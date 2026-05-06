Странен празник е днес.
Празнуваме Ден на храбростта. А в същото време:
Страх ни е да имаме достойнство.
Страх ни е да отстояваме правата си.
Страх ни е да изгоним корумпираните политици.
Страх ни е да спрем да превиваме гръб.
Страх ни е да накажем лъжците.
Страх ни е да поискаме нормални институции.
Страх ни е да се освободим от манипулативни водачи.
Страх ни е да поемем отговорност за действията си.
Страх ни е сами да намираме решения.
Страх ни е да отстояваме позициите си.
Страх ни е да подкрепим жертвите.
Страх ни е да се изправим срещу насилниците.
Страх ни е да приемем промените.
Страх ни е да кажем истината.
Страх ни е да мечтаем.
Страх ни е да скъсаме с митовете за миналото.
Страх ни е от настоящето.
Страх ни е от бъдещето.
Страх ни е от страха.
Страх ни е от живота.
Страх ни е от всичко.
Ден на храбростта? Чия храброст? Очевидно не нашата.
Храбростта не се празнува. Тя се доказва. Всеки ден.
Честит празник! Дано намерим сили да стане празник на всеки един от нас.
Спокоен ден!
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
1 Ганчо
15:10 06.05.2026
2 честен ционист
15:10 06.05.2026
3 хаха
Сега балкано-ориенталската пасмина да каже за себе си. Типичните ватнишки подлоги...
Коментиран от #10, #18, #19, #20
15:13 06.05.2026
4 Българин
15:15 06.05.2026
5 Елементарно , бе Уотсън .
15:15 06.05.2026
6 Сатана Z
15:17 06.05.2026
7 Госあ
15:20 06.05.2026
8 Сатана Z
Празник,а?
Коментиран от #16
15:20 06.05.2026
9 хаха
Я да ви видя вас бе заблатените. ХАХАХА
Коментиран от #12
15:23 06.05.2026
10 Споко , уе !
До коментар #3 от "хаха":В атлантическия клуб за партизанска война ли ви готвят . Като представител на " балкано-ориенталската пасмина " и " типичните ватнишка подлога " , ще ти отгваря , че "стрелбата с щурмова пушка " и " поставянето на различни видове мини" няма да ви спасят , когато дойде момента да ви се търси сметка .
15:26 06.05.2026
11 Поправка
15:30 06.05.2026
12 Любопитно ?
До коментар #9 от "хаха":Ние кого да защитаваме ? Бою , дето даде Южен поток на Турция и вместо да строи Белене започна да купува ток от Турция ? Или Радев , дето заради неговия договор с Турция плащаме ежедневен милионен данък на турците ? Да защитаваме тези дето изнасят вагони със златото ни зад океана ?
15:30 06.05.2026
13 Това е....
15:32 06.05.2026
14 Новичок
15:33 06.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Поправка
До коментар #8 от "Сатана Z":Бой ние не сме яли, а противника ни, но губим войните заради некадърни съюзници. Справка - 1 и 2 Св. война и некадърната войствена Германия. Сега за трети път сме пак с тях и познайте какъв ще е нещастният резултат..
15:38 06.05.2026
17 ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
15:39 06.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ти брато
До коментар #3 от "хаха":Не знаеш дори как да си избършиш газолината от кафявото дето го пускаш , а финладнците особенно армията им знае как се отвива капачката на водката , мога да ти пратя клипове дето аз съм ги снимал
15:41 06.05.2026
20 хаха🤣
До коментар #3 от "хаха":Ти лично можеш да ходиш да ти щяват вунато по гЗ00 и да си ръгаш яко чушки 🌶️ в боба ,петух 🐓безказармен !
15:44 06.05.2026
21 Хипотетично
15:47 06.05.2026
22 хаха
До коментар #18 от "Любопитен":Вибратора ми с форма на тюленче и съм му купил слънчев заряден панел със мощен пауърбанк ,а жена нямам но имам снажен нада рен партньор .Завиждаш ли сега ?
15:48 06.05.2026