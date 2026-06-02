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Автор: Емилия Милчева

Повече от 15 години парк “Клептуза” тъне в разруха, а в стария каптаж на извора сега стърчи и бетонно съоръжение, заради което десетки хора излязоха на протест. Според тях с проекта за ремонт и реконструкция, изпълняван от община Велинград, е нарушен естественият вид на извора. От местната власт обаче твърдят, че това е единственият начин част от водата да се използва за водоснабдяване и за бизнес.

"Много хубаво беше на Клептуза едно време, децата пиехме лимонада и си играехме, възрастните ядяха кебапчета, свиреше музика. Там ми беше сватбата. Сега не ми се стъпва, като гледам колко е съсипано и езерата са зеленясали. А сега и този бетон…", спомня си жителка на Чепино - велинградският квартал, в който се намира Клептуза.

Бетонът, който породи протести

"Този бетон" е шахта с П-образна форма, поставена на мястото, където водите на извора излизат от пещерата, следва малък водопад и се изливат в езерата. Около нея ще има и санитарно-охранителна зона, 10 X 10 метра, опасана с ограда. Преди десетилетия на това място са слагали бъчви с вино или каси бира - да се изстудяват. Температурата на водата е постоянна - 8 градуса по Целзий, а дебитът на извора стига до 1000 л/секунда, пише официозът “Работническо дело” през 1962 г. Дори се съобщава как във водите често се появява балканска пъстърва с вретеновидно тяло.

Сега в езерата на Клептуза плуват само няколко патици, пуснати преди две години. Сградите наоколо, в т.ч. ресторантът, са опаковани в дървена ламперия, защото са опасни. През годините са давани много обещания за възстановяване облика на мястото, чийто упадък изпъква още повече на фона на уникалната природа. Кметът на Велинград Костадин Коев, избиран с подкрепата на ГЕРБ, е начело на общината за трети мандат. Велинградчани не са забравили как през есента на 2023 г. е обещал: “Рипате, не рипате, Клептуза ще стане!” До местните избори догодина обаче има 17 месеца, а мястото е далеч от преобразяване. За велинградчани Клептуза не е просто парк или водоизточник, а част от паметта и идентичността на града.

Изворна вода (от) Велинград

На идейните проекти за преобразяване на парка не им върви - един е отхвърлен, друг обжалван, но по-бързо се придвижват тези за използване на вода от най-големия карстов извор в България. През януари 2023 г. собственикът на водата - Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, разрешава на "Тимбарк България", фирмата, която бутилира минерална вода с марка “Велинград”, да използва дебит до 7 л/секунда от Клептуза. Причината е, че дружеството, което има концесия за минерална вода от Велинград, разработва и бранд за изворна вода. За водоснабдяване на населението са предвидени още 80 л/секунда от водата на извора.

"Тимбарк България" e част от огромния полски концерн Maspex Group - мултинационална компания с милиардни обороти, която, освен сокове и минерална вода, притежава и едни от най-известните алкохолни марки в Източна Европа, включително Żubrówka, Soplica и Bols.

На въпроси на Дойче Веле от “Тимбарк България” обясниха, че няма никакъв риск за водоснабдяването, тъй като “водопроводното отклонение е проектирано така, че може да водовзема само и единствено след като са удовлетворени нуждите на град Велинград и село Драгиново”.

От дружеството посочват, че проектът няма за цел допълнително водовземане от самия карстов извор, а улавяне на вода, която „в момента се губи“ през пукнатини в скалния масив. Според компанията ремонтните дейности са насочени към отвеждането на тази вода към градската водоснабдителна система, а не към промяна на естествения режим на извора. От дружеството заявяват, че дебитът за водоподаването към градската мрежа може „да се подобри и дори да се увеличи двойно“.

Но проблемът е, че и да има повече вода, голяма част ще се губи по остарялата мрежа. Велинград е пропуснал възможността да получи финансиране за т.нар. “воден цикъл” и да модернизира ВиК-мрежата си. На въпроси на Дойче Веле от МОСВ отговориха, че Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” е издала през 2023 г. и 2024 г. две становища за допустимост на инвестиционни предложения на „Тимбарк България“ ЕООД - за водовземане и за трасе на нов водопровод, захранван от водовземно съоръжение КЕИ „Клептуза“ (каптиран естествен извор).

Дирекцията поставя условия, сред които “избор на технически решения, при които няма да има увреждане и негативни последствия за водоизточниците, както и да се съгласуват планираните дейности с „ВКТВ“ ЕООД- град Велинград” (ВиК-оператора, б.а.), за да не пострада водоснабдяването на града.

“Тимбарк България” ще получава вода чрез 900-метрово отклонение от общинския водопровод, а не директно от самия извор. От отговора на МОСВ и на общината става ясно, че освен отклонението, са предвидени и резервоар, помпени съоръжения и измервателни устройства. Според институциите това няма да влияе на естествения самоизлив на Клептуза, тъй като водата няма да се изпомпва директно от извора, а от резервоари, захранвани по отклонение от съществуващия водопровод за Велинград и Драгиново.

През февруари 2023 г. инвестиционното предложениена “Тимбарк България” е одобрено от директора на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев. По това време управлява назначеният от президента Радев служебен кабинет на Гълъб Донев. Всички те днес са в изпълнителната власт, в т.ч. и Гешев като заместник-министър на околната среда и водите. Екоминистър е Росица Карамфилова, заемала поста в няколко служебни кабинета, включително при Донев.

