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Гергана Койчева: Защо се чувствам виновна, че съм майка? Пр0ся ли? Храните ли ме? Милостиня ли е?

Гергана Койчева: Защо се чувствам виновна, че съм майка? Пр0ся ли? Храните ли ме? Милостиня ли е?

3 Юни, 2026 16:01 1 114 23

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  • заплати-
  • румен радев-
  • премиер

Защото вкъщи няма работно време. Няма обедна почивка. Няма край на смяната!

Гергана Койчева: Защо се чувствам виновна, че съм майка? Пр0ся ли? Храните ли ме? Милостиня ли е? - 1
Снимка: Shutterstock
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скъпи управляващи, щом майчинството е най-големият проблем в държавата в момента, не се тревожете – като го намалите, болничните просто ще се увеличат.

За това предупреди във "Фейсбук" Гергана Койчева.

Защото в детските градини и училищата има едно много досадно изискване – децата да са здрави.

Сополът може да ви изглежда безобиден. Само че при малките деца нещата се усложняват много бързо. Аз съм живият пример. Оп3рация на уши, антиби0тици, пневм0нии и още куп медицински приключения, които никой родител не си пожелава. В един момент бактериите от носа на детето стават постоянни обитатели и си ги отглеждаме, като домашни любимци.

И ако някой си мисли, че е голям кеф да стоиш вкъщи две години с дете, което непрекъснато боледува – жестоко се лъже.

"Голям кеф" беше да броя стотинки до края на месеца, защото майчинството не стига за елементарни неща. "Голям кеф" беше и да гледам как професионалното ми развитие стои на пауза, защото детето не покрива изискванията да посещава градина и няма как да се върна на работа.

Сега също ми е голям кеф.

Да ставам сутрин по тъмно. Да бързам цял ден. Да тичам вечер за детето. Да пазарувам. Да чистя. Да готвя. Да му обърна внимание. Да го изкъпя. Да го нахраня.

Къде е бащата ли?

Ами..бащите станаха р0би. Бачкат на 2-3 места, за да може да покриват по-голямата част от сметките. Понеже ние жените, сме заклеймени да вземаме по-малко пари.

И накрая.. да легна в два през нощта, за да стана отново в шест сутрина.

"Голям кеф" е и да отсъстваш от работа, защото детето е б0лно и постоянно да се чудиш, дали работодателят няма да реши, че вече си неудобен.

А бабите и дядовците?

Те работят.

Създадохте условия хората да работят почти до последно, за да могат някой ден да вземат пенсия, която пак не стига.

Имам предложение.

Нека тези, които излизат в национален ефир, да прекарат две години майчинство. Защото това са мъже, които са достигнали пик в професионалното си развитие. Убедена съм, че зад тези мъже седи по една такава жена.

Тогава много бързо ще им стане ясно, че на работа понякога е по-лесно да си починеш психически.

Защото вкъщи няма работно време. Няма обедна почивка. Няма край на смяната.

На работа поне можеш да изпиеш едно кафе на спокойствие.

И получаваш заплата.

Докато майчинството често не стига дори за най-обикновени неща.

С тези цени скоро ще трябва да работим с бебетата на ръце, за да можем изобщо да си позволим да живеем.

А пенсионерите?

Гледаме ги всеки ден. Хора, работили цял живот, изградили тази държава с труда си, днес избират между лекарства и храна.

После се чудим защо младите семейства се страхуват да имат деца.

Аз много бих искала второ дете.

Но истината е, че ми трябват пари, сигурност и условия.

Имам образование. Имам дипломи. Имам желание да се развивам.

Но когато си жена с дете, което б0ледува често, системата не ти помага. Но и да не б0ледува - има закони и те гласят, че до 12 годишна възраст децата трябва да бъдат придружавани от родител.

Летните ваканции...с мен на работа!

Частно училище, занимания и др.?

Пари нЕма.

Системата просото ми напомня колко съм неудобна. И това е всеки ден. И аз трябва да се чувствам виновна за тези думи, които се носят в национален ефир ли?

Пр0ся ли? Храните ли ме? Милостиня ли е?

Защо тогава се чувствам виновна, че съм майка?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    9 9 Отговор
    "За това предупреди във "Фейсбук" Гергана Койчева."

    кой-чева ?

    16:03 03.06.2026

  • 2 Тома

    32 2 Отговор
    Болнични могат да вземат само който работи за държавата и общината.Защото при частника на третия път си освободен от работа

    16:08 03.06.2026

  • 3 Дориана

    16 18 Отговор
    Таи жена не разбра ли, че няма да има никакви промени в майчинството. Румен Радев поне няколко пъти го повтори. Някой е разпространил фалшивата новина за да пречи и саботира работата на новото правителство. Така, че тази жена преди да пише да се информира. А не да бъде на принципа- Стреляй , пък после мисли.

