА ОТ САТАНИНСКИ АМ ЩАТИ
08:51 04.06.2026
29 Жонжибао
08:55 04.06.2026