Преди РИОСВ да даде зелена светлина на инвестиционните предложения, Карамфилова издава заповед за намаляване площта на защитена територия „Клептуза” със 71,585 дка, като в нея не фигурират двете езера и карстовият извор. В края на м.г. Административен съд-Пазарджик отменя като незаконосъобразна обжалваната от риболовното сдружение НИЛЕТ заповед на екоминистърката. А МОСВ внася касационна жалба.

В отговора си до ДВ екоминистерството е категорично, че “двете изкуствени езера и карстовият извор не са и никога не са били част от защитена местност (ЗМ) „Клептуза“. Тези обекти попадат в урбанизирана територия - градски парк „Клептуза“, докато ЗМ “Клептуза“ включва горски територии, разположени над извора и езерата”. Община Велинград потвърждава - с Общия устройствен план от 2014 г.

Новата инфраструктура се изгражда без ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда). РИОСВ-Пазарджик преценява, че не е необходим, тъй като проектът не попада сред дейностите, за които законът изисква такава процедура. Аргументите са, че използва действащата ВиК система и не се предвижда значително увеличаване на ползваната вода.

Протестиращите: Разрушенията са големи

Строителните дейности около Клептуза обаче повдигат въпроси за качеството на проекта и контрола върху изпълнението му. Изпълнител е фирмата “Делчев инженеринг”. Тя е единствен кандидат за проекта за 4,347 млн. лева с ДДС (2.22 млн. евро), която печели и много други поръчки в района.

Според протестиращи при започване на монтажа на новото бетоново съоръжение (водовземна шахта с преливник) е извършена намеса в основата на канала, отвеждащ карстовите води от точките на излив през водопада към езерото Клептуза. Те смятат, че вследствие на строителните дейности е компрометирана част от стената на канала и водата започва да се насочва към основите на съседната сграда - т.нар. старо казино.

Това налага изграждането на временен канал и поставянето на тръба на по-ниска кота за отвеждане на част от водата към Чепинска река. Именно при тези аварийни действия възникват съмнения за засягане на конструктивни елементи, свързани със стабилността на сградата. Една от основните критики от велинградчани е, че проектът не е бил публично обсъждан, въпреки че засяга емблемата на Велинград. От общината посочват, че законът не изисква подобна процедура.

Първият протест, организиран от гражданската инициатива „За Клептуза“ с над 500 участници, поиска премахване на бетонното съоръжение и възстановяване на предишния облик на извора. За нова визия на шахтата и обществено обсъждане настоява и председателят на НИЛЕТ Антон Бояджиев, според когото строителните работи трябва да бъдат спрени.

"Нямаме нищо против развитието и инвестициите. Въпросът е дали подобна намеса в най-емблематичния карстов извор на Велинград може да се случва без реален обществен дебат и при толкова много неясноти около изпълнението", казва Иван Петров, учредител на гражданската инициатива „За Клептуза“.

Преди повече от седмица областният управител на Пазарджик Борислав Богословов разпорежда проверка, след като получава сигнал от протестиращи граждани на Велинград и се среща с депутати и представители на Басейнова дирекция, РДНСК, РИОСВ и фирмата-изпълнител на проекта. На въпрос на Дойче Веле за резултатите от проверката, от областната управа отговориха, че още събират докладите от институциите.

Народният представител от “Прогресивна България” Васка Милушева, която е велинградчанка, също очаква резултатите от проверките. В пост в социалните мрежи тя посочва, че е установила “липсата на навременен и качествен контрол върху ремонтните дейности, което води до увреждане на част от извора и галериите на езерото”. Депутатът от “Продължаваме промяната” Ивайло Шотев пък поискаизслушване в парламента на двама министри - на МРРБ и МОСВ, заради строителните дейности на извора, но то бе отхвърлено с гласовете на “Прогресивна България”, ГЕРБ и ДПС.

Общината: Борим се срещу безводието

Битката с безводието е основен аргумент на кмета Коев и екипа му, който смята, че може да се намери начин визията на бетоновото съоръжение някак да се интегрира с околната среда. Категоричен е обаче, че е нямало как да се направи по друг начин - за да бъде обезопасена шахтата и да не се позволи замърсяване. “Клептуза е най-близкият ресурс в околностите, имаме вода за една река и отгоре и искаме да решим бъдещи водни кризи с нов довеждащ водопровод за града”, заяви още Коев на кръглата маса, организирана в общината миналата седмица.

Към проблемите със старата и аварираща ВиК мрежа местни жители добавят и нарасналото потребление в курортния град, особено заради развитието на СПА туризма и големите хотели. На този фон всяка намеса около Клептуза предизвиква особена чувствителност.

Хората са наясно с проблема за безводието, но настояват да се върне предишния вид на Клептуза. На кръглата маса в общината председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите Златко Златанов предложи да се помисли за някаква красива визия на бетоновата шахта, например със стъкло и светлини. От община Велинград обясниха обаче, че всяка промяна по проекта означава нови разрешителни - тоест, нови три години.

Какво предлага Велинград на туристите

Всъщност спорът около Клептуза е и спор за това какъв туристически град иска да бъде Велинград. Десетилетия наред курортът продава основно легла, СПА процедури и минерална вода, но извън хотелите на туристите рядко се предлага истинско преживяване, свързано с историята, природата и паметта на мястото.

“СПА-столицата на Балканите” отдавна живее от водата си, но трудно успява да разкаже историята ѝ. В много европейски курорти около извори като Клептуза се изграждат легенди, културен живот, усещане за уникалност. Вместо това днес най-известният карстов извор в България е в центъра на спор за бетон, тръби и институционални решения.