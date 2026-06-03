Разширяването на ЕС забрави самите европейци

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Едно следващо разширяване на ЕС може все повече да зависи не само от това доколко страните кандидатки са подготвени да се присъединят към съюза, но и от политическата и обществената динамика вътре в самия съюз. Това пише Илирияна Гьони от фондацията "Карнеги-Европа".

Войната на Русия срещу Украйна превърна разширяването от далечен стремеж в стратегическа необходимост. Членството на страни като Украйна и Молдова отново се върна в центъра на политическия дебат, докато импулсът за реформи в Западните Балкани се засили, отваряйки отново въпроси, които допреди неотдавна изглеждаха политически замразени. Скорошното изпълнение от Албания на ключови междинни критерии за присъединяване и подготовката на Черна гора за договор за присъединяване показват, че за някои държави разширяването започва да става практическа, а не теоретична перспектива.

В продължение на десетилетия ЕС инвестира значителни средства в подготовката на кандидатите за членство. Той им помагаше да реформират институциите си, да хармонизират законодателството си, да укрепят управлението си и да приемат общите стандарти. Политиката на разширяване все още изхожда от предположението, че ако кандидатите са готови, политическото съгласие в съюза неизбежно ще последва.

Все по-често това предположение вече не е валидно. Присъединяването в крайна сметка зависи от политическо одобрение вътре в държавите членки, където правителствата се формират под влиянието на партийната политика, общественото мнение и по-широките обществени нагласи. Проблемът не е просто, че държавите членки могат да блокират разширяването - това винаги е било така. Проблемът е, че политическата подкрепа става все по-крехка, когато гражданите познават само бегло страните, с които скоро може да споделят общи институции.

Днес разширяването на ЕС вече не се ползва от мълчаливия консенсус, който съпътстваше интеграцията след края на Студената война. Вместо това то често се превръща в удобно обяснение за различни проблеми в държавите членки. Освен това разширяването се случва в условия на геополитическа несигурност, тревоги около миграцията, демократичен регрес, икономическа несигурност и намаляващо доверие в институциите. Обществена подкрепа за разширяването съществува, но тя остава повърхностна, условна и уязвима към вътрешнополитически спорове.

Резултатът е двойно предизвикателство по отношение на легитимността. В страните кандидатки дългото чакане на напредък отслабва доверието в справедливостта и надеждността на процеса на присъединяване. В държавите членки разширяването рискува да стане политически крехко, когато бъдещите членове остават далечни абстракции.

Европа вече се е сблъсквала с подобни дилеми.

През десетилетията след Втората световна война интеграцията никога не е била разглеждана като чисто институционален процес. Политиците са разбирали, че помирението - най-вече между Франция и Германия - изисква повече от договори. То зависи от общественото опознаване. Побратимяването на градове, младежките обмени, образователните партньорства и постоянните контакти между бъдещите поколения помагат да се създадат навици за съвместно съществуване много преди политическата интеграция да се задълбочи.

Европа не подготвяше само държавите за интеграция. Тя подготвяше обществата да живеят заедно.

Много от тези инструменти съществуват и днес. Програми като "Еразъм+", Европейският корпус за солидарност, общинските партньорства и младежките инициативи вече се стремят да приближат страните кандидатки към съюза, макар и неравномерно. Европейската комисия все по-ясно осъзнава, че докато кандидатите трябва да се подготвят за членство, европейците също трябва да се подготвят да посрещнат по-голямо европейско семейство.

Проблемът не е в липсата на инструменти, а в липсата на стратегия. Съществуващите инициативи остават разпокъсани, слабо координирани и само свободно свързани със самата политика на разширяване. Голям акцент продължава да се поставя върху комуникацията - обясняване защо разширяването е важно, противодействие на дезинформацията или представяне на геополитическите аргументи за присъединяване. Тези усилия са важни. Но да информираш обществата за едно разширяване, което остава до голяма степен абстрактно, не е същото като да ги подготвиш за реалността на членството.

Политическата легитимност изисква познаване. Гражданите са по-склонни да подкрепят това, което разбират и разпознават. Колкото повече страните кандидатки присъстват в обществения дебат и в ежедневието на държавите членки, толкова по-вероятно е те да бъдат възприемани като равноправни партньори.

За щастие този процес вече е започнал. Превръщането на Албания в популярна туристическа дестинация увеличи общественото познаване на страна, която доскоро почти отсъстваше от европейското въображение.

Но ако институционалната готовност дълго време беше единият стълб на разширяването, ЕС може вече да има нужда от втори, допълващ стълб, насочен към обществената готовност вътре в държавите членки. Докато страните кандидатки преминават през етапите на преговорите и изпълняват условията за членство, обществената готовност в самия съюз също трябва да се задълбочава.

Не всички кандидатки се движат по един и същ график. Затова европейският подход към взаимното опознаване трябва да отразява тази реалност. С напредването на преговорите и с увеличаването на вероятността за членство, страните кандидатки трябва да стават все по-видими.

За държавите, които са близо до членство през следващите години, държавите членки и институциите на ЕС трябва да дадат приоритет на партньорствата между обществени медии, сътрудничеството между общини, обмените между журналисти и ученици и културните програми, които въвеждат страните кандидатки в ежедневния обществен живот.

Целта не трябва да бъде заобикаляне на демократичния дебат. Опити, които биха могли да бъдат възприети като изкуствено създаване на съгласие, вероятно ще предизвикат обратна реакция. Целта е по-ограничена и по-демократична - да се гарантира, че политическият дебат се води в условия на познаване, а не на абстракция.

Това е важно, защото предишни разширявания понякога създадоха усещането, че интеграцията се е случила около гражданите, а не заедно с тях. След разширяването през 2004 г. опасенията в някои държави членки допринесоха за по-широки политически тревоги, особено по време на конституционните дебати във Франция и Нидерландия. Бъдещото разширяване трудно ще бъде политически успешно, ако гражданите го възприемат като свършен факт.

За страни, които имат по-дълъг път пред себе си, като Украйна, съществуващите програми за мобилност трябва да поставят по-голям акцент върху взаимния обмен. Разширяването остава до голяма степен еднопосочен процес на социализация - кандидатите се очаква да опознаят Европа, докато европейците познават само в ограничена степен на страните кандидатки. "Еразъм+" може да създаде специални направления, насочени към разширяването, с приоритет върху обучението, стажовете и студентските обмени, а Европейският корпус за солидарност може да разшири доброволческите програми в общини, училища, местни медии и граждански проекти. Политическата легитимност е по-вероятно да се запази, когато опознаването се движи и в двете посоки.

Накрая, това взаимно опознаване трябва все повече да се свързва с възможности, така че експертизата за страните кандидатки да има професионална стойност в различни сфери. Колкото повече гражданите виждат реални образователни и кариерни перспективи, свързани с разширяването, толкова по-естествено страните кандидатки ще бъдат възприемани като част от бъдещето на Европа.

Европа някога разбираше, че политическата интеграция изисква целенасочена обществена подготовка наред с институционалните промени. Днешното разширяване се нуждае от същия инстинкт - не чрез създаване на изцяло нови институции, а чрез по-целенасочено използване на вече съществуващите.

ЕС прекара десетилетия в подготовка на страните кандидатки за присъединяване. Но за да бъде следващото разширяване успешно, съюзът трябва да подготви и самия себе си.