    Коментиран от #10

    16:13 03.06.2026

  • 4 Красимир Петров

    8 22 Отговор
    И тази орева света.

    16:17 03.06.2026

  • 5 Еро

    25 2 Отговор
    За роми и украинци с джипове може,
    а за българи?????

    16:18 03.06.2026

  • 6 Някой

    12 16 Отговор
    Никой не е тръгнал да бута майчинството. Какво я разкряка тази?

    16:20 03.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цък

    10 11 Отговор
    Защо някой мисли, че й е длъжен. Хора събодете се живеем в капитализъм. Пари няма. Източна Европа удължи с 30 безхаберния живот в Западна Европа. Вече ни издуиха , но по интетесно ми е какво ще правят от тук на сетне. Най вероятно война с Русия. Сега не ми скачайте, че сме получили много пари от ЕС. Това са трухи на фона на това какво спечелиха германските вериги, френските и италиански банки и т.н. В момента е батак в България и се чудя защо му трябваше на Радев да се захваща с тази работа.

    16:31 03.06.2026

  • 9 таз пък

    4 9 Отговор
    Абе никой ли не чете или поне гледа телевизия? Прочетете някоя измишльотина във феисбука и започвате да умувате! Това излеяние за какво е точно?

    16:32 03.06.2026

  • 10 Факти?!

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Гладът на тази жена част от демократичната либерстия и свободия, всеки да говори каквото му дойде на ума. Въпросът е кой дава трибуна на този хаос? Кой?

    Коментиран от #14

    16:32 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дръндрън

    5 5 Отговор
    Поредният спасител, за когото гласуваха в бг-територията се оказа фейк ...

    Пак и отново ...

    Ей, не се научиха тия в бегето , ами беше прав царят, че трябва да им се смени чипа...

    16:38 03.06.2026

  • 13 Калмук

    4 8 Отговор
    И на тази ѝ трябват "... пари, сигурност и условия ..." за да ни направи услугата да роди и отгледа едно-две деца. Ражда ги и ги отглежда заради нас, затова сме длъжни да ѝ осигурим свободно време за кариерата, свободно време ОТ (не ЗА) детето, че и достатъчно пари да си почине.

    16:40 03.06.2026

  • 14 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Факти?!":

    Отговорът е Фейсбук. Там всеки пише каквото си поиска без да мисли за последиците.

    16:43 03.06.2026

  • 15 хаха

    2 2 Отговор
    Отпускът по майчинство в България е с обща продължителност 410 дни (за всяко дете), като започва 45 дни преди термина.

    Средният платен отпуск по майчинство в Европейския съюз е приблизително 20 до 22 седмици

    Само тиху-миху!

    16:46 03.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Престанете бе, наглеци

    1 1 Отговор
    Защо лъжете , че няма да закачате майчинството и двата лева на пенсиите!? Лично и много оперено го каза Владо Николов за майчинството, а техния сабрутка тъпчо Проданов заяви, че пенсионерите може и да не умрат без тия два лева. Тия лъжат и мажат бетер геберастите , бетер петрофилите....

    16:48 03.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 злодеида

    1 1 Отговор
    Е добре де в другите държави няма 2 г.платено майчинство.Хората там как се оправят и си гледат децата.То в БГ нали знаете кои са на хранилката за платеново майчинство и детски за по 5-6 броя.

    16:51 03.06.2026

  • 20 Сметки

    1 1 Отговор
    В САЩ няма майчинство, а семействата често са с 3 и 4 деца.
    На федерално ниво някои служители имат до 12 седмици неплатен отпуск със запазване на работното място при раждане или осиновяване на дете. Хората се оправят сами и не чакат от държавата. Държавата дава само това, което е взела от работещите.
    Не искайте от държавата. Тя реално ще вземе от мъжа ти 1000, за да ти даде 500.

    16:51 03.06.2026

  • 21 Име

    1 1 Отговор
    Чета и не мога да повярвам. Хора, защо сте толкова неграмотни???

    16:52 03.06.2026

  • 22 фен на сидеров

    2 0 Отговор
    децата се най-значимата и скъпа инвестиция в държавата ! отговорното родителство трябва да се насърчава и подкрепя !!

    16:53 03.06.2026

  • 23 Тия па

    1 0 Отговор
    Вместо да ударят касичките и далаверите на Шиши и Боко, удрят пенсионерите и майките, после ще ударят инвалидите и това ще им е реформата. Щото 300 евро е голяма пенсия от къде на къде ще дават ей така 30 евро. Мавъра навремето викаше идва лято всичко цъфти и ражда , коприва , лапад и колко джанки по полето. Кой не му стига да бере, а Радев.

    16:54 03.06.2026