Празнуваме Ден на храбростта. А в същото време: Страх ни е да имаме достойнство. Страх ни е да отстояваме правата си

6 Май, 2026 15:07 647 22

Ден на храбростта? Чия храброст? Очевидно не нашата. Храбростта не се празнува. Тя се доказва. Всеки ден.

Снимка: БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Странен празник е днес.
Празнуваме Ден на храбростта. А в същото време:
Страх ни е да имаме достойнство.
Страх ни е да отстояваме правата си.
Страх ни е да изгоним корумпираните политици.
Страх ни е да спрем да превиваме гръб.
Страх ни е да накажем лъжците.
Страх ни е да поискаме нормални институции.
Страх ни е да се освободим от манипулативни водачи.
Страх ни е да поемем отговорност за действията си.
Страх ни е сами да намираме решения.
Страх ни е да отстояваме позициите си.
Страх ни е да подкрепим жертвите.
Страх ни е да се изправим срещу насилниците.
Страх ни е да приемем промените.
Страх ни е да кажем истината.
Страх ни е да мечтаем.
Страх ни е да скъсаме с митовете за миналото.
Страх ни е от настоящето.
Страх ни е от бъдещето.
Страх ни е от страха.
Страх ни е от живота.
Страх ни е от всичко.
Ден на храбростта? Чия храброст? Очевидно не нашата.
Храбростта не се празнува. Тя се доказва. Всеки ден.
Честит празник! Дано намерим сили да стане празник на всеки един от нас.
Спокоен ден!

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    12 6 Отговор
    А ми тъпанари сте, оня боклук "честен ционист" по цял ден ви плюе в сайта и вие си мислите че дъжд вали. Малко ви е, овце сте бе овце.

    15:10 06.05.2026

  • 2 честен ционист

    7 14 Отговор
    Няма друг народ с поговорка „Страх лозе пази“.

    15:10 06.05.2026

  • 3 хаха

    4 14 Отговор
    "Аз съм просто един типичен, средностатистически финландец... но знам как да разглобявам, почиствам, сглобявам и стрелям точно с щурмова пушка и множество други оръжия, знам как да поставям различни видове мини, как да копая и подготвям окопи, как да оцелявам в гората, независимо дали е лято или зима... и когато отида до магазина за хранителни стоки или пощата, човекът зад щанда вероятно знае как да прави и това. (в допълнение към специалното обучение, което може да имаме)"

    Сега балкано-ориенталската пасмина да каже за себе си. Типичните ватнишки подлоги...

    Коментиран от #10, #18, #19, #20

    15:13 06.05.2026

  • 4 Българин

    7 1 Отговор
    Тия локуми за някаква си храброст, ходете ги разправяйте другаде! Ние сме се приспособявали към всеки владетел по тези земи и така сме оцелявали. От големите войводи и хайдути и семка не е останала!!

    15:15 06.05.2026

  • 5 Елементарно , бе Уотсън .

    8 4 Отговор
    Щот глада по-силен от тока , бате ! А пък фабриките и текезесетата ги закриха .

    15:15 06.05.2026

  • 6 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Навременна и актуална статия.Как па нито един жълтопаветен лумпен не замина за Укрия да се бие на тяхна страна ?

    15:17 06.05.2026

  • 7 Госあ

    12 3 Отговор
    И най вече - страх ни е, да изритаме западния омбашия от родината !

    15:20 06.05.2026

  • 8 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Самият факт,че в цялата история на България винаги сме се обръщали срещу нашите съюзници,а отгоре на всичко сме яли бой от всичките си съседи ,къде заедно ,къде по отделно са ни млатили.Нямаме спечелена война и винаги плащаме репарации с пари или територии.
    Празник,а?

    Коментиран от #16

    15:20 06.05.2026

  • 9 хаха

    3 6 Отговор
    "Проучванията потвърждават, че около 78–83% от финландските граждани са готови да защитават страната си."

    Я да ви видя вас бе заблатените. ХАХАХА

    Коментиран от #12

    15:23 06.05.2026

  • 10 Споко , уе !

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    В атлантическия клуб за партизанска война ли ви готвят . Като представител на " балкано-ориенталската пасмина " и " типичните ватнишка подлога " , ще ти отгваря , че "стрелбата с щурмова пушка " и " поставянето на различни видове мини" няма да ви спасят , когато дойде момента да ви се търси сметка .

    15:26 06.05.2026

  • 11 Поправка

    4 1 Отговор
    Празнуваме Ден на храбростта в Евроатлантическа България. А в същото време: Страх ни е да имаме достойнство. Страх ни е да отстояваме правата си

    15:30 06.05.2026

  • 12 Любопитно ?

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Ние кого да защитаваме ? Бою , дето даде Южен поток на Турция и вместо да строи Белене започна да купува ток от Турция ? Или Радев , дето заради неговия договор с Турция плащаме ежедневен милионен данък на турците ? Да защитаваме тези дето изнасят вагони със златото ни зад океана ?

    15:30 06.05.2026

  • 13 Това е....

    3 4 Отговор
    Заради русофилската измет която се е внедрила в Българската Армия и съботира години наред развитието и модернизирането на армията ни, докато тези предатели не бъдат изритани от армия, полиция и службите нищо добро не ни очаква, особено с идването на руският чорап на власт.

    15:32 06.05.2026

  • 14 Новичок

    2 0 Отговор
    Страх ни е ,защото все сме от страната на Булката.Все наведени и ...

    15:33 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Поправка

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Бой ние не сме яли, а противника ни, но губим войните заради некадърни съюзници. Справка - 1 и 2 Св. война и некадърната войствена Германия. Сега за трети път сме пак с тях и познайте какъв ще е нещастният резултат..

    15:38 06.05.2026

  • 17 ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    0 1 Отговор
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р.$ТИ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    15:39 06.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ти брато

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Не знаеш дори как да си избършиш газолината от кафявото дето го пускаш , а финладнците особенно армията им знае как се отвива капачката на водката , мога да ти пратя клипове дето аз съм ги снимал

    15:41 06.05.2026

  • 20 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Ти лично можеш да ходиш да ти щяват вунато по гЗ00 и да си ръгаш яко чушки 🌶️ в боба ,петух 🐓безказармен !

    15:44 06.05.2026

  • 21 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Бубу де ла манчов бил голям страхливец. Не беше известно, но не е изненадващо.

    15:47 06.05.2026

  • 22 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Любопитен":

    Вибратора ми с форма на тюленче и съм му купил слънчев заряден панел със мощен пауърбанк ,а жена нямам но имам снажен нада рен партньор .Завиждаш ли сега ?

    15:48 06.05.2026