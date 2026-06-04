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Тръгват мащабни ремонти на АМ „Тракия“ и „Хемус“

Тръгват мащабни ремонти на АМ „Тракия“ и „Хемус“

4 Юни, 2026 07:36, обновена 4 Юни, 2026 06:59 1 160 11

  • апи-
  • ремонти-
  • мерки

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Тръгват мащабни ремонти на АМ „Тракия“ и „Хемус“ - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 4 юни започва ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от АМ „Тракия“ (от 218-ти до 229-ти км). Участъкът е на територията на област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

След като се ремонтира това платно строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е краят на юни. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно.

От 4 юни стартира и ремонт на асфалтовата настилка и на 9 км в платното за Варна на АМ „Хемус“ /от 23-ти до 32-ти км/ на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт:

от 12 ч. в петък до 12 ч. в неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София,

от 12 ч. в неделя до 12 ч. в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности и до края на юни т. г.

Ремонтните работи са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“.

Между 8 ч. и 17 ч. на 4 юни за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението и в активната лента в участък от АМ „Струма“ в област Перник /от км 19 до км 27/. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Страхотно...

    07:00 04.06.2026

  • 2 Иван

    4 0 Отговор
    Държавата на ремонта на ремонтите и на обществените поръчки

    07:16 04.06.2026

  • 3 Банцко

    6 0 Отговор
    Гордоста на Баце се разпада Елена Йончева искаше да се вземат проби каква подложка има но и затвориха устата с Евродепутататство

    Коментиран от #6

    07:18 04.06.2026

  • 4 шиши хидрострой

    1 0 Отговор
    има ли от баницата за мен ?

    07:38 04.06.2026

  • 5 Юпитер

    0 0 Отговор
    на АМ Струма няма нужда от маркировка, а от основен ремон между двете влизания за Благоевград 83-89 км, настилката е брутално компроментирана, АПИ отговаря с темплейтни писма на сигналите, скоро ще има репортажи, кой покрива фирмата, която поддържа учасъка.

    07:40 04.06.2026

  • 6 щом се къдри като юфка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Банцко":

    явно има страхотна основа

    07:40 04.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 въпросче

    0 0 Отговор
    За да тръгнат тези ремонти,на коя скорост ще превключат?!

    08:00 04.06.2026

  • 9 Мхм

    0 0 Отговор
    А на изхода на София посока Варна кога ще направите ремонт? Щяхте да го оправяте още минала есен ама ни се размина само с платното в другата посока.

    08:32 04.06.2026

  • 10 шопа

    0 0 Отговор
    Мчи така ато у тая териториа , секи са прай на улав , никой нищо не знай , кинтите ги НЕМА , виновни ич НЕМА . За шифиорите-пей сърце . Инак винетки , такси и секви налози , де са сетиш ги цакат баламите. Те така до секи следващ път , га има ремонт на ремонтите- епизод пореден.

    08:35 04.06.2026

  • 11 Да, да

    0 0 Отговор
    Това не е новина. Новина е ако напишете, че няма да има ремонти това лято.

    08:50 04.06.2026

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